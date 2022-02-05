В Европе стали подозревать, что с Газпромом что-то пошло не как обычно

В европейская экономика тесно связана с энергоносителями из России. При этом Россия зачастую была просто вынуждена соглашаться на предлагаемые требования. Схема для Европы была «золотой», Россия поставляет сырьё, а потом уже продукцию переработки покупала по высоким ценам. В прошлом году ситуация изменилась, и Россия показала свою политику.

Европа постоянно навязывала свои условия. Сначала потребовали привязку к спотовому рынку цену в контрактах. Податливость России понравилась, формулы привязали. Затем приняли поправку к 3-му энергопакету при принятии, которого даже и не скрывали, что это против Газпрома и «Северный поток-2» (СП-2). От России ждали каких-то активных действий и переговоров, а получили полное игнорирование и рост цен на газ.

Бездарность политиков ЕС показал 2021 год. Цены на рынке взлетели, прибыль Газпрома взлетела. Европа получила в результате рост инфляции и рост цен для домохозяйств. Плюсом оказалось, что предприятия в Европе не готовы работать при ценах на газ в районе $1000 и просто стали закрываться. Всё призыв к России и Газпрому увеличить поставки наткнулись на вежливый отказ.

Сначала Россия заявила, что надо обеспечить свои хранилища, а уж потом и до Европы дело дойдёт.

Пришёл ноябрь, российские ПХГ закачены под завязку, а газа дополнительного снова нет. Политиканы ЕС принялись обвинять Газпром в давлении, однако им напомнили, что поставки идут только согласно заявкам по контрактам. По старой европейской привычке пригрозил санкциями и антимонопольным разбирательством. Газпром не испугался и продолжил гнуть вою линию. В октябре ЕС создал комиссию по выявлению причин роста цен.

Неожиданным стало заявление главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель который заяви, что Россия не виновата в росте цен на газ в Европе. И это заявление появилось после визита Эмира Катара в США 31 января. США пытались стать спасителем для Европы в поставках СПГ и как обычно за чужой счёт. Бадйен обратился к Катару как крупнейшему поставщику СПГ. Только идея провалилась, но вскрылись интересные детали.

*нет свободных объёмов;

*отказа от долгосрочных контрактов (около 95%) не будет;

*европейцы сами продавали свои объёмы в Азию!

Думается такая же история была и с американскими контрактами. Крупные европейские игроки имеют контракты с Газпромом и получают газ по хорошей цене. В добавок к этому имели летние запасы в ПХГ по очень низким ценам. Собственно, просто решили заработать и тут, и там. Просто бизнес.

Европейские компании сами создали ситуацию и ажиотаж на рынке. Надежда на то, что Россия по примеру прошлых десятилетий кинется выполнять хотелки по щелчку просто провалилась. У Европы появилось ощущение -что-то пошло не так. Боррель откровенно заявил

«Предложение не растет, но растет спрос. Конечно, это не вина России, однако можно было бы ожидать, что в такой напряженный для рынка момент Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа, этого не произошло»

Так же он отметил, что получал сигналы от России о возможном прекращении поставок

«И это-то нас и обеспокоило, но пока что все ограничивается словами и намерениями»

Только Европа опять не поняла сигналов из России. Речь идёт не о прекращении выполнении договорных обязательств. Россия подала сигналы, что не готова увеличивать своё присутствие на рынке Европы. Речь идёт прежде всего, что сколько и когда газа захочет Европа, то пусть решает вопрос с запуском «СП-2».

Украинского транзита после 2024 точно не будет и это понимают в Европе. Если «СП-2» будет работать только на половину мощности (25 млрд куб) то это вполне хватит обеспечить газом зависящие от украинского транзита Австрию, Словакию и Италию. Венгрию успешно исключили из этого транзита в октябре 2021.

Газпром увеличивает добычу газа, который прежде всего идёт на удовлетворении растущего потребления и переработки предприятиями в России и увеличения поставок на Китай. Если Европа не хочет играть по правилам России, то пусть сидит без газа. Европе пора осознать, что возврата к правилам из 90-х больше не будет.

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