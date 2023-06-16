Исторические снимки времен СССР

Первомайский парад на Красной площади, 1 мая 1961 года, Москва



1961 год был последним когда тело Иосифа Сталина находилось в Мавзолее. В том же 1961 году в ночь с 31 октября на 1 ноября его вынесут из Мавзолея и похоронят.

Демонстрация химических и физических процессов на улице. Ташкент. Узбекская Советская Социалистическая Республика. СССР. 1929 год.

Редкий двухосный ЗиЛ-131 плюс два пикапа ГАЗ-24, которые серийно никогда не производились.

Добровольцы. СССР. Июнь 1941 г.

Ледокол “Байкал”. Озеро Байкал.

Гражданское отпевание Владимира Ильича Ленина в Таганроге, январь 1924 года.

Слушатели Высшей кавалерийской школы Первой конной армии собрались перед Успенским собором на центральной площади города. Вместо тела Ленина был его бюст. Обряд совершал красный командир Семён Наливайченко, надевший вместо креста вырезанную из фанеры звезду. С этой звездой он обошёл всю площадь, пока люди хором пели Интернационал. После этого бюст Ленина был торжественно захоронен в могилу с бумажными красными цветами прямо на площади, рядом с Успенским собором.

Советский связист прокладывает кабель через реку во время боев на Курской дуге. 1943 год.

ГАЗ-21КБ Scaldia-Volga (1960-1967) Модификация экспортной "Волги" ГАЗ-21К, собиравшаяся в Бельгии фирмой Scaldia из горьковских машинокомплектов. На эти машины устанавливались экономичные дизельные моторы Perkins (48 л.с.), Rover (62 л.с.) и Indenor-Peugeot (58 л.с.)

Студенты Московского университета музицируют на балконе своей комнаты. 1920-е

Спецназ КГБ СССР группа "Вымпел" в Афганистане. 1980-е

Героические захватчики пионерской комнаты, СССР, 1941

В 30–е годы в СССР в качестве призов на различных соревнованиях, переходящих знаков отличия и тому подобных наград широко использовались красные знамена. Как правило, такие знамена выглядели солидно, хранились на почетных местах в ленинских комнатах, красных уголках и штабах военных частей, но были по большому счету не более чем сувенирами, в отличие от боевых знамен, которые являются официальным символом за утерю которого часть могла быть расформирована.

Естественно, в 1941 году при отступлении советские войска в обязательном порядке спасали боевые знамена, а всю ненужную "сувенирку" бросали на произвол судьбы.

Для немцев же, не знакомых с советскими реалиями, каждое такое красное знамя представлялось солидным трофеем, о захвате которого писались рапорты и на основании которого делались выводы о разгроме советских частей.

Противотанковые собаки, под Черниговом, 1941

В августе 1941 года под Черниговом собаки смогли уничтожить шесть вражеских танков, а осенью они успешно действовали в боях под Москвой. Согласно донесению командующего 30–й армии генерал–лейтенанта Лелюшенко, «в период разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда. Противник боится противотанковых собак и специально за ними охотится».

Из книги "Прохоровка без грифа секретности", Лопуховский Л.

"... Для борьбы с танками противника в первый же день применили довольно необычное, но весьма эффективное средство – собак – истребителей танков. Специально обученные животные, приученные, что под грохочущим танком их ждет угощение, бросались под танк. Мина, закрепленная на собаке, поражала боевую машину в самое уязвимое место – днище. Так, одна из рот собак–истребителей танков действовала на переднем крае обороны, занимая позиции повзводно в 375–й сд, 52–й гв. сд и 67–й гв. сд. Четвероногие «бойцы» взвода лейтенанта Лисицина подорвали 12 танков противника (при этом из 16 собак четыре были убиты еще на подходе к танкам). Кроме этих 12 танков, подорванных собаками, воины лейтенанта Лисицина уничтожили три танка и до 150 солдат и офицеров противника. Взвод отошел только после получения приказа на отход..."

Временный деревянный мавзолей, 1924 год, Москва

Первый вариант известного сооружения по проекту Алексея Щусева.

«На сельском празднике» (камешек за пазуху) п. Аскиз Хакасской автономной области.1983 г

1952 год. Артек. Пионеры на пляже. Аттракционы нашей молодости. Аттракционы нашей молодости. Вот как выглядел Невский проспект в 1960-е Вячеслав Зайцев с манекенщицами на Красной площади, 1965. Замена фонаря на столбе, 1947 год, Москва

Испытательный полёт БТС-002 (прототип «Бурана»). 1987 г. Вид на Морской вокзал, середина 1980-х. Паром Ильич, работавший на линии Ленинград -Стокгольм Ленинград. Перекресток Невского и Литейного 50-е Первый раз в первый класс. 1960-е гг. Меломан. СССР, 1960-е Михаил Горбачев в окружении делегатов Съезда народных депутатов, 1989 год, Москва. Время надежд. Сборочный цех мопедов Верховина. Львовский мотозавод.1983 г. Севастополь, Артбухта,1986 год Севастополь, площадь Нахимова, 1954 год Севастополь. Вход на Приморский бульвар. Севастополь. Пляж на набережной Приморского бульвара. 1971 год Собор Святого Александра Невского. Крым, 1925 год. Советские граждане на побережье Чёрного моря по бесплатной путёвке от предприятия, 1980 год. Тандем, фото Игоря Уткина. 1992 г. Театр комедии имени Н.П. Акимова. 1981 год Упаковка детского молока, 1932 Феодосия. Дача Стамболи. 1966 год Чайхана на проспекте Ленина в Душанбе, Таджикская ССР. Фото Макса Альперта, 1967. Ялта,1980 год. Ялта. 1950-е — 1960-е годы 1950-е

Барабанщик-пионер, 1950-е годы.

На катке, 1950-е годы.

Первомайская демонстрация на Красной площади, 1954.

Комсомолка, лыжница и просто красавица.

Детский писатель Корней Чуковский с юными читателями, 1957.

Колхозница Женя Александрова на уборке.

Гордость СССР

Освоение целины и новых мест в СССР было в приоритете у власти, поэтому Тарасевич много ездил по стране, снимал людей самых разных профессий — колхозников, шахтеров, строителей. Отдельный репортаж был посвящен геологам — одной из самых модных и престижных послевоенных профессий.

Сварщица Молдован на Каховской стройке.

Комбайнер, 1957.

Работы на просеке в Алтае, кон. 1950-х — нач. 1960-х.

Женщина-геолог.

Женщина на вездеходе.

Монтаж Всесоюзной промышленной выставки в Москве, 1950-е.

Строительство Каховской ГЭС.

В 1960-х Тарасевич активно документировал на пленку работу инженеров и конструкторских бюро, снимал в университетах и лабораториях.

Институт высокомолекулярных соединений Академии Наук СССР.

Монтаж пузырьковой камеры «Мирабель» в Институте физики высоких энергий в Протвино, Московская область, 1970-е.

Чертежи.

В химической лаборатории.

Из серии “Поединок”: физик Всеволод Балашов.

Насколько широк был творческий и профессиональный диапазон Тарасевича, можно оценить взглянув на его рекламную съемку.

Реклама женской одежды.

Демонстрация моделей женской одежды на фоне арки Главного штаба в Ленинграде, 1960-е.

Советское кафе. Сцены из советской жизни.

Тарасевича называют главным романтиком советской послевоенной фотографии. Благодаря светотени, неожиданным ракурсам и композиции, его кадры создают эффект присутствия.

Пионерский отряд.

Туристы во Владимире.

В ожидании самолета во Внуковском аэропорту.

Сбор урожая.

В свинарнике.

Пешеходы.

Невский проспект в Ленинграде. И на сегодня все.