Владимиру Семёновичу Высоцкому 88 ...

25 января день рождения Владимира Семеновича Высоцкого – замечательного актера и поэта с гитарой

Сегодня на календаре 25 января – день рождения человека, которого в Советском Союзе знали и любили все от мала до велика. В его 88 день рождения я хочу предложить вам вспомнить этого замечательного поэта и актера.

«Теперь — самое главное. Если на две чаши весов бросить мою работу: на одну — театр, кино, телевидение, мои выступления, а на другую — только работу над песнями, то, я вас уверяю, песня перевесит! Несмотря на кажущуюся простоту этих вещей — можете мне поверить на слово, я занимаюсь этим давно, — песни требуют колоссальной отделки и шлифовки, чтобы добиться в них вот такого, будто бы разговорного тона. Я вам должен сказать, что песня для меня — никакое не хобби, нет! У меня хобби — театр.»

Не секрет, что сам он в первую очередь считал себя автором – исполнителем, поэтом с гитарой. Вот как он сам об этом говорил:

Наверное, таким же хобби для него было и кино. Но ведь именно с киноэкрана впервые мы услышали песни Владимира Высоцкого и узнали, как он выглядит. Поэтому сегодня я предлагаю вам мои уважаемые читатели вспомнить Высоцкого – киноактера.

Впервые в кино Владимир Высоцкий снялся ещё студентом Школы-студии МХАТ в фильме «Сверстницы». Роль студента Пети была настолько крошечная, что он даже не был указан в титрах. Следующая роль в фильме «Карьера Димы Горина» 1961 года была достаточно большой. Партнером Высоцкого стал уже гораздо более опытный, но не успевший ещё стать «всесоюзным Шуриком» Александр Демьяненко А. Демьяненко – Дима Горин, В. Высоцкий - шофёр Софрон.

1962 год ознаменовался для Высоцкого двумя ролями военных моряков «713-й просит посадку» - американский морской пехотинец «Увольнение на берег» - Петр, матрос Черноморского флота.

На съемках фильма «713-й просит посадку» Высоцкий познакомился с актрисой Людмилой Абрамовой, которая впоследствии стала его второй женой и матерью двоих его сыновей. Следующим фильмом стала сатирическая комедия «Штрафной удар» по сюжету некий предприимчивый сельский руководитель товарищ Кукушкин (М. Пуговкин), формирует команду для участия в сельской спартакиаде из высоко классных мастеров спорта оформив их комбайнерами скотниками и т.

д. В частности, Высоцкий сыграл гимнаста Юрия Никулина (шутка сценариста, наверное), которого по ошибке записали под именем конюха Маслюкова на конные скачки.Затем были фильмы, которые сегодня почти никто и не помнит:«На завтрашней улице» - бригадир строителей Пётр Маркин«Наш дом» - безымянный радиотехник.

В 1965 году на экраны вышел фильм «Стряпуха». Здесь Высоцкий не похож сам на себя. Во-первых блондин, во-вторых разговаривает, а главное ПОЁТ не своим голосом. А вот следующий фильм «Вертикаль», снятый в 1966 году Станиславом Говорухиным, стал по настоящему переломным в творческой судьбе Владимира Семеновича. Он не только сыграл в нем одну из главных ролей радиста Володи, но и написал пять песен которые вскоре пела буквально вся страна. Честно сказать я думаю, что процентов на 70 своим успехом «Вертикаль» была обязана именно песням Высоцкого и именно с этой картины началась слава Владимира Семеновича как автора исполнителя.

Практически одновременно с фильмом Говорухина зрители увидели фильм «Я родом из детства» белорусского режиссёра Виктора Турова. Для этого фильма Высоцкий сыгравший роль прошедшего всю войну танкиста с обезображенным лицом написал несколько своих самых известных военных песен «Братские могилы», «Звёзды», «Высота», «Штрафные батальоны», «В холода, в холода…». Некоторые из них прозвучали полностью, некоторые фрагментарно. Песню «Братские могилы», ставшую заглавной, по предложению Высоцкого записал Марк Бернес.

С конца 60-х годов Высоцкий обретает статус звезды первой величины. Режиссеры приглашают его исключительно на главные роли: «Короткие встречи». Нина Русланова – Надя, Владимир Высоцкий - Максим «Интервенция» - Евгений Бродский «Служили два товарища» - поручик Брусенцов «Хозяин тайги». Высоцкий - Рябой, бригадир сплавщиков, Золотухин – милиционер Серёжкин. «Опасные гастроли». Жорж Бенгальский — актер театра «Варьете» и революционер – подпольщик.

В 70-е годы Владимир Семенович Высоцкий снимался мало. И дело в общем то не только в том, что ему не давали, как сейчас почему-то принято считать. Длительные гастрольные туры, поездки за границу, работа в театре, где он стал к этому моменту актером №1, требовали все больше сил и времени. Была и другая причина, по которой режиссеры просто опасались иметь с ним дело. Например известно, что Гайдай Утвердил Высоцкого на роль Остапа Бендера в «12 стульях» Наталья Крачковская и Владимир Высоцкий. Проба к фильму "12 стульев"

Однако перед самым началом съемок Владимир Семенович то, что называется «ушёл в штопор», чем создал режиссеру массу проблем.

По-настоящему заметными работами в кино 70-х для Высоцкого стали картины: «Бегство мистера Мак-Кинли» «Единственная» «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»

ну и конечно же легендарный телевизионный пяти серийный фильм «Место встречи изменить нельзя» Наверное, нет в нашей стране ни одного человека, который не знал бы и не любил этот фильм, а у большинства зрителей Высоцкий навсегда будет в первую очередь ассоциироваться с Глебом Жегловым. 8 ноября 2016 года на улице Петровка возле дома №38 был открыт памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову. Думается объяснять выбор места установки не нужно. Автор скульптурной композиции народный художник России Александр Рукавишников. Кстати сказать, это не единственный памятник героям братьев Вайнеров в России Волгоград. Ангарск.

Последней работой в кино для Владимира Высоцкого трёхсерийный телевизионный художественный фильм «Маленькие трагедии», поставленный режиссёром Михаилом Швейцером по сочинениям А. С. Пушкина. Высоцкий - Дон Гуан

Фильм был впервые показан по ЦТ летом 1980, незадолго до смерти Владимира Семеновича.

На этом мои уважаемые читатели позвольте прерваться.

Ну а глубокоуважаемому Владимиру Семёновичу Высоцкому Вечная, Добрая память. Спасибо Вам за то, что Вы жили на этой земле, и конечно же за Ваше творчество. https://dzen.ru/a/Z5UnU0qPlDRVzSAC Сегодня 88 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Человека самого необходимого и самого немыслимого в эти наши дни.

Когда он пел об аистах, возвращающихся после войны, он не мог знать, что через десятилетия после его ухода на этих же землях аисты будут вить гнёзда из оптоволокна для боевых дронов. И вряд ли представлял какими смыслами переполнится в это наше время его «Баллада о борьбе».