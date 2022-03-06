Россия объявила вторую войну. Культурных потерь не избежать

В течение одного дня, 2 марта 2022 года, были опубликованы сразу два документа, в которых творческая интеллигенция России... нет-нет, не заламывала руки по поводу "нападения на Украину", но поддержала спецоперацию нашей армии. Первое – "Письмо 110 деятелей культуры", отправленное лично Владимиру Путину со словами поддержки его решения по Украине. Второе – обращение к обществу "Мы не стыдимся России" от лица деятелей театра, кино, писателей и журналистов. Водораздел в сфере культуры стал очевидным: одни – с Западом и украинскими нацистами, другие – со своим Отечеством и его народом.

Есть старый советский анекдот:

– Абрам, у вас есть своё мнение на этот счёт?

– Есть, но я с ним не согласен.

Так вот, в нынешней ситуации хитро уклониться от личной позиции, "пройти сухим меж капельками" – становится всё труднее. Особенно в такой публичной сфере, как искусство: или туда, или сюда, господа! По миру идёт онтологический разлом, особенно заметный сегодня в России, которая, наконец, вышла из безвременья, творя мировую историю.

Предсказуемые "пацифистские" взвизги и рыдания нашей давно известной пятой колонны неожиданно для многих были поддержаны разнообразными "системными" фигурами – особенно в сфере культуры.

Не все артисты слепы

Но даже сфера творческой интеллигенции оказалась далеко "не столь однозначной".

Оперативная и очевидно согласованная раскрутка антивоенных призывов либеральными массмедиа и модераторами соцсетей была призвана создать впечатление, что чуть ли не все работники культуры и искусства требуют прекратить спецоперацию на Украине, стыдятся своей армии и страны, считая их руководителей безумцами. И "Первый русский" уже в первые дни спецоперации писал об этой "психо-атаке". И вот теперь и патриоты из числа деятелей культуры, которые во все времена разворачиваются медленнее организованных извне либералов, наконец, массово вступили в это сражение за умы:

Кровопролитие – это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны...

– говорится в обращении к президенту Владимиру Путину "Письма 110". В числе которых – народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, народный артист России актёр Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Мария Шукшина, писатель Захар Прилепин, народный артист России, участник Великой Отечественной войны Николай Лебедев, народный артист РСФСР Василий Ливанов, народные артисты России Александр Панкратов-Чёрный и Александр Пашутин. Авторы письма подчеркнули:

Восемь лет мы с болью наблюдали, как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры Украины, убивают наших братьев и сестёр в Киеве, Одессе, Донецкой и Луганской республиках, не признавших власть наползающей на Русский мир тьмы.

Аналогичная и чётко выраженная позиция содержится в обращении к обществу и коллегам в сфере культуры "Мы не стыдимся России!", опубликованном сегодня на сайте Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева:

Будем же ответственны в словах и делах! Особенно сейчас, когда весь "цивилизованный мир" вновь восстал на "нецивилизованную Россию"... Мы призываем Российское общество "в тяжёлую годину испытаний" доверять Президенту и нашему Воинству, которое вновь жертвует собой за мир и безопасность на русской земле.

Среди подписавших обращение, помимо директора Института культурного наследия Владимира Аристархова, такие фигуры, как писатель, историк и телеведущий Феликс Разумовский, театральный критик и культуролог Капитолина Кокшенева, кинодраматург Елена Райская, заслуженный артист России, режиссёр театра и кино Василий Мищенко, художественный руководитель Камерного драматического театра "Левендаль" Искандер Сакаев, художественный руководитель Нового художественного театра Евгений Гельфонд, писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров, актриса Малого театра, заслуженная артистка России Юлия Зыкова, главный редактор журнала "Отечественные записки" Сергей Шулов и многие другие. Один из подписавших обращение – режиссёр театра и кино Владислав Быков пояснил "Первому русскому" своё решение:

Другого выхода в России уже не было... Сегодня речь идёт о неразрывной связи художника со своим народом, о понимании, в каком месте исторического пути он очутился и что с ним будет после того или иного решения его правителей. Спецоперация была неизбежной, потому что все остальные способы воздействия на украинскую сторону были исчерпаны. И России в противном случае грозило уничтожение. У следующих поколений просто уже не будет воли сопротивляться катку Запада, задача которого испокон века была одна: уничтожить Россию.

Ранее поддержку спецоперации на Украине уже выразили на страницах "Литературной газеты" ряд русских писателей. Кроме того, Царьград уже сообщал о подобном письме со стороны хоровых и танцевальных коллективов. Также более 100 исторических и краеведческих музеев назвали решение Владимира Путина "вынужденным и единственно верным".

Родина зовёт

Перечисленные факты подтверждают: далеко не все представители сферы искусства страдают слепым "пацифизмом" и избирательным псевдосостраданием, далеко не все готовы бить в спину воинам Отечества, сражающимся против зла. И пусть эти люди не видны на фоне вписывающихся в "форматы" федеральных каналов последних десятилетий либеральных паяцев – зрячих, хорошо понимающих, "что ныне лежит на весах и что совершается ныне", как чеканно вывела в сорок первом Анна Ахматова, куда больше. И именно они говорят то, что думают, не боясь остракизма в своей профессиональной среде.

Впрочем, и среди широко известных деятелей культуры есть те, кто не побоялся сформулировать свою гражданскую позицию лично, не подписываясь под коллективными письмами. Как, например, не нуждающийся в представлении Никита Михалков:

Считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнёров" превысила все допустимые нормы... Произошедшее – это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то что столько лет нас пытались его лишить, и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие.

Или человек, от которого, казалось бы, никто не ожидал столь чёткой патриотической позиции. Впрочем, именно такие события, как война, словно химическая реакция, выделяют в людях и их мутный осадок, и кристально чистую основу. Итак, внимание, слова... Николая Баскова:

30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта.

Более того, сегодня есть и такие известные артисты, кто в тяжёлую минуту поддержал свою страну, армию и президента не только словом, но и делом. Так, одним из первых о своей позиции ко всему произошедшему, включая антивоенные призывы некоторых коллег, заявил худрук Московского театра Олега Табакова народный артист России Владимир Машков:

Вместо того, чтобы множить ненависть друг к другу и к своей стране, помогите тем, кому сейчас это действительно необходимо!.. Все сборы от спектакля "Матросская Тишина", который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке.

Другой народный артист России, Дмитрий Певцов, однозначно поддержав спецоперацию на Украине, объявил, что группа "Певцовъ-Оркестр" в содружестве с фондом "Время помогать" проведут концерты в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе, все сборы от которых будут переведены детям Донбасса. Активное неравнодушие проявил и актёр Егор Бероев, который вместе со своей женой Ксенией Алфёровой является соучредителем фонда "Я есть!". Артист обратился за помощью в грузовой перевозке в Ростов-на-Дону медикаментов и предметов первой необходимости, уже собранных Фондом для беженцев из Донбасса.

В свою очередь, гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин пообещал перечислить средства, заработанные в День защитника Отечества в помощь эвакуированным семьям жителей ДНР и ЛНР. И это гуманизм и милосердие совсем другого рода, чем всхлипы "остановите войну" и демонстрации в поддержку нацистского режима на Украине.

Что с того?

Верится, что таких писем, дел истинного милосердия, а возможно, и шествий в поддержку нашей героической армии и президента, вернувших из полунебытия ход русской истории, будет всё больше. И не только в связи с очищением Украины. Очищение нужно нам всем. Очень хочется верить, что понесут наказание, будут выметены с новых страниц истории те, кто все эти годы методично ослаблял и расшатывал нашу Родину изнутри.

Но и нам всем нужно выкинуть с кормы всё мелочное, себялюбивое, уродливое, упадническое, что невольно наросло в каждом из нас в годы проклятого безвременья. И тогда за "Русской весной" придёт русское "лето Господне благоприятное".

https://tsargrad.tv/articles/rossija-objavila-vtoruju-vojnu-...