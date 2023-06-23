Дачи Н.Е. Сверчкова и С.М. Дейчмана, г. Пушкин, Санкт-Петербург

Сегодня прогуляемся по Павловскому шоссе. Здесь есть интересные постройки, две из них рассмотрим поподробнее. Почему сразу две, я думаю поймете по тексту.

И так, в 1855 году император Николай I дает разрешение на застройку территории протянувшуюся между Отдельным парком и Павловским шоссе.

Участок под номером 7 (современные 30 и 32) был выделен профессору Академии художеств Н.Е. Сверчкову. Николай Егорович, русский баталический и жанровый живописец, не известный сегодня, тогда был популярен не только в России, но и в Париже.

В 1863 году император Наполеон III лично приобрел его картину «Возвращение с медвежьей охоты». За неё и за еще две другие он был награждён кавалерским знаком ордена Почетного легиона. В Петербурге в 1864 г. он исполнил для императора Александра II картину «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр воинства в 1664 г.», после чего еще неоднократно получал заказы от Высочайших особ.

В 1866 году по заказу Сверчкова, арх. А.Х. Кольб возвел дачу. В 1898 году после смерти профессора, его вдова продала участок Софье Антоновне, супруге инженера путей сообщений А.Ю. Тами. Позднее Тами делит участок со своим компаньном по компании С.М. Дейчман. Современный участок № 32 достается Дейчман, а 30-ый, остается за Тами.

В 1903 году Сигизмунд Маврикиевич подает прошение на разрешение производства ремонтных работ всех построек на обеих участках, а в 1905 году - на расширение и перестройку. Этими работами занимался Сильвио Амвросиевич Данини, кстати он был родственником Тами. Точное время возведения дачи не известно, предполагают 1912-й.

До наших дней дача Дейчмана дошла практически без изменений. Единственное отличие, это перенос входа со стороны шоссе, на противоположную сторону. Сегодня это жилое здание. Что касается дачи Тами. В конце октября 1900 г. было получено разрешение от Дворцового управления на строительство.

Возведением дачи также занимался архитектор С.А. Данини. Это был деревянный двухэтажный дом с четырехэтажной башней и двухэтажным служебным флигелем с каменным брандмауером. В башне размещались жилые помещения. В июле 2010 года пять заброшенных зданий в Пушкине, в том числе и дача Тами, были проданы под реконструкцию. Но что-то пошло не так и их выставили на аукцион. За 47,8 млн. руб. все пять зданий достались ООО Строительная компания "Корф".

В феврале 2011 года дача Тами сгорела. К обследованию и выяснению причин приступили только спустя почти двух месяцев. Но в увы здание не выдержало и рухнуло. В “Корф” приняли решение о разборе завалов с целью поиска сохранившихся элементов, что КГИОП признало незаконным. Начались судебные тяжбы. А компания тем временем к маю 2012 практически восстановили здание.

Сегодня это частная территория за высоким забором. Ну и насколько я понимаю судебные тяжбы продолжаются.

Адрес: Павловское шоссе, дом 30 и 32.

Фото и текст: Игорь Халин

А теперь я расскажу что произошло. После того, как здания выкупили под реконструкцию оно больше полугода стояло заброшенным, пока в феврале 2011-го в нем не произошел пожар. Почему заброшенным? Потому что это здание из пяти по плану к реконструкции подлежало в последнюю очередь. Затем сам КГИОП полтора месяца не разрешал приступить к обследованию, а когда разрешил и рабочие вышли на объект, а именно 30 апреля, здание рухнуло.

После этого «Корф» «принял решение о разборе завалов с целью поиска сохранившихся элементов», но это решение КГИОП признал незаконным, так как на него не было разрешения. Ведомство пыталось возбудить против собственника уголовное дело по статье «Уничтожение памятника истории и культуры». Попутно комитет пытался взыскать с «Корфа» 50 тыс. рублей штрафа, однако в арбитражном суде компании удалось доказать, что произошедшее «замыкание электропроводки вследствие ее ненадлежащего состояния и низкой (–25 °C) температуры воздуха» — это «форс-мажорное обстоятельство».



Татьяна Волох (идущая вторая) вместе с членами районного ВОПИК полны решимости разобраться со сложной ситуацией.



Лестница и камин - то, что внутри здания, а также фасады - были записаны в охранное обязательство. Остатки от лестницы и камина лежат пронумерованные отдельно.



От лестницы остались дубовые балясины, перила.



Оказывается, потрясающий камин был цементным - никогда бы не подумала.





Дача Сверчкова была выстроена из именного кирпича - Харченко.



При строительстве этой деревянной избушки были использованы бревна от дома Павловское шоссе, 28.



Павловское шоссе, 28.

Работы на обоих зданиях были официально завершены в 2015 году. Проект воссоздания дачи Сверчкова выполнили ООО «Архитектурно-проектная мастерская Солодовникова» и ООО «Рест-арт-проект», проект воссоздания флигеля — ООО «Ремпроектстрой». Как бы то ни было, в двух «воссозданных» домах сегодня, по официальной информации, располагается гостиница. Издалека посмотреть на эти дома, пожалуй, приятно Вот так они выглядят после восстановления.

Основное здание (Павловское шоссе, 30):

http://fotokto.ru/photo/view/3949152.html

https://kanoner.com/2014/11/25/142041/

https://arch-heritage.livejournal.com/949706.html

https://photo.gradpetra.net/views/61265.html