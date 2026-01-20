Мы из Советского Союза

Не зная помысла войны,

сидели в блиндаже котята.

Те были преданы, умны,

любили каждого солдата.

При звуках штурма и беды,

те сразу резко притихали...

В ночь засыпали на груди -

на сон грядущий всем мурчали.

Лечили сердце у бойцов,

когда потери спать мешали.

И понимали всё без слов,

когда солдаты вдруг молчали.

Ложились рядом когда боль

текла в затишье невесомо.

Мурча, играли свою роль,

и возвращали чувство Дома.

Котят любили всей семьёй,

отдав тушенку и котлету.

Ведь возвращали те покой,

и обещали нам победу.

ит Думается хватит на сегодня!