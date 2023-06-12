Мы из Советского Союза

13 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Макс
    Никогда они не объединятся. Слишком и одни и другие любят командовать и жить за счет других. Так что явный конфликт и...Польша + Украина ...
  • Константин Самарин
    Вообщем, Польша рассчитывает обзавестись колонией.Польша + Украина ...
  • zygmund nedialkow
    Задачи поставлены, зелёная программа. Это значит сворачивание производства и потребления. Вопрос, что будет с населен...Конфликт Запада и...

Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годов

Во второй половине XX века Краснодарский край был одним из самых привлекательных регионов СССР. На Кубани развивалась промышленность, особенно станкостроение и приборостроение, росла добыча газа и нефти. Край являлся важнейшим для сельского хозяйства страны: 90% всех посевов риса РСФСР приходилось на Кубань, регион лидировал по сбору зерна, фруктов и ягод. Горные и морские курорты принимали более десяти миллионов туристов в год. Жаркое лето и мягкая зима привлекали людей со всего Советского Союза. «В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек», — утверждала героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит».

VATNIKSTAN публикует большую подборку фотографий Краснодарского края 1970–1980‑х годов, в кадре — уборка урожая, лучшие курортные и туристические места, памятники и природа. Снимки сделали Виктор Панов и Иван Степанов, которые работали над несколькими книгами о Кубани. Отметим, что в подборку не вошли кадры из Краснодара — столице края мы посвятили отдельный материал.Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПамятник казакам-запорожцам — первым поселенцам Кубани. ТаманьКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовРека Кубань разделяет край на равнинную и предгорную и горную частиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовМорские границы Краснодарского края составляют 740 километровКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовРыбаки. Азовское мореКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКавказские горы занимают третью часть Краснодарского краяКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКавказский государственный заповедникКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКавказский государственный заповедник. Река БелаяКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовАфипский газоперерабатывающий заводКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКраснодарский химический комбинат. БелореченскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовЦементные заводы. Посёлок Верхнебаканский. Новороссийский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСахарный завод. Станица ЛенинградскаяКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовТорговый центр. Станица ЛенинградскаяКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКонсервный комбинат. КрымскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВинодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВинодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСбор кукурузыКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВиноградный плантации и мандариновые рощи на берегу Чёрного моряКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовУборка винограда. Совхоз «Малоземельский»Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовРисовые чеки. Красноармейский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовУборка риса. Красноармейский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовЧайные плантации. Совхоз ДагомысскийКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСтарейшины аула Хабль. Абинский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовДжигиты. Аул ХабльКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСкала «Петушок». Горячий КлючКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовНовороссийск — один из больших портов Чёрного моряКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовЦемесская бухта. НовороссийскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКурсанты мореходной школы. НовороссийскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовНовороссийский портКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовКомсомольско-пионерский пост № 1. НовороссийскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовМемориал «Взрыв». Памятник выполнен из осколков снарядов, авиабомб и мин. Посёлок Мысхако. НовороссийскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовМемориал «Линия — рубеж обороны». На этом месте в 1943 году Советская армия остановила немецкие войска. Железнодорожный вагон был частью баррикады. От беспрерывного огня на остове вагона осталось около 10 тысяч пробоинКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПлощадь Героев. НовороссийскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВорота бывшей турецкой крепости. АнапаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовНа Пионерском проспекте Анапы находится более 50 пионерских лагерейКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПионерский лагерь «Орлёнок». Посёлок НовомихайловскийКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПосёлок КабардинкаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовЧерноморское побережье. Посёлок КабардинкаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПосёлок Архипо-ОсиповкаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовГостиница «Солнечная». ГеленджикКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовГеленджикский городской пляжКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовНабережная ГеленджикаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовБухта ДжанхотКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовДом-музей Владимира Короленко, бывшая усадьба родного брата писателя. Единственный музей Короленко в России. Хутор ДжанхотКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовПшадский дольменКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовТурбаза «Парус». ЕйскКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовТуристы. ГузерипльКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВид с моря на пансионат «Нефтяник Сибири». Посёлок Тюменский. Туапсинский районКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовТуркомплекс «Дагомыс». СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовТуркомплекс «Дагомыс». СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовДагомысский пляжКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовВид на СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовБальнеологический курорт «Мацеста». СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовГостиница «Москва». СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСочинский городской пляжКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСанаторий имени Ленина, современное название — «Русь». СочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСочинский дендрарийКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСочинский дендрарийКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовФонтан «Амуры». Сочинский дендрарийКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСочиКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовСочи. На пляже у парка «Ривьера»Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовДорога к Красной ПолянеКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовРека Мзыта. Красная ПолянаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовБелые скалы. Река ХостаКраснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годовГостиница «Бургас». Адлерский район

Давид Домкратов
https://vatnikstan.ru/archive/kuban-1970-1980-e/

природагорода Советского Союзафотоностальгия

Картина дня

наверх