Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годов

Во второй половине XX века Краснодарский край был одним из самых привлекательных регионов СССР. На Кубани развивалась промышленность, особенно станкостроение и приборостроение, росла добыча газа и нефти. Край являлся важнейшим для сельского хозяйства страны: 90% всех посевов риса РСФСР приходилось на Кубань, регион лидировал по сбору зерна, фруктов и ягод. Горные и морские курорты принимали более десяти миллионов туристов в год. Жаркое лето и мягкая зима привлекали людей со всего Советского Союза. «В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек», — утверждала героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит».

VATNIKSTAN публикует большую подборку фотографий Краснодарского края 1970–1980‑х годов, в кадре — уборка урожая, лучшие курортные и туристические места, памятники и природа. Снимки сделали Виктор Панов и Иван Степанов, которые работали над несколькими книгами о Кубани. Отметим, что в подборку не вошли кадры из Краснодара — столице края мы посвятили отдельный материал. Памятник казакам-запорожцам — первым поселенцам Кубани. Тамань Река Кубань разделяет край на равнинную и предгорную и горную части Морские границы Краснодарского края составляют 740 километров Рыбаки. Азовское море Кавказские горы занимают третью часть Краснодарского края Кавказский государственный заповедник Кавказский государственный заповедник. Река Белая Афипский газоперерабатывающий завод Краснодарский химический комбинат. Белореченск Цементные заводы. Посёлок Верхнебаканский. Новороссийский район Сахарный завод. Станица Ленинградская Торговый центр. Станица Ленинградская Консервный комбинат. Крымск Винодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский район Винодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский район Сбор кукурузы Виноградный плантации и мандариновые рощи на берегу Чёрного моря Уборка винограда. Совхоз «Малоземельский» Рисовые чеки. Красноармейский район Уборка риса. Красноармейский район Чайные плантации. Совхоз Дагомысский Старейшины аула Хабль. Абинский район Джигиты. Аул Хабль Скала «Петушок». Горячий Ключ Новороссийск — один из больших портов Чёрного моря Цемесская бухта. Новороссийск Курсанты мореходной школы. Новороссийск Новороссийский порт Комсомольско-пионерский пост № 1. Новороссийск Мемориал «Взрыв». Памятник выполнен из осколков снарядов, авиабомб и мин. Посёлок Мысхако. Новороссийск Мемориал «Линия — рубеж обороны». На этом месте в 1943 году Советская армия остановила немецкие войска. Железнодорожный вагон был частью баррикады. От беспрерывного огня на остове вагона осталось около 10 тысяч пробоин Площадь Героев. Новороссийск Ворота бывшей турецкой крепости. Анапа На Пионерском проспекте Анапы находится более 50 пионерских лагерей Пионерский лагерь «Орлёнок». Посёлок Новомихайловский Посёлок Кабардинка Черноморское побережье. Посёлок Кабардинка Посёлок Архипо-Осиповка Гостиница «Солнечная». Геленджик Геленджикский городской пляж Набережная Геленджика Бухта Джанхот Дом-музей Владимира Короленко, бывшая усадьба родного брата писателя. Единственный музей Короленко в России. Хутор Джанхот Пшадский дольмен Турбаза «Парус». Ейск Туристы. Гузерипль Вид с моря на пансионат «Нефтяник Сибири». Посёлок Тюменский. Туапсинский район Туркомплекс «Дагомыс». Сочи Туркомплекс «Дагомыс». Сочи Дагомысский пляж Вид на Сочи Бальнеологический курорт «Мацеста». Сочи Гостиница «Москва». Сочи Сочинский городской пляж Санаторий имени Ленина, современное название — «Русь». Сочи Сочинский дендрарий Сочинский дендрарий Фонтан «Амуры». Сочинский дендрарий Сочи Сочи. На пляже у парка «Ривьера» Дорога к Красной Поляне Река Мзыта. Красная Поляна Белые скалы. Река Хоста Гостиница «Бургас». Адлерский район

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/kuban-1970-1980-e/