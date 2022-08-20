Территория Героев...(28)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/18622



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https://t.me/mod_russia/18844

Полковник Лазарев Александр

Во время атаки противника полковник Александр Лазарев выдвинулся на обороняемые позиции и лично руководил подразделениями батальонно-тактической группы в бою. Более 15 часов группа сдерживала атаки националистов. В итоге противник потерял 30 человек, а также более 5 единиц бронетехники и артиллерийских орудий.

https://t.me/izvestia/96541

Подполковник Разваляев Роман

Подполковник Роман Разваляев в составе подразделения войск связи руководил развертыванием сети связи в освобожденных районах. Командный пункт подразделения был обстрелян ВСУ. Получив ранение, он смог организовать эвакуацию своих сослуживцев, вызвал медицинскую помощь по радиостанции и выполнил боевую задачу

https://t.me/Crimeanprachka/10634

Гвардии рядовой Дмитрий Глазунов



Номер расчета орудия артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики гвардии рядовой Дмитрий Глазунов

Дмитрий Глазунов в мирной жизни – высококвалифицированный повар одного из популярных ресторанов.

Еще в 2014 году он на себе почувствовал последствия обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики. В 2018 году поменял свою мирную специальность на военную. Говорит, что больше не мог спокойно смотреть на то, как враг уничтожает его родной город, как гибнут невинные люди.

Службу в артиллерии начинал подносчиком боеприпасов. Приходилось участвовать не только в артналетах на позиции противника и уничтожать технику ВСУ.

Проявляя мужество, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов оказывал помощь жителям освобожденных союзными силами населенных пунктов Донбасса. Под обстрелами ВСУ доставлял гуманитарную помощь людям, которые были вынуждены прятаться в подвалах жилых домов, и помогал эвакуировать их в медицинские учреждения.

https://t.me/mod_russia/18720

От профессионализма связистов зависит многое, и делать свою работу им приходится в очень нелегких условиях. Часто — под обстрелом.

Прапорщик Илья Шевченко получил медаль Жукова — он смог вовремя передать важную информацию о противнике. А там уже подключилась артиллерия.

https://t.me/mod_russia/18661



Гвардии младший сержант Смирнов Николай уничтожил 20 противников и 2 единицы боевой техники, за свой подвиг награждён медалью "За отвагу".

"Сплоченность такая, уже как братья, можно сказать" - говорит Николай.

Николай Смирнов мечтал оказаться в ВДВ с шести лет, сегодня он командует боевой машиной десанта. Со своим экипажем понимают друг друга с полуслова.

https://t.me/mod_russia/18719



Уроженец Тувы Шораан Сержи, правнук легендарного танкиста Чургуй-оол Хомушку — первого тувинца-героя СССР

В марте 1944 года под Киевом танк Т-34 младшего лейтенанта Чургуй-оол Хомушку уничтожил 35 гитлеровцев, три противотанковых орудия, семь пулемётов и два миномёта. Через пару дней три танкиста, среди них Хомушку, захватили 24 самолёта, 80 автомашин, пленили 100 солдат и офицеров вермахта.

«Меня отец с детства учил быть мужественным, присягу дать и жизнь Родине. Я уже присягу дал и до конца буду служить по контракту», - говорит правнук героя.

https://t.me/mod_russia/18790

Военный врач Владимир Кулеба



Военнослужащий 4-й военной базы РФ, дислоцированной на территории Южной Осетии, военный врач Владимир Кулеба указом президента России награжден Орденом мужества. Он был тяжело ранен в бою в ходе спецоперации. Высокую награду ему вручили за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей.

Владимир Кулеба окончил цхинвальскую школу № 3, учился в Цхинвальском медицинском училище.

С 2006 по 2008 годы служил в Миротворческих силах в зоне грузино-осетинского конфликта.

По окончании августовской войны Владимир поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет на медицинский факультет.

После обучения вернулся на родину, и в 2015 году поступил на службу в 4-й военную базу РФ, где служит по сей день.

В 2017 году принимал участие в российской военной кампании в Сирии.

На Донбасс Владимир отправился 26 апреля в качестве военного врача своей группы. Ему приходилось оказывать первую необходимую помощь бойцам и вытаскивать их с поля боя, его группа постоянно находилась на передовой.

Владимир Кулеба отмечает, что о своем выборе стать военным врачом он не сожалеет ни минуты, и готов после реабилитации вернуться в строй.

https://cominf.org/node/1166545202

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Командир отделения фельдъегерско-почтовой связи Юрий Владимирович Попов проходил вoeнную слyжбу по контpaкту на территории ивановского гapнизона.

За высочайший геpoизм, проявленный при выполнении воинского долга, награжден Opденом Мужecтва посмepтно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155024069070106





В хoде специaльной вoенной oперации на Укрaине при испoлнении воинского долга, зaщищая мирнoе население, пoгибли военнослужащие Александр Ларионов и Егор Мещанинов.

Командир сaмоходно-артиллерийского oрудия, гвaрдии сeржант Александр Ларионов прoходил вoенную службу на территории Ивановского гaрнизона.

За высочайшие гeроизм и oтвагу, прoявленные при испoлнении служебнoго дoлга, награжден Ордeном Мужeства пoсмертно.

Развeдчик-пулeметчик рaзведывательного oтделения, матрoс Егор Мещанинов, урoженец Ивановской области, прoходил вoенную службу по кoнтракту на тeрритории другoго региoна.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155060453739802

Полковник Цхе Дмитрий



В результате удара противника погиб начальник ПВО 1-го армейского корпуса НМ ДНР, полковник Дмитрий Юрьевич Цхе с позывным "Кореец".

Дмитрий Юрьевич Цхе был в ополчении с самого начала, еще когда бои велись за Славянск (2014 год), соорудил один из самых крепких блок-постов в городе и им командовал. Именно благодаря ему в ДНР были созданы войска ПВО и первая отдельная воинская часть ПВО ДНР, также он занимался подготовкой квалифицированных кадров.

https://t.me/c/1524001401/933

Полковник Василий Клещенко



В Тверской области на базе Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России состоялась церемония вручения Золотой Звезды «Героя России» семье летчика армейской авиации полковника Василия Клещенко.

Полковник Василий Клещенко с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции в качестве командира специальной боевой вертолетной группы. Он грамотно организовал выполнение боевых задач личным составом, лично руководил подготовкой экипажей.

При выполнении задач применял нестандартные, неожиданные методы действий экипажей армейской авиации.

При выполнении одного из вылетов в ночное время в качестве ведущего авиационной группы полковник Василий Клещенко, уничтожив несколько единиц бронетехники ВСУ, был сбит. Летчик, к сожалению, погиб.

https://t.me/mod_russia/18827

Майор Алексей Калмыков



Майор Алексей Калмыков, заместитель командира ооСпН одной из бригад спецназа Вооруженных сил России. Работал на Мариупольском направлении.

Майор Калмыков принимал участие в выполнение боевых задач в самом Мариуполе, был ранен, контужен. В начале апреля группа спецназа вместе с замом комбата выполняла боевую задачу в районе мариупольского порта, сам майор Калмыков двигался вместе с головным дозором вдоль развалин. Во время продвижения дозор попал под огонь противника, в том числе из гранатомета. Алексей Калмыков закрыл собой радиста группы, спас тем самым ему жизнь.

Посмертно майору Алексею Калмыкову было присвоено звание Героя России.

https://t.me/ok_spn/20713

Гвардии сержант Писарев (Волгин) Виталий



Героически погиб 14 марта 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Писарев (Волгин) Виталий Александрович, гвардии сержант 331 Гвардейского Парашютно-Десантного полка, 98-ой Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 2011 году окончил Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Татищево» Татищенского района Саратовской области, с серебряной медалью.

В 2015 году окончил "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." г. Саратов по направлению «электоэнергетика и электротехника», квалификация «Бакалавр». После окончания института был призван на срочную службу, после нее заключил​ контракт.

Женился.

Дважды принимал участие в параде "Победы" на Красной площади в городе Москва.

С детских лет играл в футбол за родной Татищевский район, имел множество спортивных наград и разрядов, выступал за футбольный клуб «Динамо-2 Москва» на чемпионате Европы по мини футболу.

Он был самыми лучшим товарищем, замечательным другом, любящим мужем и отцом, мужественным сыном своих родителей и просто хорошим человеком!

За проявленные доблесть, мужество и отвагу в ходе проведение СВО на територии Украины Указом Президента Российской Федерации Писарев Виталий Александрович, награжден орденом Мужества (посмертно).

У Виталия остались родители, жена и две маленькие дочки (4 года и 2 месяца).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155030174272794

Военнослужащий Новиков Никита

Героически погиб 30 июня 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Никита Новиков уроженец Нягани. Родился 20 октября 2002 года. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 6. В декабре 2020 года был призван на срочную службу, в дальнейшем службу по контракту проходил в воинской части № 44195 в должности разведчика-снайпера.

Погиб 30 июня 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Выполняя боевое задание, попал в засаду противника, остался прикрывать группу, ценой своей жизни.

Никита интересовался историей Отечества и политикой, занимался рукопашным боем и стрельбой. Был добрым, отзывчивым сослуживцем, отличным товарищем и замечательным другом, никогда не отступал ни на шаг и двигался вперед к своей цели – так вспоминают о нем его родные, друзья, сослуживцы.

Ему было 19 лет. Дома его ждали мама, папа и две сестры. Прощание с Никитой Новиковым состоялось в Нягани.

В школе №6 появится уголок памяти Никиты Новикова.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155014407097626

Военкор Земфира Сулейманова



В ДНР погибла военкор Земфира Сулейманова. Была из "лимоновцев".

Ее машина подорвалась на мине. Спасти Земфиру не смогли.

https://t.me/boris_rozhin/60580

Рядовой Дмитриев Данила,

сержант Очиров Сергей



В Бурятии простились с погибшим рядовым Дмитриевым Данилом при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Дмитриев Данил Сергеевич родился 3 июля 2001 года в г.Улан-Удэ. Был младшим в семье. В 2019 году закончил среднюю общеобразовательную школу № 51 г.Улан-Удэ. После окончания школы был призван в ряды Вооруженных сил РФ. С осени 2020 года проходил службу в 5-й отдельной танковой бригаде, служил в звании рядового. Данил Сергеевич был трудолюбивым, общительным, целеустремленным, отзывчивым человеком. Он был заботливым сыном, опорой семьи, гордостью школы.

В школьные годы увлекался единоборством, пожарно-прикладным спортом, легкой атлетикой был активным участником спортивных мероприятий.

В сердцах близких он навсегда останется честным, достойным сыном, верным товарищем и другом.

За мужество и отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга Данил Указом президента РФ награжден орденом Мужества — посмертно.

Кроме этого, в украинском плену погиб Очиров Сергей Владимирович, 1996 г.р., Улан-Удэ, сержант.

Погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Указом президента Российской Федерации посмертно награжден орденом Мужества.

В 2014 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Службу по призыву проходил в воинской части на ст. Дивизионная, г. Улан-Удэ.

Сергей по примеру отца выбрал для себя непростой и благородный путь защитника Отечества. В 2015 году заключил первый контракт. Сергею нравилась воинская служба. За образцовое несение воинской службы награждён ведомственными наградами. Сергей увлекался спортом, неоднократно участвовал в соревнованиях хоккейного клуба «Моритон» г. Улан-Удэ. Сергей был очень добрым, отзывчивым, весёлым, жизнерадостным человеком. С большой заботой и уважением относился к родным и близким. Был человеком с активной жизненной позицией, ответственным и энергичным, умел брать ответственность на себя.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155011004140826

Старший лейтенант Сулейманов Галинур

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурзянского района Башкирии старший лейтенант Галинур Сулейманов. Как сообщил глава района, ему было 27 лет.

Галинур Нургалеевич родился 13 апреля 1995 года в деревне Новомусятово. Здесь он окончил девять классов, а затем продолжил обучение в средней школе Старосубхангулово. Во время учебы он зарекомендовал себя как активный ученик.

Трудолюбивый, ответственный и отзывчивый парень. Одноклассники и учителя уважали его. С ранних лет Галинур стремился к военной службе.

После окончания школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Служил в городе Урус-Мартан Чеченской Республики, где был назначен командиром взвода.

Был женат, двое детей.

Галинур Сулейманов награжден орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155099792379162

Младший сержант Карачев Александр



Героически погиб 6 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Александр родился 15 декабря 1999 года в селе Михайловка Приморского края.

После срочной службы в армии подписал контракт.

В спецоперации на Украине участвовал с первого дня. В командировку уехал ещё в январе, а последний раз вышел на связь с родными 24 февраля. Долгое время военнослужащий считался пропавшим безвести, его искали всеми возможными способами. К сожалению, надежды не оправдались…

Похоронили Героя в конце июня. Ему было 22 года.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых заданий, младший сержант Александр Андреевич Карачев награждён орденом Мужества посмертно.

Дома его ждали жена и двое маленьких детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155120236793114

Военнослужащий Кресов Николай

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Николай родился и вырос в Назарове, но в последнее время проживал в Красноярске.

Николай долгое время проработал в ГУФСИН, но после выхода на пенсию устроился в один из красноярских банков. Сначала трудился в службе безопасности, потом перешел в инкассацию.

Участник боевых действиях во время чеченской кампании. Имеются боевые награды.

На спецоперацию Николай отправился в мае, для этого целенаправленно уволился из банка. Был инструктором-взрывником штурмового отделения.

Похороны состоялись в Назарове, где проживают его родители. В последний путь проводили со всеми почестями из Городского Дворца культуры, где проходила панихида.

В знак скорби по погибшему земляку городские власти приспустили флаги на здании администрации.

У погибшего Николая Кресова остались родители, жена и дети.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155108223520026

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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Выпуск 24 Выпуск 25 Выпуск 26 Выпуск 27

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

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