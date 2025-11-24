Андрей Луговой предложил убрать «Соловецкий камень» с Лубянки

В январе 1987-го на заседании неформального клуба "Перестройка" в Центральном экономико-математическом институте АН СССР сотрудник Минералогического музея им. В. И. Вернадского Юрий Самодуров (его отец происходил "из большого еврейского клана Шнейдеров-Слиозбергов", двоюродная бабушка Ольга Слиозберг была репрессирована) объявил о создании инициативной группы "За увековечение памяти жертв политических репрессий" с целью добиться от Верховного Совета СССР решения признать необходимым увековечить память жертв репрессий.
Организовали мероприятие сопредседатели "Клуба социальных инициатив" Глеб Павловский и Григорий Пельман под крылом Московского городского комитета КПСС с санкции печально известного "архитектора и прораба перестройки", члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева. Самодуров там выступил с проектом "Задачи, программа и устав работы Оргкомитета по реализации народного проекта «Памятник»", который предполагал открытие в Москве "Мемориала — памятника жертвам нарушений социалистической законности, репрессированным в 1918 – 1953 годах".
В сентябре 1987-го самодуровская группа "Памятник" сменила название на "Мемориал"*; она стала основой одноимённого общества, изначально сформированного для продвижения той же идеи установки в Москве монумента в честь жертв репрессий и запустившего соответствующий сбор подписей.
В июне 1988-го мемориальцы* во главе с академиком Андреем Сахаровым, ректором Московского государственного историко-архивного института Юрием Афанасьевым (экс-проректор Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ и член редколлегии журнала "Коммунист") и сотрудником Института проблем передачи информации АН СССР Сергеем Ковалёвым (радикальный диссидент) передали представителям ЦК КПСС 45 тыс.
4.07.1988 вышло постановление Политбюро ЦК КПСС "О сооружении памятника жертвам репрессий". 25.08.1988 создан Общественный совет по созданию мемориала жертвам сталинских репрессий, в который вошли Сахаров, Афанасьев, первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Ельцин (недавний первый секретарь МГК КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС), историк Рой Медведев (видный деятель социалистического течения в советской диссиде) и др.
Весной 1990-го сооснователь "Мемориала"* Лев Пономарёв** (научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики) и его соратник Сергей Кривенко** (научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР) попросили председателя архангельского общества "Совесть" (региональный филиал "Мемориала"*) Михаила Буторина привезти им валун с Соловецких островов. К началу сентября глыба из полосатого розово-серого гранита при содействии Министерства путей сообщения СССР доставлена железной дорогой в Москву.
10.09.1990 Моссовет издал официальное распоряжение об установке памятника жертвам репрессий, определив в качестве места установки "Соловецкого камня" сквер у Политехнического музея на площади Дзержинского, напротив здания органов госбезопасности. 26 октября на теперь уже Лубянской площади прошёл монтаж "Соловецкого камня". Глыбу высотой 0,95 метра водрузили на постамент, составленный из девяти полированных сверху квадратных гранитных плит. 30.10.1990 под эгидой мемориальцев* состоялась торжественная церемония открытия, которую возглавил народный депутат СССР, секретарь правления Союза писателей СССР, сопредседатель Всесоюзного добровольного историко-просветительского общества "Мемориал"* и Всесоюзной ассоциации писателей в поддержку перестройки "Апрель", именитый поэт Евгений Евтушенко. На поверхности срединной плиты постамента высечена надпись: "Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом <Мемориал>* и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима // 30 октября 1990 года в День политзаключённого в СССР". В 2008-м "Соловецкий камень" получил статус объекта культурного наследия РФ. В 2011-м московский мэр Сергей Собянин стал первым крупным чиновником, возложившим к нему цветы.
"Убрать Соловецкий камень с Лубянки" предложил Андрей Луговой, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель председателя Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
"Это будет тяжелое протрезвление, которое не каждый захочет принять. 35 лет на Лубянке лежит Соловецкий камень. Его провезли по стране как святыню. И в конце 80-х — да, тогда это было живое. Настоящее. Люди приходили к этому камню за своих. За фамилии в роду.
Что имеем теперь? Другая страна, политика, угрозы — всё другое. А вот камень остался. Только теперь он работает уже не как памятник, а как точка входа для чужой политтехнологии.
Три года идёт СВО. Страна живёт в режиме мобилизации и борьбы. А к этому камню продолжают стекаться… кто? Правильно, иностранные дипломаты. Агентура влияния, шпионы под прикрытием. Спецпосланцы тех же западных столиц, что сегодня вооружают Украину и целятся в нас своими санкциями. В полном параде и полным составом. Потому что им приказано: «поддерживать тему репрессий» как инструмент давления на Россию.
Стоят, цветочки кладут. Хоть скрытую камеру ставь и наблюдай, кто там появляется по праздникам. Ни один не назовёт хотя бы одного человека из списка жертв. Зато англичане, немцы, шведы, ирландцы — все тут, как по разнарядке, за трудодни.
Потрясающие по своему цинизму откровения показаны на РЕН ТВ в документалке «Гарвардский проект: тайное оружие против России» — спасибо подписчикам канала, посоветовали посмотреть.
У дипломатов спрашивают: «Вы знаете, кто такие Мурженко и Любарский?» Глазами хлопают.
А между тем, это два человека, вокруг которых вообще придумали «День политзаключённого». Один — террорист-угонщик самолёта. Второй — автор фейков о «зверствах» советской милиции. Но послы стоят, кивают, в камеру улыбаются. Им не важно, кто лежит в основании легенды. Им важен только ритуал. Это паразитирование на памяти.
«Мемориал»* — три десятка лет строил вокруг этого камня политический бизнес. Жил на западных грантах. Создавал «культуру скорби», которая идеально ложилась в пропаганду Запада: «Россия — ГУЛАГ, русские — рабы». И сегодня, когда идёт война, они снова тащат эту же песню на публику, чтоб бить по нам через прошлое.
Мы — страна, которая победила фашизм, вышла из 90-х, строит своё будущее и ведёт тяжелейшую войну против коллективного Запада. А они всё тащат назад — в 1937-й. Им выгодно, чтобы Россия вечно стояла на коленях перед собственным прошлым.
Хочу услышать мнение читателей: а вы были у камня? Ходили к стене скорби? Вы находите в себе потребность каждый год взбадривать старую рану, ковырять её пальцем?
Не пора перевернуть страницу? Помнить — да. Чтить — обязательно.
Но хватит позволять, чтобы наша трагедия становилась чужой дубинкой".
Андрей Луговой
Член Общественной палаты РФ, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян:
"История с Соловецким камнем снова выходит на поверхность. В прошлом году глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал перенести камень к Стене скорби. Тогда инициатива просто растворилась, всё затихло, замолкло, будто вопроса и не было. Сегодня тема всплыла вновь и куда резче. Депутат Госдумы Андрей Луговой прямо сказал о том, что символ утратил смысл и в таком виде не должен оставаться на Лубянке. Тем временем вокруг камня уже давно сложился дипломатический ритуал. Ежегодно 30 октября туда приезжают представители английского, немецкого, шведского, польского, норвежского и других посольств. Всё строго: цветы, камеры, дежурные жесты. Однако же вся эта церемония оказывается пустой формальностью. В прошлом году, например, посол Германии Александр Ламбсдорф не смог объяснить, что это за дата. Ирландец Джерард Келли просто сделал вид, что не слышит вопроса. Швед Йорген Седерберг начал путаться в формулировках, а представители Канады и Англии просто отвернулись от камеры. Люди приходят не потому что знают, а потому что так надо. Потому что символ встроен в отработанную внешнюю повестку. А выстроена она была руками «Мемориала», который годами превращал камень в элемент политической конструкции".
ТГ-канал "Это ещё не конец":
"Соловецкий камень на Лубянке давно перестал быть мемориалом и превратился в политический фетиш, что особенно ярко демонстрирует его использование в ритуалах западными дипломатами. Да и сама дата, вокруг которой выстроена эта ежегодная процессия, возникла не из реальной трагедии, а из несостоявшейся лагерной голодовки, придуманной диссидентами Мурженко и Любарским.
Алексей "Алик" Мурженко, подельник сионо-террориста и русофоба Эдуарда Кузнецова; после освобождения эмигрировал в Израиль, откуда переехал в Нью-Йорк, где трудился на финансируемом правительством США "Радио Свобода"***, писал статейки для украинской бандеровской диаспоры и помер от рака 31.12.1999.
Кронид Любарский; после освобождения по-прежнему диссидентствовал, затем эмигрировал в ФРГ, выпускал там на деньги западных спецслужб бюллетень "Вести из СССР" и журнал "Страна и мир", в 1993-м вернулся сюда, "во время октябрьских событий 1993 года организовал оборону здания радиостанции «Эхо Москвы»", руководил "Московской Хельсинкской группой"*, восторгался дудаевскими боевиками и утонул в океане, отдыхая на индонезийском острове Бали 23.05.1996.
Фигурами более чем сомнительными и далёкими от «политических мучеников». Странно сохранять этот пережиток идеологических войн 90-х, который сегодня выглядит не столько памятником жертвам, сколько памятником влиянию тех, кто десятилетиями рассматривал Россию как поле экспериментов и инструмент давления".
ТГ-канал "Новая искренность":
"Соловецкий камень, установленный «Мемориалом»* на Лубянской площади, давно стал обязательной точкой для иностранных делегаций, которые 30 октября исправно возлагают цветы и делают вид, что приходят почтить память жертв репрессий. Но за внешним благоговением — пустота. Сама дата, вокруг которой выстроен этот ритуал, имеет сомнительное происхождение и была придумана диссидентской средой без опоры на реальные события. Основу «памятного дня» заложила несостоявшаяся голодовка Мурженко и Любарского, один из которых проходил по делу о попытке угона самолёта, а другой распространял антисоветские фальшивки. Но никакой акции 30 октября 1974 года не было. Тем не менее именно эта надуманная история легла в фундамент официальной даты. На этом фоне визиты дипломатов к камню выглядят не проявлением уважения, а ритуалом политического давления, где факты не имеют значения. Память подменили символом, а символ инструментом, который удобно использовать в информационной войне против России".
ТГ-канал "Политуправа":
"Соловецкий камень на Лубянской площади становится тестом на политическую зрелость общества. После заявления депутата Лугового о необходимости пересмотра статуса памятника вопрос вышел за рамки исторической дискуссии. Сложившийся за последние годы ритуал ежегодного посещения камня иностранными дипломатами открывает глаза на системную проблему. Формальное возложение цветов представителями государств, ведущих против России гибридную войну, превратило памятник в инструмент политического давления. При этом многие участники церемонии не могут объяснить ни исторический контекст даты, ни конкретные судьбы людей, в честь которых установлен памятник. <...> Здесь, скорее, речь идёт не просто о судьбе отдельного памятника, а о выработке последовательной концепции для ключевого общественного пространства страны. После начала СВО использование исторических символов враждебными государствами стало восприниматься как форма идеологической агрессии. И обсуждение судьбы камня — закономерный этап формирования суверенной политики памяти".
Мнение "Рыбаря":
"На наш взгляд, в передвижении монументов или запретах могут увидеть признак слабости. И те же самые деятели и медиа-помойки сразу начнут раздувать историю в стиле «русские испугались нас и в страхе готовы прятать свои памятники». Однако есть способ прекратить политический цирк вокруг Соловецкого камня, никуда его не перемещая. Например, создать у него ещё один небольшой мемориал жертвам политрепрессий, но уже со стороны того же киевского режима. Таковых за последние годы накопилось с лихвой — от активистов до священников УПЦ и замученного СБУ журналиста Гонсало Лира. Подобных сооружений в России до сих пор нет, и по смыслу оно органично дополнит Соловецкий камень. В результате сотрудники западных посольств, пытающиеся использовать памятник в интересах своей политической повестки, будут также вынужденно возлагать цветы в честь убитых властями т.н. Украины. А теперь представьте заголовки «Посол Британии почтил память жертв режима Зеленского». Что-то нам подсказывает, что в свете такого у британских и иных дипломатов станет куда меньше желания устраивать сборища у Соловецкого камня. Даже такие щепетильные вопросы вполне можно решать творчески, убивая одним выстрелом несколько зайцев. И ничто никуда даже переносить не придётся".
* организация признана иностранным агентом (первым среди зарубежных спонсоров общества был американский миллиардер Джордж Сорос/Дьёрдь Шварц) и ликвидирована в России, ошмётки продолжают деятельность за границей
** беглый иноагент
*** СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией
Свежие комментарии