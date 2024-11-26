Первые потери

Я ставила тему о практически первом провале, но не по вине наших воинов. О бое в Харькове. Для ознакомления с теми событиями статья Бориса Рожина: «Тигры» в снегу»

Нашлось несколько имен погибших в том бою. Им и посвящен этот материал.

ПАМЯТИ БОЙЦА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦНАЗА ПСКОВСКОЙ БРИГАДЫ ГРУ ЮРИЯ МАНЮКОВА.

22 августа 2024 года ему исполнилось бы 36 лет

Юрий с отличием окончил школу №10, затем Елецкий лицей сферы бытовых услуг и сервиса, где получил специальность «Автомеханик, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств». С 2006 года проходил срочную службу в рядах Российской армии в подразделении морской пехоты Северного флота. Отдав долг Родине, вернулся в Елец и начал работать в локомотивном депо. Родные и близкие характеризуют Юрия как открытого, простого, честного парня с большим сердцем и доброй душой. Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словами.

В 2015 году Юрий принял решение связать свою жизнь с армией и подписал контракт о прохождении службы в ГРУ, где неоднократно был поощрён командованием за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

Юрий погиб 27 февраля 2022 года спустя три дня после начала специальной военной операции. Его подразделение вошло в город Харьков, где успешно продвигалось по местным улицам и занимало стратегически важные объекты, но впереди их ждала подлая засада…

Спецназовцы перегруппировались и заняли оборону в городской школе №134 по улице Шевченко, где в течение десяти часов отражали атаки неонацистов.

Указом президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции на территории Украины, гвардии ефрейтор Манюков Юрий Вячеславович награждён орденом Мужества (посмертно).

«Юра всегда был парнем ответственным, добродушным и отзывчивым. Что не попросишь, всё всегда сделает, поможет. Все мы гордимся за нашего Юру, помним, любим и скорбим… Любовь к тебе, родной сынок, умрёт лишь вместе с нами, и нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами…» – рассказывает мама героя Алла Анатольевна.

И славный город Елец гордится нашими героями, увековечивает и чтит память о них! Светлая память, Воину!

Информацию предоставил читатель группы ГероиРоссии

https://t.me/geroirossii/7309

Солоха Артём Петрович (21.08.2000) из п. Борисовка. Портрет работы Вадима Окладникова.

Учился в школе №1 им. А.М.Рудого с 1 по 9 класс. Затем поступил в Борисовский агромеханический техникум. В октябре 2020 года заключил контракт с МОРФ. Служил в 2 отдельной гвардейской бригаде спецназначения ГРУ. В ходе специальной военной операции «Тигры» в снегу» 27 февраля 2022 во время штурма Харькова спецназ втянулся в уличные перестрелки и в условиях отсутствия связи нашел свое последнее пристанище в стенах школы №134, где до ночи отбивал украинские танки, находясь в пылающем здании. Во время этого боя погиб. Награжден Орденом мужества посмертно. В школе № 1 кадетский класс 5 «в» назван в честь А.Солоха, 9 декабря была открыта мемориальная доска. 9.12.2023 увековечен на памятнике погибшим в СВО.

МАКСИМ СЕРАФИМОВ: РАНЕНЫЙ СТАРЛЕЙ НАКРЫЛ СОБОЙ ГРАНАТУ, ПЫТАЯСЬ СПАСТИ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ



Портрет работы Вапдима Окладникова

Максим Владимирович Серафимов родился 8 января 1995 года в городе Уфа, Башкортостан, Россия. Учился в уфимском центре образования № 40 с углублённым изучением отдельных предметов, занимался греко-римской борьбой, был кандидатом в мастера спорта, победителем первенства Башкортостана.

Максим блестяще учился в школе, знал английский, французский и башкирский языки. Кстати, будучи командиром, он со своими подчинёнными регулярно писал диктанты, так как считал, что военный должен быть безупречен во всём.

В детстве Максим был щуплым мальчиком, поэтому его тренер по греко-римской борьбой Геннадий Сырцев даже предположить не мог, что это – будущий победитель и герой.

"Он всегда шёл к результату. Помню, на одном из турниров его поставили бороться с мальчиком старше на два года. Сначала проигрывал, я уже и не ждал результата. И тут Макс сконцентрировался, сделал свой коронный переворот и одержал победу", — рассказывал тренер Евгений Сырцев.

После окончания школы Максим Серафимов выдержал огромный конкурс и поступил в Рязанское училище ВДВ имени генерала армии Маргелова. Исполнилась его мечта. Но, только он сам и его родители знали, сколько сил вложено в её осуществление.

Став кадровым офицером разведки спецназа ГРУ, Серафимов направился служить в Псков во 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду спецназначения. История бригады насчитывает более 70 лет. В 1985 году участвовала в военных мероприятиях "Приграничная зона "Завеса"", ещё известных, как "Караванная война", главной задачей которой была блокировка дорог, по которым шло снабжение моджахедов из Пакистана.

За выполнение боевых действий в Чечне четверо военнослужащих бригады получили звания Герой России. Спустя 20 лет Максим Серафимов стал пятым Героем. В этом году Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской за мужество, проявленное личным составом.

Родители говорят, что их сын пошёл в армию не ради денег и льгот, а потому, что хотел стать настоящим воином.

«Знал, что в бою жизнь и смерть — всё на грани. Он говорил, что сражается за своих родных, за будущее», — говорит Владимир Серафимов.

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Наши войска попытались атаковать Харьков с северо-запада. На дорогах шли тяжёлые бои. Войскам удалось подойти к окраинам города с нескольких направлений 25 февраля, 26 февраля город окружили.

Группа разведчиков вошла в Харьков утром 27 февраля. Бойцы попали под шквальный огонь противника, но задание выполнили — объект заняли. Однако спецназовцев блокировали, подогнав тяжёлую технику.

После гибели старшего командира, 27-летний Максим Серафимов взял командование на себя. Сумел быстро организовать оборону, расставив бойцов на позиции, дал отпор. Его группа уничтожила тридцать боевиков и один БТР. Псковский отряд более десяти часов удерживал оборону, вёл ожесточённый бой с превосходящими силами противника.

Серафимов получил несколько ранений, но, превозмогая боль, продолжал командовать обороной. А когда в окно прилетела граната и упала в двух метрах от него, он оттолкнул стоявшего рядом разведчика и закрыл её собой…

…Долгое время Максима Серафимова считали без вести пропавшим. О смерти сына родители узнали только в июне. 12 июля указом президента России ему присвоили звание Героя России и наградили орденом Генерала Шаймуратова. Орден носит имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, погибшего в феврале 1943 года в ходе Харьковской оборонительной операции.

«Я могу только гордиться им и всеми, кто выбрал для себя профессию — защищать Родину. Сейчас нет другого пути, нельзя потерять Родину и честь. Именно с таким девизом русских офицеров жил мой сын», — высказался на митинге-концерте отец Героя России.

Старшего лейтенанта Максима Серафимова похоронили 10 июня в родной Уфе. Его именем назвали военно-патриотический парк "Патриот" и уфимскую школу №40, где он учился. Открыт кабинет имени Героя.

В школе рассказали "Царьграду", что очень гордятся Максимом. В честь десантника там открыли мемориальную доску. Портрет бывшего ученика теперь украшает фасад. Флаг России на торжественной церемонии поднимал его младший брат, девятиклассник Виктор Серафимов. Он, как и брат, отличник.

В одном из кабинетов появилась Парта Героя. На ней написана биография Максима, его путь воина. При жизни он по возможности приезжал в родную школу, общался с учениками. Делал это исключительно по своему желанию.

«Удивительный человек, настоящий русский офицер. На него надо равняться, помнить о его подвиге», — сказал на открытии мемориальной доски глава Башкортостана Радий Хабиров.

После смерти Максима первый заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов на своей странице ВК написал такие слова:

«Он поступил как настоящий командир, ценой своей жизни спас подчинённых. Сюжет как из фильмов про Великую Отечественную войну. Враг предлагает сдаться, но наши отвечают огнём. Они знают, что попали в глубокое окружение и помощи не будет, но до последнего патрона удерживают оборону. Русские не сдаются, отступать не умеют».

https://vk.com/wall-33091968_190994

Соколов Александр Игоревич. 16.01.2000 - 27.02.2022. Герой Российской Федерации

Портрет работы Вадима Окладникова На этом фото - Соколов Александр Игоревич (2000 – 2022), участник Операции Z, Герой Российской Федерации, ефрейтор 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, разведчик. Погиб в феврале 2022 года, прикрывая отход товарищей.

Александр Соколов родился 16 января 2000 года в городе Кириши под Петербургом, в обычной русской семье. Однако, в отличие от множества своих сверстников, воспитанием которых 30 лет никто не хотел заниматься, школьник Саша Соколов попал в хорошие руки. Во время учёбы в Киришском лицее он оказался среди воспитанников региональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения Ленинградской области «Кречет». Толком не знаю, была ли это скаутская дружина, созданная при лицее, или некий независимый от школьной администрации военно-патриотический клуб, в который записался будущий Герой Российской Федерации, но ветераны спецназа сумели заложить в голову мальчика здоровые патриотические идеи. Вскоре под влиянием этих идей школьник Саша Соколов примкнул к красным следопытам - стал бойцом поискового отряда «Небо Ленинграда». Александр Соколов. Фото из семейного архива.

Неизвестно, сделано ли это фото во время Операции Z, или же Соколов изображён на нём ещё воспитанником "Кречета".

В 2016 году Александр окончил 9 классов лицея и поступил в Киришский медицинский колледж. Во время учёбы в коллежде он также прошёл курсы по оказанию первой медицинской помощи и по массажу. Видимо, Соколов уже тогда чувствовал, что войны с нацистской Украиной России не избежать и готовился служить своей Родине в боевых условиях - пока что по своей "мирной" специальности.

В 2020 году Соколов завершил обучение в колледже, прошёл государственную практику и устроился в качестве волонтёра в ковидный госпиталь, развернутый в Киришах в связи с пандемией. Характерная черта: молодой медик сознательно и добровольно идёт туда, где опаснее, но где его навыки в наибольшей степени пригодятся. Вскоре он перешёл из волонтёров на штатную должность медбрата ковидного госпиталя.

В ноябре 2020 года жизнь Соколова круто изменилась. Мне не совсем понятны причины, по которым он решил бросить медицину - вероятно, люди, знавшие его близко, могли бы уточнить информацию по этому вопросу. Так или иначе, Александр Соколов приехал в Псков и обратился во 2-ю отдельную ордена Жукова бригаду специального назначения, где служили его тренеры и инструкторы из «Кречета», с просьбой зачислить его в состав бригады. Командование пошло навстречу молодому человеку, причём, как имеющий специальную подготовку, он был принят в бригаду вопреки тому, что не имел за плечами опыта срочной военной службы. Александр Соколов - боец спецназа

С первых же дней освободительного похода Российской Армии на Украину Александр Соколов в составе своей бригады находился на фронте и принимал участие боевых действиях против украинских фашистов. 27 февраля 2022 года подразделения 2-й отдельной Псковской бригады спецназа зашли на территорию города Харьков, где завязали уличные бои. Подразделение, в состав которого входил Соколов, попало в засаду украинских фашистов. В ходе перестрелки Александр Игоревич был ранен и вызвался прикрывать отход своего подразделения. Он долго отстреливался, а когда украинские каратели, окружившие его, подобрались вплотную, ефрейтор подорвал себя гранатой. Тяжело решиться на такой шаг, тяжелее вдвойне, когда знаешь, как Православная Церковь смотрит на самоубийство. Но поступок Соколова был не самоубийством, а сознательным самопожертвованием - он понимал, сколько жизней украинских убийц заберёт с собой его граната, понимал, что этот взрыв, который прекратит его юную жизнь, скорее всего, хоть на какое-то время лишит карателей возможности преследовать его товарищей. И принял решение. Александр Соколов в полной боевой экипировке на фронте.

Более трёх месяцев Александра Соколова считали пропавшим без вести, пока его останки не были обнаружены российскими войсками. Тело героя было вывезено в Россию и предано земле 20 июня 2022 года в Киришах на кладбище «Мерятино».

12 июля 2022 года президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий Российских Вооружённых Сил Владимир Путин своим указом присвоил Александру Соколову звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая Звезда» вручили матери Александра Игоревича 26 июля 2022 года в Санкт-Петербурге, в штабе Западного военного округа. В обращении администрации Киришского района по этому поводу говорилось:

"Выражаем искреннюю благодарность Наталье Соколовой, воспитавшей достойного гражданина страны, мужественного Защитника Родины! Гордимся тем, что Киришская земля взрастила доблестного Сына Отечества! Вечная слава и память Герою Александру Соколову!" 3 октября 2022 года на стене Киришского лицея, в котором учился ефрейтор Соколов, установили мемориальную доску в его честь.

Мать Александра Соколова, Наталья Владимировна, получает медаль "Золотая Звезда", присвоенную её сыну посмертно.



Установка в Киришах мемориальной доски в память Александра Соколова

https://mikhael-mark.livejournal.com/1323702.html

Навечно зачислен в списки 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения.



И еще один Герой этих дней.

Капитан уходил последним На этом фото - герой Операции Z капитан Александр Николаевич Жихарев (1993 – 2022), командир роты 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Этот офицер, нескольких месяцев не доживший до своего 29-летия, погиб в неудачных для Российской Армии боях за освобождение Харькова, но погиб так, как подобало погибнуть настоящему русскому офицеру.

Александр Жихарев родился в День Защиты Детей - 1 июня, в проклятом для России 1993-м году. Уже в этом, будь я суеверным человеком, я мог бы углядеть знак его будущей судьбы - ведь и погибнуть ему предстояло на войне, которую Русская Армия начала ради защиты истребляемых украинскими нацистами русских детей. А вся его предвоенная жизнь, по сути, была ясным и сознательным отрицанием тех гнилых антипатриотических идей, которые восторжествовали в октябре 1993-го. Родители будущего героя жили в Санкт-Петербурге, городе, заботливо сохраняющем свои боевые традиции: в Питере много памятников, связанных с Блокадой Ленинграда, день прорыва Блокады и день полной её ликвидации всегда отмечались в городе на Неве крайне торжественно. Сам же город пропитан духом Российской империи, духом петровских и екатерининских времён (и связанных с этими периодами войн), духом Гвардии. Любознательному взору откроются в Петербурге и памятные места связанные с XIX столетием, с победой над Наполеоном и с освободительным походом Александра II в Болгарию. Эта атмосфера бережного отношения к исторической памяти с детства окутывала и Сашу Жихарева. Семья его была многодетной (шестеро детей), однако родителям хватало времени на всех. В 1998 году Александр Жихарев пошёл в среднюю общеобразовательную петербургскую школу №208, в которой проучился восемь классов, затем в 2006 году перевёлся в лицей №369 Красносельского района. Завершил своё школьное образование будущий герой-антифашист в 2009 году. Судя по этой фотографии из семейного архива, в свободное от учёбы и занятий спортом время Жихарев любил погонять на мотоцикле.

Уже в школьные годы Александр увлекался единоборствами и военно-прикладными видами спорта. Он посещал секции бокса, рукопашного боя и подводного плавания. По окончании школы он поступает в Новосибирское высшее военное командное училище, решив связать свою жизнь с вооружёнными силами. Несколько неожиданное решение для мальчика, росшего в 90-е годы, когда большинство его сверстников мечтало о криминальной романтике да о "крутых тачках". Но я уже говорил об особой атмосфере Петербурга, да и семья, полагаю, занималась воспитанием своих детей на здоровых началах. В 2013 году Александр Николаевич переводится в Рязанское высшее военно-воздушное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова на специальный факультет. Учёба там была труднее, чем в Новосибирском училище, зато традиции богаче. Александр Жихарев в бытность старшим лейтенантом.

В 2014 году Александр Николаевич Жихарев окончил училище и начал свою офицерскую службу во 2-й отдельной Псковской ордена Жукова бригаде специального назначения Главного управления Генерального штаба. Командир взвода, потом командир роты... Жихарев был настоящим боевым офицером, регулярно выезжал в командировки в горячие точки, где приобрёл свой первый боевой опыт. В том числе в 2020 году он побывал в зоне боевых действий в Сирии, где Российская Армия помогает законному правительству в его неравной борьбе с многочисленными бандами исламских террористов, поддерживаемых и вооружаемых т.н. "цивилизованным миром". Участие в Сирийской войне принесло ему боевую награду - медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами. В свободное от участия в боевых действиях время Жихарев совершенствовал свои навыки в военно-прикладных видах спорта. Он стал мастером спорта по рукопашному бою, освоил прыжки с парашютом до такой степени, что получил статус парашютиста-инструктора (всего совершил 150 прыжков). Неоднократно участвовал в спортивных соревнованиях, проводимых в Вооружённых Силах России.

24 февраля 2022 года Российская Армия получила долгожданный приказ перейти украинскую границу. Россия вступала в необъявленную войну, которую украинские фашисты вот уже восемь лет вели против мирного русского населения Донецкой и Луганской областей. Восемь лет дончане и луганчане ждали, когда русская армия придёт им на помощь, восемь лет под варварскими обстрелами украинских карателей они не теряли надежду, что Родина-мать снова примет их, насильно отторгнутых в 1991 году, в отчий дом. Теперь их мечты начинали сбываться. Псковская бригада спецназа развивала наступление на харьковском направлении, обходя группировку карателей на Донбассе с севера. Рота под командованием капитана Жихарева (позывной «Ветер»), состоявшая из тридцати разведчиков, успешно выполняла боевые задания. За период с 24 по 27 февраля бойцами Жихарева были подавлены 9 огневых точек украинских фашистов и уничтожены 2 вражеских бронетранспортёра. Александр Жихарев в полевых условиях на фоне палатки. Это фото, скорее всего, сделано в Сирии.

Утром 27 февраля 2022 года разведрота капитана Ветра вступила в Харьков. На улице Шевченко русские бойцы были встречены шквальным огнём многократно превосходящих сил фашистов. Спецназовцы потеряли два из четырёх бронеавтомобилей "Тигр", на которых они продвигались. Вынужденные покинуть подбитую технику, разведчики укрылись в здании расположенной неподалёку школы. Благо, день был воскресный, и учеников в школе находиться в принципе не могло. Обратим внимание: капитан Жихарев, имея необходимость укрыть своих бойцов от вражеского огня, уводит их в единственное априори пустующее здание в округе, не желая подвергать опасности мирное население.

Украинские каратели немедленно стянули к школе многочисленные подразделения различных силовых ведомств и бронетехнику. По обороняющимся российским разведчикам открыл огонь танк. Около 10 часов, до наступления темноты, российские бойцы под командованием Жихарева оборонялись, заблокированные в школе. Им удалось отразить три яростных штурма со стороны фашистов и уничтожить около сотни карателей. Однако после того, как танк открыл огонь зажигательными снарядами и в здании школы возник пожар, стало ясно, что дальше удерживать школу не получится. Взвесив все за и против, Жихарев отдал приказ своим бойцам под покровом темноты и дыма выходить из здания и отступать к назначенному пункту сбора, а сам остался прикрывать их отход. Несколько раз раненый, он продолжал отстреливаться от карателей, пока последний из его сослуживцев не покинул здания школы, после чего попытался выбраться сам. Эта попытка не увенчалась успехом - на выходе из здания Жихарев получил смертельное ранение. Как рассказали потом сослуживцы, Александр Николаевич в одиночку смог уничтожить ещё десять фашистов. Капитан спецназа дорого продал врагам свою жизнь.

Тело героя российские бойцы смогли выручить. Он был похоронен в Санкт-Петербурге 25 апреля 2022 года. 3 мая того же года президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил капитану Жихареву Александру Николаевичу звание Героя Российской Федерации посмертно. Сегодня стену санкт-петербургского лицея № 369 украшает невзрачная мемориальная доска. На ней нет даже фотографии доблестного выпускника. Но надпись сообщает, что в этом лицее "учился Герой Российской Федерации Александр Николаевич Жихарев". Какой подвиг он совершил, в каких боях участвовал, мемориальная доска также умалчивает - видимо, из соображений безопасности семьи погибшего. Хотелось бы надеяться, что война скоро закончится нашей победой, и мемориальная доска в честь капитана Жихарева станет более информативной. Стена с фотографиями предков-героев в доме Александра Жихарева.

В доме Жихаревых всегда была стена, на которой висели фотографии доблестных предков - защитников Отечества в годы Первой и Второй Мировых войн. Прапрадед Александра Николаевича служил начальником штаба кавалерийского полка в царские годы, прадед служил в разведке в годы Великой Отечественной, сражался с фашистами и погиб, прикрывая отход своей разведгруппы. Глядя на эту стену, отчётливо понимаешь, в какой атмосфере воспитывался будущий герой Операции Z. Теперь на этой "стене почёта" появилась и фотография самого Александра Жихарева. Теперь его пример будет вдохновлять новые поколения семьи. Благо, семья многодетная - есть, кого вдохновлять. Тем более, что у самого капитана подрастает сын. Мальчик знает, кем был его отец и гордится им.

https://mikhael-mark.livejournal.com/1324299.html "Сегодня город отдаёт дань памяти и глубокого уважения Герою России Александру Николаевичу Жихареву, который учился в этом лицее. Он родился в многодетной семье военнослужащего, где знают, что такое воинский долг и воинские традиции. Благодаря таким семьям Россия всегда побеждала и будет побеждать", – сказал на открытии губернатор Ленинградской области.

«Я горжусь своим сыном! Он выполнил воинский и человеческий долг перед семьёй, перед вами. Я счастлива, что школа не забудет его, и вы будете его помнить - простого парня, который учился в вашей школе и защищал вас», – сказала мать героя Елена Михайловна Жихарева.

К сожалению ни высокие награды, ни громкие слова никогда не вернут родителям сына. Капитан Жихарев навсегда останется молодым, он до конца выполнил свой долг и ушел в вечность. Единственное, что все мы можем сделать для Героя- не дать времени стереть его имя из истории, ведь человек жив до тех пор, пока о нем помнят.

https://dzen.ru/a/ZAC3Pc_o5SQ_C81j

Их было больше. Но это пока все, что удалось найти об участниках тех смертельных дней.