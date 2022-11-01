Командир «Небесной тысячи» рассказал, как ЧВК «Вагнер» защитила Лисичанск от ВСУ

После отхода ВС РФ из населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области для перегруппировки армия Украины рассчитывала захватить как можно больше территорий, оборона которых ослабла. Этим планам помешали бойцы добровольческих формирований — около 1000 сотрудников ЧВК «Вагнер» смогли удержать оборону и защитить Лисичанское направление.
Мало кто знает, что все эти люди, разбившие наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), были бывшими заключенными, как и их командир.
В интервью военкору ФАН он рассказал о себе, работе в ЧВК «Вагнер» и почему его подразделение получило название «Небесная тысяча».
Запись в ЧВК
«Военный опыт у меня довольно богатый, около 20 лет военной службы в инженерных войсках, имею звание капитана. Служил по России: и в центральной части, и на Дальнем Востоке бывал. Выполнял довольно-таки большой ряд задач. Инженерные войска вообще имеют большой профиль задач и выполняемых действий», — рассказал о своем прошлом боевом опыте и квалификации командир.Боец отметил, что о ЧВК «Вагнер», сотрудники которой выполняли важные боевые задачи во многих частях мира, он слышал из различных источников на протяжении последних пяти лет.
После записи в «Вагнер» собеседник ФАН прошел соответствующую проверку и преодолел несколько недель боевой подготовки, предусмотренной внутренним уставом. По его словам, сотрудников ЧВК затачивают на ведение штурмовых действий.
Особенности службы
По прохождению подготовки мужчина, несмотря на свою военную квалификацию, начал с младших должностей, однако по мере выполнения задач дошел до поста командира спецподразделения «Небесной тысячи».
Он отметил, что при поступлении в ЧВК к бывшим заключенным отнеслись без предубеждения — все новоприбывшие присоединяются к единому братству, для которого важно не прошлое человека, а его действия в настоящее время.
По его словам, все в группе «Вагнера» равны несмотря на срок службы, а единственный лозунг, звучавший внутри компании: «Мы своих не бросаем». На этом фоне более опытные бойцы всегда поддерживают новичков и подсказывают им что-то при необходимости.
Бойцы «Небесной тысячи», по словам командира, показали себя с лучшей стороны. Они проявляют стойкость духа и понимают, зачем приехали на фронт.
Их поддерживает мысль, что по выполнении всех поставленных перед ними задач они смогут вернуться домой к своим семьям. В то же время уже сейчас у них есть финансовое вознаграждение, с помощью которого можно помогать родным и близким.
Бои на Лисичанском направлении
Рассказывая о событиях, последовавших за отводом штатных военных ВС РФ из Лимана, доброволец отметил, что наступающий противник оказался очень серьезным и хорошо подготовленным.
Но несмотря на то, что враг был готов сражаться до последнего, российские подразделения не сдали порученных им рубежей. Более того, сейчас они ведут наступление сразу на нескольких направлениях, а также работают над укреплением обороны освобожденных районов и приграничных территорий РФ.Федеральное агентство новостей / Александр Васильев
В заключение командир подразделения «Небесная тысяча» пообещал, что он и его товарищи не отступят от своих принципов и продолжат борьбу с врагом.
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