Весенний Питер

Сегодня немного пройдемся по весеннему Питеру.Ботанический сад Петра ВеликогоВ Михайловском саду распустились весенние цветыВ Михайловском саду распустились весенние цветыГород постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение. Даже кот Елисей кажется довольным 1Город постепенно расцветает и дарит людям волшебное настроение.Китайский «Сад дружбы»Нежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок.Нежные бутоны японской вишни создают особую атмосферу во время вечерних прогулок.Парк ДекабристовПриморский парк победыСад-партер СмольногоА в ночь на 23-24 апреля 2023 года некбо полыхало! Кронштадт, 1-й Северный форт. 1В Петербурге расцвело Северное сияниеВ окрестностях Петербурга.В окрестностях Петербурга.В Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице УточкинаВ Приморском районе зацвели первые подснежники. Фотографии цветов сделали на улице УточкинаВесна на Коменде На Уточкина зацвели подснежникиВесна на Коменде На Уточкина зацвели подснежникиВ сквере «Мама» расцвела сакура В Красногвардейском районе во дворах недалеко от Среднеохтинского проспекта есть маленький и уютный скверик с сакурой. Это тихое и немноголюдное место, где можно полюбоваться и запечатлеть распустившиеся цветы вишни. Синявинская, 6
А совсем скоро будет вот так!А совсем скоро будет вот так!
В конце апреля обещают высадить цветы в клумбы.
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