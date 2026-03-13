Госмессенджер превратился в "рассадник мошенников"?

Помните историю, как у студентки выманили 3 миллиона через мессенджер «Макс»? «Интерфакс» провёл расследование — и выяснил: аферисты активно эксплуатируют имидж «безопасного мессенджера», чтобы грабить людей. Прокуратура Тюменской области подтверждает: разводы через нацмессенджер с аудиторией в 100 миллионов россиян стали массовой практикой.

Только за неделю мошенники вытянули из жителей региона больше 29 миллионов рублей. А сколько по всей стране — страшно представить.

Казалось бы, нужно бить тревогу, предупреждать граждан: мошенники орудуют везде, в том числе и в «Максе». Как бы не так! Сначала из госСМИ исчезли любые жёсткие формулировки про масштабы проблемы, а потом и вовсе удалили статью.

Тишина. Молчание. Попустительство. Обманывайте россиян на здоровье под дружное молчание продажных СМИ! Очередное днище пробито. Главное Макс скачайте и будет вам счастье.

«Не будет работать даже с VPN!»

Депутат Андрей Свинцов продолжает пугать население. Оказывается, РКН настолько могуч, что даже VPN не поможет обойти блокировку Telegram в апреле. Никак. Ни единого шанса.

В качестве бонуса он пообещал, что вслед за Telegram падут YouTube и «Запретграм». Правда, тут же выяснилось, что сам депутат активно ведёт аккаунт в «Запретграме» — последний пост был буквально вчера. Видимо, это какая‑то особая, депутатская версия сервиса, до которой вражеские спецслужбы никаким образом не доберутся.

Вот и всё, что нужно знать про грозных запретителей, рассказывающих о «вражеских соцсетях». ГАспадЫн Сенцов, а ответьте-ка на вопрос: А что вы лично тогда делаете в давно запрещенном Запретграме?

Ааааа, понятно. Что положено Юпитеру - не положено быку. Т.е мы все у вас быки на заклание, получается?

Белые дяди (канал, освещающий работу на дальнем) иронизирует:

Тут Сенцов заявил, что Роскомнадзор будет отслеживать трафик, поэтому «наеб@ть» ведомство не получится.

Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать

Андрей Николаевич, если вас заставили это сказать, моргните.

Кто-то себя вдруг почувствовал монополистом связи и информации, и теперь все жители нашей необъятной должны страдать? Хмм

Если вы однажды не сможете зайти в телеграм, знайте, что мы есть в этом "замечательном" Max'е:

Помните, что "наш патриотичный" Max может хранить (вот тут все рассказано про это) ваши данные из лички на серверах Лондона. Примерно как некоторые "патриотичные" депутаты своих кровинушек.

Оказывается, правда должна цензурироваться, а нам просто не дают никакого выбора.

Враги, предатели и негодяи стоя хлопают в ладоши

Журналист, писатель Николай Андреев, автор нескольких книг О ЧВК "Вагнер, ведущий канал Аstra Мilitarum Z напоминает:

Наблюдая весь вой от граждан депутатов Госдумы относительно того, что «этот ваш интернет нам нах… не нужон», хочется напомнить всем причастным одну полезную штуку. Каюсь, я про нее сам чуть не забыл, поэтому вспомни сам – напомни и другим.

Вместо того, чтобы рвать на себе волосы в припадке ярости, ставить свечку за упокой свободы слова в Интернетах, стремглав бежать в национальный мессенджер и переносить туда рекламные контракты, нужно внимательно посмотреть на календарь. Помимо стойкого ощущения весеннего обострения, нужно отмотать время на полгодика вперед и задуматься о будущем.

Смотрите. У нас сейчас на дворе – март 2026 года. Ровно через полгода мы с вами в сентябре 2026 будем выбирать депутатов Государственной Думы IX созыва. И на этом месте я бы крайне не советовал уважаемым господам депутатам устраивать своим избирателям гидроразрыв мозга.

Дело в том, что крайний, восьмой созыв Госдумы, мы выбирали аж в 2021 году. Напомню, что тогда нас всех заботили абсолютно другие вещи:

⚔️ борьба с коронавирусом (помните, такой был?),

⚔️ митинги радикальных либералов;

⚔️ как США спешно валят из Афганистана, теряя союзников методом падения с шасси улетающих джетов,

⚔️ ваш покорный слуга писал большие тексты про Сирию и даже не подозревал, что очень скоро все силы будут переключены на ближние рубежи (и даже внутрь себя, ибо "поле битвы - сердца людей") – а "на дальних подступах" и вовсе поменяется все с ног на голову.

И Госдуму мы выбрали… ну, давайте назовем вещи своими именами – несоответствующую тем испытаниям, которые выпали на наши головы. Не соответствующую новой реальности, скажем так.

Да, они голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, да, они голосовали за принятие новых регионов. Но видит Бог, даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. А в остальные моменты мы имели шквал странных, непонятных, глупых, непродуманных и крайне вредных инициатив, от которых хотелось грызть плинтус со злости.

В общем, это я к чему. Глупо сетовать на судьбу – мы в 2021 году были совершенно другими и принимали решение, исходя из других соображений и другой логики. Но в этом году у нас представляется шанс эту нестыковку немножко подкрутить.

Например – задуматься, кого бы мы в Госдуме видеть не хотели. Указывать не буду, они обычно и сами неплохо справляются со своим позиционированием. Или открутить какой-нибудь полезный канал с освещением госдумовских событий за крайние полгода и собрать полезных сведений – кто за что голосовал и кто чего хотел протащить. Кто молчал, как рыба об лед, кто адекватностью не отличался – а кто, наоборот, умница и делал все по красоте.

Программы партий почитать, например – и выбрать, кто вам наиболее близок (опять же, на ваш вкус и цвет). Если что - у нас их в Госдуме пять штук, вот текущий электоральный рейтинг (Рейтинг смотрим тут), оцените сами.

В общем, вместо того, чтобы ругаться на вагон и маленькую тележку запретов – мотайте на ус, смотрите пристально за персонажами нижней палаты российского парламента. Ну и встретимся через полгодика уже с девятым созывом.

P.S. Я наверное даже в этом году своим собственным пешком доберусь до избирательного участка и проголосую впервые за 14 лет – до этого я обычно работал, как проклятый, не до того было. А сейчас мало того, что смогу - так еще и определился окончательно с выбором. Еще в прошлом году, тащемта, определился.

P.P.S. А вот за кого товарищ комиссар будет голосовать – я не скажу; голосование у нас тайное, вот и будем сохранять тайное – «и тогда Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».



А теперь вот такие интересные новости.

Командование ВС РФ категорически запретило личному составу использовать мессенджер MAX в зоне СВО, пишут ТГ-каналы.

"Причина запрета звучит как приговор разработчикам — критические проблемы с безопасностью, ставящие под прямую угрозу жизни солдат и офицеров — отмечает наш источник. Технологическая реальность «суверенного» приложения оказалась абсолютно несовместима с боевыми условиями. Несмотря на колоссальные бюджеты и административный прессинг при внедрении, в MAX до сих пор отсутствует базовое сквозное шифрование сообщений.

Осознав угрозу паралича боевого управления, генералитет принял сугубо прагматичное решение, проигнорировав политические амбиции Минцифры и кураторов из АП. В войска спущен прямой приказ: вернуть всю оперативную коммуникацию в Telegram.

Более того, военным даны жесткие гарантии, что грядущая тотальная блокировка мессенджера Павла Дурова, которую готовят для всей остальной страны, на территорию СВО распространяться не будет. Технически этот контур выведут из-под удара РКН", - пишет Подоляка.

То есть Телеграм получает статус критической военной инфраструктуры, а Max, напротив, демонстрирует полную профнепригодность, хотя в Минцифры клянутся, что это безопасный и защищённый продукт. Тут даже комментировать что-либо ещё излишне.

А депутат Госдумы Андрей Свинцов сегодня решил порисоваться, жёстко заявив, что в случае блокировки обойти ограничения с помощью VPN не получится.

«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Telegram никого не обхитрит – не будет ни черта функционировать», – заявил депутат, который сам, кстати, ведёт и регулярно обновляет (https://t.me/rusmonstr/90319) аккаунт в запрещённом в РФ Instagram. На который без VPN не зайдешь.

Свинцов добавил, что в случае ограничений могут остаться только легальные VPN-сервисы, которые используются для работы СМИ и отдельных организаций. Остальной трафик, по его словам, регулятор сможет отслеживать и ограничивать.

Вот оно как. Пока не представляем, как можно полностью выключить VPN в России. Но ясно видим, что ребята-блокировщики и их подручные совсем офонарели от вседозволенности.

https://t.me/riakatysha/44525