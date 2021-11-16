Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 7

1950-е — 1 1950-е — 2 1950-е — 3

1950-е — 4 1950-е — 5 1950-е — 6

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

Разливное шампанское. 1950-е годы.

Сочи, 1959 год. Хот-доги и гамбургеры

Борьба с гриппом. Из серии «Москва и москвичи». Фотограф Михаил Грачёв. 1959 год

Городской пляж. Псков. 1959

Лето 1959 года. Ростов Великий. Случайный снимок в центре города. Фото Ильи Гольберг.

На озере под поселком Краснодонский. 6 сентября 1959 года. Казахская ССР, Кустанайская обл., совхоз «Краснодонский».

Фильм «Небо зовёт», 1959 год

Утренняя молочная кухня на Никольской улице, Москва, 1959

Слева в корзинке - пирожки с повидлом, декабрь 1959

Продажа мороженого, 1959

Автозаводская улица. Пробный пробег нового автомобиля ЗИЛ-111.1959 г

За покупками в ГУМ, 1959

В ГУМе, 1959

ГАЗ-13 «Чайка» - советский представительский автомобиль, который производился малой серией на Горьковском автомобильном заводе c 1959 по 1981 год и уже в то время оснащался электрическими стеклоподъемниками





















Рaзвитие мaлого бизнecа. Жypнал «Крокодил», №10, от апреля 1959 года

Внутренняя сторона куртки военного летчика США, 1959 год.

Карта маршрутов трамваев и автобусов на городской улице, Москва, 1959

Карта Украины (конечно же с Кубанью, Ставропольем и т.

д) из детского филологического словаря «Свою Україну любіть!», изданного в Детройте в 1959 годуКартина В. Г. Старова "Солдатская мать". 1959 год Плакат "Подвиги бессмертны". Художники Олег Савостюк и Борис Успенский. 1959 год "Сельская учительница". Картина Игоря Раздрогина. 1959 год.Юрий Пименов, «Утренние окна», 1959 Реклама нижнего белья, 1959 г

Модели Кристиан Диор на улицах Советской Москвы, 1959 год.









Про Петю Воробьёва, художник И.Семенов, 1959 год



































Гопак в исполнении Государственного заслуженного ансамбля танца Украинской ССР. Фотограф Дмитрий Бальтерманц. Киев. 1959 год

Посмотреть Москву, 1959

Посетители Выставки достижений, прошедшей в Нью-Йорке в 1959 году, рассматривают макет хрущёвки на стенде Советского союза.

"Кулинария" на улице Горького, Москва, 1959

Москва. 1959г. Наводнение на Неглинке. Фото Н. Рахманов

Во время матча чемпионата Швеции по хоккею, 1959 год.

Москва, 1959 год.

Л. Коровин, «Проиграли...», 1959

Образцово-выставочная мебель новой квартиры, 1959.

Дизайнеры: коллектив САКБ Мосгорисполкома совместно с Мебельной фабрикой №1 Мосгорсовнархоза. 1959:









Первомайский парад на Красной площади. Едут советские боевые машины БМ-24. 1959 г

Первомай на улице Горького в Москве, 1959 год

Солнечная Манежная площадь, 1959

Садовое кольцо. Москва, 1959 год.

Строительство Ленинского проспекта в Москве, 1959 год

На стройплощадке. Фотограф Иван Шагин. Ленинград. 1959 год

Укладка асфальта на Каланчёвской улице, Москва, 1959 год. В бригаде только один мужчина

1959 год

Жителя Владивостока слушают выступление Н.С. Хрущёва на митинге. Октябрь 1959 г.

Никсон пьет советское шампанское на границе Европы и Азии. Фото журнала Life, июль 1959

Сокольнический вагоноремонтный завод изготовил и закончил испытание нового, сочленённого троллейбуса. В цехе завода. 1959 г.

Центральные ворота ЗМА (МЗМА, АЗЛК). 1959 г

"Ленин" — атомный ледокол, первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Спущен на воду 6.11.1959. Выведен из состава флота в 1989 году. Законсервирован, переведен в статус музея

Фотография китобойной базы "Слава". 1959

Центральный Парк Культуры и Отдыха имени М.Горького, Москва, 1959-1964

Фонтан, кинотеатр «Ударник», Якиманка, Москва, 1959

Отдел одежды в ГУМе, 1959 год.

Ряды детских колясок, 1959

Продажа лотерейных билетов на улице К.Маркса, Хабаровск, 1959 год

Палатка «Кондитерские изделия», 1959

Продажа сухофруктов на улице Горького, Москва, 1959

Продажа грибов на Даниловском рынке, Москва, 1959 г.

На московской кухне, 1959 год.

Уборка снега, 1959

Подметальная машина Пл–3, 1950–е годы, Москва

Строительство жилых домов на Ленинском проспекте, 1958

Вид от станции метро «Студенческая» вскоре после открытия станции, ноябрь 1958

Клумба во дворе дома в Басманном тупике, 1950

Ленинград, конец 1950-х . Угол Садовой и Невского

Официантка за обслуживанием клиентов в ресторане гостиницы «Советская», 1950-е

Вкусная доставка, 1950-е

1950-е

Москва, строится «Украина», 1954

Парк Горького в Москве, 1950-е годы.

Москва. Охотный ряд и площадь Свердлова. Конец 50-х годов. На светофоре стоит очень интересная версия ГАЗ М-20 "Победа" для службы в милиции

Москва, Шереметьевская улица, 1957

На пляж, как на работу. 1950-е

Мозаика на торцевой стене станции «Нарвская» с портретом Сталина, написанного в 1939 году Александром Михайловичем Герасимовым. Ленинград, вторая половина 50-х

Уроки музыки в школе при консерватории, 1953

Напротив Американского посольства, 1950-е

1950-е

3 ноября 1957 года была отправлена в космос Лайка

5 ноября 1957 г. в Болгарии открыт памятник советским воинам-освободителям - знаменитый «Алеша». Да, знаменитая песня «Алёша» про него. Высота памятника составляет 17м

Лайнер "Адмирал Нахимов" в доке. 50-е

После дождя, Москва, 1950–е.

Московский зоопарк. 1950-е годы.

На Цветном бульваре, 1950-е

Михаил Родионов, «Маленькие строители», 1952



Лев Хайлов «К родственникам». Из серии «Московские скамейки и лестницы», 1950-е

Вадим Одайник "Дорогие гости". 1953

Ночная Москва, 1950-е.

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Продолжение следует...