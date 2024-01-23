Алиби Сталина на все времена. Каганович о том, почему нельзя ругать Сталина

Очень иньересная статья попалась мне на просторах интернета. Привожу ее. Это в Очень иньересная статья попалась мне на просторах интернета. Привожу ее. Это в копилку материалов о Сталине

Лазарь Каганович - известный государственный деятель, трудившийся бок о бок со Сталиным на протяжении трех десятков лет. Читая отзывы Кагановича об Иосифе Виссарионовиче, меня зацепила одна очень простая, но чрезвычайно важная мысль: такого как Сталин, судить по ошибкам нельзя. Это несерьезно. Это глупо. Человека, столько сделавшего для страны, нужно судить по достижениям, и только по ним.

Верные соратники: Лазарь Каганович и товарищ Сталин.

Вот что говорит Каганович:

Пятая колонна была. Если бы мы не уничтожили эту пятую колонну, мы бы войну не выиграли. Мы были бы разбиты немцами в пух и прах.

Россия была бы отброшена, как татарским игом, на много веков назад. Вот это надо людям растолковать, растолковать. При этом, конечно, мог измениться и характер. И ошибки были. Но надо же знать главное, главный итог. А главный итог в том, что мы не только вышли из такой войны победителями, Сталин оставил такое наследство, что наша страна во всем мире поднялась на достойную Державы высоту! Россия – победительница!

Инесмотря на такие ужасающие разрушения так быстро поднялась наша социалистическая страна – тут героизм всего народа, всех трудящихся, но без руководства этот героизм был бы уничтожен и разбит. А наша страна вышла на такую высоту сейчас, вы задумайтесь только, Россия, отсталая, безлошадная, подумать только, черт подери, фактически сейчас на равных и в военном отношении с Америкой! Так вы подведите этот итог! Откуда? Кто же участвовал в этом руководстве, черт подери! Кто работал тогда? Тут можно восторгаться до слезы! Как винить? Как же можно так?

Выдающийся политический деятель товарищ Сталин.

Правильно говорит Каганович: Сталин столько сделал для страны, что его нельзя судить по ошибкам, его нужно судить по достижениям. Мысль простая, но многим непонятная. Поэтому я объясню еще раз.

Возьмем пример из спорта. Представьте себе великолепного боксера, который вышел в финал олимпиады. По пути он уверенно победил всех и установил несколько мировых рекордов.

И вот финал - сначала спортсмены бьются на равных, соперник даже забирает один раунд, но в итоге наш боксер собирается и уверенно побеждает нокаутом. Он - крутейший спортсмен в истории!

И вот вообразите, проходят годы, и в средствах массовой информации этого боксера начинают не хвалить, а... страшно ругать. Ведь он же проиграл целый раунд и пропустил несколько ударов!

На ТВ приглашают «экспертов», которые начинают подробно разбирать пропущенные удары этого боксера. В прокат выходят фильмы и сериалы об ошибках этого боксера.

Каждый дyрak сидит на кухне и обсуждает ошибки этого боксера.

«Да он бездарь!» - доказывает под пивко один обыватель другому,

- «Все благодаря тренерам, без них бы он ни одного боя не выиграл!».

«Да!» - отвечает второй, - «Только бездарь может проиграть раунд в финале!»

Нормальная ситуация? Нет. А почему?

А потому, что великих не судят по ошибкам, великих судят по достижениям.

И если боксер завоевал золотую медаль, то в нормальной ситуации все говорят о его достоинствах, а не о допущенных им ошибках.

Но у нас ненормальная ситуация, и аналогию, я думаю, вы поняли. Товарищ Сталин в тысячу раз круче всех спортсменов-чемпионов. Потому что он добился невероятных успехов не на ринге, а в политике и международных отношениях; потому что он сделал этот мир более справедливым местом и поднял свою страну на небывалые высоты; потому что он всю свою жизнь боролся (и успешно!) за интересы простых людей.

Но... включите ТВ. Вам там не только расскажут всё о его немногочисленных ошибках, вам ещё и с три короба наврут. Вы понимаете в чем подвох? Сама постановка вопроса неверная. Если обсуждаются только ошибки Сталина, это уже означает, что вами откровенно пытаются манипулировать.

По-хорошему, 95% времени мы должны говорить о его достижениях, и лишь потом о его ошибках, из которых нужно делать выводы. Это нормально - он был живым человеком, и не ошибаться не мог. Но то, что происходит сейчас, когда Сталина ругают и только ругают - это просто абсурд.

И обратите внимание, в рамках этой абсурдной техники отбеливаются недостойные люди. С ними все наоборот, их хвалят. Вот Горбачев, нашу страну к развалу привел, сколько бед людям принес, но зато как с Раисой Максимовной нежно обходился! Какой, видите-ли, милый человек! И ни фильмов о нем плохих, ни сериалов не снимают.

И с другими также. У негодяев высвечивают положительные качества и выставляют их на всеобщее обозрение. У достойных людей - недостатки (настоящие или вымышленные).

Товарищ Сталин говоривший, что на его могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории его развеет.

Это просто манипуляции, чтобы забить наши головы лапшой.

Помните, Сталин велик.

И то количество добрых дел, которое он сделал для народов СССР - это, можно сказать, алиби на все времена.

Это то, что перекрывает все его ошибки тысячекратно. А все эти критики, не сделавшие и сотой доли, сделанного им, лишь о карманах своих думающие, если бы совесть имели - рта бы не смели открыть против товарища Сталина. Но они, видимо, совесть на яхты с дворцами променяли...

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