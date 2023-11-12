«СПАРТАНЕЦ». Герой ДНР Владислав Гарбарь.

Полковник Репин развернул газету.

— Интересная все-таки фамилия, Гарбарь, — произнес он, глядя на фотографию.

На ней был запечатлен русский воин в камуфляже и разгрузке: в лихом берете, с усами и «испанской» бородкой, — он сидел, глядя на снимавшего его, положив руки на автомат.

— Да наша, хохляцкая, — отозвался Владимир Березовец. — Кожевник или скорняк. Прозвище, ставшее фамилией. Обычное дело.

Мы ехали в зону СВО и везли для фронта пачки «Спецназа России».

Делегацию возглавляли руководители Международной Ассоциации «Альфа» Владимир Березовец, Александр Михайлов и Александр Репин. У каждого за плечами войны и специальные операции по освобождению заложников.

За окном расстилалась полями Ростовская область. Москва далеко позади. Разговоры иссякли, оживление спало.

— Какую песню заказать? — неожиданно предложил глава «Авторадио» Юрий Костин, который со второй попытки смог вырваться с нами на Донбасс.

Действительно, какую? Воцарилось молчание.

— Газманова! «Я измеряю жизнь количеством друзей», — предложил я, пока никто не озвучил иного варианта.

Юра позвонил своим коллегам и вскоре сообщил, в какой промежуток времени ждать исполнения заявки.

Настал означенный час. Но вместо музыки приемник выдавал безжалостное шипение: волна ушла или, что вернее, мы сошли с московской волны.

Прошло полчаса. И вдруг, когда микроавтобус ходко пошел на подъем, вместо шипения раздался четкий голос ведущего:

— Для Павла и его друзей, которые едут на юг, звучит песня Олега Газманова «Измерение жизни».

И зазвучали знакомые слова…



Я измеряю жизнь количеством друзей

А расстояния — тревогами разлук.

И оставляя в моем сердце каждый звук

Взлетают в небо птицы музыки моей.



Глаза любимых — две тревожные звезды,

Они зовут меня в опасные глубины,

В весеннем паводке раскалывая льдины,

Моей души коснется пламя красоты.



*



…Я не знаю, сколько было закадычных друзей у нашего читателя Влада Гарбаря, но товарищей по оружию хватало, тех, кто служил с ним в Горловской бригаде Народной милиции ДНР.

Душа компании. Сильный, выносливый. Крепко сбитый. Наполненный огнем, позитивным запалом. Жизнь в нем буквально кипела. «Кто рвется в бой, тот знает вкус к жизни», — таков был его девиз.

Человек твердых принципов, готовый драться за них с оружием в руках, — именно на таких мужчинах во все времена держится Россия, особенно в эпоху тяжелых испытаний.

У себя на Стене в «ВК» Влад написал: «Каждый мужчина должен защищать свою семью! Рискнуть всем! Найти достойную жену. И воспитать сына бесстрашным воином, который также с честью защитит свою мать. Научить уважать своих предков и их подвиги, любить свою землю. Сражаясь на пути и не поддаться искушениям, быть собой. Крепко стоять и терпеть! Верить в Бога и ценить жизнь. Мы сильней, когда едины – мы сильней, когда есть семья!»

Влад, Владислав Дмитриевич родился 21 октября 1994 года. Его детство протекало в поселке Калиновка — в горловской «Калифорнии», вотчине шахтерских династий и «дворовой романтики».

Как написал публицист и литератор Егор Воронов: «Калиновка — это вообще иной мир, проводником куда служит призрачный трамвай восьмого маршрута. Если во всей Горловке неформалы испокон десятилетий являлись штрафбатом маргинальной молодежи, то в Калиновке они — многочисленный авангард.

Наша Калифорния до сих пор является неким центром горловской панк-культуры. В музыке, стиле жизни и социальной тенденции к анархо-протесту. Это рабочий район, со своей не терпящей слабости и конформизма атмосферой. Своими законами существования, резко контрастирующими с другими частями Горловки».



***

Юность Влада можно назвать «дворовой»: рос без отца, был постоянным зачинщиком игр и разных историй. В школе не чурался общественной жизни, всегда в гуще событий. Увлекался спортивным туризмом и краеведением. А еще рэпом, подбирал под свои стихи музыку и ее исполнял.

В «Артеке» Влад завоевал первое место в соревнованиях по спортивному ориентированию. А в Карпатах, несмотря на штормовое предупреждение, он участвовал в восхождении на Говерлу — самую высокую гору тогдашней Украины, где заложил капсулу-письмо будущим поколениям.

Влад был всегда готов придти на помощь. Чужой беды для него не существовало. Его мама Наталия вспоминает случай, когда Влад с другом Димой (будущим сослуживцем) помогли тушить пожар и оказывали первую помощь пострадавшим.

Уже тогда Влад принял твердое решение стать спасателем, пойти работать в МЧС. И его мечта сбылась бы наверняка, не произойди в Киеве государственного переворота. К власти на волне массовых протестов пришли майдауны и бандеровцы, исполненные ненависти ко всему русскому, российскому.

Когда стало понятно, что обычными митингами происходящее в родной Горловке не обойдется, Влад со своим другом и еще несколькими парнями приняли решение — идти добровольцами в народное ополчение.

— Мам, это — моя Родина. Кто, если не мы? Пойми меня правильно, — сказал Влад, собираясь на пункт сбора добровольцев Донбасса.

Наталия Васильевна пыталась отговорить сына, но поняла — безуспешно.

— Звони мне только… Чтобы я хоть знала, как ты там…

На войне Влад получил позывной «Спартанец». И был таковым по своему духу, по своей закалке.



***

Как пишет спецкор газеты «Спецназ России» Тихон Макаренко: «Он (Влад) приезжал домой в короткие периоды, на несколько часов. Так, покупаться, постираться — и все. Но при этом умудрялся заскочить в школу, к учителям, которые переживали за него. А потом — к матери обратно: «Мам, все хорошо».

Сын не рассказывал ей о войне. О том, как бывает в самых горячих местах. И как однажды ему довелось вытаскивать на себе «трехсотого» товарища...

Информацию об участии Владислава в боевых действиях пришлось добывать по крупицам. Как и сведения о его подвиге. На то, собственно, и есть работа военкоров.

Наши бойцы наступали на Волноваху. 27 февраля 2022 года Владислав Гарбарь, будучи наводчиком-оператором, находился в составе экипажа БМП.

Во время прорыва в сторону центра города Влад получил контузию — в БМП попал вражеский снаряд, машина загорелась. Мехвод и командир погибли.

Под огнем гранатометов и стрелкового оружия Влад рванул в сторону близлежащих домов. Отступая к своему КНП (командно-наблюдательный пункт), он, однако, заблудился и нарвался на танковый экипаж противника.

Действуя в одиночку, применяя штык-нож, ремень и «дворовые» приемы рукопашного боя, Гарбарь взял в плен троих: связал двоих (механика-водителя и наводчика) и оставил их на обочине, а командира доставил на КНП своего подразделения. При этом сам был легко ранен в ногу».

Едва удалось подлечиться, Влад снова вернулся в строй.

***

1 апреля 2022 года. Наступление на село Верхнеторецкое. Выполняя боевую задачу, подразделение, в котором служил Влад, попало под сильный обстрел арты.

Находясь под деревом, Гарбарь пытался укрыться и переждать огонь. И в этот момент Влад был смертельно ранен. Спасти его не удалось.

Было ему двадцать семь лет.

«…Забыть таких людей — невозможно, — заключает Тихон Макаренко. — Влад остался в наших поступках и мыслях, в нашей памяти и наших подвигах.

Вечная память тебе, воин… Твоя миссия была выполнена. И ты выполнил ее с честью. На твоем примере будут воспитаны миллионы молодых людей не только Донбасса, Новороссии, но и всей России. Да будет так!»

Ну почему... Листья опадают,

Почему... Птицы улетают...

Почему... Все кончается когда-то

И мгновеньям нет возврата

Так зачем спешим куда-то мы...



***



В августе 2022 года Глава ДНР Денис Пушилин вручил бойцам 3-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады государственные награды.

За массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом, часть была награждена орденом Республики.

Высшего звания «Герой Донецкой Народной Республики» посмертно были удостоены механик-водитель, гвардии младший сержант Владислав Гарбарь и заместитель командира дивизиона (по организации ведения боевых действий) майор Сергей Калита. — Сегодня абсолютно правильное, выверенное решение, что орденом Республики будет награждена ваша часть, — сказал Пушилин. — За вашими плечами много достойных страниц освобождения Донецкой Народной Республики. За вашими плечами ряд населенных пунктов и, конечно же, победы в Волновахе и Мариуполе.

Буквально на днях мы попрощались с Корсой. Она совсем немного не дожила до того момента, чтобы получить Звезду Героя. Хотелось бы, чтобы эта награда была при жизни. Не успели.

Да, у Бога свои резоны. И — свои сроки…

После гибели, переходя в вечность, Влад, как наяву, пришел к Наталии Васильевне со словами: «Мама, я вернулся с Победой!»

Его военная форма выставлена в донецком Музее боевой славы 62-й (8-й) Гвардейской армии имени маршала В. И. Чуйкова. На кителе — наградной знак иконы «Умягчение Злых Сердец — Донецкая».



Я пленник музыки, что за собой зовет,

Распятый строками, что ввысь меня уносят,

И мне все кажется, что не наступит осень

И никогда не будет прерван мой полет.



…Музыка отзвучала. Мы молчали.

До границы с Донецкой Народной Республикой оставалось километров сто.

Остановились, чтобы размяться. И сделать снимок на память.

Воздух был степной, полынный. Никакой войны: ясное, будто вызолоченное небо.

Уже в Донецке, ночью, мы сидели вдвоем в гостиничном номере Юры Костина, слушали прилеты по Киевскому району, близкие и дальние, и проговорили до утра.

Вот уж действительно: «Я измеряю жизнь количеством друзей». Одни (как, впрочем, и ты сам) проверяются на прочность, кто-то переходит в разряд приятелей или вовсе отсеивается, а кто-то неожиданно занимает их место и идет с тобой по жизни дальше.



Автор: Павел Евдокимов. Автор — главный редактор газеты «Спецназ России», советник президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

https://t.me/specnazAlpha/16785

https://t.me/specnazAlpha/16794

https://t.me/specnazAlpha/16795

https://t.me/specnazAlpha/16796