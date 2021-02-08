Человек с киноаппаратом. Фильмы Дзиги Вертова

Дзига Вертов — творческий псевдоним Давида Кауфмана, самого известного русского документалиста в мире. Его работы традиционно входят в списки лучших документальных фильмов, снятых в истории, о нём пишут книги, его ленты смотрят в киноклубах.

Недавно был восстановлен дебютный фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции». Сейчас неизвестно, что будет происходить с ним дальше, будут ли ограниченные показы в России в кинотеатрах, киноклубах или на телевидение и когда его можно будет увидеть в интернете. Но пока судьба «Годовщины революции» не ясна, VATNIKSTAN нашёл в свободном доступе другие фильмы Вертова — они расскажут нам гораздо больше о гранях его таланта, чем любые слова о «лучшем» и «известном» кинорежиссёре.

Дзига Вертов за монтажным столом. Вторая половина 1920‑х годов

Кино-неделя (1918)

Задолго до появления новостного телевидения Вертов принял участие в создании хроникальных киножурналов. Формат опередил своё время, и краткие минутные репортажи, которые сейчас показывают на новостных каналах безо всяких комментариев диктора, а лишь с краткими субтитрами, появились в Советской России в первые месяцы её существования ещё столетие назад.

Посмотрите первый выпуск журнала «Кино-неделя», в котором можно увидеть Ленина, Троцкого, Дыбенко и других ключевых революционных деятелей.

Удивительно, но даже такая простая подача приковывает к себе внимание благодаря качественному монтажу и операторской работе. Впоследствии сюжеты журнала будут расширены, и он трансформируется в «киногазету» под названием «Кино-правда».

Кино-глаз (1924)

Постер фильма

Дзига Вертов считал, что «киноглаз» может увидеть гораздо больше, чем обычное человеческое зрение. Он провозглашал следующее:

«Я — киноглаз, я создаю человека, более совершенного, чем созданный Адам, я создаю тысячи разных людей по разным предварительным чертежам и схемам».

Фильм «Кино-глаз» на первый взгляд представляет собой тот же набор хроники, но, в отличие от «новостных» выпусков «Кино-недели» и «Кино-правды», Вертов перемешал снятые фрагменты с намеренным художественным умыслом. Скажем, хронология производства мяса и хлеба намеренно показаны в обратном направлении, чтобы подчеркнуть «эволюцию вещей», которую обычный человек не сможет увидеть, двигаясь из прошлого в будущее.

Фильм о повседневной жизни молодого советского общества обратил на себя внимание критиков и на выставке декоративных искусств в Париже получил серебряную медаль и диплом.

Шестая часть мира (1926)

Фильм снят по заказу внешнеторгового предприятия Госторг и должен был служить в качестве большого презентационного ролика для внешнеэкономических партнёров СССР. С непростой задачей показать экономические масштабы и возможности советского государства лента справляется. И сегодня поражают масштабы съёмок от Крайнего Севера до Кавказа.

Человек с киноаппаратом (1929)

Постер фильма

Самый известный, самый главный, самый программный фильм Дзиги Вертова. К нему вообще часто прибавляют слово «самый» — например, самый лучший документальный фильм во всей мировой истории.

Подобное отношение появилось неспроста. В фильме нет пропаганды, и поэтому его можно смотреть в любое время и в любом историческом контексте. В фильме нет живого звука, поэтому смотреть его можно в любой стране. (Фоновая музыка, как вы догадываетесь, наложена уже после — поэтому при желании можете её совсем выключить.)

При этом в фильме есть экспериментальная съёмка, в том числе скрытой камерой, монтаж разной динамики — словом, огромное число приёмов, которые стали образцом для кинодеятелей по всему миру. Концентрация «чистого искусства» документалистики сделала фильм Вертова настоящей классикой.

Энтузиазм: Симфония Донбасса (1930)

В отличие от немых экспериментальных хроникальных лент, «Симфония Донбасса» больше похожа на современное документальное кино. Уникальность в том, что это действительно «симфония»: первый звуковой советский документальный фильм получил определённое признание за рубежом за сочетание звукового и видеоряда — его смотрел и оценил сам Чарли Чаплин. Саундтрек, как мы сказали бы сегодня, действительно запоминается — в него вошли композиции Николая Тимофеева и Дмитрия Шостаковича.

Три песни о Ленине (1934)

Куда советскому режиссёру без ленинианы? Нельзя при этом сказать, что фильм является простой пропагандистской лентой, интересен сам подход: фильм состоит из трёх частей-«песен», в которых воспевается всенародная любовь к Ильичу. Вне зависимости от нашего отношения к культу Ленина, произведение Вертова смотрится интересно со сценарной точки зрения, ну а операторская работа, как обычно, на высоте.

Колыбельная (1937)

Чем больше советское официальное искусство склонялось к соцреализму, тем меньше в нём оставалось возможностей для авангардистского эксперимента. Картина «Колыбельная» была снята с проката через несколько дней после выпуска. Почему? С виду всё в ней было подчинено «официальной линии партии» — фильм должен был показывать счастливую жизнь советской женщины-матери… Филолог и историк Константин Богданов писал по этому поводу:

«…Сталин „появляется только в окружении женщин, и каждое такое появление сменяется кадром нового ребенка — новой девочки“. Гаремные ассоциации приходят на ум почти всем критикам, писавшим о „Колыбельной“. Спорить с тем, что Вертов излишне рискованно „распространил патерналистскую метафору на сферу сексуальной мощи отца народов“, трудно, но можно принять и более слабую версию того же предположения — нежелание Сталина излишне „одомашнить“ свой образ в глазах зрителей и дать им лишний повод к обсуждению его собственной непростой семейной жизни (смерти жены в 1932 году, взаимоотношений с детьми от первого и второго брака — Яковом, Василием и Светланой)».

Тебе, фронт! (1942)

В годы войны Дзига Вертов продолжал снимать документальное кино. Один из фильмов, которые можно найти в интернете, посвящён тыловой работе жителей Северного Казахстана на нужды фронта. В эти годы, конечно, было уже не до «чистого искусства», да и идеи Вертова перестали приходиться по вкусу официальным цензорам.

После войны фильмография режиссёра будет ограничена лишь работой над киножурналом «Новости дня».

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/culture/vertov_films/