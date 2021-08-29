Гуляем по Варварке

Сегодня мы прогуляемся по Варварке, правда только по четной стороне, чтоб рассмотреть все храмы и палаты, которые, к счастью, остались живы. Церковь Гергия Победоносца на Псковской горке. Пятиглавая церковь Георгия Победоносца была построена в 1658 году. В 1818 году к ней были пристроены трапезная и колокольня, резко контрастирующие с основным зданием церкви из-за своего псевдоготического стиля.

А вот ее вид со стороны парка Подальше Далее идут Палаты бояр Романовых Палаты бояр Романовых в Зарядье были построены на рубеже XV—XVI веков. Владение располагалось на возвышенной местности, называемой Псковской горой. Усадьба имела форму неправильного четырёхугольника и состояла из боярского двора, церковного сада, огорода, хозяйственных и жилых построек. В центре имения находились «палаты на нижних погребах», которые были основным жилым помещением. Другая постройка — «палаты на верхних погребах» — являлась вспомогательной, возведённой в связи с ростом семейных бытовых потребностей. В юго-восточной части владения стояла домовая церковь Знамения Пресвятой Богородицы с двумя приделами: во имя Благовещения Богоматери и во имя преподобного Никиты Мидикийского.

В 1540-е годы усадьба перешла во владение боярину Никите Юрьеву-Захарьину.

По преданию, именно в этих палатах 12 июля 1596 года родился царь Михаил Фёдорович.

Романовскую усадьбу неоднократно ремонтировали, некоторые здания перестраивали, а обветшавшие строения разбирали, в результате чего уцелели только палаты, выходившие на Варварку.

В 1856 году по распоряжению Александра II началась реставрация палат с возвращением им облика XVI—XVII веков для основания в них музея «Дом бояр Романовых». Для этого постройка была выкуплена у Знаменского монастыря и передана в Придворное ведомство Московской дворцовой конторы.

Открытие музея состоялось в августе 1859 года. Попасть в него могли только лица высших сословий по бесплатному билету. Среди первых посетителей музея были великие князья Владимир Александрович и Александр Александрович (будущий Александр III). До 1917-го в музее примерно раз в десять лет проводились ремонтные работы. Впервые они были выполнены в 1875 году под руководством архитектора Московской Дворцовой конторы Николая Шохина.

После революции 1917 года в палатах открыли «Музей старого русского быта», или «Музей боярского быта», сохранивший подлинные старинные предметы. После реорганизации в 1923-м его преобразовали в филиал Государственного музея декоративного искусства «Оружейная палата». Через год объединение было преобразовано в «Объединённый музей декоративного искусства».

В первые месяцы Великой Отечественной войны экспозицию палат разобрали, а музей закрыли. Освободившиеся помещения сдали в аренду различным организациям и частным лицам. В 1951 году была проведена реставрация.

В 1972-м производственная мастерская треста «Росреставрация» начала в нём ремонтные работы, которые завершились через пять лет. Последняя большая научная реставрация была проведена в 1984—1991 годах мастерской № 13 «Моспроекта-2». Мастера реконструировали интерьер терема на основе проектов Фёдора Рихтера, старых фотографий и сохранившихся фрагментов резьбы. На фасадах восстановили покраску и утраченные детали кровли.

За палатами находится служебный корпус Знаменского монастыря.

И вот он со стороны парка

Рядом возвышается Собор Знаменского монастыря. Служебный корпус п

остроен в середине XVIII в. Отреставрирован Ф.Ф. Рихтером в 1857–59 гг. В настоящее время относится к музею «Палаты в Зарядье. Дом бояр Романовых».

Немного с другой точки.

За Собором хорощо просматривается здание Гостиного двора. Каменный Гостиный двор построили в 1640-х годах по указу Михаила Фёдоровича. Он был разделён на четыре двора: Старый, Новый, Соляной и Рыбный.

К концу XVIII века Гостиный двор обветшал. И новое здание было окончено в 1805 году.

Во время московского пожара 1812 года, который начался с Гостиного двора, были разграблены лавки и повреждена бо́льшая часть комплекса.

В 1838 году здание получило название Старый Гостиный двор, поскольку рядом построили торговый комплекс — Новый Гостиный двор.

В годы Великой Отечественной войны площади Гостиного двора использовались в качестве бомбоубежищ.

В 1996 году началась его реставрация в соответствии с постановлением правительства Москвы от 26 июля 1994 года № 618, продлившаяся пять лет.

С 2000 года Старый Гостиный двор находился под управлением частных компаний. В 2014 году 49 % комплекса выкупило ОАО «Премьер Инвест» во главе с бизнесменом Михаилом Михайловичем Хубутия. По состоянию на 2018 году Гостиный двор принадлежит городу и находится в управлении музейно-выставочного объединения «Манеж».Собор Знаменского монастыря стоит за Палатами Романовых.

А рядом с ними по улице Варкарки стоит Братский корпус Знаменского монастыря.

За ним как раз виден Собор.

Облик здания после последней реставрации в 2018 году соответствует тому, который был в начале прошлого века. Например, возвращен вход с западной стороны, а вход с северной - напротив, заложили. Реставраторы привели в порядок оконные решетки, отреставрировали медные дымники на дымоходах, а также лестницу и мостик с ул. Варварка, ведущие к зданию. Это каменное здание с деревянной кровлей, в котором были размещены двухэтажные монашеские кельи. Его возвели костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов в 1684-1689 гг.Облик здания после последней реставрации в 2018 году соответствует тому, который был в начале прошлого века. Например, возвращен вход с западной стороны, а вход с северной - напротив, заложили. Реставраторы привели в порядок оконные решетки, отреставрировали медные дымники на дымоходах, а также лестницу и мостик с ул. Варварка, ведущие к зданию.

Кроме того, в рамках реставрации укрепили фундамент дома, восстановили кирпичную кладку, обновили штукатурку

Рядом с монастырем стоит его колокольня.

Раз в лесах, значит идет реставрация. Вид с парка. Кроме собора, в ансамбль монастыря входят: колокольня (построенная в 1784—89 после разборки колокольни Знаменского собора, на основании бывшего надвратного храма святого Иакова — 1756, в 1960 отделена от собора эстакадой), сев. корпус братских келий 1676—80 (надстроен в 1908), служебный корпус XVIII в., палаты бояр Романовых.Раз в лесах, значит идет реставрация.Вид с парка.

Далее идет церковь Максима Блаженного

Максима Блаженного похоронили в 1434 году на Варварке возле этой церкви (ее раньше называли храмом Бориса и Глеба). А в 1547 году Блаженного Максима канонизировали. Тогда же на средства Василия Бобра построили каменный храм в его память.

Интересна эта церковь в первую очередь большим центральным объемом, перекрытым без дополнительных опор. А когда разбирали старый храм, вновь обрели мощи Максима Блаженного. Во время строительства их хранили в другом храме, а потом перенесли обратно и поместили в серебряную раку под балдахином. Известно, что нижний этаж церкви Максима Исповедника в XVII-XVIII веках использовали для хранения имущества горожан во время пожаров и бедствий. В 1930-х годах храм Максима Исповедника закрыли, обезглавили и разорили. По плану сталинской реконструкции его собирались снести, как и все дома на южной стороне улицы.

Рядом находятся Палаты Старого Английского двора. Это

бывшая резиденция английской торговой компании в Москве. Построены они были как жилое строение еще в XV столетии и на тот момент принадлежали Ивану Бобрищеву – царскому постельничему. По всей вероятности, у него не было прямых наследников, а потому палаты после его смерти отошли казне. В 1636 году Британская торговая компания выкупила у города обширное владение у Ильинских ворот, что в Белом городе, основав там Новый Английский двор. Соответственно, палаты по нынешней Варварке, дом 4 окрестили уже как «Старый английский двор».

В 1649 году торговые и дипломатически отношения между Россией и Англией были разорваны. Инициатором стал самодержец Алексей Михайлович, так отреагировавший на казнь Карла I в туманном Альбионе. Английских купцов из страны выдворили, а имущество Британской компании конфисковали в пользу государевой казны.

Здание старого английского двора после этих событий перешло в собственность боярина Милославского – родственника русского царя, который владел палатами в течение следующих 20 лет. После его кончины здание вновь отходит к государству, и здесь открывают Посольский приказ, но уже в конце семнадцатого века передают Нижегородской митрополии для организации подворья. В начале восемнадцатого столетия император Петр I открыл в Палатах бывшего английского двора на Варварке Арифметическую школу, которая стала одной из первых на Руси. К 50-м годам этого же века владение отошло в частные руки.

В последующем здание неоднократно реконструировали и к середине прошлого века палаты потеряли свой изначальный облик. В советский период они и вовсе были отданы под жилье и размещение государственных учреждений. Реставрационные работы по адресу Варварка, 4 завершили к 1994 году, 18 октября, когда здесь и был открыт музей «Старый английский двор». Со стороны парка, но фото не мое. Ну и последней идет цековь Варвары Великомученницы на Варварке. Как понятно, что этим именем и улица названа.

Храм святой великомученицы Варвары, 1882 г. Храм Варвары Великомученицы предположительно существовал ещё в XIV веке немного южнее современной церкви. В 1514 году под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового было построено каменное здание.

В 1920-х годах церковь была перестроена (разобран верхний ярус колокольни) и закрыта. В 1965—1967 годах, при благоустройстве территории около возведённой гостиницы «Россия», её отреставрировали, под руководством архитектора Георгия Макарова была восстановлена колокольня.

В 2007 году во время археологических раскопок под храмом был обнаружен фундамент алевизовской церкви XVI в. Чтобы понять как все расположено, повторю схему, которую выкладывала в прогулке по Зарядью. А дальше идет выход из парка Зарядья и Храм Василия Блаженного, правда он напротив, через дорогу.

У нас с вами осталась еще одна неохваченная церковь, но она находится в самом низу парка. Кстати, рядом со стеной Китай-города. Это церковь Зачатия Анны, что в Углу — одна из старейших московских приходских церквей. первые церковь «Зачатиа, что на Востором углу» упоминается в летописи в связи с пожаром 1493 года, когда деревянный храм сгорел полностью. Называлась также церковью Анны «на Востром конце», так как была построена в урочище реки, которое выдавалось в Васильевский луг.

Точная дата появления каменной церкви на месте деревянной неизвестна, как отмечает Андрей Баталов, самое раннее возможное начало строительства — после пожара 1547 года. Впервые как каменная постройка храм указан в Переписной книге 1626 года. Вид на церковь Зачатия Анны за Китай-городской стеной, начало 1930-х гг. Там и дома видны, которые были снесены, впрочем, как и китайгородская стена вместе с башней.

В церкви хранился рукописный сборник (до настоящего времени не дошёл), в котором содержался рассказ о том, что Иван Грозный после пожара 1547 года послал в храм чудотворный образ Божией Матери.

В храме Василия Блаженного находится колокол весом 30 пудов, снятый с колокольни XIX века при церкви Зачатия Анны, разобранной во время реставрации 1954—1957 годов. Колокол был отлит во Франции в 1547 году и приобретён купцом «Иваном Григорьевым сыном Твердиковым» «по своих родителех». В Смутное время колокол был вывезен из церкви; позднее выкуплен и возвращён в храм князем Димитрием Пожарским.

В 1954—1957 годах храм был изучен и отреставрирован. Целью реставрационных работ было удаление позднейших наслоений памятника (начиная с XVIII века) и восстановление форм архитектуры XVI века. Приделы святого Мины, святой Екатерины и гульбище, появившиеся в XVII веке, были признаны имеющими «историческое и историко-архитектурное значение», их создатели, по мнению реставраторов, достигли «определённого композиционного равновесия и гармонии» с основным древним ядром храма. Эти позднейшие постройки были сохранены.

Вид храма в XIX веке. Фотография из альбома Николая Найдёнова 1882 года.

Как большую удачу реставрационных работ Давид отметил обнаружение и восстановление первоначальных порталов, считавшихся утраченными. Храму были возвращены три перспективных портала с килевидными завершениями — того типа, который является «классическим для раннемосковской архитектуры». В то же время не было обнаружено никаких следов гульбищ или лестниц, которые должны были бы вести к этим порталам.

При исследовании древнего покрытия церкви над её юго-западным углом было обнаружено основание южного столба старой звонницы, располагавшейся диагонально. Вопрос о её композиции остаётся открытым.

Во время реставрации была снесена колокольня, построенная в середине XIX века.

И на этом наша прогулка по Варварке закончилась.