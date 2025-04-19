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С Пасхой светлой поздравляю! Мира вам в душе желаю

2_46.gifСегодня все православные верующие отмечают главный и самый светлый праздник церковного календаря  — Пасху!

Пасха (Воскресение Христово) — это один из важнейших праздников для христиан как православной, так и католической конфессий. Он символизирует триумф Христа над смертью, что открыло людям путь к спасению и вечной жизни.

Хотя католики и православные отмечают Пасху по различным календарям (григорианскому и юлианскому соответственно), в 2025 году они празднуют Воскресение Спасителя в один и тот же день.Пасхальное боослужение в православном храме. Фото: azbyka.ruПасхальное боослужение в православном храме. Фото: azbyka.ru

В 2025 году православная и католическая Пасха приходится на 20 апреля. Чудо? Скорее, закономерность.

Пасхалия одна, календари разные

Причина совпадения находится в методике расчета даты Пасхи. Эта методика называется "пасхалия", основывается она на солнечно-лунном календаре.

В древние времена существовали разные методики определения даты праздника Пасхи, однако после Никейского собора 325 года церкви пришли к единой формуле: Пасха отмечается в воскресенье после первого полнолуния, которое следует за весенним равноденствием.Первый Никейский собор. Фреска

Современная православная церковь и некоторые католики византийского обряда продолжают руководствоваться юлианским календарем, введенном по велению Юлия Цезаря в 45 году до нашей эры. Однако Западная церковь с 1582 года использует другой календарь — григорианский, установленный папой римским Григорием XIII.Папа римский Григорий XIII

На сегодняшний день разница между этими двумя календарями составляет 13 дней, что и объясняет расхождение в датах совершения церковных празднеств. Например, большинство католиков отмечает Рождество 25 декабря, тогда как православные христиане — 7 января.Пасха в католическом храме. Фото: prazdniki-na-nosu.ruПасха в католическом храме. Фото: prazdniki-na-nosu.ru

Совпадет ли православная и католическая Пасха в будущем?

Пасха относится к переходящим праздникам, что означает, что ее дата меняется каждый год (зависит от фаз Луны), при этом всегда приходится на период с 4 апреля по 8 мая (по старому стилю — с 22 марта по 25 апреля). Иногда дата Пасхи у католиков и православных совпадает.

В XXI веке такие совпадения происходили уже семь раз.

Дальнейшие совпадения можно посмотреть в этом календаре:2025-03-26_17-58-51.jpgПасхальные открытки. 1900-1910-е гг.https://t.me/sovrhistory/3584
https://dzen.ru/a/Z6Cr1uveugoyr9UG

Раз уж наши Пасхи совпали, решила открыть свою Копилочку с иностранными открытками начала 20 века:Ещё есть вот такая картина:Пасхальный натюрморт. Художник Борис Смирнов. 1918 год.

Мы вас с Пасхой поздравляем,
Света и добра желаем,
Много радости, терпенья
И удач, и вдохновенья!
Пусть отступится беда!
Да хранит Вас Бог всегда!

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