Пушкинский музей создал Сталин

Смешно, но Пушкинский музей это Сталин и есть. Именно так, что бы ни говорила его новая директриса. Достаточно копнуть в историю этого музея и окажется, что именно товарищ Сталин принял непосредственное участие в его создании.

Уже прошла волна возмущения словами новой директрисы. Когда на вопрос о Сталине она почти нецензурно высказалась в том смысле, что умер и хорошо.

И вообще, это персонаж навроде Микки-Мауса.

Волна схлынула, можно поговорить серьёзно. Не в формате крикливых ток-шоу, а во вполне историческом ключе.

Да-да, не надо нам рассказывать про мецената и археолога Цветаева, который незадолго до Революции открыл сей музей. Музей был открыт в 1912 году. Официальное открытие Музея изящных искусств имени Александра III состоялось 31 мая 1912 года в присутствии Николая II и его матери Марии Фёдоровны, а также дочерей: Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. В этот же день Юрий Нечаев-Мальцов получил орден Белого орла за свой вклад в развитие искусства, а Иван Цветаев был назначен первым директором музея Царская семья во главе с Николаем II и меценат Юрий Нечаев-Мальцов на церемонии открытия музея, 1912 год, Да вот только вход простолюдинам в музей был запрещен. Музей для дворян а не для рабочих и крестьян.

А после революции происходило всякое и разное, вплоть до открытия мастерских по изготовлению скульптур (по типу Девушки с веслом). После революции 1917 года музей пришёл во временное запустение. Первая экспозиция была открыта в 1920-м и представляла собой выставку проектов памятника «Освобождённому труду». На открытии выставки присутствовал Владимир Ленин, что утвердило статус музея как одного из главных мест культурной жизни Москвы.

С началом НЭПа в 1921 году при музее открылась мастерская, как я упомянула уже, в которой производились скульптуры для украшения общественных мест, такие как Девушка с веслом, выставленная в ЦПКиО имени Горького.

До 1920—1930-х годов в музейной экспозиции живопись не была представлена. Художественный отдел стал формироваться во время перераспределения музейных фондов страны. В музей попала и художественная коллекция Румянцевского музея. В 1924-м в состав музея вошли коллекции из бывших собраний Генриха Брокара, Сергея Щукина, Ивана Шувалова, Юсуповых, экспонаты Государственного музейного фонда и музеев Ленинграда. Первая регулярная экспозиция картинной галереи открылась 10 ноября 1924 года.

Первая маленькая сенсация, что Пушкинским этот музей стал по приказу товарища Сталина. Вторая, что произошло это в «самый страшный» 37 год.

Ну конечно, произошло это к столетию ухода поэта. Академия наук тогда по всей стране провела огромное количество мероприятий в честь Пушкина. Целыми томами издавались собрания его сочинений. Пушкин был переведён к юбилею на добрую сотню языков народов СССР. И даже на китайский!

Собственно, настоящая дата рождения Пушкинского музея этот самый Сталинский 1937-й год и есть. А как же Цветаев?

Давайте от печки, историки сообщают, что музей был задуман в 1831 году приличными людьми, княгиней Волконской и профессором Шевырёвым. Угу, молодцы, только никакого музея почти сто лет после этого никто не построил.

Уже в новые времена папа Марины Цветаевой загорелся идеей создать учебный музей искусств. Учебный означает, что с улицы в него не зайдёшь. Это частная музейная галерея для состоятельных господ и дворянских деток, возжелавших оставить след на холсте.

Простолюдинам вход в музей был заказан. Так что назвать открытую до Революции галерею музеем – большая натяжка. Это не для народа, а для развлечения верхушки.

Царь Николай Второй идею выслушал и с выделил небольшую сумму. На музей её, естественно, не хватило. Пришлось идти собирать по князьям и купчихам на строительство.

Примечательно, что меценаты тут не утерпели. Одним из условий выдачи денег стало обязательство назвать музей в честь царя. Но не действующего Николая, а его отца Александра. А чтобы знал!

Как врут очевидцы, такая стройка на чужие денежки не обошлась без крупного казнокрадства. В 1904 году даже пришлось организовать крупный пожар, в котором сгорело и недостроенное здание и две сотни ящиков венецианских слепков, заказанных за рубежом за конские деньги.

Были эти слепки в действительности или только на бумаге уже не узнать. Цветаев разводил руками – всё сгорело, дайте денежек снова.

Кстати, мы привыкли, что Пушкинский музей славится своими картинными галереями. При его создании ни одной картины в музее не было. Как не было и подлинных предметов – только гипсовые копии известных скульптур. Всё это появится гораздо позднее.

Да-да, опять при Сталине.

Знаете, когда стали активно наполняться фонды музея?

Да-да, Вы правильно поняли. Советская власть собирала в музей частные коллекции сбежавших за рубеж фабрикантов.

Заодно Пушкинскому передают коллекции Государственного музейного фонда, Эрмитажа, Третьяковки, ряда музеев Ленинграда. Первая выставка именно картин в музее состоялась только в 1924 году!

В годы Великой Отечественной музей спасала опять советская власть. Просто вдумайтесь – железные дороги перегружены, на запад идут воинские эшелоны. Встречь солнцу идут тысячи поездов с эвакуируемыми заводами и рабочими. До музеев ли тут? Пушкинский музей в годы Великой Отечественной

Но у Сталина нашлось время вспомнить и о музее. В самую тяжёлую пору для столицы нашли и деньги, и силы, чтобы вывезти фонды музея в Новосибирск и Соликамс. И очень вовремя.

Фашисты прекрасно знали расположение зданий. Кроме чисто военных целей, бомбардировщики считали особым шиком зацепить Большой театр и Пушкинский музей. Высокой европейской культуры люди! Но уже в 1944 году дошли руки до его восстановления. Ещё не прогремели победные салюты, а уже начаты работы по бережному восстановлению по кирпичику здания музея.

Продолжилась работа и по наполнению музея. Полностью основу современных фондов собрали в 1948 году! Опять при Сталине. Тогда в Пушкинский передают три сотни картин из Государственного музея нового западного искусства.

В начале пятидесятых именно в пушкинском музее выставлялись картины знаменитой галереи из Дрездена. Хищнически уничтоженной фашистскими бомбардировками. Фашистскими?

Нет, мирный город музеев и дворцов бомбили не фашисты. Тысячи тонн бомб вывалили на город английские и американские «союзнички». Не ради военной цели, просто чтобы показать кто хозяин. Акция устрашения как есть и пострашнее Хиросимы.

Поразительно, что именно советские солдаты занимались спасением старинных картин из руин. Почти десять лет наши реставраторы бережно восстанавливали сокровища Дрездена.

Нет, это не имело ничего общего с желанием заграбастать картины себе. Хотя, это стало бы лишь малой платой за чудовищные разрушения, причинённые нашей стране Германией.

Нет, шедевры были восстановлены. Выставлялись в Пушкинском. Потом были выпущены совершенно роскошные альбомы с этими коллекциями, напечатанные миллионными тиражами. И картины вернулись домой, в Дрезден. Выставка к 70-летию товарища Сталина в Пушкинском музее

Разумеется, никто из нынешних деятелей культуры ничего из этого не помнит. Очень старательно пытаются забыть, вырвать из памяти навсегда.