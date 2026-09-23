Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.18

Музей подводной археологии

Экспозиция расположена в здании бывшей водонапорной башни первой половины XIX века (ул. Ленинградская, д. 2). Кронштадт - город моряков. Здесь строились и вооружались корабли, из его гаваней и с рейдов уходили в дальние походы фрегаты, шлюпы, крейсера. Некоторые из кораблей так и остались в море.

А память о них долгими годами хранили семьи и товарищи погибших моряков. Поэтому именно в Кронштадте была начата подготовка к созданию первого на Северо-западе России Музея кораблекрушений (Музея подводной археологии).

Первым шагом на этом пути являлась выставка "История кораблекрушений", созданная в 2009 году на основании уникальных предметов, поднятых с затонувших кораблей во время поисковых экспедиций проекта "Подводное наследие России". Экспозиция подводной археологии располагается в здании исторической водонапорной башни и рассказывает об истории кораблекрушений. Здесь представлены артефакты, поднятые с линейного корабля "Лондон", фрегата "Олег", броненосца "Гангут" и других боевых кораблей и торговых судов. Предметы вооружения, быта, посуда, обувь, инструменты и личные вещи моряков и пассажиров затонувших судов пролежали на дне несколько столетий и являются свидетелями ушедших эпох. В одном из залов сегодня создана достойная экспозиция в память о линейном корабле "Лондон", разбившемся на Лондонской мели близ острова Котлин в начале XVIII века.

Не все знают, но в музее А. В. Суворова есть ещё одно, совсем крошечное пространство — и там творится настоящее волшебство. Внутри живёт целый мир из оловянных фигурок.

Маленькие солдатики не просто стоят в витринах — они разыгрывают целые спектакли. Здесь всё движется: крутятся карусели, по реке плывут кораблики, а миниатюрные сцены рассказывают истории о подвигах, любви и приключениях. Смотришь — и будто сам уменьшаешься до их размера, становишься частью этой живой игрушечной вселенной!

Стоимость билета — от 300 рублей

Кирочная ул., 43Б

Музей кавртира Бенуа Леонтий Николаевич Бенуа — один из видных представителей художественной династии, архитектор периода эклектики, педагог. Сегодня историки архитектуры знают порядка 60 работ Л. Н. Бенуа (в том числе интерьерных), большая часть которых спроектирована и выполнена в Петербурге. Не все работы Бенуа дошли до наших дней, однако большинство сохранившихся построек признаны памятниками культурного наследия. Музей располагается на Васильевском острове. Потомки музея приглашают на экскурсии в квартиру-музей Бенуа, обустроенную старинной мебелью, подлинными картинами, статуями, графикой, фарфором. Праправнучка зодчего, директор музея воссоздала первоначальные интерьеры, делится интересными историями о знаменитых предках, любезно играет на арфе, фисгармонии. Жилая половина квартиры соединена с музейной частью.

Музей маячной службы

Петербург умеет удивлять даже тех, кто, казалось бы, уже видел всё. Вот, например, Музей маячной службы в Кронштадте — место, куда точно стоит выбраться хотя бы раз.

Форт «Константин» — это не просто точка на карте, а настоящий кусочек истории. Когда-то здесь стояли артиллерийские орудия и защищали город, а сегодня можно спокойно гулять по территории, разглядывать старые павильоны для наведения судов и ловить атмосферу прошлого. В одной из отреставрированных казарм спрятался очень необычный музей — про маяки. И это не скучная витрина с табличками, а живая история навигации. Здесь собраны реальные устройства с маяков, буёв и навигационных знаков России, стран СНГ и Европы.

Со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00

Кронштадт, форт «Константин»



Квартира художника Бродского

Исаак Израилевич Бродский — известный художник, любимый ученик Ильи Репина, жил в этой квартире последние 15 лет своей жизни.

В 1949 году здесь был открыт музей, где ныне представлена уникальная коллекция произведений русских художников, собранная Бродским, а также его собственные работы.

На втором этаже, в мастерской, в зале с великолепной акустикой в в XIX веке проходили вечера музыкально-литературного салона графов Виельгорских.

пл. Искусств, д.3



Знаете ли вы, почему на улице Марата есть граффити с моряком?

Заглянула в галерею «Митьки». - пишет одна посетительница

Это объединение ленинградских художников 1980-х — вначале весёлая и немного бесшабашная компания, ставшая частью культурной среды нашего города. Их легко узнать по наивной, ироничной и немного абсурдной манере в живописи. «Митьки» дружили и выставлялись вместе с такими фигурами, как Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Дюша Романов и Юрий Шевчук.

Приятно удивило, что в галерее встречает один из основателей, художник Дмитрий Шагин. Вопросы приветствуются)) Я, например, спросила про морской мотив. Оказалось, он идёт из детства — отец Шагина мечтал, что сын станет моряком, и подарил ему тельняшку. Так этот образ закрепился и стал собирательным образом простого, даже карикатурного человека.

Сама галерея расположена в небольшой квартире — камерная и без помпезности, стены полностью увешаны картинами. Сейчас там две выставки: фотографии Бориса Смелова и живопись разных художников объединения, посвящённая весне.

ул. Марата 36-33, 2 подъезд, 3 этаж

Ну не только музеи художников есть. Вот список Литературных музеев Петербурга Питерцы их явно все знают, а я просто напомню.

Всероссийский музей Пушкина

наб. реки Мойки, 12 ⠀

Музей-квартира Некрасова

Литейный пр., 36

Литературно-мемориальный музей Достоевского

Кузнечный пер., 5/2

Музей-квартира Блока

ул. Декабристов, 57

Музей Ахматовой в Фонтанном доме

наб. реки Фонтанки, 34

Новооткрывшийся музей-квартира Георгия Гурьянова

Квартира на Литейном появилась у него в 2002 году — в разгар эпохи стеклопакетов, натяжных потолков и повального

евроремонта, и остаётся загадкой, как он тоже не был заражён этой болезнью. пространство не выскоблено до стерильности, лепнина и столярка не заменены, а оставлены жить своей лучшей жизнью

Ремонт Гурьянов делал сам, а консультировали его архитекторы, что чувствуется. Здесь нет музейной консервации ради консервации, квартира не превращена в декорацию, она остаётся домом — теперь открытым и для нас.

И коллекция говорит о хозяине не меньше, чем стены. В квартире - подлинные вещи и интерьеры, над которыми Георгий работал лично: восстанавливал паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен.

Он собирал антикварную мебель, элементы декора, реставрировал и художественно обрабатывал находки.

Постер с подписью Кита Харринга, коллаж от друга — Виктора Цоя, этикетка банки супа с автографом Энди Уорхола

В общем, идите и смотрите. Однозначно стОит!

Литейный, 38

В городе-музее есть даже кафе-музей в Шуваловском парке Очень уютное заведение, в котором можно увидеть много старинных предметов быта: мебель, инструменты, осветительные приборы, швейные и печатные машины, и даже 100-летний камин, который до сих пор, в отличном рабочем состоянии. Эту коллекцию владелец собирал на протяжении 20 лет. Разглядывать ее можно очень долго.

В меню вкусная пицца, горячие напитки и множество десертов. ⠀

С 13 до 19 ч на ул. Ломоносова, 117В, Шуваловский парк

Тоннель под Гатчинском дворцом Есть много легенд о существовании подземных ходов под самыми разными дворцами Петербурга. Однако один из немногих реально существующих расположен в пригороде — под Гатчинским дворцом. Его прорыли еще при первом владельце этого здания, Григории Григорьевиче Орлове. Это было в 1770-х. Ход ведет к гроту на берегу Серебряного озера. Считается, что устроен он был ради развлечения — это была характерная для своего времени «архитектурная затея».

Длина подземного тоннеля — 130 метров. Одна из главных его «фишек» — отличная акустика. Можете сами прийти во дворец, спуститься в тоннель и убедиться, что грот, к которому ведет тоннель, не зря назвали «Эхо».

Музей истории фотографии открылся в Петербурге в 2003 г.

Здесь запечатлена вся история фотографии, можно проследить эволюцию фототехники от первых аппаратов, огромных, тяжелых, со сложными настройками до современных цифровых фотоаппаратов. Пару веков назад только самые богатые люди могли себе позволить собственный портрет, нарисованный художником. С изобретением фотографии и по мере развития науки и технического прогресса фотоснимки становились доступнее все большему числу людей. Настоящий расцвет начался в начале XX века, когда во всех городах появились фотоателье. В музее воссозданы их интерьеры с неизменными собачками, котятами, от снимков тех лет веет манерностью, застывшей позой.

Знали ли вы, что «фотошоп» существовал уже в XIX веке?

Для ретуши использовали специальный тушевальный станок: сглаживали кожу, дорисовывали брови, волосы, бороды и даже «маскировали» лысины. Если посветить фонариком на один из семейных портретов в Музее истории фотографии, можно заметить эти линии.

Об этом и многом другом можно узналть здесь.

Экспозиция — частная коллекция, которая показывает, как развивалась фототехника: от камеры-обскуры до плёночных аппаратов. Музей камерный, уютный, частично воссозданы интерьеры фотоателье XIX века. Экскурсии проходят каждую субботу в 14:00 для всех желающих (в другое время — по договорённости).

Работает вторник - суббота 13.00 - 17.00, выходные - воскресенье, понедельник.

В июле - августе музей закрыт.

Статуи старого Летнего сада 1969 года

Это оригиналы.

Почему поставила в тему музеев? Да потому что в Летнем саду стоят их копии.

За годы своего существования в столице России мрамор под воздействием сырого климата стал разрушаться. Неоднократные попытки закрывать статуи вначале деревянными «шкафами» на зимнее время, а затем и другие способы защиты и консервации не давали желаемого результата. В процессе первого этапа комплексной реставрации и реконструкции Летнего сада статуи были отреставрированы и перемещены в помещения Михайловского замка в Санкт-Петербурге на постоянное хранение (в 1991 году Михайловский замок вошёл в состав Государственного Русского музея).

Исключение составили герма «Вакх», являющаяся экспонатом постоянной экспозиции, посвящённой истории археологических изысканий в Летнем саду, развёрнутой в Музее археологии Летнего сада, и скульптурная группа «Мир и Победа» («Аллегория Ништадтского мира»).

С 2012 года в Летнем саду находятся копии, выполненные из искусственного мрамора. В общей сложности были изготовлены 90 копий скульптур (статуи, бюсты, скульптурные группы) и 152 пьедестала и подставки под бюсты. Так что за оригиналами топаем в Михайловский замок.

Ну и напоследок.

Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх»

Темы изразцовых печей мы уже видели! Их еще достаточно в жилом фонде города.

В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в тени самого собора и множества музеев теряется одна из жемчужин локации - музей архитектурной художественной керамики «Керамарх». Экспозиция музея показывает историю развития декоративной керамики в архитектуре и интерьера в Российской Империи (и не только). В основу легли две коллекции: фонд архитектурных деталей Государственного музея истории Санкт-Петербурга и собрание Константина Лихолата, автора идеи и директора музея «Керамарх». Но в музей есть и печи, украшенные глазурованной изразцовой керамикой. История оловянно-глазурованной керамики (майолики) началась на Древнем Востоке с изобретения молочно-белой оловянной глазури (зуляйдж), которая затем попала в Испанию и Италию, где развивалась в яркие азулежу и майолику Ренессанса (итальянцы привезли арабские образцы через остров Майорка, отсюда и майолика), а позже, через Голландию и Англию, распространилась по всему миру, становясь символом декоративной керамики. Суть технологии состоит в нанесении на глиняное изделие глазури, содержащей оксид олова, который при обжиге всплывает на поверхность, создавая непрозрачный белый слой, на котором можно рисовать яркими красками, получая стойкие и декоративные изделия, от плитки до посуды. Технологии глазурирования пришли в Россию в XV–XVII веках как наружный и интерьерный декор храмов (особенно заметно - в ярославской группе и московских храмах узорочного стиля). Попытки системного применения глазурей в соборах фиксируются до массового распространения печных наборов, сам печной изразец складывается позже, в XVI–XVII веках, а массовое производство и мода на печи - уже в XVIII веке. Экпозиция содержит уникальные предметы керамического искусства, которые были спасены из разрушающихся особняков или остались от утраченных и снесенных в советское время церквей. Музей находится в Государевом бастионе Петропавловской крепости и обязателен к посещению!

Ну вот и добрались к концу этого материала. Но музеи будут еще.