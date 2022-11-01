Командир «Небесной тысячи» рассказал, как ЧВК «Вагнер» защитила Лисичанск от ВСУ

После отхода ВС РФ из населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области для перегруппировки армия Украины рассчитывала захватить как можно больше территорий, оборона которых ослабла. Этим планам помешали бойцы добровольческих формирований — около 1000 сотрудников ЧВК «Вагнер» смогли удержать оборону и защитить Лисичанское направление.

Мало кто знает, что все эти люди, разбившие наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), были бывшими заключенными, как и их командир.

В интервью военкору ФАН он рассказал о себе, работе в ЧВК «Вагнер» и почему его подразделение получило название «Небесная тысяча».

Запись в ЧВК

«Военный опыт у меня довольно богатый, около 20 лет военной службы в инженерных войсках, имею звание капитана. Служил по России: и в центральной части, и на Дальнем Востоке бывал. Выполнял довольно-таки большой ряд задач. Инженерные войска вообще имеют большой профиль задач и выполняемых действий», — рассказал о своем прошлом боевом опыте и квалификации командир. Боец отметил, что о ЧВК «Вагнер», сотрудники которой выполняли важные боевые задачи во многих частях мира, он слышал из различных источников на протяжении последних пяти лет.

союз.москва РЕКЛАМА Квартал премиум-класса СОЮЗ - Отделка в подарок

«Видел и ролики из соцсетей, и какие-то выписки из статей в интернете, поэтому решил попробовать. Почему и нет? Если все так хорошо о ней отзываются, это хорошо. Решил попробовать и, в принципе, не пожалел», — сказал он.

После записи в «Вагнер» собеседник ФАН прошел соответствующую проверку и преодолел несколько недель боевой подготовки, предусмотренной внутренним уставом. По его словам, сотрудников ЧВК затачивают на ведение штурмовых действий.

Особенности службы

По прохождению подготовки мужчина, несмотря на свою военную квалификацию, начал с младших должностей, однако по мере выполнения задач дошел до поста командира спецподразделения «Небесной тысячи».

«Само название возникло довольно легко. Потому что подписывая контракт и приходя сюда, в ЧВК «Вагнер», мы лишаемся всего, мы лишаемся старой жизни. В принципе у нас остаются только позывные, которые нам даны. То есть мы как люди не существуем, мы на облаках. Непосредственно выполнив задачу и отправившись домой, мы просто воскреснем, уничтожив нашу старую жизнь и войдя в нее новыми людьми с новой автобиографией и как новые люди», — рассказал командир.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Он отметил, что при поступлении в ЧВК к бывшим заключенным отнеслись без предубеждения — все новоприбывшие присоединяются к единому братству, для которого важно не прошлое человека, а его действия в настоящее время.

«Неважно, кто ты был там. Главное — кто ты здесь и сейчас. У нас есть поставленная задача, и мы ее выполняем», — отметил боец.

По его словам, все в группе «Вагнера» равны несмотря на срок службы, а единственный лозунг, звучавший внутри компании: «Мы своих не бросаем». На этом фоне более опытные бойцы всегда поддерживают новичков и подсказывают им что-то при необходимости.

«Ни шагу назад и своих не бросать, мы все друг за друга, мы все единое целое, которое выполняет самую главную задачу по уничтожению противника, дабы этот противник не пришел к нам и не "постучался" в двери наших семей», — рассказал доброволец.

Бойцы «Небесной тысячи», по словам командира, показали себя с лучшей стороны. Они проявляют стойкость духа и понимают, зачем приехали на фронт.

Их поддерживает мысль, что по выполнении всех поставленных перед ними задач они смогут вернуться домой к своим семьям. В то же время уже сейчас у них есть финансовое вознаграждение, с помощью которого можно помогать родным и близким.

Бои на Лисичанском направлении

Рассказывая о событиях, последовавших за отводом штатных военных ВС РФ из Лимана, доброволец отметил, что наступающий противник оказался очень серьезным и хорошо подготовленным.

«Там находились спецы под руководством иностранных государств, стран НАТО, Америки. То есть и наемников большое количество, которые обладают безумнейшим опытом ведения боевых действий по всему миру. Они имеют хорошее вооружение, они имеют понимание вообще о боевых действиях», — отметил боец.

Но несмотря на то, что враг был готов сражаться до последнего, российские подразделения не сдали порученных им рубежей. Более того, сейчас они ведут наступление сразу на нескольких направлениях, а также работают над укреплением обороны освобожденных районов и приграничных территорий РФ. Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Мы пришли сюда не за амнистией и какими-то деньгами. Мы пришли только с одной целью — истребить врага, потому что этот враг может прийти к нам. Кто если не мы? Это долг любого мужчины. Мы пришли сюда "спецконтингентом", но мы стали "Вагнером", мы единое братство. Мы следуем уставу и законам ЧВК "Вагнер", а основной из них — ни шагу назад», — сказал собеседник ФАН.