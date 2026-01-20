Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    Сколько интересностей в таком небольшом материале! Спасибо большое!!! Каждый раз, читая такие темы, ловлю у себя мысл...Интересное из мир...
  • Валерий
    А пиндосы не хотят вернуть долю России вложенную в создание ФРС !!!Святой царь Никол...
  • Михаил Котельников
    "не представляю ни при товарище Сталине после Победы, ни при товарище Брежневе захвата Советского танкера. " А 1954 г...Святой царь Никол...

Сидели в блиндаже котята

Не зная помысла войны,
сидели в блиндаже котята.
Те были преданы, умны, 
любили каждого солдата. 

При звуках штурма и беды,
те сразу резко притихали... 
В ночь засыпали на груди - 
на сон грядущий всем мурчали.

Лечили сердце у бойцов, 
когда потери спать мешали.
И понимали всё без слов, 
когда солдаты вдруг молчали.

 

Ложились рядом когда боль 
текла в затишье невесомо. 
Мурча, играли свою роль, 
и возвращали чувство Дома.

Котят любили всей семьёй,
отдав тушенку и котлету.
Ведь возвращали те покой,
и обещали нам победу.
 итДумается хватит на сегодня!

наверх