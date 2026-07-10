Территория Героев...(213)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Лейтенант Доджиев НамурКомандир взвода, лейтенант Намур Доджиев, на одном из тактических направлений специальной военной операции выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.
Штурмовая группа под его командованием столкнулась с серьёзным сопротивлением со стороны подразделений ВСУ.
Проявив смекалку и грамотно используя особенности местности, офицер скрытно вывел группу во фланг вражеского опорного пункта и внезапно атаковал противника.
Не ожидав удара с фланга, противник не смог организовать эффективное сопротивление и, понеся значительные потери убитыми и ранеными, оставил занимаемые позиции.
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Ефрейтор Романов АндрейВодитель-электрик ефрейтор Андрей Романов выполнял боевую задачу по доставке разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов на позиции расчёта.
Продвигаясь по маршруту, транспортное средство под управлением Романова попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, ефрейтор проявил высокое мастерство и хладнокровие: продолжил движение, грамотно маневрируя гружёным автомобилем, и вывел его из-под огня, своевременно доставив груз в назначенный район.
Благодаря смелости и профессионализму Андрея Романова боевая задача была выполнена. Бесперебойная работа расчётов беспилотных летательных аппаратов обеспечила своевременную поддержку и продвижение штурмовых подразделений.
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Ефрейтор Илюхин ДмитрийЕфрейтор Дмитрий Илюхин выполнял задачу по охране и обороне района дислокации мотострелкового подразделения.
Обнаружив приближающийся к опорному пункту беспилотник, Дмитрий применил средства РЭБ, нарушил канал управления и принудительно посадил дрон на безопасном расстоянии. После обезвреживания БПЛА подразделение оперативно сменило позиции. Вскоре по прежнему району был нанесен артиллерийский удар противника.
Решительные действия Дмитрия Илюхина позволило избежать жертв от обстрелов, благодаря чему наши войска продолжили выполнять задачу на тактическом направлении.
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Младший лейтенант Грецов ПавелКомандир мотострелкового взвода младший лейтенант Павел Грецов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по охране и обороне своего подразделения.
Во время боевого дежурства, получив информацию о приближении к линии обороны двух БПЛА противника, боец отдал команду расчету радиоэлектронной борьбы на применение изделия «Гроза», в результате чего беспилотные летательные аппараты противника были подавлены.
Благодаря бдительности, а также своевременным и грамотным действиям младшего лейтенанта и расчета РЭБ удалось предотвратить потери среди личного состава.
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Младший сержант Прохоров КонстантинМладший сержант Константин Прохоров, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов, находившегося под контролем украинских формирований.
Продвигаясь по заданному маршруту через лесополосу, группа Прохорова попала под миномётный обстрел противника. В результате обстрела один из военнослужащих получил осколочное ранение.
Находясь под непрекращающимся огнём, Константин обнаружил раненого, оказал ему первую помощь и подготовил к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, он организовал доставку бойца в полевой госпиталь. Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Константина Прохорова позволили спасти жизнь военнослужащего.
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Сержант Бумич АндрейГаубичная артиллерийская батарея, в составе которой действовал сержант Андрей Бумич, выполняла задачу по огневой поддержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции противника.
В ходе выполнения задачи Андрей, осуществляя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе, обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.
Мгновенно оценив обстановку и несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, он открыл огонь из стрелкового оружия и поразил беспилотник. В результате дрон потерял управление и упал в поле.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8imy_eBkY
Сержант Камьянов ДмитрийКомандир отделения сержант Дмитрий Камьянов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по сопровождению группы эвакуации с линии боевого соприкосновения.
Попав под артиллерийский обстрел противника, боец оперативно сориентировался в сложной обстановке и, применив накопленный опыт, вывел группу из зоны поражения, не допустив потерь среди личного состава.
В ходе дальнейшего движения военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат противника и уничтожил его огнем из стрелкового оружия.
Благодаря мужеству, решительности и профессионализму сержанта Дмитрия Камьянова боевая задача была выполнена без потерь.
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Ефрейтор Колягин ВладимирНa одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Владимира Колягина получило задачу штурмом взять опорный пункт.
Во время наступления продвижение группы было остановлено огнём противника. Владимир, воспользовавшись особенностями рельефа и действуя скрытно, обошёл позицию с фланга и уничтожил двух военнослужащих ВСУ.
Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Владимира Колягина боевая задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8sMYNBJ34
Ефрейтор Александр МарковЕфрейтор Александр Марков в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим на поле боя и их последующей эвакуации.
Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных мероприятий, Александр попал под массированный огонь противника и воздействие FPV-дронов, что существенно осложнило выполнение задачи.
Заняв выгодную позицию, Марков открыл огонь по противнику, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. После этого он оказал пострадавшему первую помощь и, действуя самоотверженно, вынес его на себе к точке эвакуации для дальнейшей передачи в полевой госпиталь.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8cgqxaUog
Рядовой Бучнев ВячеславВ ходе специальной военной операции рядовой Вячеслав Бучнев выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям. С целью обеспечения бесперебойного снабжения он неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения.
При выполнении очередной задачи по доставке продовольствия и боеприпасов на передовые позиции автомобиль, в котором находился Вячеслав, подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Быстро оценив обстановку, он покинул машину и огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон.
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Рядовой Куликов АлександрКомандир отделения штурмовой группы, в составе которой действует рядовой Александр Куликов, получил задачу захватить опорный пункт противника.
При выдвижении группа была обнаружена и попала под плотный огонь стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемёта. Александр первым выявил позицию пулемёта и, используя рельеф местности, скрытно вышел из-под огня, заняв выгодное положение на фланге.
Рискуя быть обнаруженным, он точным броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт и продолжил бой.
Благодаря его решительным действиям противник понёс потери и утратил укреплённые позиции, а штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу в установленный срок.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8T7JVyaFQ
Ефрейтор Садовой ВикторКомандир отделения, ефрейтор Виктор Садовой, на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату опорного пункта противника.
Проявив мужество и отвагу, он вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. В ходе столкновения Садовой лично уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а возглавляемая им штурмовая группа успешно захватила опорный пункт.
В дальнейшем, под умелым руководством Виктора Садового, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, занятые позиции были удержаны.
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Младший сержант Ефремов АндрейМладший сержант Андрей Ефремов в ходе специальной военной операции выполняет задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений.
Во время выполнения очередной задачи, двигаясь по лесополосе, он подвергся атаке ударных FPV-дронов противника. Благодаря дрон-детектору Андрей своевременно обнаружил беспилотники в непосредственной близости от вверенной ему техники.
Спешившись и заняв огневую позицию, он огнём из стрелкового оружия уничтожил два ударных БПЛА. Отразив атаку и ликвидировав угрозу, Андрей продолжил движение и успешно доставил боеприпасы на позиции российских подразделений.
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Сержант Соколов АлексейНа одном из тактических направлений подразделение сержанта Алексея Соколова выполняло задачу по прикрытию штурмовых групп.
В ходе действий сержант Соколов обнаружил позицию запуска беспилотных летательных аппаратов противника и уничтожил её ударным дроном. Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Алексея Соколова боевая задача была успешно выполнена.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8sz73OZd0
Рядовой Скворцов СергейРядовой Сергей Скворцов принимает участие в специальной военной операции в должности номера расчёта гаубицы Д-30.
Действуя в составе артиллерийского расчёта, Скворцов выполнял боевые задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений.
В ходе выполнения одной из задач средствами беспилотной разведки были обнаружены пункт воздушной разведки и автомобиль противника.
Сергею был отдан приказ на их уничтожение. Несмотря на артиллерийские и миномётные обстрелы со стороны противника, расчёт под его участием успешно поразил выявленные цели.
Кроме того, находясь вблизи орудия, Скворцов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Мгновенно оценив обстановку, он открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил беспилотник.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ8zCqlWd18
Младший сержант Кириллов ДмитрийНа одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Дмитрия Кириллова выполняло задачу по обороне позиций. При применении противником ударных беспилотников Кириллов огнём из стрелкового оружия уничтожил два FPV‑дрона.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Кириллова боевая задача была выполнена без потерь личного состава.
https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9GxwugQ0k
Гвардии старший сержант Воложанинов ИльяСпециалисты техническо-эксплуатационной части группировки войск «Центр» восстанавливают дроны, снабжают подразделения оптоволокном и улучшают характеристики БПЛА.
«От работы личного состава ТЭЧ – от скорости подготовки дронов, количества катушек с оптоволокном – напрямую зависит выполнение боевых задач расчётами. И они справляются, – отмечает командир взвода ударных беспилотных систем гвардии старший сержант Илья Воложанинов. – К тому же, всегда что-то новое придумывают. Операторы с передовой передают свои пожелания, здесь их реализуют».
В пример он приводит последнюю разработку – дрон-доставщик с подъёмным весом шесть килограммов. Беспилотник выполнен по заказу военнослужащих – сочетает в себе и скорость, и необходимый объём полезной нагрузки.
«Он уже помогает сберечь жизни и здоровье людей, им не нужно рисковать собой, доставляя продукты на линию боевого соприкосновения», – объясняет военнослужащий.
Подробнее о работе подразделения читайте в материале газеты «Уральские военные вести» .
https://max.ru/morf/AZ8_yFG0U-4
Военнослужащий Дикалов ВладимирЗаместитель командира взвода Владимир Дикалов рассказал о планировании маршрутов штурмовых групп при освобождении населенного пункта Приют в ДНР.
«Разрабатываем маршруты наиболее безопасные, где есть больше укрытий, где больше возможностей пройти, чтобы занять необходимые рубежи и точки. Постоянно есть картинка: мы видим, контролируем окружающее и проводим людей уже к необходимым местам. Основной момент был в том, что штурмовикам пришлось достаточно большое расстояние преодолевать именно пешком. Это порядка 20–25 километров».
Населённый пункт Приют расположен в 20 километрах к западу от Константиновки. Освобождение посёлка стало важным шагом в создании условий для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр» в этом направлении.
См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ8Tft9UbjEНа эвакуацию мирных жителей из населенного пункта Родинское в ДНР направили группу подготовленных военнослужащих 5-го отдельного комендантского полка группировки «Центр». Они разработали скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом.
Военнослужащие вели людей группами, соблюдая маскировку и тишину. На подходе к безопасной зоне группу атаковал вражеский FPV-дрон.
Тогда один из бойцов, Назарий Гура, отбежал в сторону и открыл огонь по беспилотнику, переключив внимание оператора на себя. Назарий продолжал бежать, уводя смертоносную машину подальше от мирных жителей. Через несколько секунд раздался взрыв – дрон сдетонировал рядом с военнослужащим, который успел в последний момент увернуться.
Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ8Zej-dVPsВоеннослужащие 6-го танкового полка группировки «Центр» восстанавливают и модернизируют беспилотники для выполнения задач в зоне спецоперации. Благодаря их работе многие дроны, которые могли быть списаны, продолжают летать и выполнять боевые задачи.
Особое внимание уделяется FPV-дронам — самому массовому и востребованному типу беспилотников на передовой. Также специалисты технико-эксплуатационной части ремонтируют разведывательные квадрокоптеры, которые получают повреждения от попаданий осколков и пуль, при столкновениях с деревьями или под воздействием средств РЭБ противника. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ8OJP9UBkwВоеннослужащие подразделений БПС 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», заключившие специальные контракты с Минобороны России, проходят интенсивную подготовку в тыловом районе СВО.
Программа обучения охватывает весь спектр боевых задач – от пилотирования и разведки до применения ударных дронов по объектам условного противника.
О деталях подготовки и преимуществах специального контракта рассказал заместитель командира батальона БПС по военно-политической работе.
https://max.ru/morf/AZ8uPYxdZj8Военные медики группировки «Центр» ежедневно спасают жизни военнослужащих на Добропольском направлении.
В условиях боевого соприкосновения санитары и фельдшеры оказывают первую помощь под вражескими обстрелами, накладывают жгуты, останавливают кровотечения, ставят катетеры и капельницы прямо на линии огня.
После стабилизации состояния раненых доставляют в медицинские пункты бригады, а затем – в полевые госпитали и специализированные медицинские отряды, развёрнутые в тылу. Там работают хирурги, травматологи и нейрохирурги, проводятся сложные операции и медицинская реабилитация. См. видео по ссылке
https://max.ru/morf/AZ8UKLfeJogЕфрейтор Никита Зайцев удостоен медали Жукова за выполнение боевой задачи по охране и обороне тяжелой боевой техники при наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области.
Во время вражеской атаки ефрейтор Зайцев уничтожил три ударных БПЛА самолетного типа и четыре FPV-дрона. Благодаря, в том числе, и его отваге, танки прорвали оборону противника и вышли на более выгодные рубежи.
Никита служит в Армии России с 2021 года: призвавшись на срочную службу, заключил контракт, а затем вместе со своим подразделением принял участие в СВО. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ8R9tQRfswГвардии лейтенант Андрей Алексеенко с детства хотел стать военнослужащим и, быть может, участвовать в войне. Один из его любимых фильмов — «Марш-бросок», где главный герой возвращается с орденом Мужества: «Никогда не думал, что придется и на своем веку такое испытать», — признается он.
Теперь на его груди — два ордена Мужества и три медали «За отвагу», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за взятие Авдеевки.
Андрей Алексеенко подписал контракт после перерыва в службе и работы на гражданке, в феврале 2023 года. В 2024 году получил офицерское звание. С конца 2025 года он работает с БПЛА: «Сегодня это глаза и уши штурмового подразделения», — говорит наш герой. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ8cQ13gNcoРадмиру Абуталипову было 20 лет, когда он принял участие в СВО. В этом видео он рассказывает о боевых задачах, которые пришлось выполнять за ленточкой: эвакуация раненых, снабжение снарядами и питанием.
Наш герой награжден Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи по подносу БК штурмовикам. Ему и товарищам предстояло перемещаться по «открытке», под атакой дронов. У Радмира тогда как раз был день рождения. А еще парень был дважды ранен. Можно представить, как переживала за него мама, которая все это время ждет его в родном Башкортостане. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ8habocdhQГвардии сержант Сергей Рейнев — механик-водитель танка Т-90М «Прорыв», родом из Перми. В этом видео он рассказывает о боевой задаче на Авдеевском направлении.
В один из дней танкисты вышли на помощь бойцам добровольческого подразделения «Ветераны», которые зашли в тыл противника. В ходе боя танк Сергея получил повреждения, экипажу пришлось укрыться в здании и вместе с добровольцами удерживать оборону. Когда российские войска начали наступление и отодвинули противника, у них появилась возможность выйти к своим по той самой подземной трубе, с помощью которой наши штурмовики входили в Авдеевку.
За участие в этой боевой задаче Сергей награжден медалью «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ8mkBTLXd0Младший сержант Виталий Ишунский, родом из Краснодарского края, награжден медалью Жукова за участие в ожесточенных боях по освобождению от националистов с. Нестерянка Запорожской области.
Его задачей было поддерживать наступление штурмовиков огнем из автоматического гранатомета (АГС-17) по опорному пункту противника. Благодаря высокой точности и хладнокровию Виталия штурмовой группе удалось без потерь занять вражеский опорник.
Виталий служит в Армии России с осени 2022 года. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ9AUAXFeSQОтец и сын, Федор и Эдуард Крыловы, служат вдвоем в зоне СВО, в роте материального обеспечения 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Федор — старший пекарь, Эдуард — старший водитель.
Когда Федор принял решение уйти на фронт, Эдуард пошел в военкомат и сказал, что хочет в подразделение к отцу. Дома у обоих остались супруги, а у Эдуарда — маленькая дочка. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZ82A011Y3c
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/Старший лейтенант, позывной "Волга"
Родился и вырос в городе-герое Волгограде.
В период учебы в школе дополнительно получал знания по любимому морскому делу, учился в Детском морском центре имени Н.А. Вилкова, где ему привили ответственность, храбрость, дисциплину. Он с лёгкостью завязывал морские узлы и отбивал текст азбукой Морзе.
В 1996 году окончил с отличием Волгоградский государственный технический университет.
В 1999 году успешно защитил кандидатскую работу и получил звание кандидата технических наук.
Имеет более 260 опубликованных научных статей.
Он с детства был очень добрым, отзывчивым и творческим человеком.
Когда у него родились и подросли замечательные двойняшки, которых он очень любил, писал для них сказки в стихах.
Потом эти сказки ставили на домашней сцене и выступали перед зрителями в садике.
Им написано много стихов про жизнь, любовь, природу, а в последний год он стал писать стихи про войну, которые позже стали песнями.
Имеет награды за своё творчество.
Андрей, с 2024 года очень хотел заключить контракт для участия в СВО, чтобы защищать свою Родину и свою семью.
И вот в январе 2026 года был заключен контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
Он был командиром мотострелкового взвода.
Погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции, Часов Яр, ДНР.
https://герои-сво.рф/geroi/isaev-andrey-viktorovichЕфрейтор
Родился в г. Комсомольске-на-Амуре. Рос и учился в п. Солнечный, Хабаровского края, закончил 10 классов. Много читал, увлекался английским языком. Был активным участником всех школьных мероприятий, за что имел большое количество грамот и благодарностей.
Учился в Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете по специальности "Перевод и переводоведение". Работал менеджером в салонах связи "Билайн" и "МТС", специалистом ДНС.
В августе 2023 года ушел добровольцем на СВО, защищать Родину и родных.
Был любящим мужем, отцом и хорошим другом. Был отзывчивым, добрым, всегда откликался и помогал, если нужна была кому то помощь.
25 ноября погиб в ЛНР, Кременской район, н.п. Нововодяное при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР, исполняя свой воинский долг.
До конца был верен присяге и своей стране.
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/goryuchkin-aleksandr-romanovichРядовой
Артиллерист гранатомётчик
Родился в с. Абалаково, Иркутская область.
Учился в МКОУ СОШ с. Мельница. Школу закончил на «4» и «5». Поступил на бюджетное обучение ИГАУ им. Ежевского на инженера-механика. Получил диплом с отличием.
Работал вахтовым методом. Прошёл ВСЕ РФ в Ростове на Дону. Был призван по мобилизации 28.09.2022 г.
Погиб в ДНР г. Торецк, проявив стойкость и мужество.
Награжден Орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/kalyuzhnyy-vladimir-anatolevichАлексей Герасимов родился в деревне Норваш-Кошки, Янтиковского района, Чувашской Республики. Детство и отрочество будущий герой провел в деревне Хунав, Канашского района, учился в Хучельской школе.
В 19 лет Алексей окончил ПТУ № 2 в Канаше и получил диплом станочника широкого профиля. После учебы в жизнь юноши ворвалась взрослая жизнь: он поступил в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Служба его проходила в инженерно-саперном батальоне на Шиловском полигоне Новосибирской области.
После армии Алексей стал работать сборщиком мебели на предприятиях Санкт-Петербурга и Москвы.
На специальную военную операцию Алексей был мобилизован 17 октября 2022 года. Опыт прежней армейской службы в инженерно-саперном батальоне пригодился мужчине: он стал сапером.
За два года верного служения Родине Герасимов был отмечен двумя наградами: государственной медалью Жукова и ведомственной медалью «Участнику специальной военной операции».
Последней государственной наградой Алексея стал орден Мужества, который он получил посмертно.
11 августа 2024 года в окрестностях села Новопрокоповка Пологовского района Запорожской области он погиб, село Новопрокоповка, Пологовского района, Запорожской области.
https://герои-сво.рф/geroi/gerasimov-aleksej-jurevich
Гвардии старший лейтенант Лапин АндрейАндрей Лапин — уроженец города Тосно, Ленинградская область, человек слова и поступка, которого запомнили как открытого, доброжелательного и целеустремлённого. В свои 25 лет он умел быть надёжным товарищем, искренним другом и ответственным офицером, всегда оставаясь верным своим принципам.
Таким Андрея знали и в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова — одном из главных военных учебных заведений страны, где формируются офицеры с твёрдым характером и чувством долга.
Гвардии старший лейтенант, военнослужащий 24-й гвардейской бригады специального назначения, Андрей Лапин выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции.
13 августа 2022 года он героически погиб, до конца оставаясь верным присяге и воинской чести.
Награждён Орденом мужества
https://герои-сво.рф/geroi/lapin-andrej
Гвардии рядовой Курилко ДмитрийКурилко Дмитрий Станиславович
06.09.1987 — 21.09.2025
г. Волгоград
Штурмовик, гранатометчик
Погиб в ходе выполнения боевого задания, Константиновка.
До смерти стоял мужественно и был непобедим перед противником.
Награждён медалью Суворова
https://герои-сво.рф/geroi/kurilko-dmitriy-stanislavovich
Младший лейтенант Меликов ШахрухМеликов Шахрух Бабек оглы
21.02.1990 — 07.11.2025
г. Тверь
Командир штурмовой роты
Ушел добровольцем 2022 году, был простыл рядовым, но за годы нахождения на СВО дослужился до младшего лейтенанта.
Был 5 раз ранен (2 ранения тяжелых, 3 легких) и несмотря на это всегда возвращался к своим ребятам, потому что по-другому не мог.
Впоследствие стал командиром штурмовой роты, обучал новых бойцов и шел с ними с бой! Его сослуживцы всегда могли на него положится, вытаскивал и раненых и погибших бойцов в поля боя, ценил и переживал за каждого кто был с ним в бою!
Воевал три года, погиб при выполнении боевой задачи, н.п. Алексеевка, Сумская область, Сумской район
https://герои-сво.рф/geroi/melikov-shahruh-babek-ogly
Рядовой Чикулин АндрейЧикулин Андрей Дмитриевич
02.10.1996 — 02.05.2025
Андрей отдал жизнь за Родину, сражаясь с врагом в составе горно-гвардейской мотострелковой дивизии (1 батальон 1 рота, Вч 55115).
Андрей родился в рабочем посёлке Варгаши, Курганской области.
При первом контракте ещё в составе 200-й штурмовой роты «Z» он продемонстрировал невероятное мужество. Во время отражения контрнаступления ВСУ, будучи первым номером расчета гранатомета, получил множественные осколочные ранения ноги и тяжелые травмы внутренних органов от взрывной волны. Взрыв отбросил его на 10–15 метров, но, несмотря на ранения, Андрей продолжал вести огонь, сдерживая продвижение врага.
После окончания первого контракта Андрей вернулся в родной посёлок и работал оператором станков ЧПУ на Варгашинском заводе ППСО. Но долг перед Отечеством звал громче — 10 января 2025 года он подписал второй контракт с Министерством обороны, вновь встав в строй защитников России.
«Чик» был не просто бойцом — он был примером стойкости, преданности и верности долгу. Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто знал его на фронте, на заводе, в жизни. Мы не забудем его подвиг. Его жертва — напоминание о цене мира, который мы защищаем.
Награды:
медаль за освобождение Донбасса
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/chikulin-andrej-dmitrievich
Рядовой Страшнов ИванСтрашнов Иван Сергеевич
28.03.1992 — 14.10.2025
Родился в с. Барятино, дальше переехали в г. Таруса, Калужская область. Жил в многодетной семье, самый старший сын.
Награды:
За отвагу
ЧВК Вагнер - За взятие Бахмута
ЧВК Вагнер - За ранение 1 степени
ЧВК Вагнер - Черный крест
ЧВК Вагнер — Бахмутская мясорубка
Погиб: ДНР, Красноармейский район н.п. Новосергеевка
https://герои-сво.рф/geroi/strashnov-ivan-sergeevich
Военнослужащий Харьков ИванХарьков Иван Юрьевич
Родился 10.03.1980
Иван Юрьевич родился 10 марта 1980 года в городе Покровск Республики Саха (Якутия). С ранних лет он проявлял серьёзность и целеустремлённость — сначала в учёбе в средней школе №2, а затем продолжил образование в Сибирском государственном университете водного транспорта и Якутском институте водного транспорта.
В 1999 году он был призван в ряды вооружённых сил Российской Федерации, где проходил службу в Хабаровске в 21-м отряде специального назначения внутренних войск. Уже тогда он показал себя как ответственный и решительный военнослужащий. Участвуя в контртеррористической операции в Чеченской республике, он достойно выполнил свой долг и был отмечен наградой за проявленное мужество и профессионализм.
Вернувшись к мирной жизни в 2001 году, Иван Юрьевич продолжил образование в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений в коммунально‑строительном техникуме. Его стремление к профессиональному росту и усердие заметно выделяли его среди сверстников.
В 2013 году вместе с семьёй он переехал в село Сотниково, Республики Бурятия, где трудился вахтовым методом, работая высотником на монтаже металлоконструкций — ответственная и тяжёлая работа, требующая особой смелости и мастерства.
В мае 2025 года Иван Юрьевич заключил контракт с Вооружёнными силами и вновь отправился на службу, на этот раз в зону проведения Специальной военной операции. Он с честью и доблестью исполнял свой воинский долг, проявляя высшие человеческие качества, стойкость и отвагу в стремлении к мирному будущему.
https://герои-сво.рф/geroi/harkov-ivan-jurevich
Военнослужащий Краснощёк АлександрКраснощёк Александр Анатольевич
11.09.1985 — 18.12.2025
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Героически погиб Краснощёк Александр Анатольевич, исполнявший свой воинский долг в ходе СВО. Он был настоящим защитником, верным товарищем, любящим сыном, братом, мужем и отцом.
https://герои-сво.рф/geroi/krasnoshhjok-aleksandr-anatolevich
Военнослужащий Иванов АндрейИванов Андрей
Погиб 23.12.2025
Питкяранта, Республика Карелия
Ветеран двух конфликтов, Андрей начал свой боевой путь в Чеченской кампании, где проявил стойкость и мужество, а затем посвятил многие годы службе в органах внутренних дел, где был известен своей принципиальностью и умением наставлять молодых коллег. Его коллеги говорили, что он всегда ставил честь, долг и Родину выше всего.
Несмотря на возраст и устоявшуюся гражданскую жизнь, он добровольно вернулся на фронт, руководствуясь чувством ответственности и опытом, накопленным за годы службы. Это решение стало продолжением его жизненного пути — пути человека, который не умел стоять в стороне, когда от него требовалась помощь и защита.
https://герои-сво.рф/geroi/ivanov-andrej-2
Рядовой Клапунов ВикторКлапунов Виктор Анатольевич
08.11.1962 — 23.06.2025
Мото стрелок
Погиб: п. Пыльное, Харьковская обл
Награждён медалью За воинскую доблесть 2 степени
https://герои-сво.рф/geroi/klapunov-viktor-anatolevich
Военнослужащий Бисембаев СерикБисембаев Серик Жатимович
10.11.1969 — 25.10.2025
Артемовск, Донецкая Народная Республика
Погиб: город Ясный
https://герои-сво.рф/geroi/bisembaev-serik-zhatimovich
Рядовой Сайчук АлексейСайчук Алексей Владимирович
18.09.1977 — 17.07.2025
Бердск, Новосибирская область
В ходе боевого задания, был ранен, район н.п Романовка, при эвакуации добит противником.
Награжден медалью Жукова.
https://герои-сво.рф/geroi/sajchuk-aleksej-vladimirovich
Рядовой Арсланов ГадильАрсланов Гадиль Наильевич
22.02.1966 — 26.03.2025
г. Туймазы, Республика Башкортостан
В 1984г. окончил 7 классов средней школы с. Ново-Михайловка, Белебеевского района.
После школы устроился укладчиком шпал Туймазинский кирпичный завод. В 2018г. устроился укладчиком на Куйбышевскую железной дороге.
Перед заключением контракта занимался частной трудовой деятельностью.
Заключил контракт в декабре 2024 г. Военную службу проходил в в/ч 95382, в должности стрелка.
Погиб 26 марта 2025 года при несение боевого дежурства на боевых позициях, в результате сброса боеприпаса с применением дрона противника погиб на территории села Зеленое, Красноармейский район, Донецкая Народная Республика.
https://герои-сво.рф/geroi/arslanov-gadil-nailevich
Младший сержант Моисеев ВасилийМоисеев Василий Васильевич
17.11.1994 — 29.10.2025
г. Харабали, Астраханская область
Погиб: Сумская область, Беловоды
Переносил раненых солдат
https://герои-сво.рф/geroi/moiseev-vasilij-vasilevich
Сержант Гасанов ГасанГасанов Гасан Джавенширович
10.11.1996 — 16.10.2023
село Курсавка, Ставропольский край
Командир отделения десантно-штурмого полка
Погиб при выполнение задач в зоне СВО, Запорожская область, до последнего был верен присяги.
Награды:
За боевые отличия
За заслуги перед отечеством 2 степени
Орден мужества
https://герои-сво.рф/geroi/gasanov-gasan-dzhavenshirovich
Гвардии младший сержант Чушкин СергейЧушкин Сергей Анатольевич
06.07.1988 — 21.02.2026
г. Пенза
Родился Сергей в родном крае, в Пензенской области пос. Колышлей.
Отслужил в армии России, десантник, спецназ ГРУ.
Жена и четверо детей. Был добрым, отзывчивый и сострадательным.
Погиб: ДНР, Мирноград
Медаль За отвагу
https://герои-сво.рф/geroi/chushkin-sergey-anatolevich
Гвардии ефрейтор Тимофеев ТимурГвардии ефрейтор 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Тимофеев Тимур Александр
14.05.1997 — 22.01.2025
г. Ставрополь
С 2020 года проходил службу по контракту в должности старшего сапера, в СВО участвовал с самого её начала, проводил инженерную разведку и минирование наиболее опасных участков Запорожского направления (Вербовое-Работино), Старомаёрка, Херсон. Участвовал в разработке для печати на 3D-принтере корпуса боеприпасов «стаканы» для облегчения их веса для дистанционного минирования.
Был награждён государственными наградами:
медалями Жукова,
«За отвагу»,
«За разминирование»,
медаль «участника СВО» и
посмертно - орденом Мужества.
С мая 2024 года по сентябрь 2024 года проходил обучение на офицера в Тюменском высшем Военно-инженерном командном училище. Успешно закончил. Параллельно получал высшее образование в гражданском вузе. Должен был стать офицером.
Погиб 22 января близ с.Васильевка, Запорожская область, участвуя в военных действиях в качестве старшего сапёра на Запорожском направлении. Нацисткий FPV-дрон попал в машину, в которой ехала группа, Тимура тяжело ранило, спасти не удалось.
https://герои-сво.рф/geroi/timofeev-timur-aleksandr
Сержант Белов ВячеславБелов Вячеслав Романович
15.09.2000 — 31.10.2024
Вячеслав Романович Белов родился в г. Вологде.
В 2016 году окончил 9 классов Вологодской средней школы N37 и поступил в Машиностроительный техникум на специальность "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".
Успешно завершив обучение осенью 2020, пошёл в армию на контрактную службу. Службу проходил в 12 ГУМО Вологда-20. Учился заочно в ВоГУ, успел закончить 1 курс.
Весной 2024 года Вячеслав был прикомандирован командиром отделения для выполнения боевых задач в зоне СВО в составе 51 общевойсковой армии группировки войск Центр - мотострелковый полк.
30 октября 2024 года подразделению, в котором служил Вячеслав, была поставлена задача занять дальнюю позицию и перекрыть дорогу в город Торецк (Дзержинск), ДНР.
31 октября 2024 года Вячеслав погиб вследствие ночного удара вражескими дронами по занятой позиции.
С воинскими почестями Вячеслава Белова похоронили в родной Вологде.
Указом Президента Российской Федерации сержант контрактной службы Вячеслав Романович Белов награждён орденом Мужества (посмертно).
https://герои-сво.рф/geroi/belov-vyacheslav-romanovich
Лейтенант Потапов ОлегПотапов Олег Олегович, позывной «Опричник»
11.08.1977 — 14.08.2024
г. Иркутск
В звании Младший сержант 08.02.2024 находился на выполнение боевой задачи в районе северного пригорода Авдеевки. За мужество и отвагу при исполнении воинского долга награждён «Медаль Суворова».
10.05.2025 присвоено воинское звание - Лейтенант, воинская должность - Командир взвода батальона в/ч 21005.
Погиб при выполнении боевого задания, за взятие Ивановки, подорвался на мине.
Награждён «Орденом мужества» посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/potapov-oleg-olegovich
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Глаза детей Донбасса. Автор видеопроекта и произведения Ирина Шинданович
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