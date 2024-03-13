Ворона – птица умная

Есть много рассказов, наблюдений и споров о том, как и каким образом ворона принимает то или иное решение. Как у нее это получается? Можно подумать, что она обладает интеллектом. А может близость человека делает ее такой умной? Ученые, изучающие интеллект вороны утверждают, что эти птицы умнее четырехлетнего ребенка и намного умнее многих животных.

ВОРОНА И ЧЕРНЫШ

У нас в деревне около дома в будке жил пес, Черныш. Был он симпатичный, черный и добрый. Сидел на короткой цепи и иногда лаял на редких прохожих, включая почтальона. Держал марку.

Как-то раз хозяйка принесла Чернышу еду в глубокой алюминиевой миске. А недалеко на ветке яблони сидела ворона. Увидела она такое дело и у нее созрел коварный план. Подкравшись сзади к собаке, она цапнула его за хвост. Черныш от неожиданности присел и обернулся. Та отпрыгнула в сторону, посмотрела на миску, на собаку и ненадолго задумалась: миску-то не достать. Затем поднялась в воздух и улетела.

Отсутствовала она недолго и уже через пару десяток секунд прилетела с подмогой. Первая ворона также, подкравшись сзади, цапнула Черныша за хвост. Отскочила на безопасное расстояние, где Черныш, привязанный к цепи, не мог ее достать, и стала наблюдать за подельником. Пока Черныш лаял на первую ворону, вторая, клювом подхватив миску с едой, поволокла ее от будки. Черныш, почуяв неладное, повернулся ко второй вороне. Та, бросив миску, отлетела в сторону.

Первая ворона опять стала подкрадываться к собаке, и история повторилась. Таким образом, за несколько приемов миска с едой оказалась за границей досягаемости пса. Вороны, торжествуя, спокойно принялись за еду, иногда поглядывая на беснующегося пса, как бы говоря: «Обманули дурака на четыре кулака».

ВОРОНА И ПАКЕТ

На улице, на проезжей части посередине лежал пакет. Обычный большой бумажный пакет. Как он туда попал не известно. Скорее всего, его кто-то выбросил и ветром отнесло на проезжую часть.

Пролетавшую мимо ворону это заинтересовало, и она спикировала к этому пакету, благо машин в это время на улице было мало. Засунув голову в пакет, она стала интересоваться его содержимым. Вскоре, то ли услышав, то ли почувствовав приближающуюся легковушку, она быстро отлетела в сторону и уселась на ветке росшего неподалеку дерева.

Машина проехала, серая слетела с дерева к пакету и снова занялась его содержимым. Опять послышался шум приближавшегося автомобиля. На этот раз она просто поднялась в воздух, пропустила машину, каркнула в негодовании ей вслед и опять занялась пакетом.

Так повторилось несколько раз. Сколько можно терпеть эти машины. Ворона схватила пакет в клюв и потащила его к тротуару. Усевшись на тротуар, она целиком забралась в пакет и стала чем-то там шуршать, уже нисколько не боясь шума автомобилей и редких прохожих, проходивших мимо.

ВОРОНА И ШАРИК

Представьте себе дом, принадлежащий какому-то учреждению, подъезд. А над подъездом большая крыша метра 3 на 4. По крыше туда-сюда с умным видом прохаживается ворона. Во время обеденного перерыва народ играл в пинг-понг и шарик от неудачного удара вылетел в открытое окно и угодил на крышу подъезда.

«О! Не было печали, так яйцо привалило», - подумала ворона и засеменила к шарику. Взяла его в клюв, взлетела на пару метров и отпустила. Шарик зацокал по крыше, она за ним. Оглядела его со всех сторон, удивилась, опять взяла его в клюв, взлетела и отпустила. Шарик по крыше цок, цок, цок. Так продолжалось несколько раз. В конце концов, ворона в шоке уселась на свой хвост, растопырила лапы в стороны и, глядя на шарик, каркнула: «Что же это за яйцо такое? Бью его, бью, а оно только по крыше прыгает!»