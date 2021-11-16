Мы из Советского Союза

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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7

1950-е — 1       1950-е — 2     1950-е — 3
1950-е — 4     1950-е — 5       1950-е — 6

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Разливное шампанское. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Сочи, 1959 год. Хот-доги и гамбургеры
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Борьба с гриппом. Из серии «Москва и москвичи». Фотограф Михаил Грачёв. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Городской пляж. Псков. 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Лето 1959 года. Ростов Великий. Случайный снимок в центре города. Фото Ильи Гольберг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7На озере под поселком Краснодонский. 6 сентября 1959 года. Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз «Краснодонский».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Фильм «Небо зовёт», 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Утренняя молочная кухня на Никольской улице, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Слева в корзинке - пирожки с повидлом, декабрь 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Продажа мороженого, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Автозаводская улица. Пробный пробег нового автомобиля ЗИЛ-111.1959 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7За покупками в ГУМ, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7В ГУМе, 1959

ГАЗ-13 «Чайка» - советский представительский автомобиль, который производился малой серией на Горьковском автомобильном заводе c 1959 по 1981 год и уже в то время оснащался  электрическими стеклоподъемниками
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Рaзвитие мaлого бизнecа. Жypнал «Крокодил», №10, от апреля 1959 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Внутренняя сторона куртки военного летчика США, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Карта маршрутов трамваев и автобусов на городской улице, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Карта Украины (конечно же с Кубанью, Ставропольем и т.

д) из детского филологического словаря «Свою Україну любіть!», изданного в Детройте в 1959 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Картина В. Г. Старова "Солдатская мать". 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Плакат "Подвиги бессмертны".  Художники Олег Савостюк  и Борис Успенский. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7"Сельская учительница". Картина Игоря Раздрогина. 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7 Юрий Пименов, «Утренние окна», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Реклама нижнего белья, 1959 г

Модели Кристиан Диор на улицах Советской Москвы, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Про Петю Воробьёва, художник И.Семенов, 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Гопак в исполнении Государственного заслуженного ансамбля танца Украинской ССР. Фотограф Дмитрий Бальтерманц. Киев. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Посмотреть Москву, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Посетители Выставки достижений, прошедшей в Нью-Йорке в 1959 году, рассматривают макет хрущёвки на стенде Советского союза.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7"Кулинария" на улице Горького, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Москва. 1959г. Наводнение на Неглинке. Фото Н. Рахманов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Во время матча чемпионата Швеции по хоккею, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Москва, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Л. Коровин, «Проиграли...», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Образцово-выставочная мебель новой квартиры, 1959.

Дизайнеры: коллектив САКБ Мосгорисполкома совместно с Мебельной фабрикой №1 Мосгорсовнархоза. 1959:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Первомайский парад на Красной площади. Едут советские боевые машины БМ-24. 1959 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Первомай на улице Горького в Москве, 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Солнечная Манежная площадь, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Садовое кольцо. Москва, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Строительство Ленинского проспекта в Москве, 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7На стройплощадке. Фотограф Иван Шагин. Ленинград. 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Укладка асфальта на Каланчёвской улице, Москва, 1959 год. В бригаде только один мужчина
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 71959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Жителя Владивостока слушают выступление Н.С. Хрущёва на митинге. Октябрь 1959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Никсон пьет советское шампанское на границе Европы и Азии. Фото журнала Life, июль 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Сокольнический вагоноремонтный завод изготовил и закончил испытание нового, сочленённого троллейбуса. В цехе завода. 1959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Центральные ворота ЗМА (МЗМА, АЗЛК). 1959 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7"Ленин" — атомный ледокол, первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Спущен на воду 6.11.1959. Выведен из состава флота в 1989 году. Законсервирован, переведен в статус музея
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Фотография китобойной базы "Слава". 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Центральный Парк Культуры и Отдыха имени М.Горького, Москва, 1959-1964
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Фонтан, кинотеатр «Ударник», Якиманка, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Отдел одежды в ГУМе, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Ряды детских колясок, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Продажа лотерейных билетов на улице К.Маркса, Хабаровск, 1959 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Палатка «Кондитерские изделия», 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Продажа сухофруктов на улице Горького, Москва, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Продажа грибов на Даниловском рынке, Москва, 1959 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7На московской кухне, 1959 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Уборка снега, 1959
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Подметальная машина Пл–3, 1950–е годы, Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Строительство жилых домов на Ленинском проспекте, 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Вид от станции метро «Студенческая» вскоре после открытия станции, ноябрь 1958
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Клумба во дворе дома в Басманном тупике, 1950
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Ленинград, конец 1950-х . Угол Садовой и Невского
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Официантка за обслуживанием клиентов в ресторане гостиницы «Советская», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Вкусная доставка, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 71950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Москва, строится «Украина», 1954
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Парк Горького в Москве, 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Москва. Охотный ряд и площадь Свердлова. Конец 50-х годов. На светофоре стоит очень интересная версия ГАЗ М-20 "Победа" для службы в милиции
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Москва, Шереметьевская улица, 1957
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7На пляж, как на работу. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Мозаика на торцевой стене станции «Нарвская» с портретом Сталина, написанного в 1939 году Александром Михайловичем Герасимовым. Ленинград, вторая половина 50-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Уроки музыки в школе при консерватории, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Напротив Американского посольства, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 71950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 73 ноября 1957 года была отправлена в космос Лайка
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 75 ноября 1957 г. в Болгарии открыт памятник советским воинам-освободителям - знаменитый «Алеша». Да, знаменитая песня «Алёша» про него. Высота памятника составляет 17м
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Лайнер "Адмирал Нахимов" в доке. 50-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7После дождя, Москва, 1950–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Московский зоопарк. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7На Цветном бульваре, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Михаил Родионов, «Маленькие строители», 1952
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7

Лев Хайлов «К родственникам». Из серии «Московские скамейки и лестницы», 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Вадим Одайник "Дорогие гости". 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7Ночная Москва, 1950-е.
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Продолжение следует...

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