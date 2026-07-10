Территория Героев...(213)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Лейтенант Доджиев Намур Командир взвода, лейтенант Намур Доджиев, на одном из тактических направлений специальной военной операции выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

Штурмовая группа под его командованием столкнулась с серьёзным сопротивлением со стороны подразделений ВСУ.

Проявив смекалку и грамотно используя особенности местности, офицер скрытно вывел группу во фланг вражеского опорного пункта и внезапно атаковал противника.

Не ожидав удара с фланга, противник не смог организовать эффективное сопротивление и, понеся значительные потери убитыми и ранеными, оставил занимаемые позиции.

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Ефрейтор Романов Андрей Водитель-электрик ефрейтор Андрей Романов выполнял боевую задачу по доставке разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов на позиции расчёта.

Продвигаясь по маршруту, транспортное средство под управлением Романова попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, ефрейтор проявил высокое мастерство и хладнокровие: продолжил движение, грамотно маневрируя гружёным автомобилем, и вывел его из-под огня, своевременно доставив груз в назначенный район.

Благодаря смелости и профессионализму Андрея Романова боевая задача была выполнена. Бесперебойная работа расчётов беспилотных летательных аппаратов обеспечила своевременную поддержку и продвижение штурмовых подразделений.

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Ефрейтор Илюхин Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Илюхин выполнял задачу по охране и обороне района дислокации мотострелкового подразделения.

Противник регулярно применял беспилотные летательные аппараты с боевыми зарядами, а также вел артиллерийские обстрелы позиций. Несмотря на это, Илюхин осуществлял контроль воздушного пространства в заданном секторе.

Обнаружив приближающийся к опорному пункту беспилотник, Дмитрий применил средства РЭБ, нарушил канал управления и принудительно посадил дрон на безопасном расстоянии. После обезвреживания БПЛА подразделение оперативно сменило позиции. Вскоре по прежнему району был нанесен артиллерийский удар противника.

Решительные действия Дмитрия Илюхина позволило избежать жертв от обстрелов, благодаря чему наши войска продолжили выполнять задачу на тактическом направлении.

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Младший лейтенант Грецов Павел Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Павел Грецов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по охране и обороне своего подразделения.

Во время боевого дежурства, получив информацию о приближении к линии обороны двух БПЛА противника, боец отдал команду расчету радиоэлектронной борьбы на применение изделия «Гроза», в результате чего беспилотные летательные аппараты противника были подавлены.

Благодаря бдительности, а также своевременным и грамотным действиям младшего лейтенанта и расчета РЭБ удалось предотвратить потери среди личного состава.

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Младший сержант Прохоров Константин Младший сержант Константин Прохоров, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов, находившегося под контролем украинских формирований.

Продвигаясь по заданному маршруту через лесополосу, группа Прохорова попала под миномётный обстрел противника. В результате обстрела один из военнослужащих получил осколочное ранение.

Находясь под непрекращающимся огнём, Константин обнаружил раненого, оказал ему первую помощь и подготовил к эвакуации. Дождавшись подходящего момента, он организовал доставку бойца в полевой госпиталь. Мужественные и профессиональные действия младшего сержанта Константина Прохорова позволили спасти жизнь военнослужащего.

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Сержант Бумич Андрей Гаубичная артиллерийская батарея, в составе которой действовал сержант Андрей Бумич, выполняла задачу по огневой поддержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции противника.

В ходе выполнения задачи Андрей, осуществляя визуальное наблюдение за воздушным пространством в заданном секторе, обнаружил в небе над российскими позициями вражеский беспилотный летательный аппарат.

Мгновенно оценив обстановку и несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, он открыл огонь из стрелкового оружия и поразил беспилотник. В результате дрон потерял управление и упал в поле.

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Сержант Камьянов Дмитрий Командир отделения сержант Дмитрий Камьянов на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по сопровождению группы эвакуации с линии боевого соприкосновения.

Попав под артиллерийский обстрел противника, боец оперативно сориентировался в сложной обстановке и, применив накопленный опыт, вывел группу из зоны поражения, не допустив потерь среди личного состава.

В ходе дальнейшего движения военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат противника и уничтожил его огнем из стрелкового оружия.

Благодаря мужеству, решительности и профессионализму сержанта Дмитрия Камьянова боевая задача была выполнена без потерь.

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Ефрейтор Колягин Владимир Нa одном из тактических направлений подразделение ефрейтора Владимира Колягина получило задачу штурмом взять опорный пункт.

Во время наступления продвижение группы было остановлено огнём противника. Владимир, воспользовавшись особенностями рельефа и действуя скрытно, обошёл позицию с фланга и уничтожил двух военнослужащих ВСУ.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Владимира Колягина боевая задача была успешно выполнена.

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Ефрейтор Александр Марков Ефрейтор Александр Марков в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой помощи раненым российским военнослужащим на поле боя и их последующей эвакуации.

Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных мероприятий, Александр попал под массированный огонь противника и воздействие FPV-дронов, что существенно осложнило выполнение задачи.

Заняв выгодную позицию, Марков открыл огонь по противнику, прикрывая раненого товарища до прибытия группы огневой поддержки. После этого он оказал пострадавшему первую помощь и, действуя самоотверженно, вынес его на себе к точке эвакуации для дальнейшей передачи в полевой госпиталь.

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Рядовой Бучнев Вячеслав В ходе специальной военной операции рядовой Вячеслав Бучнев выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским подразделениям. С целью обеспечения бесперебойного снабжения он неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения.

При выполнении очередной задачи по доставке продовольствия и боеприпасов на передовые позиции автомобиль, в котором находился Вячеслав, подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата. Быстро оценив обстановку, он покинул машину и огнем из стрелкового оружия уничтожил дрон.

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Рядовой Куликов Александр Командир отделения штурмовой группы, в составе которой действует рядовой Александр Куликов, получил задачу захватить опорный пункт противника.

При выдвижении группа была обнаружена и попала под плотный огонь стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемёта. Александр первым выявил позицию пулемёта и, используя рельеф местности, скрытно вышел из-под огня, заняв выгодное положение на фланге.

Рискуя быть обнаруженным, он точным броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт и продолжил бой.

Благодаря его решительным действиям противник понёс потери и утратил укреплённые позиции, а штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу в установленный срок.

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Ефрейтор Садовой Виктор Командир отделения, ефрейтор Виктор Садовой, на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по захвату опорного пункта противника.

Проявив мужество и отвагу, он вплотную приблизился к позиции противника и вступил в бой. В ходе столкновения Садовой лично уничтожил двух военнослужащих ВСУ, а возглавляемая им штурмовая группа успешно захватила опорный пункт.

В дальнейшем, под умелым руководством Виктора Садового, несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы, многочисленные атаки противника и сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, занятые позиции были удержаны.

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Младший сержант Ефремов Андрей Младший сержант Андрей Ефремов в ходе специальной военной операции выполняет задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений.

Во время выполнения очередной задачи, двигаясь по лесополосе, он подвергся атаке ударных FPV-дронов противника. Благодаря дрон-детектору Андрей своевременно обнаружил беспилотники в непосредственной близости от вверенной ему техники.

Спешившись и заняв огневую позицию, он огнём из стрелкового оружия уничтожил два ударных БПЛА. Отразив атаку и ликвидировав угрозу, Андрей продолжил движение и успешно доставил боеприпасы на позиции российских подразделений.

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Сержант Соколов Алексей На одном из тактических направлений подразделение сержанта Алексея Соколова выполняло задачу по прикрытию штурмовых групп.

В ходе действий сержант Соколов обнаружил позицию запуска беспилотных летательных аппаратов противника и уничтожил её ударным дроном. Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Алексея Соколова боевая задача была успешно выполнена.

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Рядовой Скворцов Сергей Рядовой Сергей Скворцов принимает участие в специальной военной операции в должности номера расчёта гаубицы Д-30.

Действуя в составе артиллерийского расчёта, Скворцов выполнял боевые задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения одной из задач средствами беспилотной разведки были обнаружены пункт воздушной разведки и автомобиль противника.

Сергею был отдан приказ на их уничтожение. Несмотря на артиллерийские и миномётные обстрелы со стороны противника, расчёт под его участием успешно поразил выявленные цели.

Кроме того, находясь вблизи орудия, Скворцов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Мгновенно оценив обстановку, он открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил беспилотник.

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Младший сержант Кириллов Дмитрий На одном из тактических направлений подразделение младшего сержанта Дмитрия Кириллова выполняло задачу по обороне позиций. При применении противником ударных беспилотников Кириллов огнём из стрелкового оружия уничтожил два FPV‑дрона.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Кириллова боевая задача была выполнена без потерь личного состава.

https://max.ru/c/-72680052013774/AZ9GxwugQ0k

Гвардии старший сержант Воложанинов Илья Специалисты техническо-эксплуатационной части группировки войск «Центр» восстанавливают дроны, снабжают подразделения оптоволокном и улучшают характеристики БПЛА.

«От работы личного состава ТЭЧ – от скорости подготовки дронов, количества катушек с оптоволокном – напрямую зависит выполнение боевых задач расчётами. И они справляются, – отмечает командир взвода ударных беспилотных систем гвардии старший сержант Илья Воложанинов. – К тому же, всегда что-то новое придумывают. Операторы с передовой передают свои пожелания, здесь их реализуют».

В пример он приводит последнюю разработку – дрон-доставщик с подъёмным весом шесть килограммов. Беспилотник выполнен по заказу военнослужащих – сочетает в себе и скорость, и необходимый объём полезной нагрузки.

«Он уже помогает сберечь жизни и здоровье людей, им не нужно рисковать собой, доставляя продукты на линию боевого соприкосновения», – объясняет военнослужащий.

Подробнее о работе подразделения читайте в материале газеты «Уральские военные вести» .

https://max.ru/morf/AZ8_yFG0U-4

Военнослужащий Дикалов Владимир Заместитель командира взвода Владимир Дикалов рассказал о планировании маршрутов штурмовых групп при освобождении населенного пункта Приют в ДНР.

«Разрабатываем маршруты наиболее безопасные, где есть больше укрытий, где больше возможностей пройти, чтобы занять необходимые рубежи и точки. Постоянно есть картинка: мы видим, контролируем окружающее и проводим людей уже к необходимым местам. Основной момент был в том, что штурмовикам пришлось достаточно большое расстояние преодолевать именно пешком. Это порядка 20–25 километров».

Населённый пункт Приют расположен в 20 километрах к западу от Константиновки. Освобождение посёлка стало важным шагом в создании условий для дальнейшего продвижения группировки войск «Центр» в этом направлении.

См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ8Tft9UbjE На эвакуацию мирных жителей из населенного пункта Родинское в ДНР направили группу подготовленных военнослужащих 5-го отдельного комендантского полка группировки «Центр». Они разработали скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом.

Военнослужащие вели людей группами, соблюдая маскировку и тишину. На подходе к безопасной зоне группу атаковал вражеский FPV-дрон.

Тогда один из бойцов, Назарий Гура, отбежал в сторону и открыл огонь по беспилотнику, переключив внимание оператора на себя. Назарий продолжал бежать, уводя смертоносную машину подальше от мирных жителей. Через несколько секунд раздался взрыв – дрон сдетонировал рядом с военнослужащим, который успел в последний момент увернуться.

Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ8Zej-dVPs Военнослужащие 6-го танкового полка группировки «Центр» восстанавливают и модернизируют беспилотники для выполнения задач в зоне спецоперации. Благодаря их работе многие дроны, которые могли быть списаны, продолжают летать и выполнять боевые задачи.

Особое внимание уделяется FPV-дронам — самому массовому и востребованному типу беспилотников на передовой. Также специалисты технико-эксплуатационной части ремонтируют разведывательные квадрокоптеры, которые получают повреждения от попаданий осколков и пуль, при столкновениях с деревьями или под воздействием средств РЭБ противника. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ8OJP9UBkw Военнослужащие подразделений БПС 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр», заключившие специальные контракты с Минобороны России, проходят интенсивную подготовку в тыловом районе СВО.

Программа обучения охватывает весь спектр боевых задач – от пилотирования и разведки до применения ударных дронов по объектам условного противника.

О деталях подготовки и преимуществах специального контракта рассказал заместитель командира батальона БПС по военно-политической работе.

https://max.ru/morf/AZ8uPYxdZj8 Военные медики группировки «Центр» ежедневно спасают жизни военнослужащих на Добропольском направлении.

В условиях боевого соприкосновения санитары и фельдшеры оказывают первую помощь под вражескими обстрелами, накладывают жгуты, останавливают кровотечения, ставят катетеры и капельницы прямо на линии огня.

После стабилизации состояния раненых доставляют в медицинские пункты бригады, а затем – в полевые госпитали и специализированные медицинские отряды, развёрнутые в тылу. Там работают хирурги, травматологи и нейрохирурги, проводятся сложные операции и медицинская реабилитация. См. видео по ссылке

https://max.ru/morf/AZ8UKLfeJog Ефрейтор Никита Зайцев удостоен медали Жукова за выполнение боевой задачи по охране и обороне тяжелой боевой техники при наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области.

Во время вражеской атаки ефрейтор Зайцев уничтожил три ударных БПЛА самолетного типа и четыре FPV-дрона. Благодаря, в том числе, и его отваге, танки прорвали оборону противника и вышли на более выгодные рубежи.

Никита служит в Армии России с 2021 года: призвавшись на срочную службу, заключил контракт, а затем вместе со своим подразделением принял участие в СВО. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ8R9tQRfsw Гвардии лейтенант Андрей Алексеенко с детства хотел стать военнослужащим и, быть может, участвовать в войне. Один из его любимых фильмов — «Марш-бросок», где главный герой возвращается с орденом Мужества: «Никогда не думал, что придется и на своем веку такое испытать», — признается он.

Теперь на его груди — два ордена Мужества и три медали «За отвагу», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами за взятие Авдеевки.

Андрей Алексеенко подписал контракт после перерыва в службе и работы на гражданке, в феврале 2023 года. В 2024 году получил офицерское звание. С конца 2025 года он работает с БПЛА: «Сегодня это глаза и уши штурмового подразделения», — говорит наш герой. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ8cQ13gNco Радмиру Абуталипову было 20 лет, когда он принял участие в СВО. В этом видео он рассказывает о боевых задачах, которые пришлось выполнять за ленточкой: эвакуация раненых, снабжение снарядами и питанием.

Наш герой награжден Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи по подносу БК штурмовикам. Ему и товарищам предстояло перемещаться по «открытке», под атакой дронов. У Радмира тогда как раз был день рождения. А еще парень был дважды ранен. Можно представить, как переживала за него мама, которая все это время ждет его в родном Башкортостане. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ8habocdhQ Гвардии сержант Сергей Рейнев — механик-водитель танка Т-90М «Прорыв», родом из Перми. В этом видео он рассказывает о боевой задаче на Авдеевском направлении.

В один из дней танкисты вышли на помощь бойцам добровольческого подразделения «Ветераны», которые зашли в тыл противника. В ходе боя танк Сергея получил повреждения, экипажу пришлось укрыться в здании и вместе с добровольцами удерживать оборону. Когда российские войска начали наступление и отодвинули противника, у них появилась возможность выйти к своим по той самой подземной трубе, с помощью которой наши штурмовики входили в Авдеевку.

За участие в этой боевой задаче Сергей награжден медалью «За храбрость» II степени. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ8mkBTLXd0 Младший сержант Виталий Ишунский, родом из Краснодарского края, награжден медалью Жукова за участие в ожесточенных боях по освобождению от националистов с. Нестерянка Запорожской области.

Его задачей было поддерживать наступление штурмовиков огнем из автоматического гранатомета (АГС-17) по опорному пункту противника. Благодаря высокой точности и хладнокровию Виталия штурмовой группе удалось без потерь занять вражеский опорник.

Виталий служит в Армии России с осени 2022 года. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ9AUAXFeSQ Отец и сын, Федор и Эдуард Крыловы, служат вдвоем в зоне СВО, в роте материального обеспечения 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Федор — старший пекарь, Эдуард — старший водитель.

Когда Федор принял решение уйти на фронт, Эдуард пошел в военкомат и сказал, что хочет в подразделение к отцу. Дома у обоих остались супруги, а у Эдуарда — маленькая дочка. См. видео по ссылке

https://max.ru/heroesofZ/AZ82A011Y3c