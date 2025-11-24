Андрей Луговой предложил убрать «Соловецкий камень» с Лубянки

В январе 1987-го на заседании неформального клуба "Перестройка" в Центральном экономико-математическом институте АН СССР сотрудник Минералогического музея им. В. И. Вернадского Юрий Самодуров (его отец происходил "из большого еврейского клана Шнейдеров-Слиозбергов", двоюродная бабушка Ольга Слиозберг была репрессирована) объявил о создании инициативной группы "За увековечение памяти жертв политических репрессий" с целью добиться от Верховного Совета СССР решения признать необходимым увековечить память жертв репрессий.

20.08.1987 на 1-й информационной встрече-диалоге "Общественные инициативы в перестройке".

Организовали мероприятие сопредседатели "Клуба социальных инициатив" Глеб Павловский и Григорий Пельман под крылом Московского городского комитета КПСС с санкции печально известного "архитектора и прораба перестройки", члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева. Самодуров там выступил с проектом "Задачи, программа и устав работы Оргкомитета по реализации народного проекта «Памятник»", который предполагал открытие в Москве "Мемориала — памятника жертвам нарушений социалистической законности, репрессированным в 1918 – 1953 годах".

В сентябре 1987-го самодуровская группа "Памятник" сменила название на "Мемориал"*; она стала основой одноимённого общества, изначально сформированного для продвижения той же идеи установки в Москве монумента в честь жертв репрессий и запустившего соответствующий сбор подписей.

В июне 1988-го мемориальцы* во главе с академиком Андреем Сахаровым, ректором Московского государственного историко-архивного института Юрием Афанасьевым (экс-проректор Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ и член редколлегии журнала "Коммунист") и сотрудником Института проблем передачи информации АН СССР Сергеем Ковалёвым (радикальный диссидент) передали представителям ЦК КПСС 45 тыс.

подписей.

4.07.1988 вышло постановление Политбюро ЦК КПСС "О сооружении памятника жертвам репрессий". 25.08.1988 создан Общественный совет по созданию мемориала жертвам сталинских репрессий, в который вошли Сахаров, Афанасьев, первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Ельцин (недавний первый секретарь МГК КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС), историк Рой Медведев (видный деятель социалистического течения в советской диссиде) и др.

Весной 1990-го сооснователь "Мемориала"* Лев Пономарёв** (научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики) и его соратник Сергей Кривенко** (научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР) попросили председателя архангельского общества "Совесть" (региональный филиал "Мемориала"*) Михаила Буторина привезти им валун с Соловецких островов. К началу сентября глыба из полосатого розово-серого гранита при содействии Министерства путей сообщения СССР доставлена железной дорогой в Москву.

10.09.1990 Моссовет издал официальное распоряжение об установке памятника жертвам репрессий, определив в качестве места установки "Соловецкого камня" сквер у Политехнического музея на площади Дзержинского, напротив здания органов госбезопасности. 26 октября на теперь уже Лубянской площади прошёл монтаж "Соловецкого камня". Глыбу высотой 0,95 метра водрузили на постамент, составленный из девяти полированных сверху квадратных гранитных плит. 30.10.1990 под эгидой мемориальцев* состоялась торжественная церемония открытия, которую возглавил народный депутат СССР, секретарь правления Союза писателей СССР, сопредседатель Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества "Мемориал"* и Всесоюзной ассоциации писателей в поддержку перестройки "Апрель", именитый поэт Евгений Евтушенко. На поверхности срединной плиты постамента высечена надпись: "Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом <Мемориал>* и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима // 30 октября 1990 года в День политзаключённого в СССР". В 2008-м "Соловецкий камень" получил статус объекта культурного наследия РФ. В 2011-м московский мэр Сергей Собянин стал первым крупным чиновником, возложившим к нему цветы.