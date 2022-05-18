Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!В День ПобедыВ телеге было видео, как девочка в Мариуполе обнимает бойца. Художники это нарисовалиВиктория, художница из Санкт-Петербурга.Художник Андрей МироновСерия фото из Ростова на ДонуПамяти штурмовика Руслана РуднегоПамяти штурмовика Руслана РуднегоВ Центре Рязани на здании бывшего училища связи появились баннеры с портретами героев спецоперации Алексея Курганова и Сергея Сухарева. Акцию провели в преддверии Дня Победы.
На баннерах размещены фотографии командира разведроты парашютно-десантного Рязанского полка Алексея Курганова и командира парашютно-десантного ударного Костромского полка Сергея Сухарева.Офицеры героически погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса. Им присвоили звания Героев России посмертно. Ранее в Ермиши Рязанской области местной школе присвоили имя Сергея Сухарева, на фасаде установили мемориальную доску. В честь Алексея Курганова в Рязани предложили назвать сквер.
Копия знамени Победы в открытом космосеКопия знамени Победы в открытом космосеНарод все помнит.А это в КраснодареСалют 9 мая у Главного Воинского Храма России
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