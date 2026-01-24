Дагестан через объектив Степанова Славы

Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе Чиркейское водохранилище находится на реке Сулак в Дагестане, примерно в 80 км от столицы республики Махачкалы. Обычно туристы приезжают сюда на машинах или автобусах и успевают по пути полюбоваться горными вершинами Буйнакского района.

Водохранилище появилось после строительства Чиркейской ГЭС — второй по высоте в РФ и самой высокой среди российских арочных плотин.

1. Чиркейская ГЭС.

Плотину построили по арочной технологии — вода давит на выгнутую сторону, а конструкция передает нагрузку на несущие скалы ущелья. Поначалу хотели построить арочно-гравитационную плотину, в которой давление воды передается ещё и на основание плотины. Но после обследования ущелья решили, что в этих условиях подходит именно арочный тип конструкции — такая плотина легче и на строительство требуется меньше материалов. 2. Высота Чиркейской ГЭС 232,5 м — это самая высокая арочная плотина в России. Ширина верхней части 338 м, а книзу конструкция клинообразно сужается до 12-15 м. Из-за маленькой ширины основания не получилось даже построить классический машинный зал — агрегаты установили рядами, а трансформаторы и распределительные устройства — над ними, на другом ярусе. 3. Водохранилище считается одной из достопримечательностей Дагестана — сюда приезжают экскурсии, местные жители катают туристов на катерах. Вдоль береговой линии много живописных каньонов, пещер, бухт. 4. Раньше на месте водохранилища был каньон, в котором протекала река Сулак.

Но когда в 1970 году началось строительство ГЭС, местным жителям пришлось перебраться на берег будущего водохранилища. Новое село тоже называется Чиркей, жителей в нём примерно в 3 раза больше, чем в старом. 5. Вместе с Чиркеем под водой оказался и посёлок гидростроителей Дружба. Но он был временным и жители знали, что в итоге придётся переезжать. Дома были простые, барачного типа. Сейчас гидростроители живут в заново отстроенном посёлке Дубки. Всего из зоны затопления было перенесено около 830 строений. 6. В ландшафте до сих пор угадываются вершины хребтов, которые окружали каньон. 7. Поездки на катерах по Чиркейскому водохранилищу есть даже в туристических маршрутах по Дагестану. 8. Многие приезжают на берег водохранилища с ночёвкой — говорят, здесь неплохая рыбалка. 9. На берегу есть несколько пристаней и точек аренды катеров, ресторан, кафе. Но есть и совершенно безлюдные места. 10. Ширина дороги на плотине всего 6 метров. А к основанию конструкция расширяется до 30 м. Арочные плотины — очень компактные сооружения. А Чиркейскую ГЭС даже признали самой стройной плотиной в мире из-за соотношения высоты и ширины. 11. 12. Строительство Чиркейской ГЭС началось в 1970 году, а заполнение водохранилища закончилось в 1974 году. До этого здесь были обрывистые горы. 13. Река Сулак протекает только по территории Дагестана. Кроме Чиркейского водохранилища ниже по течению есть ещё Миатлинское и Чирютское, Именно с Чиркейской плотины начинается Сулакский каскад ГЭС. 14. Где-то под водой находятся и остатки русского военного укрепления, которое построили для охраны моста через реку Сулак в 1841 году. 15. С другой стороны плотины начинается Сулакский каньон — самый глубокий в Европе. В некоторых местах глубина достигает 1920 м — это на 63 м больше, чем в Большом каньоне в США.

Сейчас Чиркейское водохранилище — одна из обязательных точек в большинстве туристических маршрутов по Дагестану. В 2021 году даже открыли доступ экскурсионных групп в здание ГЭС и машинный зал — впервые в истории гидроэнергетики России. 16. Главный Сулакский каньон в Дагестане – глубочайший каньон Европы. 17. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США. 18. Река Сулак.

https://gelio.livejournal.com/284392.htm

Гора Маяк в Дагестане Эта гора считается одной из самых живописных вершин Гунибского плато — с неё открывается панорамный вид на окружающие горы, посёлки и снежные вершины Главного Кавказского хребта. Высота горы Маяк — 2352 метра, при этом вершина считается лёгкой для восхождения — от точки заброса пешком придётся пройти всего 3 км с набором высоты 600 метров. Специальной подготовки не требуется — сюда поднимаются даже туристы с детьми.

Плато Гуниб расположено между реками Аварское Койсу и Каракойсу, в трёх часах езды по серпантину от Махачкалы. Здесь редко бывает сильный ветер, а солнце светит по 300 дней в году. На плато находится одноимённое село — настоящая крепость, рядом с которой взяли в плен имама Шамиля, что фактически поставило точку в Кавказской войне 1817-1864 годов.

Место очень популярно у туристов — из-за легкодоступности и красивых видов. Часто здесь встречают рассвет — для этого выходят с опытными проводниками ещё ночью. Обычно туристы доезжают до кемпинга Верхний Гуниб, а дальше идут пешком.

1. 2352 метра — не самая большая высота Дагестана, но гора Маяк и виды с неё считаются одним из самых красивых мест республики. 2. Опытные гиды запрещают подходить к самому краю и смотреть вниз — обрыв отвесный, подходить опасно. 3. Обычно снимки делают не с самой высокой точки плато Гуниб, а с самой видовой. Именно здесь находится узнаваемый выступ с обрывом, который есть на большинстве фото горы Маяк в Дагестане. 4. В скалах гнездятся белоголовые сипы и бородачи — редкие виды птиц из Красной книги. На закате можно увидеть их парящими над ущельями. 5. 6. Отзывы о горе Маяк в Дагестане однозначно показывают — у всех, кто бывал здесь, остались только положительные впечатления. Здесь нет толп туристов, красивые рассветы, закаты и потрясающий обзор на горный Дагестан. 7. По пути на гору Маяк можно увидеть много родников, небольших водопадов, обрывов и «Царский тоннель», который прорубили специально перед приездом Александра II в 1871 году. 8. 9. Выше облаков. 10. 11. На плато Гуниб находится одноимённое село, в котором произошло одно из важнейших исторических событий — пленение имама Шамиля. Это стало точкой в долгой Кавказской войне 1817-1864 годов. Имам выбрал это место из-за его недоступности — село Гуниб фактически было природной крепостью. Но у имама не хватило времени и людей, чтобы сделать Гуниб по-настоящему неприступной цитаделью. В имам попал в плен, а через несколько лет война закончилась.

https://gelio.livejournal.com/308478.html

Чох — один из старейших аулов Дагестана

Аул Чох расположен в Гунибском районе Дагестана. До Махачкалы 80 км по прямой, а по дорогам — 150 км. Аул действительно древний — археологи обнаружили здесь остатки стоянки времён неолита. Первобытные люди жили здесь ещё за 6000 лет до нашей эры. Учёные считают, что здесь зародилось земледелие — из этого района Дагестана пошло развитие культурных злаков.

Чох появился после объединения нескольких посёлков в 1300 году. В то время здесь проходил Большой шёлковый путь, караваны останавливались в ауле на ночлег. Чтобы защитить торговцев, здесь около 700 лет назад построили первую крепость. С тех пор в ауле было много событий — сюда приходили войска перских шахов, здесь сражался Шамиль во время Кавказской войны.

Сейчас Чох входит в один из популярных туристических маршрутов — многие останавливаются здесь, когда приезжают посмотреть на аул-призрак Гамсутль. Но по отзывам туристов, именно в Чохе многие смогли увидеть и понять, что такое настоящий Дагестан.

1. Официальной датой образования Чоха считают 1300 год — тогда арабский завоеватель Абу-Муслим объединил 12 поселков в большой аул. Название Чох переводится с аварского как стоянка или ночлег — дело в том, что здесь останавливались караваны торговцев. Сразу 6 дорог Великого шёлкового пути упирались в Чох — в то время посёлок был важной точкой на торговых путях. Со временем нашлись другие маршруты для перевозки товаров и торговцы перестали ездить через Чох.

Говорят, под улицами аула сотни лет назад проложили дренажную систему, чтобы потоки воды не затапливали улицы. Городской водопровод построили в 1928 году. 2. Аул часто оказывался в центре сражений. В 1742 году здесь была разбита армия иранского шаха — ля этого объединились сразу несколько народов Дагестана, разбили стотысячную армию завоевателей. Последний крупный отряд разгромили неподалёку от Чоха. Говорят, что когда силы горцев иссякли, в бой вступили женщины. И именно атаки женщин Дагестана войска шаха стали разбегаться.

После этого в Персии (так раньше назывался Иран) появилась поговорка: «Если шах глуп, он пойдёт завоёвывать Дагестан». А с 2011 года в честь совместной борьбы и победы над персами ежегодно 15 сентября празднуется День единства народов Дагестана.

Во время Кавказской войны князь Аргутинский не смог взять аул Чох. Укрепления с трёх сторон упирались в отвесные обрывы, поэтому князь вместо штурма решился на осаду посёлка. Неделю войска обстреливали Чох из 24 орудий, но армия Шамиля быстро восстанавливала укрепления — насыпала новые валы из камней и корзин с землёй. В итоге Аргутинский отказался от штурма и отступил.

Во время Великой Отечественной Войны 300 жителей Чоха отправились на фронт. Вернулась только половина. 4 чохских солдата расписались на стенах Рейхстага — то есть прошли полный путь от Кавказа до Берлина. 3. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Жители аула становились медиками, поэтами, юристами, филологами, математиками. Один из самых известных местных жителей — спортсмен и врач Али Алиев, который прославил свой аул, Дагестан и Россию. Али Алиев стал первым российским пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе. Параллельно Алиев получил звание кандидата медицинских наук, а после завершения спортивной карьеры был депутатом Верховного совета Дагестанской ССР, заведующим городской больницы в Махачкале.

Говорят, что в Чохе всегда был культ образования. Из учеников местной школы около 130 человек получили звание доктора наук. Даже во время сватовства в первую очередь обращали внимание на образование жениха. 4. После развала СССР жизнь в Чохе стала затихать — молодежь начала уезжать в крупные города. Некоторые аулы в округе опустели. Например, рядом находится село-призрак Гамсутль, обычно эти селения посещают в рамках одного тура.

Новый этап развития многие связывают с новым именем — местный житель Заур Цохолов начал развивать туризм а ауле. Заур выкупил старинное здание и сделал из него гостиницу в этно-стиле — сейчас номера там забронированы на несколько месяцев вперед. У многих местных жителей появилась работа, открываются новые гостиницы, которые принимают туристов. 5. В Чохе не слишком много достопримечательностей — сюда едут скорее погрузиться в быт Дагестана, увидеть уникальную природу. Из каждого окна открывается вид на горные вершины и знаменитые чохские террасы, есть несколько смотровых площадок.

От Махачкалы до Чоха идет асфальтированная дорога — можно добраться на своей машине или взять транспорт в аренду в столице Дагестана. В ауле есть воинский мемориал, сохранился бюст Сталина на фасаде центра культуры народов России, на каждом доме — табличка с именем хозяина и годом постройки. Некоторые здания в западной части аула разрушены — можно посмотреть руины дома полковника Мамалова, который был построен в 1875 году. Местные жители помогают добраться до Гамсутля, организуют конные прогулки по окрестностям.

Чох расположен всего в 3 км от Гамсутля, но он не повторил судьбу аула-призрака — посёлок развивается, открываются новые гостиницы для туристов. Гости приезжают сюда погрузиться в быт Дагестана, пожить несколько дней в глубине Кавказских гор. 6. Чохские террасы — рукотворное чудо Дагестана. Неизвестно, когда местные жители освоили террасное земледелие, но ландшафт сохранился до сих пор. https://gelio.livejournal.com/279551.html

Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе Бархан Сарыкум расположен в предгорьях Дагестана , в 18 км от Махачкалы. Песчаный бархан — нетипичный для этой местности объект. В округе нет песков, а под барханом — каменистый скальный грунт. Многие называют Сарыкум барханом, которого здесь просто не должно быть. Учёные до сих пор точно не знают, откуда появилась эта огромная гора песка в Дагестане. Официальная версия — ветер много тысяч лет выдувает песчинки из окрестных гор и собирает их в одном месте.

Бархан уникальный — он самый высокий в Европе. Кроме того, он не перемещается, как другие песчаные горы. Говорят, что ветра здесь дуют так, что песок всегда возвращается обратно. Очертания вершин во время бурь меняются, но общая высота всегда остается неизменной — около 262 м. Длина бархана около 3 км, ширина — 2 км. Именно здесь закапывали Саида в фильме «Белое солнце пустыни».

Сарыкум считается одной из самых необычных достопримечательностей Дагестана. Для туристов, которые приезжают посмотреть на это чудо природы, есть деревянные дорожки — по ним проще подняться на вершину бархана. По склону подниматься нельзя — песок может посыпаться вниз.

1. Западный мир узнал о существовании бархана в 1861 году, когда знаменитый французский писатель Александр Дюма-старший упомянул его в своей книге «Кавказ от Прометея до Шамиля». Но среди местных жителей Сарыкум известен давно — считается, что возраст бархана составляет десятки тысяч лет. В переводе с кумыкского, Саракум — жёлтые пески. Северная часть бархана Сарыкум постепенно переходит в глинистую полынную степь, южная часть замыкает хребет Нарат-Тюбе. 2. Есть несколько легенд о происхождении Сарыкума. В одних юноши борются за сердце прекрасной и создают гору в знак любви. В других бархан насыпают воины, которые идут воевать с Золотой Ордой. А в некоторых песчаная гора считается могилой великана или появляется на месте захоронения жены одного из местных ханов. У кумыков не менее 10 легенд о Сарыкуме. 3. У учёных свои версии возникновения Сарыкума. Некоторые считают, что в древности был мощный ураган, который принёс сюда пески из среднеазиатских пустынь. Другие говорят о вулканическом происхождении бархана. Но по официальной версии бархан образовался из-за ветра, который десятки тысяч лет выдувал песчинки из окрестных гор. 4. Ветер образует несколько вершин. Они непостоянны, но основание бархана всегда остаётся на месте. Высота тоже почти не меняется — 262 м. Это не только самый высокий бархан в Европе, но и третий по высоте в мире — после песчаных гор в пустынях Деште-Лут и Гоби. Сарыкум иногда называют Дагестанской Сахарой — на бархане есть все признаки настоящей пустыни. 5. Бархан Сарыкум — это самое жаркое место в Дагестане. Здесь с мая по сентябрь среднемесячная температура превышает 20 °C, а летом на южных склонах песок нагревается до 55-60 °C. На бархане свой микроклимат и природа, встречаются растения и живность из пустыни. Но песок накапливает влагу, поэтому встречаются и водолюбивые растения — например, небольшие заросли тростника. Из живности — более тысячи видов дневных и ночных бабочек, 170 видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. А ещё здесь много змей — в том числе и гюрза, самая крупная ядовитая змея в России. Попадаются и скорпионы, фаланги, тарантулы — всё как в настоящей пустыне. 6. Рядом с барханом течёт река Шура-озень, а за ней находятся руины посёлка Кумторкала. Этот крупный посёлок был полностью разрушен сильнейшим землетрясением в 1970 году. Кумторкалу решили не восстанавливать, жителей переселили на другую сторону федеральной трассы, а новый посёлок назвали в честь известного уроженца — Джелал-эд-Дина Асельдеровича Коркмасова. Этого государственного и общественного деятеля считают фактическим основателем Республики Дагестан. Новый посёлок получил имя Коркмаскала. 7. В Кумторкале была своя станция, а железная дорога действует до сих пор. После землетрясения сохранилось только несколько сооружений — например, водонапорная башня. Говорят, для её строительства раствор замешивали на куриных яйцах. Сейчас рядом со станцией есть кафе, а на подножиях бархана — музей природы. 8. В 1978 году Сарыкум объявили памятником природы, затем сделали охраняемой территорией и включили в состав заповедника «Дагестанский». В 1968 году здесь снимали несколько эпизодов фильма «Белое солнце пустыни» — например, самые знаменитые кадры, где Сухов поит закопанного в песке абрека Саида.

Из Махачкалы можно доехать до бархана на пригородной маршрутке или на машине. От посёлка Коркмаскала останется пройти около 2 км до подножия Сарыкума. Станция Кумтор-Кале не работает с пассажирами, поэтому поездом добраться прямо к бархану не получится. https://gelio.livejournal.com/277490.html

Сулакский каньон в Дагестане – глубочайший каньон Европы Глубочайший каньон Европы в долине реки Сулак – одна из главных природных достопримечательностей Дагестана. Ущелье длиной 53 км и глубиной до 1560 м — на 63 метра глубже знаменитого Большого каньона в США. Считается, что каньон образовался из-за воздействия реки — она за несколько миллионов лет пробила русло между горными хребтами, вымыла мягкие породы. В результате получился глубокий каньон с причудливой формой берегов.

Ущелье делится на 3 части — Главный Сулакский каньон с максимальной высотой стен, Чиркейское расширение с водохранилищем и Миатлинский каньон меньшей глубины. В ущелье находится Сулакский каскад ГЭС, который вырабатывает более 70% электроэнергии в республике. Местность уникальная по красоте и природе. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов — на смотровых площадках даже собираются очереди.

1. Каньон появился благодаря реке Сулак — самой полноводной в Дагестане. Длина реки почти 170 километров, она начинается в Главном Сулакском каньоне, проходит по всему ущелью длиной 53 км, затем по долине — и впадает в Каспийское море.

Река Сулак буквально пробила себе дорогу между Гимринским и Салаватским хребтами — считается, что именно так и появился один из глубочайших каньонов мира. Ущелье начало формироваться ещё в мезозойскую эру, так что у реки было достаточно времени, чтобы вымыть мягкие горные породы и сформировать отвесные скалы каньона. В самом широком месте расстояние между стенами каньона достигает трёх километров, а в самом узком — всего нескольких десятков метров. 2. Миатлинский каньон — нижняя часть Сулакского каньона. Чаще всего туристы видят только нижний (малый) Сулакский каньон — участок возле Миатлинской ГЭС и посёлка Дубки, иногда приезжают на Чиркейскую ГЭС. Но главный Сулакский каньон находится в другом месте — в Буйнакском районе, между Гимринским хребтом и хребтом Салатау. Именно там каньон достигает максимальной высоты — 1560 метров, а не в пределах 700 метров, как в районе Миатлинского водохранилища. 3. Миатлинская ГЭС — вторая ГЭС в Сулакском каскаде, одна из трёх в России с арочными плотинами. 4. Станция работает как контррегулятор Чиркейской ГЭС — она сглаживает колебания уровня в реке Сулак, которые возникают из-за неравномерности работы ГЭС. 5. Посмотреть на Сулакский каньон ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Здесь есть все условия — смотровые площадки, качели над пропастью, рестораны, катера для речных прогулок, яркая природа и величественный ландшафт. Лев Толстой в своём «Кавказском пленнике» писал именно об этих живописных местах, Александр Дюма писал в дневниках о захватывающих дух видах, а Михаил Лермонтов под впечатлением от перехода через Сулак даже создал рисунок на эту тему. 6. Всего в Дагестане более 6000 рек, в основном — мелкие. И только 20 из них впадает в Каспийское море, хотя все относятся к его бассейну. Сулак — одна из крупнейших рек республики. 7. В Дагестане 20 электростанций — из них 17 ГЭС на реках, две солнечные и всего одна — ТЭЦ, которая работает на природном газе. Гидроэлектростанции обеспечивают более 98% выработки электроэнергии в Дагестане. И локомотив отрасли — Сулакский каскад ГЭС, который выдаёт более 70% этого объёма. 8. После строительства Чиркейской ГЭС среди скал каньона раскинулось большое водохранилище, которое находится на высоте 335 м над уровнем моря. Весь огромный объём воды удерживает стройная арочная плотина — она сужается от 338 метров наверху до 12 метров внизу. А высота этого изогнутого клина — 232 метра. Плотина Чиркейской ГЭС — самая высокая арочная плотина в России. 9. Ширина дороги на плотине всего 6 метров, а внизу основание расширяется до 30 метров. Конструкция поделена на 18 вертикальных секций, крайние уходят глубоко в скалы ущелья. В правый берег плотина врезается на 10-15 метров, в левый — до 50 метров. 10. Сейчас туристы могут посмотреть ГЭС не только снаружи — с 2021 года есть экскурсии и внутри станции. Это первый в России туристический маршрут на объект гидроэнергетики. 11. Глубина водохранилища в районе плотины — около 220 метров. 12. Берега водохранилища раньше были стенами ущелья. Сейчас вершины некоторых гор превратились в острова. 13. Большой (Главный) Сулакский каньон — именно здесь ущелье достигает максимальной глубины. Каньон здесь узкий, скалы обрывистые. После Главного Сулакского каньона идёт Чиркейское расширение, а затем Миатлинская часть каньона. 14. К Главному (Большому) Сулакскому каньону часто отправляются, чтобы покататься на катере и увидеть над собой отвесные скалы максимальной высоты. Длина этой части каньона — около 18 км. 15. У туристов в Сулакском каньоне и его окрестностях есть много популярных точек и занятий — фотосессии на смотровой площадке «Язык тролля», прогулки на катерах по реке Сулак, рыбалка, экскурсии на ГЭС, экстремальные маршруты к старинному аулу Зубутли. Здесь есть крутые серпантины, подвесные мосты, фантастические виды с бирюзовой водой в водохранилище, пещеры. Сулакский каньон по праву стал одним из самых известных и популярных мест Дагестана. https://gelio.livejournal.com/307312.html

Гамсутль — мёртвый город в Дагестане На вершине горы Гамсутльмеэр, на высоте около 1500 метров, в 10 км от Гуниба находится древний заброшенный аул Гамсутль. Точный возраст аула неизвестен, но считается, что появился Гамсутль более 2000 лет назад, почти одновременно с Дербентом — и это одно из самых древних поселений Дагестана.

Есть несколько версий перевода названия — «у подножия ханской крепости», «крепость царя», «между башнями». По легенде аул построил один из аварских ханов, который жил в крепости на вершине горы. А в домах рядом с крепостью жила его свита. Место выбрано неслучайно — добраться сюда незаметно невозможно, и за всю историю аул ни разу не был захвачен.

Гамсутль пережил несколько эпох, появления религий. Здесь находили христианские кресты, персидские надписи на надгробиях, арабскую вязь, звезду Давида. Когда-то Гамсутль считался довольно крупным поселением, но в середине прошлого века люди начали уезжать в другие аулы и города. Последний житель аула много лет жил здесь в полном одиночестве, а с 2015 года Гамсутль полностью необитаем — сюда приезжают только туристы, чтобы увидеть древние каменные стены, башни и арки, полюбоваться панорамным видом на окружающие горы и долины.

1. С военной точки зрения Гамсутль расположен очень удачно — отсюда хорошо просматривается местность, а трудный подъём и отвесные скалы делают поселение природной крепостью.

2. С аулом Гамсутль связано много преданий — например, о единственной в истории Дагестана женщине-полководце, которая в местных ущельях полностью разбила войско врага. Из-за этого даже местную реку Цамтичай называли «Красной рекой». По другой легенде здесь бывал Имам Шамиль, по третьей — правители ссылали сюда преступников. 3. С вершины горы открываются красивые пейзажи. Недалеко есть своя «Зуб-скала», многочисленные родники с целебной водой. Но главное, зачем приезжают туристы в Гамсутль, это необычная архитектура и возможность прикоснуться к сохранившимся древним стенам. 4. Рельеф очень сложный и дома гармонично встроены в скальную породу — в большинстве зданий скала использовалась как одна из стен, а крыши домов были полом или террасой верхнего дома. 5. За время существования Гамсутля здесь сменилось три религии — зороастризм, христианство и ислам. Здесь есть руины мечети, на фасадах некоторых домов сохранилась арабская вязь, камни со звездой Давида. Несколько камней с этой звездой когда-то украли — их пришлось восстанавливать. 6. До 1950-х годов в Гамсутле кипела жизнь, но со временем жители переехали в соседнее село Чох, Махачкалу и другие районы Дагестана. Так в селе остался всего один житель — Абдулжалил Абдулжалилов. Возможно, именно из-за него посёлок стал известным — после нескольких телерепортажей. Со временем сюда начали приезжать туристы — чтобы увидеть единственного жителя древнего аула. 7. В сети есть множество интервью с последним жителем аула — как он занимался пчеловодством, ходил в Чох за продуктами, слушал вечерами радио, которое было его единственной связью с внешним миром. Но гиды иногда рассказывают немного другую историю — когда население переехало в Чох, один из жителей там не прижился и решил вернуться в Гамсутль. В ауле он занял самое хорошее здание, а когда об этом узнала хозяйка — она тоже вернулась и мужчине пришлось переехать в свой дом. После этого они жили много лет рядом, не разговаривая друг с другом. А когда женщина умерла, в ауле действительно остался всего один житель. Подтверждений этой истории нет, всё только на словах. 8. Сейчас дом Абдулжалила Абдулжалилова — одна из достопримечательностей Гамсутля. Туристы заходят в дом и пытаются представить, каково это — жить одному в полностью заброшенном ауле без электричества. 9. До того, как Гамсутль покинули местные жители, здесь было около 120 хозяйств. Когда-то в ауле работал мастер-серебряник Чаландар, который делал ножны для кинжалов и сабель на уровне лучших ювелирных украшений. 10. Одна из самых известных достопримечательностей — деревянные ворота, за которыми почти сразу начинается обрыв и открывается панорамный вид. Сфотографироваться возле этих ворот — практически часть обязательной программы для большинства туристов. Ещё одна часть обязательной программы — забраться на самую высокую точку аула. 11. Многие считают, что Гамсутль очень похож на Мачу-Пикчу, древний город инков в Южной Америке. 12. Отток жителей из высокогорных аулов Дагестана продолжается — в горах около сотни заброшенных сёл, многие находятся на грани исчезновения. Самые красивые аулы, в том числе и Гамсутль, входят в туристические маршруты. Есть информация, что гамсутлинцы хотят возродить древний аул или сделать из него природный музей-заповедник, но пока Гамсутль остаётся в прежнем виде и на руинах бывают только туристические группы.

https://gelio.livejournal.com/309815.html

