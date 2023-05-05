Весенний Питер

Сегодня немного пройдемся по весеннему Питеру. Ботанический сад Петра Великого В Михайловском саду распустились весенние цветы В Михайловском саду распустились весенние цветы Город постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение. Даже кот Елисей кажется довольным 1 Город постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение. Китайский «Сад дружбы» Нежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок. Нежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок. Парк Декабристов Приморский парк победы Сад-партер Смольного А в ночь на 23-24 апреля 2023 года некбо полыхало! Кронштадт, 1-й Северный форт. 1 В Петербурге расцвело Северное сияние В окрестностях Петербурга. В окрестностях Петербурга. В Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице Уточкина В Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице Уточкина Весна на Коменде На Уточкина зацвели подснежники Весна на Коменде На Уточкина зацвели подснежники В сквере «Мама» расцвела сакура В Красногвардейском районе во дворах недалеко от Среднеохтинского проспекта есть маленький и уютный скверик с сакурой. Это тихое и немноголюдное место, где можно полюбоваться и запечатлеть распустившиеся цветы вишни. Синявинская, 6

А совсем скоро будет вот так! А совсем скоро будет вот так!

В конце апреля обещают высадить цветы в клумбы.