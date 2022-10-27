Правила войны и гуманизм

Человечество воюет всю свою историю. Как-то историки пытались посчитать, сколько лет было без войны на планете за всю писаную историю. Насчитали что-то в районе семнадцати (и то, не факт, что они не пропустили каких-то локальных конфликтов). Всё остальное время кто-то с кем-то непрерывно воюет.

Можно даже сказать, как это ни неприятно признавать, что войны – это неотъемлемая часть человеческой цивилизации. Очень часто именно военные нужды двигают науку и технологии вперёд – развитие металлургии, математики, физики, химии, географии, механики и многое другое было вызвано, в первую очередь, потребностями обороны (и нападения).

И поскольку война – это неприятная, но всё же «норма» нашего существования, то чтобы сделать её менее жестокой и разрушительной были придуманы различные правила и конвенции, регламентирующие её ведение.

Почему, например, укропитеки не соблюдают правил и обычаев войны? Да потому что они дикари без традиций государственности, без понятия о законах и гуманизме, без представлений о воинской доблести и чести.

Сложно найти на карте страну (если она, конечно, существует достаточно долго, а не является недавно созданным конструктом), которая за свою историю не перевоевала бы со всеми своими соседями. Иногда по многу раз.

Например, русские с турками воевали больше двадцати раз. Если не считать мелких пограничных стычек и набегов, которым нет числа, а вот так, по-взрослому.

И чё? Дипломаты общаются, торговля идёт, туристы ездят, совместные проекты реализуются. Не без конфликтов интересов, не без спорных и сложных моментов, не без трений – но жизнь продолжается. И лидеры обеих стран прекрасно понимают, что нас очень сильно пытались столкнуть между собой, но выгодно это было только третьим странам, поэтому вестись на это не нужно. Возможно в будущем ещё будут новые русско-турецкие войны, но не сегодня.

И даже когда была самая страшная война в нашей истории, Великая Отечественная, и Илья Эренбург писал «Убей немца!», то всё равно всем понятно, что это призыв убивать военных. Не женщин, не стариков, не детей – только комбатантов.

Единственные гражданские, которых казнили по приговору трибунала – это были пропагандисты ненависти (казус Штрайхера). Типа Юрия Бутусова или, как теперь оказалось, Антона Красовского. Потому что своей пропагандой подталкивали к совершению военных преступлений против гражданского населения.

Я тут работаю Кэпом Очевидность, пишу на самом деле банальные и общеизвестные вещи. Но, как оказалось, определённая тусовка активно пытается это оспорить.

Есть такой Мардан. Сидит в тёплой московской студии и вещает о ненависти и насилии. Теперь о ненависти и насилии к жителям украины. А лет десять назад, когда я его статьи впервые увидел (тогда ещё подумал «что за маньяк?» и забанил), оно тоже мечтало о насилии и реках крови. Только тогда оно мечтало убивать российских чиновников, о каких-то «чистках», мечтало о гражданской войне в самой России. На самом деле оно просто больное жывотное, которому просто хочется крови, а предлог для этого вторичен.

Мой первый базовый принцип в любом конфликте, «Посмотри, с какой стороны гибнут дети – эта сторона и права». Понимаете? Мы не воюем с детьми. На нашей стороне Правда. Мы морально безупречны.

И враги хотят лишить нас этой моральной правоты, хотят лишить нас Правды. Хотят сделать нас такими же, как те, против которых мы воюем. Чтобы мы мечтали о геноциде, чтобы мы расстреливали мирных жителей, чтобы мы издевались над военнопленными. Но этого не будет.

Если кто-то сильно озабочен, что будет с детьми, не вырастут ли из них новые бандеровцы в будущем – это от нас зависит. Если поместим в нормальную среду, если перевоспитаем – не вырастут.

У нас есть очень свежий пример – Чечня. В девяностых и начале двухтысячных там тоже творился кровавый беспредел. Местами даже похлеще, чем вна. С похищениями людей за выкуп, поставленными на поток, с терактами, с отрезаниями голов пленным, с убийствами детей в школах и так далее.

Но не прошло и двадцати лет – всё кардинально изменилось. «Звери» выслежены и уничтожены, население пророссийское, а чеченские солдаты воюют в интересах России во всех горячих точках.

Почему так получилось?

Потому что, во-первых, чечены поняли, что их использовали. И обратили свой гнев на тех, кто нас стравил между собой.

Во-вторых, потому что мы не воевали с мирным населением. Россия на протяжении всех чеченских войн воевала исключительно с боевиками. Кто взял оружие в руки – сам сделал свой выбор. Кто остался мирным – выжил. В результате нет кровной вражды, нет мести.

Если бы какой-то конченый дебил в начале двухтысячных решил, что нужно убивать детей - сейчас там был ад с кровниками. Но вместо этого у нас нормальный регион, откуда массово идут добровольцы защищать Россию. Что, конечно, некоторых уродов сильно не устраивает...

В состав современной России входит немало территорий и народов, которые когда-то были враждебны нам. А теперь они наши. Теперь они МЫ.

Именно потому, что русские всегда действовали так, как действовали. Действовать иначе – перестать быть русскими.

Поэтому мы и смеёмся с убогой западной пропаганды, рассказывающей про «миллионы изнасилованных немок» или «выдают виагру для изнасилования украинок». Это нам настолько чуждо, что подобная грязь к нам не пристаёт.

Русские войска в Италии не разграбили ни одного города. И поэтому их считали святыми. И поэтому они были Чудо-Богатырями.

Александр Васильевич Суворов это прекрасно понимал. И не проиграл ни одной битвы.

«И потому хозяин мой непобедим, покуда прав»(с)Песнь Меча

Что касается детей, то тут у нас тоже огромный успешный опыт. Из беспризорников Гражданской войны, отморозков и уголовников, выросли прекрасные патриоты, воспитанные в суворовских и нахимовских училищах. Если кто забыл – пересмотрите фильм «Офицеры», он чудесен.

Если из детей русских можно вырастить янычар, то и из детей янычар можно вырастить русских.

P.S. И через двадцать лет никто так не будет ненавидеть «запад», как бывшие украинцы, снова ставшие русскими. Можем заключать пари.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1612436.html