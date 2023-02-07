Территория Героев...(69)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23706 https://t.me/mod_russia/23714

Гвардии старший лейтенант Воробьев Роман Роман Воробьев воюет с 2014 года. За плечами Донецкий аэропорт, Авдеевская «промка», Верхнеторецкое, Зайцево, Коминтерново.

За время освободительной операции он не раз проявлял геройские качества. При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, 1 минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов Украины, 5 зенитных установок.

За личное мужество, за смелые и решительные действия, проявленные во время спецоперации, Роман Воробьев удостоен нагрудного знака особого отличия – медаль «Золотая Звезда».

https://vk.com/wall-112496564_456361

Военнослужащий Вахитов Владислав В ходе ведения боевых действий расчет под командованием Владислава Вахитова осуществлял организацию передачи данных расчетам зенитного ракетного дивизиона для уничтожения летательных аппаратов и баллистических средств противника.

При смене позиции расчет попал под минометный обстрел со стороны украинских националистов. Оперативно оценив обстановку, Вахитов совершил маневр в укрытие, чем спас жизни своих подчиненных, после чего организовал своевременный выход по средствам связи командира расчета зенитного ракетного комплекса на вышестоящее командование, чем обеспечил выполнение поставленной задачи.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Владислав Вахитов предотвратил потерю управления дивизионом в бою. По итогам боя все воздушные цели, оказавшиеся в зоне ответственности расчета, были поражены.

https://zpobeda.ru/vladislav-vahitov/

Младший сержант Профуткин Сергей Сергей Профуткин в составе группы военных ВС РФ выполнял спецзадачи в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по местности, младший сержант обнаружил группу вооруженных украинских националистов. Несмотря на численное превосходство боевиков, Профуткин решил атаковать их.

Грамотно руководя подчиненными, младший сержант вместе с группой скрытно подобрались к националистам и внезапно атаковали их. Во время стрелкового боя, прицельным выстрелом из гранатомета Сергей поразил пикап с установленным на нем пулеметом, значительно снизив боевые возможности украинских боевиков.

Продолжая бой, Профуткин, ведя огонь из штатного оружия, ликвидировал шестерых украинских националистов. ДРГ противника понесла существенные потери и бежала с поля боевых действий.

После боя Сергей лично оказал первую медпомощь раненым сослуживцам и организовал их эвакуацию в безопасный район.

https://zpobeda.ru/sergej-profutkin/

Капитан Капитонов Илья В ходе специальной военной операции капитан Илья Капитонов командовал сводным инженерно-позиционным отрядом. Его отряд военных инженеров неоднократно выполнял задачи по перемещению пункта управления в новые районы в процессе освобождения территорий от украинских националистов.

В один из дней украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев с ВС РФ территориями, подвергли позиции российских войск минометному обстрелу.

Действуя смело и решительно, Илья Капитонов оперативно организовал перемещение командного пункта в безопасный район.

Благодаря профессионализму капитана Капитонова отряд без потерь среди личного состава и техники переместил командный пункт в новый район.

https://zpobeda.ru/ilya-kapitonov/

Военнослужащий Гаврилов Максим В Оренбурге герой СВО Максим Гаврилов получил Георгиевский крест за освобождение Мариуполя и «Азовстали»

— С самого начала СВО нас отправили на Донбасс, — говорит он. – Освобождали Мариуполь, «Азовсталь». Как в 1940-е – улицу на улицей, дом за домом.

Максим немногословен, о том, что было там, в зоне СВО, говорит по-военному сухо – выполняли боевые задачи. Красноречива награда, которую ему на грудь повесил губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Приказом министерства обороны РФ Максима Гаврилова наградили Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени.

https://zpobeda.ru/maksim-gavrilov/

Рядовой Папаев Аюр Аюр Папаев выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции артиллерийского подразделения в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой.

В ходе наблюдения в заданном секторе Аюр обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат, о чем незамедлительно доложил командованию.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский дрон, который упал в прилегающей к позициям наших артиллеристов лесополосе. После проведения поисковых мероприятий, упавший беспилотник был обнаружен.

В ходе осмотра дрона были обнаружены карты памяти, по которым были идентифицированы позиции противника. После подтверждения данных средствами воздушной разведки по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар.

Профессионализм рядового Папаева позволил выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления.

https://zpobeda.ru/ajur-papaev/

Младший сержант Силкин Дмитрий Подразделение, в состав которого входил младший сержант Дмитрий Силкин, выполняло боевую задачу по освобождению населенного пункта от боевиков ВСУ. Продвигаясь на одном из направлений, Дмитрий обнаружил группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием.

Грамотно расположившись на позициях с учетом условий местности, Дмитрий одним из первых атаковал украинских радикалов. В ходе боя националисты, понеся существенные потери, отступили.

Продвигаясь далее российские военнослужащие были атакованы гранатой с вражеского дрона, после чего ВСУ перешли в контрнаступление.

От взрыва гранаты Дмитрий получил контузию, а его командир группы и боевые товарищи – осколочные ранения. Оценив обстановку, Силкин, несмотря на полученную контузию, вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место и своевременно оказал первую помощь, после чего принял командование на себя продолжил бой с противником.

По итогам боя противник, вновь потеряв большое количество живой силы, покинули территорию поселка.

https://zpobeda.ru/dmitrij-silkin/ Старший лейтенант Павел Солдатенков, командуя расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса», прикрывал обороняющиеся подразделения ВС РФ от атак с воздуха. В бою противник открыл интенсивный артиллерийский огонь по позициям российских войск.

Павел Солдатенков вместе со своими подчиненными, применяя технические средства комплекса, обнаружил и сбил беспилотный летательный аппарат противника, который вел разведку.

Оперативно сменив позицию, зенитный расчет продолжил вести наблюдение. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный беспилотник, который немедленно был уничтожен.

После этого, не теряя ни секунды, Павел Солдатенков отдал команду сменить позицию. Через несколько минут по старому местоположению расчета был нанесен артиллерийский удар.

Грамотные и оперативные действия старшего лейтенанта Солдатенкова лишили противника возможности корректировать огонь с воздуха, а также позволили сохранить жизни личного состава.

За время нахождения в заданном районе его зенитный расчет уничтожил восемь вражеских беспилотников.

https://t.me/mod_russia/23699

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Младший сержант Симаков Роман Выполняя свой воинский долг, в ходе военной спецоперации по защите мирного населения Донецкой народной республики, героически погиб заместитель командира взвода – командир машины огнеметного взвода огнеметной роты батальона огнеметного и аэрозольного противодействия младший сержант (по контракту) Симаков Роман Андреевич, 17.03.1992 г.р.

Роман Симаков родом из Узбекистана. В городе Андижан окончил школу, Академический лицей при Государственном институте иностранных языков, c 2011 по 2017 годы работал слесарем по грузоподъемным механизмам.

В 2018 году получил гражданство РФ. После срочной службы в Вооруженных Силах России, заключил контракт и остался в Армии, до участия в спецоперации служил в войсковой части № 12086 в пос. Саперное.

https://zpobeda.ru/roman-simakov/

Лейтенант Железнов Алексей На 46-м году ушёл из жизни командир взвода радиационной химической и биологической разведки лейтенант Алексей Владленович Железнов. В ходе военной спецоперации он самоотверженно защищал мирное население Донецкой и Луганской народных республик, выполняя воинский долг.

Алексей — уроженец города Приозерск. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 4. Обучался в Санкт-Петербургском высшем зенитном ракетном командном училище по специальности средства противовоздушной обороны.

https://zpobeda.ru/aleksej-zheleznov/

Гвардии рядовой Смирнов Юрий На 27-м году жизни погиб гвардии рядовой, старший разведчик Юрий Смирнов. В ходе военной спецоперации он самоотверженно защищал мирное население Донецкой и Луганской народных республик, выполняя воинский долг.

Юрий — уроженец д. Красноозерное Приозерскогого района. Окончил Красноозерненскую школу. Обучался в Мичуринском техникуме по специальности техник-механик. Работал в АО «ПЗ «Красноозерное» в должности тракториста.

Юрий был добрым человеком.

https://zpobeda.ru/jurij-smirnov/

Старший лейтенант Курсаков Дмитрий В Тарко-Сале простились с Дмитрием Курсаковым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

Дмитрий Курсаков был кадровым военным офицером. Службу проходил в звании старшего лейтенанта в войсках морской пехоты.

Погиб, проявив героизм и мужество.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kursakov/

Доброволец Наймушин Александр В ходе специальной военной операции погиб Наймушин Александр Евгеньевич.

Александр Евгеньевич всю сознательную жизнь посвятил служению Родине. После срочной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, он продолжил службу в ОМОНе. Был участником боевых действий в Чечне и Северном Кавказе. За боевые заслуги награждён медалями «За мужество и отвагу».

Летом Александр добровольно принял решение участвовать в специальной военной операции на Украине.

Погиб при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/aleksandr-najmushin/

Военнослужащий Бутин Владимир В Новосибирской области простились с погибшим на СВО жителем Сузуна Владимиром Бутиным

https://zpobeda.ru/vladimir-butin/

Военнослужащий Рысин Алексей Он спасал своих товарищей, не думая о себе. Сейчас они все живы, а Алексей погиб…

Алексей Рысин родился в городе Людиново Калужской области в 1979 году.

Девиз его при жизни был таков: «Живи настоящим, думай о будущем, помни о прошлом»!

https://zpobeda.ru/aleksej-rysin/

Доброволец Хомяков Василий 29-летний Василий Хомяков из Донецка Ростовской области получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу 13 декабря.

В тот день командир стрелкового отряда стрелкового батальона мобилизационной роты попал под минометный обстрел. Василий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

За его плечами срочная служба в армии, затем в Чечне.

После объявления спецоперации он не мог остаться с стороне, а подписал контракт и вместе со своими боевыми товарищами отправился на Донбасс.

https://zpobeda.ru/vasilij-homyakov/

Рядовой Сиделёв Дмитрий 16 января 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на территории ЛНР и ДНР героически погиб стрелок взвода охраны и сопровождения войсковой части Дмитрий Александрович Сиделёв.

У Дмитрия Сиделёва остались жена и сын, старший брат и три племянника находятся в войсковых частях СВО.

https://zpobeda.ru/dmitrij-sideljov/

Военнослужащий Томилов Андрей Андрей Сергеевич Томилов

Окончил в 2012 году МВОКУ, служил в 74 бригаде г Юрга, затем в 27 бригаде г Москва.

С первых дней был участником СВО на должности командира роты, затем начальником штаба батальона.

Погиб при исполнении служебных обязанностей.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/andrej-tomilov/

Γвapдии cepжaнт Жидoв Βaлepий Жидoв Βaлepий Βaлepьeвич.

Πoгиб 19 мaя 2022г. в Дoнeцкoй oблacти.

Рoдилcя 23 нoябpя 1991г. в c.Стeпнoe Μaтюнинo Μaйнcкoгo p-нa Ульянoвcкoй oблacти.

https://zpobeda.ru/alepij-zhidov/

Доброволец Якимов Олег В ходе спецоперации по освобождению Донбасса от нацизма погиб доброволец из Бурятии Олег Якимов.

Олег Николаевич родился 8 марта 1969 г. в селе Петропавловка Республики Бурятия.

Когда началась специальная военная операция на Украине, Олегу Якимову было почти 53 года. Ни под какую мобилизацию он уже не попадал, да и добровольцем в таком возрасте берут очень неохотно. Тем не менее, когда в Бурятии стало формироваться добровольческое подразделение «Байкал», Олег Николаевич добился, что его взяли.

В августе прошлого года Герой отправился в зону боевых действий, а в начале января 2023-го пал смертью храбрых.

Родные и близкие вспоминают Олега Николаевича как любящего семьянина, верного друга, человека, всегда готового прийти на помощь.

https://zpobeda.ru/oleg-yakimov/

Военнослужащий Кудрявцев Андрей Андрей Юрьевич Кудрявцев родился в деревне Барашки Унинского района Кировской области.

С 2007 г. семья переехала в Оричевский район. Будучи призванным на срочную службу в ряды вооруженных сил РФ в 2012 году, служил на Дальнем Востоке в Зенитно-ракетном батальоне.

После армии работал водителем.

С сентября 2022 года участвовал в спецоперации по защите Донбасса.

Погиб 29 декабря 2022 г.

https://zpobeda.ru/andrej-kudryavcev/

Военнослужащий Рулёв Василий Рулёв Василий Дмитриевич

10.02.1987 г.р.

д. Каменка, Тверская область

138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

https://zpobeda.ru/vasilij-ruljov/

Военнослужащий Котов Андрей Андрей Сергеевич Котов житель посёлка Кикнур пал смертью храбрых 25 декабря 2022 г. в боях под Кременной.

Ему было 32 года.

У Андрея остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/andrej-kotov/

Доброволец Шипик Сергей Шипик Сергей Михайлович 1999 г 16 июля

Штурмовик, служил в ЧВК Вагнер.

Жил красиво, любил красиво и оставил красивую доченьку.

Ушёл добровольцем и погиб под Артемовском, как герой!

https://zpobeda.ru/sergej-shipik/

Военнослужащий Качерин Максим В Ревде простились с 27-летним Максимом Качериным.

Контрактник служил в ВДВ с 2017 года и погиб 5 января в ходе спецоперации.

Военного похоронили на аллее Славы.

Максим был опытным солдатом, участвовал в военной операции в Сирии и с первых дней был направлен в командировку на Украину.

Дома его ждали родители.

На прощание с военным пришли больше двухсот человек.

Максим Качерин посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-kacherin/

Военнослужащий Трифонов Артём Колпинский район простился со своим героем, участником СВО 29-летним Артёмом Алексеевичем Трифоновым.

Артём — житель Металлостроя, закончил школу N 621.

Без отца остался ещё один маленький металлостроевец.

Посмертно Артём Алексеевич награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/artjom-trifonov/

Военнослужащий Гапонов Евгений Гапонов Евгений Олегович 29.01.1998 г.р.

Евгений окончил МОУ Размахнинскую СОШ, прошёл обучение в Шилкинском училище по специальности помошник машиниста, служил в рядах Российской армии, остался служить по контракту в г. Алейске Алтайского края.

С февраля 2022 г участвовал в специальной военной операции, погиб при выполнении боевой задачи.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-gaponov/

Военнослужащий Михайлов Анатолий Михайлов Анатолий погиб под Авдеевкой 19.01.2023 г.

https://zpobeda.ru/anatolij-mihajlov/

Военнослужащий Зинков Дмитрий Погиб казак Хутора Дмитрий Зинков.

Вечная память казаку, настоящему воину и защитнику земли Русской!

https://zpobeda.ru/dmitrij-zinkov/

Младший сержант Кожевников Дмитрий В ходе специальной военной операции по освобождения Донбасса от нацизма при выполнении воинского долга погиб младший сержант Дмитрий Кожевников.

Дмитрий родился в городе Кяхта Республики Бурятия 27 сентября 2001 года. Был старшим ребёнком в многодетной семье. Окончил СОШ №3 г. Кяхта, далее обучался в строительном техникуме. После окончания срочной службы подписал контракт.

Дмитрий пользовался уважением у сослуживцев, был добросовестным и отзывчивым, с уважением относился к старшим и своим сверстникам. С первых дней принимал участие в СВО.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kozhevnikov/

Военнослужащий Вахитов Матвей B cпeциaльнoй военной oпepaции нa Украине пoгиб вoeнный-кoнтpaктник из дер. Раздолье Вахитов Матвей Михайлович.

Родину защищать – такую профессию выбрал для себя Матвей Михайлович и отдал за Родину самое дорогое — свою жизнь.

https://zpobeda.ru/matvej-vahitov/

Военнослужащий Дубинкин Виктор Виктор Дубинкин родился 14 июня 1999 года в г. Челябинск.

С 2018 по 2019 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ в Московской области командиром отделения в танковых войсках.

С 1 февраля 2022 года дополнительно начал работать тренером в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «ЧТЗ» по гимнастике» с детьми 8 вида, а уже в сентябре 2022 года четверо его воспитанников стали призерами первенства России по спортивной гимнастике, двое победителями Первенства России, один призёром и двое победителями Чемпионата России.

За показанные результаты воспитанников в качестве тренера вошёл в состав сборной команды России.

30 сентября 2022 года был мобилизован в Вооружённые силы России для участия в СВО.

С первых дней попал на передовую в район ЛНР в составе 74 мотострелковой бригады первого батальона в качестве разведчика — оператора.

Погиб 8 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/viktor-dubinkin/

Сержант Талышев Игорь Игорь Талышев из Забайкалья погиб 19 января во время выполнения специальных задач в Донецкой Народной Республике.

Забайкалец получил ранения во время ведения боевых действий вблизи села Богдановка в ДНР.

https://zpobeda.ru/igor-talyshev/

Военнослужащий Мельницкий Анатолий Мельницкий Анатолий Анатольевич

10.06.1986 - 6.06.2022

Погиб спасая боевого товарища.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

Был прекрасным мужем, другом, отцом и просто хорошим человеком.

https://zpobeda.ru/anatolij-melnickij/

Военнослужащий Капанин Александр Погиб любимый зять, сын, брат Капанин Александр Валерьевич.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kapanin/

Военнослужащий Халиуллин Вильям Погиб Халиуллин Вильям Варисович из Кунашакского района.

А на баяне не переставал играть даже на фронте, в минуты отдыха, играл для сослуживцев.

https://zpobeda.ru/vilyam-haliullin/

Рядовой Лоскутов Александр Лоскутов Александр Александрович

п.Эссойла, Республика Карелия

https://zpobeda.ru/aleksandr-loskutov/

Военнослужащий Краснов Виталий Погиб Краснов Виталий.

ЧВК Вагнер.

г. Тольятти, 15 квартал.

https://zpobeda.ru/vitalij-krasnov/

Младший сержант Андреев Алексей Андреев Алексей Олегович родился в Карталах. Окончил Кизил-Чиликскую общеобразовательную школу, затем учился на слесаря подвижного состава в ПУ 42.

В 2006-м году был призван в ряды Российской армии. Служил в городе Иваново, в воздушно-десантных войсках. В 2020-м году Алексей женился. Работал в локомотивном депо ВЧД.

В сентябре 2022 года пошел добровольцем для участия в СВО в звании младшего сержанта.

9 января 2023 года Андреев Алексей погиб при исполнении воинского долга на территории Украины.

У Алексея Олеговича осталось трое детей.

https://t.me/strana_geroev/4233

Доброволец Медведев Саид Саид Рифатевич Медведев родился 22 октября 1970 года в селе Верхняя Юлюзань Городищенского района Пензенской области. В Петровском районе проживал в посёлке Снежный.

Срочную военную службу в своё время проходил в Восточном Казахстане и в Киргизии.

На защиту жителей Донбасса отправился добровольцем в октябре 2022 года, погиб при исполнении боевого задания в посёлке Пшеничный Луганской народной Республики 11 декабря.

У Саида Рифатевича остались супруга и сын.

https://zpobeda.ru/said-medvedev/

Военнослужащий Мамошкин Роман В г. Сибай Республики Башкортостан простились с Романом Мамошкиным, который погиб в ходе проведения специальной-военной операции.

https://zpobeda.ru/roman-mamoshkin/

Военнослужащий Дмитриевский Алексей В ходе проведения СВО погиб житель Устьянского района Архангельской области

Дмитриевский Алексей 15.04.2000 г.р.

https://zpobeda.ru/aleksej-dmitrievskij/

Военнослужащий Гутиев Сослан В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с.Чермен Пригородного района Сослан Гутиев.

Бойцу было 45 лет.

У него осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/soslan-gutiev/

Военнослужащий Дуркин Роман Роман Валерьевич Дуркин родился в 1986 г. в городе Кирове.

Служил в Таджикистане в/ч 01162 (201-я российская военная база) 1-й мотострелковый батальон 2 рота.

С августа 2022 г. принимал участие в операции по защите республик Донбасса.

Пал смертью храбрых 26 сентября 2022 г. в посёлке Новосёловка Донецкой Народной Республики.

https://zpobeda.ru/roman-durkin/

Военнослужащий Татров Руслан При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с.Новый Батако Правобережного района Северной Осетии Руслан Татров.

Руслан погиб 12 декабря 2022 года в ожесточенном сражении в г.Артемовск (украинское название — Бахмут).

Ему было 26 лет.

https://zpobeda.ru/ruslan-tatrov/

Доброволец Николашин Андрей Андрей родился в Сосновом Бору, в последнее время трудился в Усть-Луге.

Не судим, пошел добровольцем в ЧВК «Вагнер», штурмовиком.

Честный, порядочный, замечательный сын и отец.

Погиб 28.12.22 под Артёмовском.

На момент гибели Андрею было 33 года.

https://zpobeda.ru/andrej-nikolashin/

Доброволец Богдан Денис Ушедший на спецоперацию на Украине добровольно 35-летний отец из Тунгокоченского района Забайкалья Денис Константинович Богдан погиб 14 декабря 2022 года.

При выполнении боевого задания, защищая интересы нашей родины, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Денис родился 20 мая 1987 года в селе Усугли, проходил срочную военную службу в поселке Цугол Могойтуйского района, работал в Гарсануйский ГОК, открыл собственное дело.

У Дениса остался 13-летний сын.

https://zpobeda.ru/denis-bogdan/

Военнослужащий Головин Александр Погиб в СВО 36-летний Александр Головин

житель пгт. Кшенский Советского района Курской обл.

https://zpobeda.ru/aleksandr-golovin/

Военнослужащий Князев Сергей Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Князев Сергей Алексеевич, г. Березники, Пермский край

https://zpobeda.ru/sergej-knyazev/

Военнослужащий Гусейнов Владимир,

военнослужащий Бридасов Михаил При ударе по гостинице в Донецке, во время которого пострадал Дмитрий Рогозин, погибли два офицера спецотряда «Царские волки».

Это Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов.

Рогозин уточнил, что, помимо него самого, ещё четыре члена отряда получили тяжёлые ранения.

Обстрел произошёл 21 декабря.

https://t.me/rogozin_do/3591

Военнослужащий Смиpнoв Βaдим Πoд Χepcoнoм пoгиб 20-лeтний уpoжeнeц Бaлтaя Βaдим Смиpнoв

Βaдим poдилcя в 2002 гoду. Он был oбщитeльным и oткpытым чeлoвeкoм, имeл мнoгo дpузeй. Увлeкaлcя cпopтoм. Β 18 лeт был пpизвaн в apмию. Πpocлужив, зaключил кoнтpaкт.

Πocлe нaчaлa СΒО eгo чacть былa oбъявлeнa бoeвoй, и oн был oтпpaвлeн нa Укpaину.

Однoклaccники, учитeля, oднoceльчaнe и вce ктo знaл Βaдимa, зaпoмнили eгo дoбpым и oтзывчивым чeлoвeкoм. Он был oтличным дpугoм, вceгдa гoтoвым пpийти нa пoмoщь и oкaзaть пoддepжку.

https://zpobeda.ru/adim-smipnov/

Ефрейтор Берикишвили Роберт В Анапском индустриальном техникуме открыли мурал с портретом ефрейтора Берикишвили Роберта, героически погибшего при выполнении воинского долга 11 марта 2022 года. Роберт учился в АИТ с 2015 по 2019 годы на специальности «Прикладная информатика». С 2019 года он служил в Росгвардии и в числе первых оказался в зоне специальной военной операции.

За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения воинского долга, Указом Президента России Роберт Берикишвили награждён Орденом Мужества.

https://t.me/strana_geroev/4232

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

С.С.Прокофьев "Вставайте, люди русские!" Поёт вся страна!

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