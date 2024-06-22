Пушкинский музей создал Сталин

Смешно, но Пушкинский музей это Сталин и есть. Именно так, что бы ни говорила его новая директриса. Достаточно копнуть в историю этого музея и окажется, что именно товарищ Сталин принял непосредственное участие в его создании.
Уже прошла волна возмущения словами новой директрисы. Когда на вопрос о Сталине она почти нецензурно высказалась в том смысле, что умер и хорошо.
И вообще, это персонаж навроде Микки-Мауса.
Волна схлынула, можно поговорить серьёзно. Не в формате крикливых ток-шоу, а во вполне историческом ключе.
Да-да, не надо нам рассказывать про мецената и археолога Цветаева, который незадолго до Революции открыл сей музей. Музей был открыт в 1912 году. Официальное открытие Музея изящных искусств имени Александра III состоялось 31 мая 1912 года в присутствии Николая II и его матери Марии Фёдоровны, а также дочерей: Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. В этот же день Юрий Нечаев-Мальцов получил орден Белого орла за свой вклад в развитие искусства, а Иван Цветаев был назначен первым директором музеяЦарская семья во главе с Николаем II и меценат Юрий Нечаев-Мальцов на церемонии открытия музея, 1912 год, Да вот только вход простолюдинам в музей был запрещен. Музей для дворян а не для рабочих и крестьян.
А после революции происходило всякое и разное, вплоть до открытия мастерских по изготовлению скульптур (по типу Девушки с веслом). После революции 1917 года музей пришёл во временное запустение. Первая экспозиция была открыта в 1920-м и представляла собой выставку проектов памятника «Освобождённому труду». На открытии выставки присутствовал Владимир Ленин, что утвердило статус музея как одного из главных мест культурной жизни Москвы.
С началом НЭПа в 1921 году при музее открылась мастерская, как я упомянула уже, в которой производились скульптуры для украшения общественных мест, такие как Девушка с веслом, выставленная в ЦПКиО имени Горького.
До 1920—1930-х годов в музейной экспозиции живопись не была представлена. Художественный отдел стал формироваться во время перераспределения музейных фондов страны. В музей попала и художественная коллекция Румянцевского музея. В 1924-м в состав музея вошли коллекции из бывших собраний Генриха Брокара, Сергея Щукина, Ивана Шувалова, Юсуповых, экспонаты Государственного музейного фонда и музеев Ленинграда. Первая регулярная экспозиция картинной галереи открылась 10 ноября 1924 года.
Первая маленькая сенсация, что Пушкинским этот музей стал по приказу товарища Сталина. Вторая, что произошло это в «самый страшный» 37 год.
Ну конечно, произошло это к столетию ухода поэта. Академия наук тогда по всей стране провела огромное количество мероприятий в честь Пушкина. Целыми томами издавались собрания его сочинений. Пушкин был переведён к юбилею на добрую сотню языков народов СССР. И даже на китайский!
Собственно, настоящая дата рождения Пушкинского музея этот самый Сталинский 1937-й год и есть. А как же Цветаев?
Давайте от печки, историки сообщают, что музей был задуман в 1831 году приличными людьми, княгиней Волконской и профессором Шевырёвым. Угу, молодцы, только никакого музея почти сто лет после этого никто не построил.
Уже в новые времена папа Марины Цветаевой загорелся идеей создать учебный музей искусств. Учебный означает, что с улицы в него не зайдёшь. Это частная музейная галерея для состоятельных господ и дворянских деток, возжелавших оставить след на холсте.
Простолюдинам вход в музей был заказан. Так что назвать открытую до Революции галерею музеем – большая натяжка. Это не для народа, а для развлечения верхушки.
Царь Николай Второй идею выслушал и с выделил небольшую сумму. На музей её, естественно, не хватило. Пришлось идти собирать по князьям и купчихам на строительство.
Примечательно, что меценаты тут не утерпели. Одним из условий выдачи денег стало обязательство назвать музей в честь царя. Но не действующего Николая, а его отца Александра. А чтобы знал!
Как врут очевидцы, такая стройка на чужие денежки не обошлась без крупного казнокрадства. В 1904 году даже пришлось организовать крупный пожар, в котором сгорело и недостроенное здание и две сотни ящиков венецианских слепков, заказанных за рубежом за конские деньги.
Были эти слепки в действительности или только на бумаге уже не узнать. Цветаев разводил руками – всё сгорело, дайте денежек снова.
Кстати, мы привыкли, что Пушкинский музей славится своими картинными галереями. При его создании ни одной картины в музее не было. Как не было и подлинных предметов – только гипсовые копии известных скульптур. Всё это появится гораздо позднее.
Да-да, опять при Сталине.
Знаете, когда стали активно наполняться фонды музея?
Да-да, Вы правильно поняли. Советская власть собирала в музей частные коллекции сбежавших за рубеж фабрикантов.
Заодно Пушкинскому передают коллекции Государственного музейного фонда, Эрмитажа, Третьяковки, ряда музеев Ленинграда. Первая выставка именно картин в музее состоялась только в 1924 году!
В годы Великой Отечественной музей спасала опять советская власть. Просто вдумайтесь – железные дороги перегружены, на запад идут воинские эшелоны. Встречь солнцу идут тысячи поездов с эвакуируемыми заводами и рабочими. До музеев ли тут?Пушкинский музей в годы Великой Отечественной
Но у Сталина нашлось время вспомнить и о музее. В самую тяжёлую пору для столицы нашли и деньги, и силы, чтобы вывезти фонды музея в Новосибирск и Соликамс. И очень вовремя.
Фашисты прекрасно знали расположение зданий. Кроме чисто военных целей, бомбардировщики считали особым шиком зацепить Большой театр и Пушкинский музей. Высокой европейской культуры люди!Но уже в 1944 году дошли руки до его восстановления. Ещё не прогремели победные салюты, а уже начаты работы по бережному восстановлению по кирпичику здания музея.
Продолжилась работа и по наполнению музея. Полностью основу современных фондов собрали в 1948 году! Опять при Сталине. Тогда в Пушкинский передают три сотни картин из Государственного музея нового западного искусства.
В начале пятидесятых именно в пушкинском музее выставлялись картины знаменитой галереи из Дрездена. Хищнически уничтоженной фашистскими бомбардировками. Фашистскими?
Нет, мирный город музеев и дворцов бомбили не фашисты. Тысячи тонн бомб вывалили на город английские и американские «союзнички». Не ради военной цели, просто чтобы показать кто хозяин. Акция устрашения как есть и пострашнее Хиросимы.
Поразительно, что именно советские солдаты занимались спасением старинных картин из руин. Почти десять лет наши реставраторы бережно восстанавливали сокровища Дрездена.
Нет, это не имело ничего общего с желанием заграбастать картины себе. Хотя, это стало бы лишь малой платой за чудовищные разрушения, причинённые нашей стране Германией.
Нет, шедевры были восстановлены. Выставлялись в Пушкинском. Потом были выпущены совершенно роскошные альбомы с этими коллекциями, напечатанные миллионными тиражами. И картины вернулись домой, в Дрезден.Выставка к 70-летию товарища Сталина в Пушкинском музее
Разумеется, никто из нынешних деятелей культуры ничего из этого не помнит. Очень старательно пытаются забыть, вырвать из памяти навсегда.
Десяток лет назад отмечали столетний юбилей музея. Хотя мы уже вспомнили, что сто лет назад никакого музея там не было. А была частная галерея, в лучшем случае, для студентов из благородных. А так для столичного бомонда.
Тем не менее, напечатали юбилейных медалей, почтовых марок и прочей сувенирки. На главном канале страны с помпой показали аж две серии фильма про музей «Глаз Божий».
Разумеется, хруст булки про доброго царя, купцов и меценатов стоял такой, что не передать. Без Сталинских репрессий тоже не обошлось. Как можно чествовать столетие художественного музея и не потоптаться по Сталину? Вот и топтались в очередной раз.
Если Вы думаете, что картину о музее снимали по велению души – это не так. В антисоветскую пропаганду вбуханы огромные деньги.
Автор картины Леонид Парфенов (а этим все сказано!) сам рассказал об этом в интервью к выходу фильма (кажется, ещё не объявленный иноагентом, хотя, по-моему, вполне заслужил высокое звание):
«Фильм дорогой получился?
- Вы знаете, это некоторая коммерческая тайна фонда Пушкинского музея. В общем, он, конечно, шестизначный. Эта сумма в долларах, это понятно. А так, я не знаю, могу ли я ее называть».
О как, оказывается. Шестизначные суммы у них, почему-то, в долларах. Такие, что назвать нельзя. Судя по упоминанию фонда Пушкинского музея, денежки-то не от частных меценатов. Неужели советскую власть полили очередными гадостями опять за государевы денежки?
К юбилею музея вышел целый веер публикаций про злодейского Сталина.
Помилуйте, Пушкинскому музею-то чем вождь не угодил?
Деятели искусства любят поплакать, что Сталин, якобы, почти уничтожил музей.
Только опять неправда.
К семидесятилетию вождя со всего Союза и всего мира коммунисты слали лучшие образцы своей продукции, предметы искусства, шедевры творчества. Конечно, это не подарки Сталину как таковые, это торжество социалистической идеи. Всемирный праздник победы первого в мире государства рабочих и крестьян.
Лучшие шедевры были выставлены в Пушкинском музее. Байки про массовые увольнения и уничтожение коллекций – байки и есть.
Наоборот, коллектив музея получил новую непростую задачу как раз по профилю.
Выставку к юбилею Сталина посетило более четырёх миллионов человек. Никогда в музее не было такого наплыва посетителей! Работа для сотрудников музея была нешуточная.
Статуя вождя во время выставки к 70-летию в музее
Напомню, что именно в это время были существенно расширены мастерские при музее. Почти десятилетие там шла работа по реставрации спасённых из Дрездена картин. Какие уж тут сокращения!
Разумеется, выставка к юбилею Сталина не имела ничего общего и с уничтожением музейных фондов. Заняли несколько выставочных залов, все картины были бережно перемещены в запасники. Как бы это нормальная практика для музея, экспозиция постоянно меняется.
Это не мешает сегодня рассказывать байки как чекисты прошерстили музейных работников. Три десятка человек немедленно уволили как скрытых троцкистов, возможно даже, расстреляли. Вдруг кто плюнет на ковер с портретом товарища Сталина?
Оцените накал страданий либералов по юбилейной Сталинской выставке:
«Старший научный сотрудник Пушкинского Алексей Петухов застал музейных работников, бывших непосредственными участниками тех процессов. В частности, одна из сотрудниц вспоминала, как с коллегой пришла в опустевший зал, где еще недавно было искусство Италии, и обе заплакали от бессилия».
Обратите внимание, фамилия сотрудницы не называется. Только пересказ байки от нынешнего сотрудника. Верный признак – это выдумки. Потому как ткнуть пальцем в конкретную Матрёну Ивановну, рыдавшую над Сталинским портретом, потеснившим Караваджо, невозможно.
Музейные работники любят стенать про преемственность поколений и непрерывность истории. Так Сталинская выставка – одна из главных и самых посещаемых выставок Пушкинского за весь двадцатый век. Факт жизни.
Где же Ваша история?
Почему в 2019 году мы не увидели выставки в честь того самого юбилея? Отличный был бы повод – как раз исполнялось семьдесят лет выставке в честь семидесятилетия Сталина.
Уж не переломились бы, отвели пару залов историческим подаркам вождю. По нынешним временам, предметы вполне исторические и художественной ценности немалой.
Где же Ваша история?
Но нет, вместо этого слезливые рассказы про Сталина, уничтожающего искусство. Похоже и правда какие-то Микки-Маусы вокруг музея окопались.
Простой ответ на вопрос журналиста? Что для Вас Сталин – многое. В том числе Пушкинский музей. Которого без Сталина просто не было бы в современном виде.
А выставку в честь памяти о вожде провести ещё не поздно. Как раз в этом году столетний юбилей появления в музее первой выставки картин. Отличная была бы идея разместить среди них парочку портретов человека, очень многое для Пушкинского сделавшего.
https://dzen.ru/a/ZGzqpCCRfSakPqnZ
Свежие комментарии