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Весенний Питер

Сегодня немного пройдемся по весеннему Питеру.Весенний ПитерБотанический сад Петра ВеликогоВесенний ПитерВ Михайловском саду распустились весенние цветыВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВ Михайловском саду распустились весенние цветыВесенний ПитерГород постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение. Даже кот Елисей кажется довольным 1Весенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерГород постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение.Весенний ПитерВесенний ПитерКитайский «Сад дружбы»Весенний ПитерНежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок.Весенний ПитерВесенний ПитерНежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок.Весенний ПитерПарк ДекабристовВесенний ПитерПриморский парк победыВесенний ПитерСад-партер СмольногоВесенний ПитерА в ночь на 23-24 апреля 2023 года некбо полыхало! Кронштадт, 1-й Северный форт. 1Весенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВ Петербурге расцвело Северное сияниеВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВ окрестностях Петербурга.Весенний ПитерВесенний ПитерВ окрестностях Петербурга.Весенний ПитерВ Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице УточкинаВесенний ПитерВесенний ПитерВесенний ПитерВ Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице УточкинаВесенний ПитерВесна на Коменде На Уточкина зацвели подснежникиВесенний ПитерВесна на Коменде На Уточкина зацвели подснежникиВесенний ПитерВ сквере «Мама» расцвела сакура Весенний ПитерВ Красногвардейском районе во дворах недалеко от Среднеохтинского проспекта есть маленький и уютный скверик с сакурой. Весенний ПитерВесенний ПитерЭто тихое и немноголюдное место, где можно полюбоваться и запечатлеть распустившиеся цветы вишни. Весенний ПитерСинявинская, 6

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В конце апреля обещают высадить цветы в клумбы.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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