Ахтунг, Покрышкин! Легенды и мистика сопровождали летчика с самого рождения

6 (19) марта 1913 г., в городе Новониколаевске (ныне Новосибирск), буквально в паре сотен метров от географического центра Российской империи, в семье фабричного рабочего родился второй сын. Александр Покрышкин, 1942 год. © / РИА Новости

Младенца окрестили Александром, что в переводе значит «защитник людей».

Фамилия - Покрышкин.

Да-да, тот самый, который «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!» Знаменитый ас, лётчик-истребитель ещё во время войны стал трижды Героем Советского Союза. Одним словом, легенда.

Кстати, легенды и мистика сопровождали его с самого рождения. Дело в том, что 6 марта в Православной церкви почитается как день иконы Божией Матери «Благодатное небо» - неплохой старт для будущего лётчика, правда?

Александр Покрышкин, 1945 год. Фото: РИА Новости

Политический каторжник

Другая легенда гласит, что уже в трёхлетнем возрасте Шура проявил свой знаменитый энергичный и своенравный характер. Его мать Ксения стирала на речке бельё и упустила сына из виду. Нашли его только ночью, и где - в полицейском участке! В силу чего Александр Покрышкин неоднократно заявлял, что «является политическим каторжником с дореволюционным стажем». Вроде бы и правда, а вроде бы и насмешка…

Что же до остального, то и там постоянно возникают вопросы. И, пожалуй, самый главный из них такой: можно ли верить тому, что немецкие лётчики в панике передавали друг другу сакраментальную фразу о том, что «Покришкин ин дер люфт»?

Александр Иванович написал три книги мемуаров. И нигде не упоминал об этой фразе. Мотивировал так:

«Сам ни разу не слышал, вот потому и не пишу».

Впрочем, других не одёргивал. И воспоминаний о том, что немцы буквально засоряли эфир своими «ахтунгами», хватает.

Во всяком случае начальник связи 16-го гвардейского истребительно-авиационного полка, где служил Александр Иванович, настаивает:

«Не раз мне доводилось слышать по радио, как немецкие наблюдатели передавали своим пилотам:

«Внимание! Внимание! Покрышкин в воздухе!»

Ему вторят и другие, например лётчики-штурмовики:

«Мы неоднократно слышали, как вражеские посты наблюдения радировали предостережение открытым текстом. И, едва заслышав фамилию Покрышкина, фашистские асы покидали жаркое кубанское небо». Александр Покрышкин (в центре) беседует с ветеранами ВОВ, 9 мая 1965 года. Фото: РИА Новости/ Становов

Но есть и несколько иная точка зрения, чему свидетельством воспоминания даже наших наблюдателей:

«Молодой сбитый лётчик сообщил, что они не знали, что Покрышкин в воздухе. В противном случае полетели бы асы-эксперты, которые, впрочем, тоже не горят желанием встречаться с этим русским».

Сами же асы люфтваффе категорически заявляют, что никаких предостережений по радио, тем более панических, не было вовсе. Вот фрагмент интервью гауптмана (капитана) Альфреда Гриславски, на счету которого 133 сбитых самолёта противника и который, к слову, воевал в том же «жарком кубанском небе», что и Покрышкин:

- Какую информацию о противнике доводили до вас? Было ли известно, какие лётчики вам противостоят?

- Мы не знали совсем ничего о них. Ничего. Разве что мы кого-то сбивали, его брали в плен и привозили к нам на аэродром. Мы расспрашивали его. Только так. Больше мы ничего не знали о противнике. Александр Покрышкин с женой Марией Кузьминичной и внуками, 1983 год. Фото: РИА Новости/ А. Князев

Лучше меньше, да лучше

Кстати, ещё большой вопрос: а была ли самому Александру Покрышкину приятна эта легенда? Известно ведь, что он был очень скромным человеком и за славой не гонялся. В отличие от тех же асов люфтваффе, которые иной раз не брезговали даже откровенными приписками в подсчёте сбитых противников.

Исследователи, работавшие с записными книжками Покрышкина, утверждают, что при точных подсчётах количество сбитых им самолётов можно значительно увеличить - с 59 до 80 и даже до 94. Разница существенная. Но русский ас в плане личной славы был спокоен:

«Главное - то, что наша дивизия сбила 1174 самолёта. Все они пошли в счёт войны!»

Конечно, обязательно найдутся любители сравнить результативность нашего аса и, скажем, немца Эриха Хартманна: «Что вы носитесь с Покрышкиным? 59 сбитых или 94, какая разница? Вот у Хартманна - целых 352! И вообще немцы летали, как хотели, и сбивали, как хотели, в отличие от наших!»

Вот то-то и оно. Именно что «как хотели». А наши летали и сбивали не там, где хочется, а там, где надо. И надо не лично какому-то «охотнику за скальпами», а всем - пехоте, танкам, артиллерии…

Магия больших цифр: как асы люфтваффе поразили воображение россиян

Но в начале 1990-х в нашей стране стала публиковаться статистика лучших пилотов люфтваффе, которая, прямо сказать, шокировала — 104 немецких летчика имели на своем счету 100 и более сбитых самолетов противника.

Лучший ас Германии Эрих Хартманн записал на свой счет 352 сбитых самолета, из которых 347 были советскими.

У лучшего из представителей авиации союзников Ивана Кожедуба на счету «лишь» 64 победы. У Александра Покрышкина — 59, но и это число некоторые считают преувеличенным.

После распада СССР более чем на десятилетие полки книжных магазинов заполнили воспоминания немецких асов, которые пользовались большой популярностью у российской публики.

О Покрышкине, наводившем ужас на гитлеровцев, вспоминали разве что с усмешкой, считая его продуктом «сталинского агитпропа».

Борьба за господство в воздухе

Однако, почему же «ударный труд» гитлеровских асов не помог Германии?

«Завалили трупами» — любят писать некоторые обличители. Вот только проделать это в воздухе довольно трудно.

Такой грубоватый термин еще мог бы подойти к событиям 1941-1942 годов, когда потери советской авиации действительно были очень большими. Однако в 1943 году ВВС РККА выиграли борьбу за господство в воздухе, и уже не отдали его до конца войны.

Но ведь и Эрих Хартманн, согласно его статистике, большинство своих воздушных побед одержал во второй половине войны. Например, только за январь — февраль 1944 года он сбил 50 советских самолетов. Правда, на обстановку на фронте это почему-то не очень повлияло.

Самым результативным годом Александра Покрышкина стала 1943-й. В воздушной битве за Кубань он лично сбил 22 самолета противника, а затем пополнял свой счет во время наступления советских войск в Донбассе, в битве за Днепр, при блокировании гитлеровцев в Крыму.

Разные цели, разные задачи

Но почему статистика Хартманна значительно выше?

Здесь существует принципиальная разница в подходах. Большую часть летной карьеры Покрышкин занимался обеспечением деятельности наземных войск — прикрытием переправ, защитой советских бомбардировщиков, отражением нападений бомбардировочной авиации противника.

Эрих Хартманн на протяжении всей войны был «свободным охотником», который искал «жертв», не будучи плотно привязан к действиям наземных сил.

Подобная тактика в советских ВВС стала применяться только с середины войны, когда Покрышкин стал совершать значительно меньше вылетов. Причина простая — еще в марте 1944 года советский летчик был назначен командиром 16-го гвардейского истребительного авиаполка. А в июне 1944-го он принял командование 9-й гвардейской авиадивизией.

Для личного участия в боях возможностей почти не оставалось. Да это и не требовалось — от Покрышкина теперь нужны были навыки управления, а также обучения подчиненных. Лучший ас Германии Эрих Хартманн. Источник: Public Domain

Лучший немецкий ас пал с небес 14 раз

Хартманн летал до последних дней войны, совершив в итоге 1404 боевых вылета, в которых провел 802 воздушных боя. Личная статистика Покрышкина — 650 боевых вылетов, 159 боев.

Если посмотреть на такой показатель, как коэффициент эффективности, то окажется, что у Хартманна он равен 0,43 сбитых самолета за один воздушный бой, а у Покрышкина — 0,37. Преимущество на стороне гитлеровца, но оно уже не поражает воображение.

Можно поговорить и о поражениях. Советский ас, воевавший с 1941 года, не был сбит ни разу (по другим данным такое случалось дважды), а Хартманн потерял 14 самолетов. Правда, сам он утверждал, что вынужден был спасаться на парашюте из-за осколков сбитых им же самолетов противника, но пусть это останется на совести самого Хартманна (хотя, какая там совесть?).

Казалось, сама логика войны вела двух асов ко встрече друг с другом. Но на самом деле ее не было и быть не могло.

Победитель сильнейших и охотник на слабейших

Александр Покрышкин так излагал свою тактику ведения боя:

«Определить сильнейшего во вражеской группе. И наносить удар по нему, невзирая на риск. Это дезориентирует остальных».

Вот что писали о Покрышкине фронтовые корреспонденты Малышко и Верхолетов в очерке «Хозяин неба — Александр Покрышкин»:

«Все огневые точки на машине Покрышкина были переведены на одну гашетку. Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 вступал в бой Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом в каждой схватке он брал на себя самое опасное — атаку ведущего немецких групп».

Драться с равным и даже превосходящим противником для Покрышкина была нормой. А вот принять такой бой хватало духа не у каждого.

А что же Хартманн? Вот как он описывал свою тактику:

«Если вы видите вражеский самолёт, вы совсем не обязаны тут же бросаться на него и атаковать. Подождите и используйте все свои выгоды. Оцените, какой строй и какую тактику использует враг. Оцените, имеется ли у противника отбившийся или неопытный пилот. Такого пилота всегда видно в воздухе. Сбейте именно его. Гораздо полезнее поджечь только одного, чем ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись».

Самый результативный немецкий ас откровенно говорил, что в «собачьей свалке», то есть ближнем бою большого количества самолетов, участвовать не желает. Противостояние с истребителями противника Хартманн полагал пустой тратой времени. Он избегал даже атак на бомбардировщики, следующие на задание под плотным прикрытием.

Таким образом, Эрих Хартманн атаковал лишь откровенно слабо подготовленных пилотов, либо самолеты, которые заведомо не могли оказать ему достойного сопротивления. Это не воин, а самый настоящий стервятник.

Разумеется, такой стиль исключал встречу в небе с Покрышкиным. Но и добыть общую победу в войне таким путем было решительно невозможно. Пока «асы Геринга» пополняли личные счета, советская авиация обеспечивала приближение армий Жукова и Рокоссовского к столице Третьего Рейха. Окончательный итог всем известен. Почетный караул у памятного бюста Александру Покрышкину. Фото: РИА Новости/ Борис Приходько

Где больше благородства? Кто больше достоин называться настоящим воином? «Белокурый рыцарь» Эрих Хартманн, который призывает бить слабейших? Или «мужик-лапотник» Александр Покрышкин, который не боится искать самого сильного противника? Кто боец, а кто падальщик?

В свидетели можно ещё раз призвать Альфреда Гриславски:

«Были у нас такие, что говорили, дескать, в небе России воевать будет легче, чем над Англией, что взять с этих русских! И таких спустя пару дней сбивали. Я же скажу, что по мастерству и смелости разницы между русскими лётчиками и союзниками не было никакой».

Может, и не было. Однако не будем забывать, что в 1944 г. президент США Рузвельт официально объявил Покрышкина «лучшим лётчиком-истребителем всех союзных армий».

Зато на родине, уже после войны, его обходили чинами и наградами. Скажем, звания «Заслуженный военный лётчик СССР» не удостоили вовсе. И всё это на фоне разговоров о «низком личном счёте». Но у Покрышкина был свой счёт, более справедливый. В своей дивизии он воспитал столько же Героев СССР, сколько им было сбито самолётов, - 59 человек...

Главные факты из жизни советского аса

19 августа 1944 года летчику-истребителю Александру Покрышкину в третий раз было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Покрышкин, 1944 г. © / РИА Новости

Гроза люфтваффе начинал службу авиатехником

Ас-истребитель Александр Покрышкин начинал свою службу в качестве авиатехника. Поступив на службу в Красную Армию в 1932 году, он окончил 3-ю Пермскую авиационную школу авиатехников и служил на различных технических должностях вплоть до 1938 года. За эти годы Покрышкин написал 39 рапортов командирам с просьбой отпустить его в лётное училище, но всё время получал отказ.

Тогда Александр Иванович решил действовать по-другому. В сентябре 1938 года во время очередного отпуска он за семнадцать дней освоил двухгодичную программу Краснодарского аэроклуба и сдал экзамен на «отлично». К сороковому рапорту он приложил аттестат об окончании аэроклуба и уже в ноябре 1938 года стал слушателем Качинской военной авиационной школы. Через год он с отличием окончил и её. Сразу же получил должность младшего лётчика 55-го истребительного авиационного полка Одесского военного округа.

В 1941 году Покрышкин по ошибке сбил своего

Согласно воспоминаниям маршала авиации Ивана Пстыго, в начале войны Александр Покрышкин по ошибке сбил советский легкий бомбардировщик Су-2. Летчик не был знаком с появившимися перед самой войной самолетами конструкции Сухого, а увидев в воздухе незнакомый силуэт, решил, что самолет немецкий. Надо сказать, что подобные случаи в авиации во время Великой Отечественной войны происходили не раз. Так, 8 июня 1944 года новичок французской эскадрильи «Нормандия» младший лейтенант Морис Шалль в своём первом воздушном бою над станцией Рудня по ошибке сбил советский самолёт лейтенанта Архипова.

Главные победы советский ас одержал на «Аэрокобре»

Войну старший лейтенант А. И. Покрышкин встретил в должности заместителя командира эскадрильи на Южном фронте. В первый же день — 22 июня – его аэродром подвергся бомбардировке. А первую победу он одержал в бою 26 июня, сбив во время разведки немецкий «мессер». Спустя неделю в воздушной схватке он сбил ещё один вражеский самолёт, но и сам был подбит немецкой зениткой за линией фронта: четыре дня он добирался в свою часть, рискуя оказаться во вражеском плену.

Александр Покрышкин начинал войну за штурвалом истребителя МиГ-3, затем переучивался на Як-1, но наибольших успехов достиг, воюя на истребителе «Белл P-39 Аэрокобра». Этот американский истребитель, поставлявшийся в СССР по ленд-лизу, высоко ценился советскими асами. На «Аэрокобрах» воевали 11 из 27 летчиков-истребителей дважды Героев Советского Союза. Покрышкин же одержал на «Аэрокобре» 48 из 59 своих личных побед. Александр Покрышкин у своего самолета. Фото: РИА Новости

Осуществляя боевые вылеты, анализируя их после, он всё больше убеждался, что тактика советских ВВС устарела. Покрышкин начал заносить свои идеи и детали полётов в записную книжку, делал подробный их разбор. В первые дни войны наши войска находились в крайне сложных условиях постоянного отступления. Исключением не была и авиация. Эскадрилья Покрышкина участвовала в оборонительных операциях в Молдавии, на Донбассе, под Ростовом-на-Дону. Позже легендарный лётчик говорил:

«Кто не воевал в 1941-1942, не знает настоящей войны».

Не раз он бывал на волосок от смерти. И видя, как гибнут товарищи, бесстрашно продолжал выполнять боевые задания. Так, зимой 1941 года он на своём МиГ-3 смог взмахнуть в небо, несмотря на грязь и дождь, после того как двое других пилотов разбились, пытаясь взлететь. Александру Покрышкину предстояло определить местонахождение танков генерала Клейста, командовавшего немецкой армией на южном направлении. Они были остановлены перед городом Шахты и затем потеряны советской разведкой. Покрышкин в сложных погодных условиях смог отыскать «пропажу», с топливным баком на нуле вернуться и доложить важную информацию. За это задание его наградили орденом Ленина.

В 1942 году советский лётчик бил врага в небе над Кубанью. Из воспоминаний Александра Покрышкина: «…Внизу, под нами, Туапсе, поворотный пункт нашего маршрута. Теперь курс на север, на Краснодар. На полпути от Туапсе до Краснодара меня охватило беспокойство, показалось, что летим к берегу Азовского моря. Ещё раз сверил наш курс по ориентирам, расположенным слева и справа. Идём правильно. Огляделся и понял, что в заблуждение ввели весенние разливы Кубани и её многочисленные плавни. Воды столько, что её можно было принять за залив Азовского моря…»

Он отличился в боях Кубань: за 354 боевых вылета, 54 воздушных боя, тринадцать самолётов, сбитых лично и шесть в группе командиру эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитану Александру Покрышкину было присвоено первое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Так позже вспоминал в своей книге «Познать себя в бою» Александр Иванович те жаркие дни битвы за Кавказ:

«Мы жаждали появления «юнкерсов», чтобы на них проверить новые тактические приёмы и мощное вооружение самолётов. Около часа «прочёсывали» передний край обороны, патрулируя маятниковым методом. Бомбардировщики и истребители в воздухе не появлялись. Видимо, наш внезапный удар по группе «очистки» спутал карты фашистов. Они отказались от нанесения бомбового удара. Горючее подходило к концу, и мы взяли курс на Краснодар.

При возвращении, не отвлекаясь от наблюдения за воздушным пространством, ещё раз мысленно проиграл динамику нашего боевого вылета, продумал, соответствовала ли она нашим разработкам. Сейчас на практике, в боевых условиях проверялось всё, над чем мы думали и работали во время нашего переучивания на новую материальную часть. Родились эти формы не случайно. Мы понимали, что воевать так, как сражались в небе в прошлом, нельзя. Анализируя свой боевой опыт и опыт других лётчиков за два годы войны, пришёл к выводам, что мы зачастую действовали тактически неграмотно. А это приводило к неоправданным потерям. Подвиг требовал сочетания отваги и мысли, мастерства и поиска…»

Об устаревшей тактике Покрышкин неоднократно говорил командиру своего полка, но тот не принимал критики — всё это усложняло отношения. Конфликт дошёл до того, что против аса сфабриковали дело и передали в военный трибунал (невольно напрашивается сравнение с сегодняшними днями). И только заступничество комиссара полка и вышестоящих начальников спасли Покрышкина — дело было прекращено, его восстановили в партии и в должности. Александр Иванович продолжал изучать боевой опыт своих товарищей и возможности самолётов, что позволило ему разработать новые приёмы ведения воздушных боёв, отбросив в тактике всё, что мешало уверенно побеждать врага. Альбом со схемами и расчётами, модели самолётов стали учебными пособиями по тактической подготовке лётчиков сначала эскадрильи, а потом и полка.

Из военного опыта Покрышкин знал, что главная и самая трудная задача в бою – сбить ведущего, тем самым деморализовать противника, заставить его выйти из схватки и вернуться на свой аэродром. И практически в каждом сражении её брал на себя Александр Иванович.

Самый «урожайный» год — 1943-й

Самым результативным годом Александра Покрышкина стал 1943-й. В воздушной битве за Кубань он лично сбил 22 самолета противника, а затем пополнял свой счет во время наступления советских войск в Донбассе, в битве за Днепр, при блокировании гитлеровцев в Крыму — всего 38 сбитых самолетов противника. Второе звание Героя Советского Союза в статусе уже гвардии подполковника он получил в августе 1943-го за почти полтысячи боевых вылетов и 30 лично сбитых самолётов противника. В тот год он уже был участником не оборонительных, а наступательных операций: Миусской, Донбасской, Мелитопольской, а также блокировки вражеских войск в Крыму. К концу 43-го на счету прославленного лётчика было уже полсотни сбитых самолётов противника.

Первый трижды Герой Советского Союза

19 августа 1944 года командиру 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 7-го истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной армии 1-го Украинского фронта гвардии подполковнику Александру Покрышкину было в третий раз присвоено звание Героя Советского Союза. Покрышкин стал первым трижды Героем Советского Союза не только среди летчиков, но и в целом в истории страны. С мая 1944 года Покрышкин – командир 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, которой он командовал до конца войны. Причём несколькими месяцами раньше ему предлагали продолжить службу в Главном штабе военно-воздушных сил Красной Армии. Но боевой лётчик-истребитель отказался и остался в своём полку.

Немецкое оповещение «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!» — легенда

Никто достоверно не знает, распространяли ли немецкие летчики оповещение: «Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!». Сам летчик не упоминает ее ни в одной из своих книг.

В то же время ветераны полка, в котором служил советский ас, в том числе связисты, настаивали, что так оно и было. Ветераны люфтваффе, в свою очередь, позднее заявляли, что ничего не знали о лучших русских пилотах, и тем более, их имена и фамилии. Александр Покрышкин стоит на сбитом фашистском самолете, 1945 г. Фото: РИА Новости/ Михаил Рунов

Среди летчиков антигитлеровской коалиции больше побед было только у Кожедуба

Согласно официальной статистике, на счету Александра Покрышкина 59 самолетов противника, сбитых лично. По этому показателю он занимает 2-е место среди не только советских асов, но и среди всех летчиков антигитлеровской коалиции, уступая лишь Ивану Кожедубу. Лучший британский ас Мармадюк Пэттл сбил 51 самолет противника, самый результативный пилот США Ричард Бонг — 40.

После распада страны некоторые "исследователи" начали занижать количество побед трижды Героя. Однако после детального изучения архивов данные трудов этих "авторов" были опровергнуты. Грязи тогда лилось немеряно!

Однажды в личном разговоре с Вячеславом Молотовым Александр ас-истребитель сказал, что сбил 90 самолётов противника, но искать подтверждение этих побед бессмысленно. По некоторым публикациям, в общий счёт уничтоженных Покрышкиным вражеских машин в 1941 году не вошли ещё несколько, так как документы штаба истребительного полка были уничтожены при отступлении. Кроме того, он нередко приписывал свои успехи подчинённым, в основном пилотам ведомых самолётов. Это была распространённая практика стимулирования бойцов. Сам Александр Иванович относился к незачтённым самолётам спокойно: все они пополняли общий счёт Победы.

Покрышкин был знаменосцем на Параде Победы

Александр Покрышкин завершил войну в качестве командира 9-й гвардейской авиадивизии, которую на фронте неофициально именовали «дивизией Покрышкина». За отличие в боях дивизия получила почетное наименование «Берлинская». Ее командир был удостоен высокой чести на Параде Победы в июне 1945 года — Покрышкин стал знаменосцем 1-го Украинского фронта.

Ушел в ПВО из-за конфликта с Василием Сталиным

В послевоенный период Александр Покрышкин продолжил карьеру не ВВС, а в войсках ПВО. Считается, что первоначально причиной перехода Покрышкина стал конфликт с командующим ВВС Московского военного округа Василием Сталиным. Самой высокой должностью, которую занимал Покрышкин, стал пост заместителя Главнокомандующего Войсками ПВО СССР.

После войны Александр Покрышкин продолжил военную службу: в 1948 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1957-м — Военную академию Генерального штаба. Почти четверть века на ответственных должностях служил в войсках ПВО страны. В августе 1953 года он получил генеральское звание, а в 1972 году — звание маршала авиации.

Среди его многочисленных наград — 17 орденов СССР и множество медалей, в числе которых золотая медаль «За боевые заслуги» от имени президента США Франклина Рузвельта.

Американцы выбрали Покрышкина в качестве героя «Неизвестной войны»

Александр Покрышкин стал героем одного из самых известных документальных сериалов о войне — советского-американского проекта «Неизвестная война» (в советском варианте — «Великая Отечественная»). Для серии «Война в воздухе» Покрышкин, тогда уже маршал авиации, дал интервью американскому актеру Берту Ланкастеру, выступавшему в картине в качестве ведущего.

Имя великого лётчика увековечено не только на Земле — в 1993 году малая планета номер 3348 получила имя Покрышкин.

Также установлены памятник в Краснодаре, бюсты в Москве и Калининграде; мемориальные доски в Москве и Киеве. Открыта персональная выставка в музее Министерства обороны России. О Покрышкине А.И. написаны книги, стихи, сняты фильмы. В 2000 году удостоен почетного звания «Гражданин XX века Новосибирской области». Под руководством областного организационного комитета «Победа» в Новосибирске в честь великого земляка ежегодно проводится комплекс разноплановых мероприятий: конференции, форумы, спортивные соревнования и т.п. 9 мая 2005 года на площади Маркса открыт памятник летчику. Продолжается работа над проектом музея Александра Покрышкина в парке им. Кирова. Имя трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. В Калининградской области несет боевое дежурство истребительно-авиационный полк имени маршала Александра Покрышкина. В Краснодаре создана организация «Юные Покрышкинцы», советскими селекционерами создан сорт цветов ирисов «Маршал Покрышкин» [50, 88, 98, 100, 162, 179, 195, 240, 365, 402, 410, 525, 526, 527, 632, 684, 734, 787, 906].

В Москве стоят 2 памятника. Один на Волоколамском шоссе, на стене здания памятная доска

И в 2025 году появился еще один памятник. В районе Тропарево-Никулино пролегает улица Покрышкина, а осенью, благодаря инициативе общественных советников Тропарево-Никулина города Москвы, при поддержке депутата МГД («Единая Россия») Родиона Газманова здесь появился и сквер, названный в честь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, маршала авиации, первого трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Специально ко дню рождения Героя из Тольятти в Москву вместе с сыном приехал двоюродный внук героического летчика Станислав Покрышкин.

С ребенком на руках внук Героя Станислав Покрышкин.

Депутат Московской городской Думы («Единая Россия») Родион Газманов признался, что на памятное мероприятие в честь 112-летия легендарного летчика не готовил парадную речь, а говорил просто от сердца.

«Мы живем в то время, когда очень не хватает стране Героев. Я скажу, наверное, непопулярную вещь, но в 80-90-е годы нас учили стесняться своего патриотизма. И в то время, когда в каждом голливудском фильме на титрах стоял американский флаг, у нас люди не вывешивали флаги на балконах; на тех, кто говорил, что любит свою страну, у нас смотрели, как минимум, удивленно. В то время, когда весь мир пытался нас заставить забыть о том, кто и какими жертвами победил фашизм в 20-м век, который, к сожалению, возродился в 21-м, мы дошли до определенного предела. И сейчас маятник качнулся обратно. Пишутся патриотические песни, мы вспоминаем Героев, людей, которые поднимали знамя и шли вперед, которые, не жалея ни жизни, ни здоровья, спасали свою страну, потому что знали: если не они, то больше никто», – обратился к московским школьникам, жителям окрестных дворов, общественникам и родственникам, собравшимся в сквере, Родион Газманов.

Чесные слова!

Потомок Героя – предприниматель, меценат, благотворитель Станислав Покрышкин сказал, что готов оказывать всяческую помощь в дальнейшем благоустройстве и развитии сквера и мемориала в честь прадеда в Тропарево-Никулине. Он напомнил, что вдова Героя долго пыталась добиться установки памятника в честь Александра Ивановича, но ей этого не удалось.

«Благодаря вашей инициативной группе и Родиону Олеговичу Газманову у вас все получилось, - отметил Покрышкин. - Члены нашей семьи, династии испокон веков были каменщикам, кровельщиками, печниками – специалистами «по крышам». И когда в 15-16 веке раздавали фамилии – семья и получила фамилию «Покрышкины». Мой отец с 80-х занимался камнем, и я сегодня продолжаю эту деятельность. Готов оказывать всяческую помощь в дальнейшем благоустройстве и развитии сквера».



