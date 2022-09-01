Федеральное агентство новостей

Гениальная операция ВС РФ на Украине войдет в учебники. Такой точки зрения придерживается экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Политический аналитик, бывший работник администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал об операции ВС РФ под кодовым названием «Feint and fix» («Отвлекающий удар и закрепление успеха»).

Предыстория

Американский эксперт отметил, что Россия изначально придерживалась на Украине одной-единственной цели – демилитаризировать соседнюю страну. На протяжении восьми лет западные государства делали все для усиления украинских вооруженных сил, которые были созданы специально для того, чтобы служить интересам американской империи. С помощью ВСУ планировалось нанести ущерб России и разрушить ее влияние.

«Уничтожение этой мощной “матери всех прокси-армий”, которую Соединенные Штаты и их партнеры по НАТО методично создавали на российских границах, логично и очевидно было главной целью РФ», – отметил Робертс.

Федеральное агентство новостей

Он объяснил, что к февралю 2022 года самые способные, опытные, хорошо вооруженные и удачно расположенные украинские силы находились не в Киеве, а в Донбассе и Мариуполе. Они размещались там на протяжении нескольких месяцев, готовясь нанести удар по Донбассу и, вероятно, по Крыму.

Политические лидеры Украины практически открыто говорили о подобных намерениях и верили, что после восьми лет подготовки ВСУ способны достичь этой цели.

Энтузиазм украинских политиков подпитывался их идеологами из НАТО, которые поощряли подобные планы. По словам Пола Крейга Робертса, самой заветной мечтой Североатлантического альянса было поднять свои знамена над военно-морской базой в Севастополе и тем самым установить господство над всем Черным морем и Босфором.

На подступах к Киеву

Чтобы погасить энтузиазм украинских деятелей и демилитаризировать соседнюю страну, поступившую в услужение к США, Россия применила сложную стратегию, в итоге эта операция была проведена поистине гениально.

Робертс отмечает, что ВС РФ поставили перед собой задачу помешать ВСУ усилить позиции на востоке и юге – вот почему они провели операцию «Feint and fix». Суть ее заключалась в том, чтобы сымитировать взятие Киева.

«После достижения господства в воздухе в первые несколько дней спецоперации русские собрали огромную колонну бронетехники и небрежно погнали ее по главному шоссе с севера в сторону Киева», – описывает события американский эксперт.

Федеральное агентство новостей

Однако немного позже колонна была остановлена – как выразился Пол Крейг Робертс, технику оставили на подступах к Киеву и время от времени притворялись, что она движется в том или ином направлении. Украинские и западные СМИ тут же стали писать о том, что у России не хватило ресурсов, чтобы дойти до Киева, но это не соответствует действительности.

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«Все, что Россия делала к северу от Киева, было выставлено напоказ. Техника не сломалась, их войска не разбежались, у них не кончился бензин. Это был просто большой силовой маневр», – прояснил ситуацию экс-сотрудник Белого дома.

По сути, никаких планов насчет Киева у ВС РФ не было – они лишь применили отвлекающий маневр, заставив нервничать украинских военачальников. В этом «спектакле» участвовала и Белоруссия, делая завуалированные угрозы присоединиться к российскому наступлению на Киев. На самом деле Минск не собирался этого делать – и подобные разговоры прекратились, как только Россия провернула операцию «Feint and fix».

Уничтожение группировки в Мариуполе

В итоге более 100 000 украинских военнослужащих и их техника были перемещены с востока в окрестности Киева. В это время ВС РФ взяли под контроль ключевые транспортные узлы и коридоры между Киевом и Донбассом и одновременно провели крупное наступление, чтобы окружить и уничтожить группировку украинской армии численностью 20 000 человек в Мариуполе, стратегически важном портовом городе на побережье Азовского моря.

Силы в Мариуполе включали печально известный неонацистский батальон «Азов»✱ (запрещен в РФ), вооружение и подготовка которого долгое время были приоритетом НАТО. Он считался одним из самых грозных компонентов украинской армии.

«В состав украинских сил в Мариуполе входили и многие «советники» НАТО (ЦРУ, спецназ и так называемые «подрядчики»). Также присутствовали около 2500 иностранных наемников, большинство из которых были ветеранами войн НАТО в Ираке и Афганистане», – рассказывает американский эксперт.

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В то время как основные резервы ВСУ были сосредоточены в Киеве и вокруг него, мощные силы в Мариуполе были методично окружены и систематически уничтожены. Как отметил Робертс, изначально украинцы имели преимущество, поскольку у них были подготовлены массивные и сложные укрепления, которые годами готовились внутри сталелитейного завода «Азовсталь». Кроме того, украинские силы прибегали к тактике использования жилых домов в качестве щитов.

«И, учитывая все эти обстоятельства, ВС РФ сработали идеально», – подчеркнул экс-сотрудник Белого дома.

Российские военные четко спланировали курс действий, и им удалось разбить врага и лишить его преимуществ.

Операция «Feint and fix»

По оценке Робертса, российская операция на Донбассе была неоспоримой и впечатляющей победой в современной истории. Украинская армия понесла катастрофические потери своих опытных, обученных НАТО профессиональных кадров.

«Я уверен, операцию “Feint and fix” будут изучать в военных колледжах в течение нескольких поколений, как один из самых впечатляющих примеров сражения в условиях города», – восторженно отмечает американский аналитик.

Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

Он убежден, что операция, которую провернула Россия, войдет в учебники. ВС РФ смогли отвлекающим маневром добиться своих задач, заставив украинских военачальников поверить в возможное наступление на Киев.

«Но целью России никогда не было “захватить Киев”. Главной целью России всегда было уничтожение украинской армии, наиболее мощные группировки которой были размещены на Донбассе и в Мариуполе. И они сделали это комплексно», – подвел итог американский эксперт.

✱ - запрещенная в РФ террористическая организация