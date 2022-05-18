Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне! В День Победы В телеге было видео, как девочка в Мариуполе обнимает бойца. Художники это нарисовали Виктория, художница из Санкт-Петербурга. Художник Андрей Миронов Серия фото из Ростова на Дону Памяти штурмовика Руслана Руднего Памяти штурмовика Руслана Руднего В Центре Рязани на здании бывшего училища связи появились баннеры с портретами героев спецоперации Алексея Курганова и Сергея Сухарева. Акцию провели в преддверии Дня Победы.

На баннерах размещены фотографии командира разведроты парашютно-десантного Рязанского полка Алексея Курганова и командира парашютно-десантного ударного Костромского полка Сергея Сухарева. Офицеры героически погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса. Им присвоили звания Героев России посмертно. Ранее в Ермиши Рязанской области местной школе присвоили имя Сергея Сухарева, на фасаде установили мемориальную доску. В честь Алексея Курганова в Рязани предложили назвать сквер.

Копия знамени Победы в открытом космосе Копия знамени Победы в открытом космосе Народ все помнит. А это в Краснодаре Салют 9 мая у Главного Воинского Храма России