Системный кризис капитализма - деградация человечества. А что ждет Россию?

Капитализм (а, соответственно, и все мировое сообщество) переживает системный кризис. У капиталистической системы нет средств решения стоящих перед ней задач. Они в рамках капитализма неразрешимы. Капитализм – это экстенсивная (хищническая и паразитарная) модель, она решает все свои противоречия за счет других, вынося их за собственные границы.

В XX столетии Запад дважды смог разрушить русскую государственность – сокрушив Российскую империю и Советский Союз. Пытался он это сделать и в третий раз – мы имеем в виду поход европейской орды под началом Адольфа Гитлера. Однако сталинский проект оказался эффективнее и сильнее; европейские завоеватели были биты. Две геополитических катастрофы российской государственности позволили совершить беспрецедентный грабеж русской цивилизации. Он продолжается и в настоящее время, но в более «цивилизованных» рамках, чем, скажем, в 1990-е годы и в начале 2000-х годов. Надо также сказать, что Запад грабил не только нас. К примеру, в первой половине XX века «зоной свободной охоты» западных хищников была Поднебесная. Китай били и грабили все кому не лень. Практически весь Черный континент до настоящего времени тоже находится под контролем западных ТНК и ТНБ. Правда, теперь их теснит Китай. Попытки африканских государств вроде Ливийской Джамахирии использовать свои ресурсы во благо народа жестко пресекаются.

Разграбление СССР (Великой России) и стран соцблока дало капитализму небольшой временной выигрыш. Однако теперь некапиталистических зон не осталось: капитализм – всюду, кроме небольших «заповедников» вроде Северной Кореи, но ее разграбление ситуацию не исправит. Грабить и высасывать ресурсы не у кого, планета исчерпана. Поэтому мировое сообщество охватил системный кризис. Капиталистическая система стала пожирать саму себя. Это выражается и в столкновении элит. На всех «пряников» не хватает. «Старые» элитарные кланы вроде Рокфеллеров и Ротшильдов постепенно усиливают давление на «молодых» миллиардеров. Многие «молодые» миллиардеры поняли, что их собираются «сожрать», и принесли своего рода вассальную клятву, передав большую часть своих состояний на благотворительность.

Так, в 2010 году Уоррен Баффет и основатель Microsoft Билл Гейтс обратились к американским миллиардерам с просьбой пожертвовать на благотворительные цели как минимум половину своего состояния. Сами Баффет и Гейтс уже давно активно занимаются благотворительностью. Баффет в 2006 году объявил о передаче 99% своего состояния в Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Сам Гейтс вложил в этот фонд с 1994 по 2010 годы около 28 миллиардов долларов. Эта филантропическая кампания была названа «Клятва дарения». К этой «клятве» уже присоединились более 100 миллиардеров. Они пообещали отдать при жизни или после смерти (это будет указано в завещании) от 50% своего капитала.

Надо сказать, что мир не просто переживает системный кризис капитализма, но и оказался на таком переломе, аналогов которого в истории еще не было. Так, мы видим не только кризис западной цивилизации, капитализма, но и кризис человека, рода Homo. Человечество стремительно деградирует, проявления «зверочеловечества» с его презрением к морали и понятиям добра, совести и справедливости мы видим все чаще. Мы наблюдаем на планете кризис христианства, библейского проекта в целом с его тремя ведущими религиями – иудаизмом, христианством и исламом. Видим кризис белой расы, которой грозят полная деградация и ассимиляция под волнами «новых варваров» («новых кочевников»).

Возможно, мы также видим первые грозные предвестники кризиса биосферы. Угроза геоклиматической катастрофы вполне реальна. Очевидно, что угроза «глобального потепления» или падения астероида – это обычные страшилки, которые должны отвести глаза от реальных проблем и выманить дополнительное финансирование. Есть более серьезные процессы. Судя по всему, катастрофа в Мексиканском заливе (взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в 2010 году) привела к необратимым последствиям: возможно затухание Гольфстрима. А это океанское течение играет роль огромной «печки», которая обогревает страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану. Гольфстрим добавляет Западной Европе 8-12 градусов тепла. Да и атлантическое побережье США тоже на особом положении благодаря этому течению. Результаты могут быть весьма плачевными.

Не зря некоторые ученые уже заговорили о приближении нового малого ледникового периода. Как правило, каждый цикл такого похолодания сопровождается неурожаями, голодом, эпидемиями и, как следствие, массовыми переселениями народов. США, Европа и Россия и без того столкнулись с волной «новых кочевников» с Юга, которые ищут лучшей жизни, чем та, что им могут дать государства Латинской Америки, Африки и Азии. Природные катаклизмы в сочетании с политическими потрясениями и войнами, охватившими значительные территории Африки и Азии (есть мнение, что это только начало, имеется тенденция к эскалации конфликтов, они будет еще масштабнее и ожесточеннее), приведут к новому Великому переселению народов. Последние погодные аномалии в Северной Америке и Западной Европе с неожиданно холодными зимами и обильными снегопадами, ливнями в южных регионах только подтверждают факт серьезных климатических сдвигов.

Не случайно западные «мозговые центры» уже прорабатывают проекты перемещения населения, переселения значительных масс людей в случае геоклиматической катастрофы из зоны Северной Атлантики в более безопасные и стабильные регионы. Надо отметить, что и тут Россия попадает в серьезное положение. Русские земли практически во всех сценариях считаются наиболее безопасной, стабильной и ресурсообеспеченной зоной в мире: земля для ведения сельского хозяйства, вода, лес, вся таблица Менделеева. Северная Евразия, Россия – это своего рода «ковчег» для будущего человечества. Поэтому в западной элите все чаще раздаются голоса о несправедливости того факта, что «вымирающая, спивающаяся и варварская (нетолерантная)» русская нация владеет такой огромной территорией и такими огромными ресурсами. Мол, пора поставить русский Дальний Восток, Сибирь и русский Север под контроль «мирового сообщества». Одновременно по этому вопросу активизировались и подпевалы Запада из состава пятой колонны, которые говорят о срочной необходимости отказа от Дальнего Востока, Сибири, передаче под международный контроль Арктики. Так, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац недавно сказала, что она не видит «особой проблемы», если Россия будет разделена по Уральскому хребту, и даже считает, что «это неизбежно». Часто этот вопрос обсуждается в более мягком варианте. Мол, раз мы не можем сами освоить эти богатства, необходимо привлекать к освоению ресурсов Дальнего Востока и Русской Арктики иностранные государства и компании. Собственно, это уже делают российские власти. Уже работают и разрабатываются новые проекты по привлечению Японии, Китая и Южной Кореи для освоения территории Дальнего Востока.

Есть и другие сценарии мягкого поглощения Западом территории России. В 2011 году партия российского миллиардера Михаила Прохорова «Правое дело» предлагала отделить Калининградскую область от Российской Федерации, передав ее под юрисдикцию Европейского союза. Кроме того, в рамках «Пилотного проекта индустриальной открытости Западу» предлагалось заключить военный союз России и Евросоюза – вплоть до создания единых стратегических ядерных сил. Таким образом, Прохоров стал проводником идеи Збигнева Бжезинского о создании Евроазиатского союза от Атлантики до Тихого океана.

Надо отметить, что геоклиматическая катастрофа, несмотря на разработку на Западе сценариев и на этот случай, может стать совершенно непредвиденным событием, которое смешает карты всем глобальным игрокам. Новое Великое переселение народов может кардинально изменить ход истории. России необходимо быть готовой к такому повороту.

По сути, процесс переселения народов уже начался. Латиноамериканцы и азиаты теснят в США негров, белые уступают все больше позиций; африканцы, арабы и азиаты массово заселяют европейские страны, они оставляют видимый процент населения даже в странах Скандинавии; выходцы из Средней Азии и Кавказа быстро осваивают просторы Центральной России, создают общины на русском Севере и за Уралом.

Капитализм разрушил традиционные связи по всему миру. Глобализация и развитие коммуникаций позволяют людям легко пересекать сотни и тысячи километров. Во-первых, страны Запада (а после победы капитализма – и Россия) сами активно привлекали мигрантов. Во-вторых, хищный капитализм и развал социалистического блока, который старался развивать местную инфраструктуру, цивилизовать Юг (страны Африки и Азии), привели к деградации народного хозяйства. А революция в области здравоохранения позволила спасать большинство родившихся. Поэтому «новые кочевники» стремятся попасть в развитые страны и пристроиться хоть чернорабочими, имея перспективу вступить в брак с местной женщиной или перевезти семью. Огромная масса людей с Юга, при отказе северных развитых стран взять на себя ответственность по выравниванию уровня цивилизации, культуры, науки и экономики, сегодня давит на Север (Северную Америку, Европу и США) и в перспективе грозит смести его. Север просто не сможет «переварить» всех переселенцев. Не зря о провале концепции мультикультурализма высказались ведущие западные политики. Волна архаизма, деградации и ассимиляции созидательного ядра белой расы, которая является источником прорывных технологий и развития всего человечества, в отдаленном будущем может привести к гибели всей человеческой цивилизации.

По прогнозам, уже к 2025 году 20-25% населения европейских городов будут представлять мигранты и их потомки. Во Франции иммигранты и их потомки уже составляют до 19% населения. Страна подошла к границе необратимого расового и этнокультурного изменения состава населения. Мигранты в своем большинстве не интегрируются в европейское и российское общество, они используют только те законы и правила, которые выгодны им. Они создают свои анклавы, заселяют целые кварталы и районы, а свои законы и традиции ставят выше местных. Расовый, этнический и культурный облик Европы быстро меняется. Великая Россия, которая до 1991 года была последним «заповедником» белой расы и индоевропейской (арийской) языковой семьи, также подверглась нашествию «новых варваров» (кочевников). Присутствие отдельных представителей иных рас, этносов и культур не является опасным явлением – они быстро ассимилируются. Однако когда переселяются сотни тысяч и миллионы людей, возникает угроза гибели целых цивилизаций. Европейская и русская цивилизация столкнулись именно с такой угрозой. Необходимо ставить вопрос о введении принципа «Где родился, там и пригодился» в ранг закона. Массовая миграция – это зло.

Ситуация усугубляется тем, что неолиберальная система работает на размывание белого населения и его генофонда: здоровые принципы сохранения и защиты своего расового, этнического и культурного отличия объявлены злом. Людей, которые пытаются их защищать и отстаивать, тут же объявляют «фашистами», «нацистами» и «ксенофобами». Неолиберализм направлен на уничтожение белой расы, европейской и русской цивилизаций, разрушение здоровых основ христианства (остаются только «толерантные» принципы смирения и терпимости). Причем надо сказать, что мы пока видим только массовую миграцию. Новое великое переселение еще впереди. Значит, впереди и резкое усиление противостояния по линии «свой – чужой», обострение межнациональных и религиозных противоречий, дальнейший рост радикального ислама.

Необходимо также учесть, что хозяева Запада, конструкторы новой реальности, поддерживают неолиберализм, мультикультурализм, новые веяния вроде легализации наркотиков (практический опыт уже есть: Уругвай стал первой страной в мире, где легализовали марихуану) и свободы сексуальных извращений, переделки людей в женомужчин, массовой миграции. Белая раса в целом и русская цивилизация таят в себе потенциал иного будущего человечества. Поэтому хозяева Запада хотят полностью разрушить белую расу. Их идеал – это «всепланетный Вавилон», смешение рас, этносов и языков. При этом «небожители» будут проживать в изолированных «островках безопасности»: отдельных кварталах, поселках, островах, огромных кораблях, в отдаленной перспективе – на космических станциях. А оставшиеся для черных работ и для развлечений «богов» люди, которых собираются серьезно сократить в числе, будут сконцентрированы в огромных мегаполисах.

Большую часть планеты собираются превратить в «заповедник», восстановив природу. В этом отношении «зеленые» – часть проекта Нового мирового порядка. Современное «зеленое движение» управляется и финансируется так называемой мировой закулисой. «Экофашисты» фактически продолжают традиции мальтузианства и гитлеровского нацизма. Только если Третий рейх строили технократы, мечтавшие о масштабных инфраструктурных проектах, об освоении ядерной энергии, о космических кораблях с ядерными двигателями, о заселении иных планет, то «экофашисты» мечтают о зеленой планете без «избыточной биомассы». Они основывают организации вроде «Движения за добровольное исчезновение человечества как биологического вида» (Voluntary Extinction Movement, VHEMT). Основатель последнего – Лэс Найт. Цель движения – добровольное вымирание человечества путем отказа от размножения. «Экофашисты» считают, что для биосферы Земли будет лучше, если человечество вымрет. По мнению сторонников этого движения, человечество – это некий вирус (сразу вспоминаются первая «Матрица» и речь агента Смита), который вышел из-под контроля и является угрозой планете и другим видам животных и растений. Поэтому лишь полное исчезновение человечества восстановит естественный ход вещей и природную гармонию. VHEMT под лозунгом «Жить долго и вымереть счастливо» предлагает человечеству избежать мучительного массового вымирания в процессе ужасных войн за ресурсы и голода и мягко уйти на покой, отказавшись от продолжения рода.

«Церковь эвтаназии», политическая организация, основанная Крисом Корда в Бостоне, выдвигает еще более радикальные идеи. Главный лозунг этой церкви: «Убей себя, спаси планету!» Чтобы спасти экосистему и восстановить баланс между человеком и природой, Церковь эвтаназии предлагает четыре основные идеи: суицид, аборты, каннибализм и содомию (любые виды секса, которые не связаны с продолжением рода).

Конечно, это представители наиболее радикальных организаций. Другие менее откровенны. Но цель у них одна – остановка развития, спасение экосистемы от человека, ограничение рождаемости во имя благих целей. Правда, мы знаем, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Люди с «троцкизмом» головного мозга не могут созидать, они по своей натуре – разрушители.

И не надо считать, что «экофашисты» – это только какие-то маргиналы. Радикальные проповедники – это для толпы. Всеми реальными делами управляют вполне респектабельные фигуры. Сторонниками защиты природы от человечества являются представители старой и новой европейской элиты. Плодом совместной инициативы принца Голландского Бернарда (он является основателем Бильдербергского клуба и одним из основателей Всемирного фонда дикой природы) и принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского (также выступил в качестве одного из родоначальников Всемирного фонда дикой природы), стало движение за приравнивание прав человека к правам животных, а в дальнейшем – обоснование приоритетности прав животных над правами человека. Принц Филипп также выступил за внедрение ценностей экологизма во все мировые религии. Фактически на Западе незаметно для большинства простых обывателей произошло оформление неолиберального фашизма в экологической оболочке. Люди – это «вирус», убивающий планету, ресурсов на всех не хватит. «Лечить» человечество предлагают не освоением ближнего космоса, глубин океана, внедрением закрывающих технологий и организацией общества созидания и служения вместо общества потребления, а радикальным сокращением «избыточной биомассы» и остановкой развития (ее назвали «постиндустриальным обществом»).

«Экофашизм» процветает и в США. В частности, советник президента США Барака Обамы по науке Джон Холдрен является ветераном этого движения. Он еще в 1969 году вместе с Полом Эрлихом заявил о необходимости «немедленных мер контроля народонаселения». В их совместной с Эрлихом книге 1977 года «Эконаука: население, ресурсы, окружающая среда» пропагандировалась идея принудительной стерилизации.

Деградация человека «Под маской». И. Пархоменко.

На картине мы видим красивое лицо девушки. Но если мы присмотримся внимательно, мы увидим, что лицо — это маска, а из-под платья просматривается кожа змеи.

В настоящее время все больше процессов в духовной, культурной, социальной, политической и экономической жизни человечества можно охарактеризовать словами «безумие» и «вырождение». Процесс деградации человечества может стать предпосылкой глобальной катастрофы и вымирания человеческого рода. При быстро растущей численности населения Латинской Америки, Южной Азии и Африки все резче падает качество человека, его духовной, психической, интеллектуальной и физической жизни. Причем этот процесс затронул практически все расы и этносы. Общество потребления разлагает даже реликты первобытных времен, сохранившиеся в отдаленных горах, пустынях и лесах. Кадровые агентства и корпорации все сильнее испытывают дефицит кадров, имеющих соответствующие интеллектуальные и физические возможности. Многие молодые люди предпочитают работу «офисного планктона» вместо технической специальности, хотя зарплата в производящем секторе может быть значительно выше.

Современная наука все больше обслуживает деградационные потребности вроде разработки десятков и сотен видов косметики. Уклон в развлекательную сферу заметен невооруженным взглядом. Игровые миры заменяют реальность, превращая человека в придаток разного рода гаджетов-приспособлений. Искусство вырождается. Дегенератов, которым место в специальных лечебных учреждениях, называют «гениями». Искусство уже не возвышает человека, а растлевает его. «Творцы» изощряются в «переосмыслении» классических произведений, что обычно выливается в пошлость, убогость и проецирование эротических комплексов «художников» на публику.

Решения мировых политиков недальновидны и разрушительны. Ведущие мировые политики вроде лауреата Нобелевской премии Барака Обамы выглядят недоучками, а то и просто клоунами в дорогих костюмах. Их нельзя сравнивать с такими титанами западной цивилизации, как Уинстон Черчилль или Франклин Делано Рузвельт. Недотягивают они и до политиков вроде Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Качество управления мировыми процессами резко упало.

Легализация наркоторговли

Первой страной, где легализовали марихуану, стал Уругвай. Теперь жители этой латиноамериканской страны смогут сами выращивать марихуану в ограниченных количествах или в клубах любителей этого наркотика, а также покупать ее в аптеках (до 40 граммов ежемесячно). Президент Уругвая Хосе Мухика призвал мировое сообщество поддержать это решение. По его мнению, легализация поможет ослабить влияние наркомафии и сократит потребление «тяжелых» наркотиков. Это – первый опыт, но влиятельная часть «элиты» уже давно выступает за легализацию наркотиков. Возможно, что многие из политиков связаны с наркомафией. Так, президент Гватемалы Отто Перес Молина весной 2013 года предложил легализовать марихуану сразу во всей Центральной Америке. А экс-президент Мексики Висенте Фокс заявил, что производство марихуаны в стране может быть разрешено в ближайшие пять лет, и он лично готов заниматься культивацией этого растения. Латиноамериканские лидеры считают, что такой шаг позволит прекратить кровопролитие (в Мексике нарковойны унесли десятки тысяч жизней), а также пополнить бюджеты государств. Легализовать наркоторговлю предлагают и в Марокко. Так, по некоторым данным, в настоящее время в нелегальном производстве марихуаны заняты 800 000 марокканцев, а доходы от продаж наркотика составляют 10 миллиардов долларов. Легализация этого дела позволит значительно пополнить бюджет и вывести из теневого производства тысячи людей. Предполагается, что фермеры будут продавать урожай напрямую государству для «медицинских и промышленных целей», а не наркобаронам.

За Уругваем последовали первые «ласточки» из США. Первым штатом, в котором власти легализовали использование марихуаны, стал Колорадо. Теперь в штате можно выращивать коноплю для личного пользования. Граждане старше 21 года смогут приобретать наркотики в специальных магазинах. Продажа марихуаны будет регулироваться государством и облагаться налогом. Для продажи наркотиков откроют специальные магазины. Так, в столице штата, Денвере, будет 18 таких магазинов.

Вслед за Колорадо одобрил употребление наркотика и штат Вашингтон. Местные жители старше 21 года получили право употреблять наркотик и иметь при себе не более одной унции (28,3 грамма) психоактивного вещества. Правда, в штате по-прежнему нельзя продавать этот наркотик и употреблять его в публичных местах. Следующим штатом, где разрешат марихуану, может стать Орегон.

Схожие процессы можно наблюдать и в других регионах планеты. Швейцарское правительство недавно одобрило проект закона о легализации продажи и употребления марихуаны, а также некоторых других легких наркотиков. Законопроект направлен в парламент. Курение марихуаны не запрещено в Аргентине, Бразилии, не считается преступлением в Мексике. В Голландии официально разрешена продажа марихуаны в специальных кафе-магазинах. В Бельгии федеральный закон разрешает гражданам употреблять марихуану. В Англии полиция не может арестовать человека за употребление марихуаны. Полицейский может только отнять наркотик и сделать внушение. Потребитель наркотика подлежит преследованию только в том случае, если он нарушает общественный порядок. В Канаде разрешено выращивать, продавать и употреблять марихуану неизлечимо больным, которые страдают различными формами онкологических заболеваний, СПИДом, артритом и т. д. Разрешено и хранение марихуаны. Схожая картина в Австралии, где в штате Новый Южный Уэльс власти дали разрешение курить марихуану больным раком и другими тяжелыми заболеваниями.

Зачем?

Во-первых, это денежный интерес. Представители власти сами говорят о необходимости пополнить бюджет, создать новые рабочие места, вывести из тени новую отрасль производства. Меркантильный интерес поставлен выше психического и физического здоровья людей. «Золотой телец» важнее моральных принципов. Правда, некоторые доходят до такой наглости, что всерьез говорят о «положительном воздействии» наркотиков на здоровье человека.

Во-вторых, это контроль над людьми. Наркотики уводят значительную массу людей в иллюзорные миры. Люди прекращают задавать трудные вопросы, не борются за свои права. «На пьяницу не нужен нож, ему немножечко нальешь – и делай с ним что хошь». Кроме того, определенная часть мировой «элиты» (в понятиях христианства их можно назвать сатанистами) заинтересована в деградации духовного, интеллектуального и психического потенциала человечества. По сути, они ведут человечество на заклание.

Физическая деградация

Успехи медицины имеют не только положительные стороны вроде роста продолжительности жизни и спасения почти всех младенцев, даже полностью нежизнеспособных, но и отрицательные. Так, вместо побежденных чумы и оспы (вернее, они ушли в тень: к примеру, чума уже несколько раз проявилась из-за резкого снижения эпидемиологического контроля) людей поражают аллергия, ВИЧ и онкологические заболевания. Снижается естественный иммунитет.

Количество заболеваний раком за 30 лет увеличилось вдвое. Онкологические заболевания демонстрируют такой рост, что к 2030 году могут выйти в лидеры, вытеснив на второе место сердечно-сосудистые. Аллергия стала самым быстро распространяющимся заболеванием на планете. Сегодня каждый третий взрослый житель России и каждый четвертый ребенок – аллергики, их количество постоянно растет. В большинстве случаев это последствия фармакологической зависимости, когда люди привыкли лечить любой чих различного рода лекарствами. По сути, люди ликвидируют последствия, а не борются с предпосылками болезней. Людей приучили идти по легкому пути. Вместо того, чтобы отказаться от дурных привычек, употребления алкоголя и табака, переедания, регулярно заниматься физической культурой, процедурами закаливания, люди употребляют лекарства, подрывая свои естественные защитные механизмы, загоняя «корни» болезней вглубь, сокращая годы своей жизни, активной деятельности, передавая детям букеты болячек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала XXI столетие «веком аллергии». В крупных городах, которые сами по себе являются сильным мутагенным фактором, от этого заболевания страдают 50-60% жителей, в небольших городах – около 30%. Загрязнение среды обитания человека, безмерное употребление лекарств и постоянные стрессы стимулирует возникновение и развитие аллергии.

Негативные тенденции зафиксированы практически во всех областях. Так, в России из-за разрушения советской системы бесплатной медицины и недофинансирования системы здравоохранения, роста нищеты заболеваемость туберкулезом увеличилась в 200 раз. Россия во всемирном рейтинге здоровья опустилась на 97-е место из 145, встав рядом с Ираком, где уже не первое десятилетие идет война…

Серьезной проблемой человечества стало ожирение. От этого заболевания сейчас страдает 12% населения мира. Ширятся проблемы воды и еды. Значительная часть планеты пьет плохую воду или вообще живет в условиях нехватки питьевой воды. В России оборот фальсифицированной и контрафактной продукции составляет, в зависимости от отрасли, от трети до половины. Страшную угрозу представляют генетически модифицированные организмы (ГМО), которые активно внедряют сельскохозяйственные ТНК. По данным экспертов, ГМО вызывают бесплодие, аллергию, онкологические и другие заболевания. Выявлена связь роста заболевания диабетом и ожирением с внедрением ГМО в продукты питания. К сожалению, Россия поддалась мировому тренду: постановление правительства № 839, принятое 23 сентября 2013 года, разрешило сеять на территории РФ генномодифицированные зерновые культуры. Что нас ожидает, видно на примере США. После появления ГМО ожирение в Соединенных Штатах увеличилось с 20-30% в 1950-1988 гг. до 70% в 1990-2010 гг.

Тяжелая ситуация наблюдается и по другим направлениям. Особенно опасен удар по детям и молодежи. Каждый третий ребенок имеет отклонения здоровья от нормы уже при рождении. Заболеваемость детей до 14 лет возросла за последние 20 лет на 50%. У современных детей началась антиакселерация, они слабее и болезненнее поколения своих родителей в том же возрасте.

Биологи отмечают, что разрушение человека идет уже и на генетическом уровне. В настоящее время генетически деградируют и мужчины, и женщины, но прогрессирующее разрушение наблюдается прежде всего у мужской половой Y-хромосомы. Уменьшение Y-хромосомы, которая состоит всего из 78 генов, хотя изначально Y-хромосома содержала около 1500 генов, ведет к сильной модификации мужского пола и появлению мужчин с женским типом поведения, гомосексуалистов, недоразвитых женоподобных существ, т. е. людей с одной Х-хромосомой. Такие люди уже есть на планете, примерно 1 из 3000 мужчин (данные 2001 г.). Дегенерация Y-хромосомы обнаружена у 5-15% бесплодных мужчин, а мужское бесплодие охватило уже до 40% мужчин детородного возраста. Из-за постепенного разрушения Y-хромосомы и нарушения сперматогенеза в ряде регионов значительно снизилось число рожденных мальчиков. Этот же процесс ведет к росту жестоких преступлений, в том числе сексуального характера. Разрушение на генетическом уровне вызывает и деградацию психики, озверение человека.

Изменения в половых хромосомах ведет к появлению недоразвитых женщин, бесплодных и мужеподобных, большого количества лесбиянок. Этот процесс мы наблюдаем в странах Западной Европы и США. Одновременно недоразвитость, сексуальные отклонения вызывают рост агрессии у недолюдков женского пола. Свою ущербность они выплескивают на окружающих и активно пытаются доказать окружающим, что их недостатки – это признак «элитарности». Агрессивность и активность извращенцев и людей с психическими и физическими отклонениями на Западе уже привела к тому, что они создали сильное политическое лобби, которое продавливает законы, ведущие к дальнейшей деградации западной цивилизации.

Однако в целом процесс разрушения генов в половых хромосомах женщин идет в несколько раз медленнее, чем у мужчин. Х-хромосома содержит около 1098 генов и имеет больший запас прочности. К тому же у женщин две Х-хромосомы, которые дублируют друг друга.

Разрушение психики

Врачи всего мира отметили рост числа заболеваний нервной системы. На Западе до трети лекарств предназначено для компенсации психических расстройств. Огромное количество людей – «наркоманы», сидящие на успокаивающих средствах, антидепрессантах и т. д.

Данные статистики указывают на то, что в России 20-25% россиян нуждаются в помощи психиатров и психотерапевтов, около 20% российских подростков в возрасте от 14 до 19 лет имеют психические расстройства. Полностью психически здоровых детей – не более 20%. На постоянном психиатрическом учете в России состоят более 1,5 миллиона человек, более 2 миллионов человек нуждаются в регулярных консультациях психиатров, более миллиона пожилых россиян страдают от различных форм старческого слабоумия. В пограничном состоянии находятся еще 15-20 миллионов человек. Каждый третий гражданин России страдает депрессией. Постоянно растет число психически нестабильных людей. Психические расстройства приводят к тому, что Россия по числу самоубийств входит в число лидеров мировых лидеров (27 на 100 000 населения в год против 4-5 в странах Западной Европы). Кроме того, система, позволяющая людям с серьезными психиатрическими расстройствами рожать детей, привела к постоянному увеличению числа психически больных людей. Все больше болезней передается по наследству.

Разрушение психики, которая не выдерживает информации из окружающего античеловеческого мира (во многом это заслуга СМИ, пичкающих население дегенеративной информацией), приводит к совершенно диким происшествиям. Подростки, которых родители насильно отрывают от компьютерных игр, интернета, кончают жизнь самоубийством или даже убивают родителей. Девочки сбиваются в банды и избивают и даже насилуют сверстниц.

В настоящее время практически вся Россия находится в пограничном состоянии, на грани нервного срыва. Советская психологическая школа разрушена. Резкая смена ценностных ориентиров, когда на матрицу русского суперэтноса, всегда жившего по понятиям служения Родине и социальной справедливости, совести, пытаются «записать» чуждые ценности общества потребления, где на первом месте стоят удовольствия и личное потребление, привела к раздвоению сознания. Люди понимают (по крайней мере, на подсознательном уровне), что неолиберализм, основанный на культе денег, несправедливости, эгоизме, бесчеловечности, не соответствует мировоззрению русской цивилизации, ее программному коду, но потреблять и разлагаться приятно. Однако матрица суперэтноса русов, которая формировалась тысячелетиями, сильнее ценностей нечеловеческого мира (ценностей неорабовладельческого порядка, который строят хозяева Запада), поэтому раздвоение и невозможность реализовать свой светлый, созидательный потенциал буквально сводят людей с ума. Многие пытаются заглушить эту внутреннюю борьбу с помощью алкоголя.

Главную роль в разложении населения играют СМИ. Они утверждают в стране культ «золотого тельца» и гедонизма (морального разложения). Вал негативной информации погружает людей в состояние постоянного стресса, страха. Страх и тревога повышают управляемость людей, их восприимчивость к внешнему чужеродному влиянию, к разного рода манипуляциям. Человек теряет возможность самостоятельно мыслить и принимает, как ему кажется, «самостоятельное» решение, исходя не из своих интересов, а из интересов манипуляторов. Без позитивной информации люди впадают в апатию, которую пытаются компенсировать употреблением наркотиков. Другой метод манипуляции – постоянный «праздник» по ТВ, «пир во время чумы». Поток сплошных развлекательных передач, всевозможных шоу, танцев, песен, агрессивная атака поп-культуры (опошленная, упрощенная, дегенеративная версия настоящей культуры) приводит к потере воли, повышает управляемость людей, ведет к упрощению их духовных, интеллектуальных запросов.

Нравственная деградация

Разрушающая психические и моральные устои двойственность наблюдается и в сфере нравственности российского общества. Государство пропагандирует патриотизм, говорит о необходимости защиты традиционных ценностей, запрещает гомосексуальную пропаганду среди детей. Однако в сфере СМИ и реальности мы наблюдаем как раз полное торжество культа социального паразитизма и морального разложения. Социальное расслоение и несправедливость достигли крайних пределов. Богатеи, нажившиеся на воровстве, разрушении советской инфраструктуры и промышленного потенциала, проматывают миллионы и миллиарды, покупая заграничные спортивные клубы и яхты, приглашая иностранных поп-звезд на свадьбы, вечеринки, корпоративные праздники, дни рождения, устраивая дикие пиршества на лучших курортах мира. Гедонизм и потреблядство – болезни, поразившие высшие слои России.

Российская Федерация является одним из главных поставщиков «живого материала» для борделей Европы, Ближнего Востока и Южной Азии. Одновременно Россия и Украина (теперь и Белоруссия) – это зоны сексуального туризма: здесь извращенцы со всего мира могут насладиться запретными удовольствиями, растлевая детей. В Египте и Турции с презрением смотрят на «Наташ» из России, которые приезжают для разврата. По ним судят уже обо всех женщинах России, да и о мужчинах, которые не могут сохранить в рамках приличия животные потребности своих жен и подруг.

Западный мир просто убивает чума нравственного разложения, которая приняла нечеловеческий характер. Не отстает и Восток. В той же Японии сексуальные извращения стали целым искусством и индустрией. В целях сокращения человеческой популяции правящие элиты и подконтрольные им СМИ пропагандируют самые дикие виды извращений. Те, кто смеет выступать против уродства и морального разложения, подвергаются репрессиям. Вырожденцы затопили улицы европейских мегаполисов и ведут наступление на еще относительно здоровый мир. Вирус поразил даже христианские церкви. Так, в Англии епископ Кентерберийский выступает за легализацию однополых браков среди священнослужителей, так как уже 1500 англиканских «священников» живут в однополом браке.

«Голубое лобби» активно продвигает фильмы, пропагандирующие однополую «любовь», и другие виды извращений на ведущих кинофестивалях. Режиссеры-извращенцы – «элита» мирового кино. Активно идет легализация усыновления однополыми парами детей, хотя доказано, что дети в таких семьях вырастут с психическими отклонениями и, скорее всего, повторят судьбу «родителей». Часто они сами приобщают их к однополой «любви».

Дегенераты буквально озверели от своей безнаказанности и уже делают первые шаги по легализации педофилии. В США и Канаде ряд организаций открыто выступает за легализацию педофилии, считая ее разновидностью «нормальной» сексуальности человека. В Дании в тюрьмах педофилы официально могут просматривать «детское порно» в сети и даже «играть с детьми» по телефону. В Норвегии создан огромный педопарк пропагандирующих педофилию. В парке на площади в 30 гектаров расположены 227 скульптурных композиций. В Европе набирает силу наиболее страшная форма педофилии – инфантофилия («интим с новорожденными»). Доходит до того, что родители и родственники продают новорожденных в интернете.

В ряде стран Европы действует документ ВОЗ «Стандарты сексуального образования в Европе», который предусматривает обеспечение ознакомления всех детей (начиная с рождения) со всеми видами сексуального разнообразия не только в теории, но и на практике. В частности, в Норвегии школьный курс предусматривает изучение инцеста. В ряде мест это уже привело к разложению воспитателей, которые совершают преступления сексуального характера в отношении своих воспитанников. Россия присоединилась к соответствующей Конвенции, поэтому Евросоюз обязывает и российское государство выполнить все требования ВОЗ в области секспросвета, хотя учительское и родительское сообщество активно протестуют.

Наступают зоофилы. В частности, в США и в странах Евросоюза они продавливают принятие закона о легализации браков с животными. Одновременно на Западе (первые ласточки есть и в России) создана целая индустрия «очеловечивания» животных. Животных одевают как людей, для них есть специальные магазины, отели, похоронные агентства, кладбища. Для животных нанимают горничных, шоферов и т. д.

Зачем мировая «элита» способствует деградации человечества? Иван-вдовий сын. Борис Ольшанский.

Хозяева Запада строят неорабовладельческую, кастовую цивилизацию. Высшие касты будут обладать «технологиями богов», продлят свою жизнь на несколько сотен лет, получат повышенные интеллектуальные и физические возможности (внедрение экзоскелетов). Основная же часть населения планеты должна стать «двуногими орудиями», полностью подконтрольными «хозяевам». Для этого необходима деградация творческого, духовного, интеллектуального и физического потенциала людей. Это должно свести возможность успешного сопротивления архитекторам Нового мирового порядка к нулю. По сравнению с деградировавшим человечеством хозяева планеты будут выглядеть «богами».

Все остальные, сопутствующие факторы, вроде наживы на деградационных, искусственных потребностях человечества, вторичны. Они исходят из главной цели – Новый мировой порядок, тоталитарное, кастовое и неорабовладельческое общество. К этому обществу человечество должно прийти через цепь локальных и региональных конфликтов, которые сливаются в глобальное противостояние. Войны, голод, эпидемии, геноцид, новое Великое переселение народов должны разрушить старый мир, сокрушить старые цивилизации-миры. Нынешнее время – это расчистка «поля».

О будущем России

Мировой кризис, который, как в матрешке, содержит сразу несколько кризисов – западной (европейской) цивилизации, капитализма, христианства и ислама, белой расы, человеческого рода и биосферы, – ставит перед Россией вопрос о выживании. Сможет ли Россия выжить в этой буре? Какой тип общества одержит победу в будущем? За счет кого и в пользу кого будет осуществлена «перегрузка» матрицы? Сможет ли Россия предложить миру свой проект глобализации и стать духовным и интеллектуальным лидером планеты?

Текущая ситуация сложная. Россия, как и вся планета, – на переломе. Россию и Украину может ждать либо развал на более мелкие государственные образования, которые постепенно будут поглощены западным, исламским и китайским проектами, с постепенным вытеснением из истории суперэтноса русов, которые станут «биологическим материалом», укрепляющим чужие проекты, либо жесткая диктатура левой (неосталинской) направленности. Диктатура нужна для мобилизации общества и русской цивилизации перед угрозой гибели и полного исчезновения с лица планеты, для ответа внешним и внутренним вызовам, качественного рывка в будущее. Диктатура будет основана на социальной справедливости и объединит РФ, Украину, Белоруссию, Приднестровье, Казахстан и Армению. Возможно, в случае необходимости ликвидации плацдарма НАТО будет возвращена и Прибалтика. Так или иначе, Великая Россия будет вынуждена поставить под свой контроль и среднеазиатские республики. Иначе поток исламистов, наркотиков и нелегальных мигрантов не остановить.

Стратегических союзников на планете у России нет, только враги и конкуренты, поэтому рассчитывать можно только на себя. Что не исключает возможности временного союза даже с США. Вопрос внутреннего единства и монолитности народа становится важнейшим. А для этого необходима единая идеология, причем продолжать воцерковление населения в рамках православной церкви и традиционного ислама не имеет смысла: проект «Российская империя – 2» заранее обречен на провал. Казенный патриотизм при вопиющем социальном расслоении и наличии олигархии и компрадорской буржуазии, наживающейся на ресурсах и предприятиях, принадлежащих народу, не имеет шансов на успех. Необходима не только идеология, которая сплотит народ, но и политическая, информационная, а в ряде случаев и физическая, зачистка пятой колонны. В пятую колонну входят либералы, национал-сепаратисты, радикальные исламисты, этнократия, олигархи и организованная преступность, в том числе этнического характера.

Ситуация тревожная, несмотря на некоторые внешнеполитические успехи 2013 года и продолжение курса на перевооружение армии. Увы, безусловные успехи России во внешней политике и восстановлении ВС нивелируются угрожающей ситуацией в экономике: таковую вынуждено признать даже правительство. Следует отметить и провал по ведущим направлениям внутренней политики. Внутри страны – целый комплекс проблем: от коррупции и снижения качества работы управленческого аппарата до отсутствия концептуальных идей; от либеральной угрозы до расползания радикального ислама по стране, включая и русскую среду.

К тому же внешнеполитический успех – это не только победа Москвы, но и уход США с Ближнего и Среднего Востока. Вашингтон производит перегруппировку сил, сосредотачиваясь на наиболее опасном для него направлении – Азиатско-Тихоокеанском регионе. США просто освободили нишу, которую заполнили мы. Ее также заполняют региональные державы: Иран, Турция и Саудовская Аравия, некоторые страны Евросоюза. Так, Франция активно ведет себя в Африке и пытается отхватить часть «пирога» в арабском мире. В частности, французские политики на фоне ослабления американских позиций в Персидском заливе пытаются продать побольше оружия арабским монархиям. 29 декабря 2013 года появилось объявление, что Саудовская Аравия закупит французского оружия на сумму 3 миллиарда долларов США для оснащения ливанской армии, которая воюет против движения «Хезболла». Это движение сражается на стороне Дамаска против сирийских бандформирований и его поддерживает Тегеран – враг саудитов. Кроме того, французы надеются вырвать у саудитов контракт на поставку 6 современных фрегатов и 5-6 подводных лодок на сумму около 14 миллиардов долларов, а также поставку систем ПВО на сумму более 2,7 миллиарда долларов. Компания Dassault Aviation прилагает много усилий, чтобы продать ОАЭ истребители Rafale на сумму 10 миллиардов долларов.

Судя по всему, Россия и дальше сможет усиливать позиции в мире. Она необходима Сирии, Израилю, Египту, Ирану и даже Саудовской Аравии. Будут восстанавливаться позиции России и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Здесь Россия нужна как главным игрокам – США и Китаю, так и региональным – Японии, КНДР, Южной Корее и Вьетнаму. При деградации почти всех постсоветских республик Россия усилит свои позиции и на этом направлении. Украину без России ждут дальнейшая деградация и перспектива гражданской войны и развала на части. Под угрозой резкого ухудшения ситуации находятся и республики Средней Азии.

Но при отличных возможностях во внешней политике, которые открываются во время глобальной смуты, внутри страны ситуация выглядит крайне нехорошо. И последние теракты в Волгограде, убийства в Ставрополье, не говоря уже о проявлениях ваххабизма и этносепаратизма в Татарстане, высвечивают огромное количество проблем. Опыт всевозможных «цветных революций» и переворотов, «арабской весны» показывает, что технологии обвала государства отточены до автоматизма. Если государство не решает проблемы, их используют против него. Глобальный кризис убьет и разрушит слабых игроков. Чем сильнее будет развиваться кризис, тем больше желающих будет использовать против России все имеющиеся технологии информационной войны, демонтажа и развала государственности.

Компрадорский олигархический капитализм – это смертельный вирус, разъедающий страну. Он является основой значительной части кризисных явлений. План «энергетической сверхдержавы» (по сути, сырьевого придатка Запада и Востока) – это, несомненно, стратегическая ошибка Владимира Путина и его команды. Ставка на моноэкономику, то есть исключительно на те отрасли, которые быстро дают прибыль, изначально была провальной. Эта стратегия поставила Россию в зависимость от мировой ситуации. Что будет, если хозяева Западного проекта обвалят цены на энергоресурсы? А они это могут – известно из печального опыта СССР. Социально-экономический кризис с угрозой дальнейших приватизации и деиндустриализации нанесет сильный удар концепции «тихой гавани»…

Времени остается очень мало. Внутри страны вызревает «революционная ситуация». Возможно соединение либерального, русского национального и «инородческо-исламистского» протеста. Появились первые ростки политического ислама. Радикальный ислам приобрел новое и весьма опасное (страшное) измерение: теперь против России воюют русские ваххабиты. Отсутствие государственной идеологии, объединяющей русскую, кавказскую и татарскую молодежь, наряду с отсутствием социальной справедливости в России заставляет молодых людей все чаще обращать взор на радикальный ислам, обещающий построить справедливое общество. Динамика обращения молодых славян в радикальный ислам просто пугает. И это на фоне тяжелой миграционной ситуации и национального вопроса, когда русские чувствуют себя гостями в своем Отечестве!..

Идеологическую пустоту заполняют ценности золотого тельца и идеология халифата. Парадные религиозные культы – христианство и традиционный ислам – неспособны конкурировать с радикальным исламом и ценностями общества потребления. Ставка на клерикализацию общества, возрождение позиций православной церкви и традиционного ислама, которыми вместе с казенным патриотизмом попытались заменить государственную идеологию, провалились. Стало только хуже: произошла архаизация части общества, верящего священникам, муллам, шаманам и магам больше, чем науке. К тому же усиление позиций традиционного ислама привело и к усилению радикального, который активно теснит традиционный. Более того, усиление христианской церкви, которая хочет вернуть позиции в армии, школе и в целом в обществе (разумеется, с материальным прибытком), раздражает значительную часть общества, которое ориентируется на светский характер государства. Традиционные религии не имеют никаких шансов остановить наступление западных ценностей и ценностей исламского проекта.

В результате получается дикий калейдоскоп в головах. Байкеры (кстати, субкультура чисто западного происхождения) вроде членов клуба «Ночные волки» стоят на защите православных и традиционных ценностей. В головах людей – дикое смешение. На такой идеологической основе ничего построить невозможно. Такой фундамент ведет только к разрушению, что мы и видим.

Полицейские мероприятия, усиление которых мы наблюдаем в связи с приближением Олимпиады, не способны решить проблему. Они способны только заморозить ситуацию, на какое-то время сдержать волну катастрофических изменений. Они нужны – но только как проявление четкой концепции развития страны и государственной идеологии России.

Чтобы вывести Россию из тупика, необходима диктатура. Нужны идеология и мобилизационный план. Мобилизационная программа должна стоять на основе социальной справедливости, быть альтернативной той либеральной программе, которая завела мир и Россию в цивилизационный тупик. И эту программу необходимо реализовать прямо сейчас, потому что положение России напоминает положение Российской империи к началу Первой мировой войны или положение СССР к началу 1930-х годов. Только мобилизация экономики, восстановление единой идеологии, которая сплотит народ в единое целое, могут спасти Россию от надвигающейся бури.

Постскриптум

Чтобы не было голословных обвинений в продвижении идеи «Владимира Путина – в диктаторы (самодержцы)», скажу, что нынешнего гаранта в роли такого лидера я не вижу. Он – явно переходная фигура. Петербургское «либерально-интеллигентное» воспитание с постоянной поддержкой обвинений Сталина в «большом терроре», с уважением к «жертвам репрессий», с реверансами в сторону Ельцина, Сахарова, Солженицына, Манделы и схожих фигур, с отказом от пересмотра итогов приватизации – все это знаки неспособности Путина взять на себя ответственность за разрыв концептуальной, идеологической и финансово-экономической зависимости России от Запада. Путину можно сказать спасибо за то, что при нем Россия не развалилась, но очевидно: «рабу на галерах» пора на пенсию. Перед этим он должен оставить преемника, способного к жестким решениям. Без этого выживание России окажется под вопросом.

Александр САМСОНОВ

http://clck.ru/94e3n

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