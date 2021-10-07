Как Россия снова американцев переиграла

Вот прямо жалко их: СП-2 остановить не удалось, но еще и с другой стороны прилетело.

Все вы, кто следил за "битвой титанов" на полях сражения за "Северный Поток-2" наверное знаете, что Россия хочет продавать газ по трубам, и это дешево. А США хотят продавать сжиженный газ (СПГ) и это дорого. Поэтому они всеми правдами, а в основном неправдами, мешают России строить свои трубопроводы.

Короче, все кажется просто: с одной стороны США и их СПГ, с другой Россия и её трубопроводный газ. Если США побеждают, закрывают трубу, то Россия остается с носом, то есть с газом, который никуда продать не сможет, а США тут же заполнят Европу своим дорогим СПГ. Win!

Но дело в том, что всё на самом деле не совсем так. Пока шла вот эта эпичная битва "трубы и газовоза", Россия сама стала крупным производителем СПГ.

Понимаете иронию? США, даже если и сумеет (что уже почти невероятно) помешать России продавать в Европу газ через трубы, то это будет еще не победа, так как надо будет еще победить российский СПГ, который, в силу меньших расстояний и меньшей себестоимости производства тоже дешевле чем американский.

Вот такая подстава. Россия не стала складывать яйца в одну корзину, и параллельно активно развивала СПГ проекты, и США получили конкуренцию не только со стороны трубопроводного газа, но и со стороны СПГ.

И, кстати, в 2019 году Россия уже обошла США на СПГ рынке в Европе. А на мировом рынке дышит Штатам в затылок.

В 2020 году мировой расклад был такой:

По итогам года США и Россия обогнали Малайзию в производстве СПГ.

В итоге мировой расклад такой

1. Катар смог удержать первое место по производству СПГ — 77,8 млн т,

2. Австралия догоняет, отстав совсем немного по производству, но опережая по мощности заводов (произвела 75,4 млн т, и нарастила мощности до 87,6 млн т.)

3. США вышли на третье место в мире - 33,8 млн т. (мощность 46,6 млн т)

4. Россия теперь на четвертом месте с экспортом в 29,3 млн т/год (мощность 26,8 млн т) и долей в 8% мирового рынка.

Таким образом, идея США потеснить Россию на рынке природного газа с помощью СПГ не удалась - Россия вовремя увидела тренд и начала тоже развивать эту отрасль, переиграв американцев стратегически.

Сегодня наш экспорт СПГ сдерживает лишь недостаток мощностей. Заметьте, Россия единственная страна у которой производство даже опережает мощность заводов. Наша общая мощность мощность 26,8 млн. т., а экспорт составил 29,3 млн т. А вот у США ситуация другая - хотя заводов у них больше (мощность 46,6 млн т.), но продали они всего 33,8 млн т., и совсем немного обошли Россию.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» говорит и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Все, что у нас производится – мы все и продаем. Более того, еще за нашим СПГ и очередь стоит», — заключил эксперт.

Сейчас у России реализуется сразу несколько СПГ проектов, поэтому совсем скоро Россия достаточно серьезно нарастит производство СПГ, обойдет США и Австралию, и будет конкурировать с мировым лидером - Катаром.

Кстати, уже сейчас в общей доле природного газа СПГ составляет 40%, но уже через 10 лет эксперты прогнозируют, что его доля вырастет до 60%.

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Поэтому Россия взялась за СПГ очень серьезно. Мы не просто добываем газ, мы развиваем и внедряем свои собственные технологии сжижения СПГ. И если первые 3 очереди Ямал СПГ строили на импортном оборудовании, то четвертая очередь строится уже на российской технологии сжижения газа "Арктический каскад".

Россия развивает и строительство газовозов ледового класса. Для этого на Дальнем Востоке построена суперверфь "Звезда". На ССК «Звезда» уже начато строительство первой серии танкеров-газовозов для компании «НОВАТЭК». Но этого мало, «НОВАТЭК» строит свою верфь в Белом Камне с огромным сухим доком под строительство гигантов-газовозов.

Так что Россия создает у себя всю цепочку от добычи природного газа, до сжижения и транспортировки, так чтобы ни от кого не зависеть. А если кто-то хочет написать "фу, опять сырьё", подумайте почему такие развитые страны как США и Австралия так бьются за этот рынок?

Впрочем, это "сырье" тащит за собой такие высокотехнологичные отрасли как судостроение и криогенное оборудование. Разве плохо?

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