Краснодарский край в фотографиях 1970–1980‑х годов

Во второй половине XX века Краснодарский край был одним из самых привлекательных регионов СССР. На Кубани развивалась промышленность, особенно станкостроение и приборостроение, росла добыча газа и нефти. Край являлся важнейшим для сельского хозяйства страны: 90% всех посевов риса РСФСР приходилось на Кубань, регион лидировал по сбору зерна, фруктов и ягод. Горные и морские курорты принимали более десяти миллионов туристов в год. Жаркое лето и мягкая зима привлекали людей со всего Советского Союза. «В Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек», — утверждала героиня Веры Алентовой в фильме «Москва слезам не верит».
VATNIKSTAN публикует большую подборку фотографий Краснодарского края 1970–1980‑х годов, в кадре — уборка урожая, лучшие курортные и туристические места, памятники и природа. Снимки сделали Виктор Панов и Иван Степанов, которые работали над несколькими книгами о Кубани. Отметим, что в подборку не вошли кадры из Краснодара — столице края мы посвятили отдельный материал.Памятник казакам-запорожцам — первым поселенцам Кубани. ТаманьРека Кубань разделяет край на равнинную и предгорную и горную частиМорские границы Краснодарского края составляют 740 километровРыбаки. Азовское мореКавказские горы занимают третью часть Краснодарского краяКавказский государственный заповедникКавказский государственный заповедник. Река БелаяАфипский газоперерабатывающий заводКраснодарский химический комбинат. БелореченскЦементные заводы. Посёлок Верхнебаканский. Новороссийский районСахарный завод. Станица ЛенинградскаяТорговый центр. Станица ЛенинградскаяКонсервный комбинат. КрымскВинодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский районВинодельческий комбинат «Абрау-Дюрсо». Новороссийский районСбор кукурузыВиноградный плантации и мандариновые рощи на берегу Чёрного моряУборка винограда. Совхоз «Малоземельский»Рисовые чеки. Красноармейский районУборка риса. Красноармейский районЧайные плантации. Совхоз ДагомысскийСтарейшины аула Хабль. Абинский районДжигиты. Аул ХабльСкала «Петушок». Горячий КлючНовороссийск — один из больших портов Чёрного моряЦемесская бухта. НовороссийскКурсанты мореходной школы. НовороссийскНовороссийский портКомсомольско-пионерский пост № 1. НовороссийскМемориал «Взрыв». Памятник выполнен из осколков снарядов, авиабомб и мин. Посёлок Мысхако. НовороссийскМемориал «Линия — рубеж обороны». На этом месте в 1943 году Советская армия остановила немецкие войска. Железнодорожный вагон был частью баррикады. От беспрерывного огня на остове вагона осталось около 10 тысяч пробоинПлощадь Героев. НовороссийскВорота бывшей турецкой крепости. АнапаНа Пионерском проспекте Анапы находится более 50 пионерских лагерейПионерский лагерь «Орлёнок». Посёлок НовомихайловскийПосёлок КабардинкаЧерноморское побережье. Посёлок КабардинкаПосёлок Архипо-ОсиповкаГостиница «Солнечная». ГеленджикГеленджикский городской пляжНабережная ГеленджикаБухта ДжанхотДом-музей Владимира Короленко, бывшая усадьба родного брата писателя. Единственный музей Короленко в России. Хутор ДжанхотПшадский дольменТурбаза «Парус». ЕйскТуристы. ГузерипльВид с моря на пансионат «Нефтяник Сибири». Посёлок Тюменский. Туапсинский районТуркомплекс «Дагомыс». СочиТуркомплекс «Дагомыс». СочиДагомысский пляжВид на СочиБальнеологический курорт «Мацеста». СочиГостиница «Москва». СочиСочинский городской пляжСанаторий имени Ленина, современное название — «Русь». СочиСочинский дендрарийСочинский дендрарийФонтан «Амуры». Сочинский дендрарийСочиСочи. На пляже у парка «Ривьера»Дорога к Красной ПолянеРека Мзыта. Красная ПолянаБелые скалы. Река ХостаГостиница «Бургас». Адлерский район
Давид Домкратов
https://vatnikstan.ru/archive/kuban-1970-1980-e/
Свежие комментарии