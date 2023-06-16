Мы из Советского Союза

13 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Чиновники везде гадят, нужно их на фронт, всё равно их отсутствия на местах ни кто не заметит.Последние дни на ...
  • Андрей Тихонов
    Прекрасное время....Исторические сним...
  • Ирина52
    Никакой отсталости не было. Было ошибка в соотношении цен и зарплат (при Брежневе) и ориентация на натуральные продук...Почему «сломался»...

Исторические снимки времен СССР

Первомайский парад на Красной площади, 1 мая 1961 года, Москва
Исторические снимки времен СССР
1961 год был последним когда тело Иосифа Сталина находилось в Мавзолее. В том же 1961 году в ночь с 31 октября на 1 ноября его вынесут из Мавзолея и похоронят.

Исторические снимки времен СССРДемонстрация химических и физических процессов на улице. Ташкент. Узбекская Советская Социалистическая Республика. СССР. 1929 год.

Исторические снимки времен СССРРедкий двухосный ЗиЛ-131 плюс два пикапа ГАЗ-24, которые серийно никогда не производились.

Исторические снимки времен СССРДобровольцы. СССР. Июнь 1941 г.

Исторические снимки времен СССРЛедокол “Байкал”. Озеро Байкал.

Гражданское отпевание Владимира Ильича Ленина в Таганроге, январь 1924 года.Исторические снимки времен СССР
Слушатели Высшей кавалерийской школы Первой конной армии собрались перед Успенским собором на центральной площади города. Вместо тела Ленина был его бюст. Обряд совершал красный командир Семён Наливайченко, надевший вместо креста вырезанную из фанеры звезду. С этой звездой он обошёл всю площадь, пока люди хором пели Интернационал. После этого бюст Ленина был торжественно захоронен в могилу с бумажными красными цветами прямо на площади, рядом с Успенским собором.

Исторические снимки времен СССРСоветский связист прокладывает кабель через реку во время боев на Курской дуге. 1943 год.

ГАЗ-21КБ Scaldia-Volga (1960-1967)Исторические снимки времен СССРМодификация экспортной "Волги" ГАЗ-21К, собиравшаяся в Бельгии фирмой Scaldia из горьковских машинокомплектов. На эти машины устанавливались экономичные дизельные моторы Perkins (48 л.с.), Rover (62 л.с.) и Indenor-Peugeot (58 л.с.)

Исторические снимки времен СССРСтуденты Московского университета музицируют на балконе своей комнаты. 1920-е

Исторические снимки времен СССРСпецназ КГБ СССР группа "Вымпел" в Афганистане. 1980-е

Героические захватчики пионерской комнаты, СССР, 1941Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 15 (25 фото)
В 30–е годы в СССР в качестве призов на различных соревнованиях, переходящих знаков отличия и тому подобных наград широко использовались красные знамена. Как правило, такие знамена выглядели солидно, хранились на почетных местах в ленинских комнатах, красных уголках и штабах военных частей, но были по большому счету не более чем сувенирами, в отличие от боевых знамен, которые являются официальным символом за утерю которого часть могла быть расформирована.
Естественно, в 1941 году при отступлении советские войска в обязательном порядке спасали боевые знамена, а всю ненужную "сувенирку" бросали на произвол судьбы.
Для немцев же, не знакомых с советскими реалиями, каждое такое красное знамя представлялось солидным трофеем, о захвате которого писались рапорты и на основании которого делались выводы о разгроме советских частей.

Противотанковые собаки, под Черниговом, 1941Подборка редких фотографий со всего мира. Часть 15 (25 фото)
В августе 1941 года под Черниговом собаки смогли уничтожить шесть вражеских танков, а осенью они успешно действовали в боях под Москвой. Согласно донесению командующего 30–й армии генерал–лейтенанта Лелюшенко, «в период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится».

Из книги "Прохоровка без грифа секретности", Лопуховский Л.
"... Для борьбы с танками противника в первый же день применили довольно необычное, но весьма эффективное средство – собак – истребителей танков. Специально обученные животные, приученные, что под грохочущим танком их ждет угощение, бросались под танк. Мина, закрепленная на собаке, поражала боевую машину в самое уязвимое место – днище. Так, одна из рот собак–истребителей танков действовала на переднем крае обороны, занимая позиции повзводно в 375–й сд, 52–й гв. сд и 67–й гв. сд. Четвероногие «бойцы» взвода лейтенанта Лисицина подорвали 12 танков противника (при этом из 16 собак четыре были убиты еще на подходе к танкам). Кроме этих 12 танков, подорванных собаками, воины лейтенанта Лисицина уничтожили три танка и до 150 солдат и офицеров противника. Взвод отошел только после получения приказа на отход..."

Временный деревянный мавзолей, 1924 год, МоскваПодборка редких фотографий со всего мира. Часть 15 (25 фото)
Первый вариант известного сооружения по проекту Алексея Щусева.

Исторические снимки времен СССР«На сельском празднике» (камешек за пазуху) п. Аскиз Хакасской автономной области.1983 г

Исторические снимки времен СССР1952 год. Артек. Пионеры на пляже.Исторические снимки времен СССРАттракционы нашей молодости.Исторические снимки времен СССРИсторические снимки времен СССРИсторические снимки времен СССРИсторические снимки времен СССРИсторические снимки времен СССРАттракционы нашей молодости.Исторические снимки времен СССРВот как выглядел Невский проспект в 1960-еИсторические снимки времен СССРВячеслав Зайцев с манекенщицами на Красной площади, 1965. Исторические снимки времен СССРЗамена фонаря на столбе, 1947 год, МоскваИсторические снимки времен СССР
Испытательный полёт БТС-002 (прототип «Бурана»). 1987 г.Исторические снимки времен СССРВид на Морской вокзал, середина 1980-х. Паром Ильич, работавший на линии Ленинград -СтокгольмИсторические снимки времен СССРЛенинград. Перекресток Невского и Литейного 50-еИсторические снимки времен СССРПервый раз в первый класс. 1960-е гг.Исторические снимки времен СССРМеломан. СССР, 1960-еИсторические снимки времен СССРМихаил Горбачев в окружении делегатов Съезда народных депутатов, 1989 год, Москва. Время надежд.Исторические снимки времен СССРСборочный цех мопедов Верховина. Львовский мотозавод.1983 г.Исторические снимки времен СССРСевастополь, Артбухта,1986 годИсторические снимки времен СССРСевастополь, площадь Нахимова, 1954 годИсторические снимки времен СССРСевастополь. Вход на Приморский бульвар.Исторические снимки времен СССРСевастополь. Пляж на набережной Приморского бульвара. 1971 годИсторические снимки времен СССРСобор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год.Исторические снимки времен СССРСоветские граждане на побережье Чёрного моря по бесплатной путёвке от предприятия, 1980 год.Исторические снимки времен СССРТандем, фото Игоря Уткина. 1992 г.Исторические снимки времен СССРТеатр комедии имени Н.П. Акимова. 1981 годИсторические снимки времен СССРУпаковка детского молока, 1932Исторические снимки времен СССРФеодосия. Дача Стамболи. 1966 годИсторические снимки времен СССРЧайхана на проспекте Ленина в Душанбе, Таджикская ССР. Фото Макса Альперта, 1967.Исторические снимки времен СССРЯлта,1980 год.Исторические снимки времен СССРЯлта. 1950-е — 1960-е годыИсторические снимки времен СССР1950-е

Барабанщик-пионер, 1950-е годы.Исторические снимки времен СССР

На катке, 1950-е годы.Исторические снимки времен СССР

Первомайская демонстрация на Красной площади, 1954.Исторические снимки времен СССР

Комсомолка, лыжница и просто красавица.Исторические снимки времен СССР

Детский писатель Корней Чуковский с юными читателями, 1957.Исторические снимки времен СССР

Колхозница Женя Александрова на уборке.
Гордость СССР
Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий — колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам — одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.Исторические снимки времен СССР

Сварщица Молдован на Каховской стройке.Исторические снимки времен СССР

Комбайнер, 1957.Исторические снимки времен СССР

Работы на просеке в Алтае, кон. 1950-х — нач. 1960-х.Исторические снимки времен СССР

Женщина-геолог.Исторические снимки времен СССР

Женщина на вездеходе.Исторические снимки времен СССР

Монтаж Всесоюзной промышленной выставки в Москве, 1950-е.Исторические снимки времен СССР

Строительство Каховской ГЭС.Исторические снимки времен СССР

В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях.Исторические снимки времен СССР

Институт высокомолекулярных соединений Академии Наук СССР.Исторические снимки времен СССР

Монтаж пузырьковой камеры «Мирабель» в Институте физики высоких энергий в Протвино, Московская область, 1970-е.Исторические снимки времен СССР

Чертежи.Исторические снимки времен СССР

В химической лаборатории.Исторические снимки времен СССР

Из серии “Поединок”: физик Всеволод Балашов.Исторические снимки времен СССР

Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.Исторические снимки времен СССР

Реклама женской одежды.Исторические снимки времен СССР

Демонстрация моделей женской одежды на фоне арки Главного штаба в Ленинграде, 1960-е.Исторические снимки времен СССР

Советское кафе. Сцены из советской жизни.
Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.Исторические снимки времен СССР

Пионерский отряд.Исторические снимки времен СССР

Туристы во Владимире.Исторические снимки времен СССР

В ожидании самолета во Внуковском аэропорту.Исторические снимки времен СССР

Сбор урожая.Исторические снимки времен СССР

В свинарнике.Исторические снимки времен СССР

Пешеходы.Исторические снимки времен СССР

Невский проспект в Ленинграде.Исторические снимки времен СССРИ на сегодня все.

Светлана Митленкофотоностальгия

Картина дня

наверх