История создания песни. Вечерний звон

Откуда появился «Вечерний звон» (1827-28) — русская песня на стихи И. Козлова и музыку А. Алябьева.

У романса запутанная история создания. Текст Козлова представляет вольный авторский перевод стихотворения ирландского поэта Томаса Мура «Those evening Bells». Текст, выбранный Козловым для перевода, входил в цикл «Русских песен».

Судя по авторскому подзаголовку «Air: The bells of St.Petersburg», «мелодия, к которой был приспособлен текст Мура, имела русские истоки в виде некоей „мелодии“ о „колоколах Петербурга“.

По другой версии песня имеет более древние корни. Оригинал был написан не Муром, а преподобным Георгием Святогорцем (1009–1065). Грузинский святой жил в Иверском монастыре на горе Афон, где и написал духовное песнопение, ставшее впоследствии всем известной песней.

Классическим вариантом музыки к стихам Козлова стали ноты Алябьева. Музыка на русский текст Козлова была написана А. А. Алябьевым в самом начале тобольской ссылки, вскоре после появления стихотворения в печати. Романс «Вечерний звон» с музыкой Алябьева был издан в Москве в цикле «Северный певец» в 1828. Песня обрела популярность на рубеже 1820—1830‑х г.

Существует мнение, что классическая мелодия «Вечернего звона» написана не Алябьевым:

«наиболее известная мелодия песни — непонятного происхождения и в песенниках фигурирует как народная. Хотя в литературе и высказывается мнение, что она восходит к романсу Алябьева, но на слух не имеет с алябьевской ничего общего»

История с этим романсом – совершенно головокружительный музыкальный детектив.

Для примера – одна из распространенных версий, откуда «дошел до нас звон», заключается в том, что песню написал грузин на территории современной Греции, в монастыре на горе Афон, возможно, на латыни.

Эта версия имеет право на существование. Правда, исследователи, которые придерживаются подобной точки зрения, подтвердить ее твердыми доказательствами не могут. Но данную версию все же необходимо озвучить, прежде чем перейти к основной – со своими собственными загадками.

По данной версии получается, что песне тысяча лет. Ни много ни мало. Якобы написана она была преподобным Георгием Святогорцем (Георгием Афонским, Георгием Иверским), святым Грузинской православной церкви (1009 – 1065 годы). Он уехал в Византию, жил в знаменитом Иверском монастыре на горе Афон, там и написал некое духовное песнопение, ставшее всем известной песней. Умер Георгий Святогорец в Афинах, монахи перенесли тело на святую гору, там и похоронили.

А песня начала свое путешествие, дальше – варианты: то ли Греция-Англия-Россия, то ли Греция-Россия-Англия-Россия.

Как ни чудно звучит эта версия, она является второй по значимости и цитируемости. Те, кто разделяет вышеописанную точку зрения, все равно сталкиваются с основной версией, не менее интересной, со своими неожиданностями.

Основная версия

Авторами романса числятся Иван Козлов и Александр Алябьев. Замечательный поэт и замечательный композитор. Один был слеп после разбившего его паралича, второй находился в ссылке, в Сибири.

Иван Иванович Козлов (1779 – 1840 годы) – из дворян, сын статс-секретаря при дворе Екатерины Великой. С детства знал итальянский и французский языки, когда болезнь приковала его к постели, выучил немецкий и английский. Сам писал стихи, много переводил. Напомню, что болезнь поразила не только ноги, но и глаза, он не видел. Читала «с языков» ему дочь, он тут же переводил, точнее, писал уже собственные стихи. Он также переводил на иностранные языки стихи русских поэтов, в том числе Пушкина.

Считается, что Иван Козлов перевел стихотворение английского поэта ирландского происхождения Томаса Мура, которое и стало знаменитым «Вечерним звоном».

О юных днях в краю родном,

Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,

Там слушал звон в последний раз!

Томас Мур и снова загадки

Поэт Томас Мур (или Томас Мор – такое написание тоже можно встретить, 1779 – 1852 годы) стал сразу известен далеко за пределами Англии. Знаменит он не только своими стихами, но и некоторыми яркими штрихами биографии.

Например, был он незадачливым дуэлянтом: вместе с соперником арестован прямо на месте преступления. Великий английский поэт лорд Байрон позволил себе посмеяться над везунчиком-невезунчиком, в результате Мур написал гневное письмо Байрону с намеком, что он всегда готов к следующему выяснению отношений. Байрон уже уехал, письмо его не застало.

Зато впоследствии поэты подружились. Настолько крепко подружились, что Байрон завещал Муру свои бумаги и мемуары. Томас Мур их сжег. А также написал биографию лорда Байрона.

Томас Мур

Стихи Мура были крайне популярны в России, их знали. Постоянным переводчиком Мура был слепой поэт Иван Козлов. Но одна из загадок состоит в том, что Козлов всегда подписывал, чьи стихи и чей перевод. В случае с «Вечерним звоном» этого не было.

Более того, следующая загадка – стихотворение Мура «Those Evening Bells» было издано в рамках его сборника «Песни народов мира» с подзаголовком «Русская мелодия». Какая же мелодия со словами «Вечернего звона» могла существовать? Может быть, какая-нибудь более ранняя народная песня «про звон вечерний»? Неизвестно.

Еще интереснее: у «песни» Мура был еще один подзаголовок: «Колокола Санкт-Петербурга», что еще более озадачивает. Совсем интересно: в Англии Томас Мур встречался с историком, государственным деятелем и братом декабриста Александром Тургеневым. Считается, что Тургенев мог передать Муру русский «Вечерний звон», а Мур Тургеневу «английский». Обменялись.

Но какой же тогда изначальный? Ответа пока нет. И напоследок: у стихотворения Томаса Мура был и свой композитор – ирландец Джон Эндрю Стивенсон. Ноты Стивенсона к стихам Мура практически ничего общего с известной нам песней не имеют. Но сам Мур указывал, что его стихи имеют своим источником некую русскую песню.

И авторство А. Алябьева, как композитора, подвергается сомнению. Приводятся и другие фамилии, в частности – Василия Зиновьева. Но в этот вопрос углубляться еще более сложно, чем в проблему авторства текста.

Короче, дело ясное, что дело темное.

Запись 1938 года

Евгений Дятлов

Хор Сретенского монастыря

Песняры

Иван Ребров

Исполнитель не указан

К сожалению на рутубе весьма маленький каталог.