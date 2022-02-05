В Европе стали подозревать, что с Газпромом что-то пошло не как обычно

В европейская экономика тесно связана с энергоносителями из России. При этом Россия зачастую была просто вынуждена соглашаться на предлагаемые требования. Схема для Европы была «золотой», Россия поставляет сырьё, а потом уже продукцию переработки покупала по высоким ценам. В прошлом году ситуация изменилась, и Россия показала свою политику.
Европа постоянно навязывала свои условия. Сначала потребовали привязку к спотовому рынку цену в контрактах. Податливость России понравилась, формулы привязали. Затем приняли поправку к 3-му энергопакету при принятии, которого даже и не скрывали, что это против Газпрома и «Северный поток-2» (СП-2). От России ждали каких-то активных действий и переговоров, а получили полное игнорирование и рост цен на газ.
Бездарность политиков ЕС показал 2021 год. Цены на рынке взлетели, прибыль Газпрома взлетела. Европа получила в результате рост инфляции и рост цен для домохозяйств. Плюсом оказалось, что предприятия в Европе не готовы работать при ценах на газ в районе $1000 и просто стали закрываться. Всё призыв к России и Газпрому увеличить поставки наткнулись на вежливый отказ.
Сначала Россия заявила, что надо обеспечить свои хранилища, а уж потом и до Европы дело дойдёт.Пришёл ноябрь, российские ПХГ закачены под завязку, а газа дополнительного снова нет. Политиканы ЕС принялись обвинять Газпром в давлении, однако им напомнили, что поставки идут только согласно заявкам по контрактам. По старой европейской привычке пригрозил санкциями и антимонопольным разбирательством. Газпром не испугался и продолжил гнуть вою линию. В октябре ЕС создал комиссию по выявлению причин роста цен.
Неожиданным стало заявление главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель который заяви, что Россия не виновата в росте цен на газ в Европе. И это заявление появилось после визита Эмира Катара в США 31 января. США пытались стать спасителем для Европы в поставках СПГ и как обычно за чужой счёт. Бадйен обратился к Катару как крупнейшему поставщику СПГ. Только идея провалилась, но вскрылись интересные детали.
*нет свободных объёмов;
*отказа от долгосрочных контрактов (около 95%) не будет;
*европейцы сами продавали свои объёмы в Азию!
Думается такая же история была и с американскими контрактами. Крупные европейские игроки имеют контракты с Газпромом и получают газ по хорошей цене. В добавок к этому имели летние запасы в ПХГ по очень низким ценам. Собственно, просто решили заработать и тут, и там. Просто бизнес.
Европейские компании сами создали ситуацию и ажиотаж на рынке. Надежда на то, что Россия по примеру прошлых десятилетий кинется выполнять хотелки по щелчку просто провалилась. У Европы появилось ощущение -что-то пошло не так. Боррель откровенно заявил
«Предложение не растет, но растет спрос. Конечно, это не вина России, однако можно было бы ожидать, что в такой напряженный для рынка момент Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа, этого не произошло»
«И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями»
Только Европа опять не поняла сигналов из России. Речь идёт не о прекращении выполнении договорных обязательств. Россия подала сигналы, что не готова увеличивать своё присутствие на рынке Европы. Речь идёт прежде всего, что сколько и когда газа захочет Европа, то пусть решает вопрос с запуском «СП-2».
Украинского транзита после 2024 точно не будет и это понимают в Европе. Если «СП-2» будет работать только на половину мощности (25 млрд куб) то это вполне хватит обеспечить газом зависящие от украинского транзита Австрию, Словакию и Италию. Венгрию успешно исключили из этого транзита в октябре 2021.
Газпром увеличивает добычу газа, который прежде всего идёт на удовлетворении растущего потребления и переработки предприятиями в России и увеличения поставок на Китай. Если Европа не хочет играть по правилам России, то пусть сидит без газа. Европе пора осознать, что возврата к правилам из 90-х больше не будет.
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