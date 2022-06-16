Последний парад белой армии. Когда и где белые побратались с красными и прошли на совместном параде

1945 год отмечен в истории СССР четырьмя военными парадами победителей. 16 сентября в ознаменование поражения милитаристской Японии советские солдаты прошли улицами Харбина. «Восточная война» выдалась стремительно победоносной. СССР объявил японцам войну 8 августа, а уже 2 сентября последние безоговорочно капитулировали. Но примечательным было то, что в одном строю с победителями из Красной армии прошли белые, поучаствовав в последнем в истории их движения военном параде.

Решительное наступление советской армии и капитуляция японцев

Советский маршал Малиновский выступает перед харбинцами.

С августа по сентябрь 1945 года, опираясь на обязательства по результатам Ялтинской конференции, проходила военная кампания СССР против Японии. По итогам советского наступления была полностью разгромлена сильнейшая группировка японских войск — огромная Квантунская армия. Красная армия освободила Маньчжурию, Ляодунский полуостров, северо-восток Китая, южный Сахалин, Курилы и северную часть Кореи.

Япония, оставшаяся на материке без основной военно-промышленной базы и самой сильной сухопутной группировки, была лишена возможности продолжать вооружённое противостояние. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября на борту американского корабля «Миссури».

Вторая мировая завершилась. Ранее, в 20-х числах августа, русские освободили от японских оккупантов маньчжурский город Харбин. Вскоре сюда пожаловал маршал Василевский, командующий советскими войсками на Дальнем Востоке. Он и сообщил командному штабу о решении Сталина провести в городе военный парад по случаю победы над Японией.

Харбин - центр белоэмиграции

Горожане встречают советскую армию.

Выбор Харбина местом проведения показательного парада не всем был понятен. В Китае, казалось бы, городов великое множество. Освобождение очередного не казалось чем-то особо значимым. И в любом населенном пункте китайцы встречали советских воинов как освободителей. Но важность взятия Харбина вытекала из его исторических особенностей. Этот город в 1898 году построили русские. Его дальнейшая история была связана с Китайско-Восточной железной дорогой. С октябрьским переворотом руководители КВЖД и местные власти, отказавшиеся признать большевистскую власть, открыли городские ворота для антибольшевистски настроенных эмигрантов. В Харбин начали стекаться белые офицеры. Не так массово, конечно, как на Дон, но в достаточных количествах для создания действующего боевого формирования.

Так, по окончании Гражданской войны Харбин и стал одним из центров белоэмигрантов. Какое-то время их возглавлял даже будущий верховный предводитель Белой России Колчак. И вот наступает день, когда в белоэмигрантское гнездо вступает Красная Армия. Возможно, советское командование и опасалось вероятных эксцессов. Но по воспоминаниям очевидца событий, красного маршала К.А. Мерецкова, обстановка была иной. Он рассказывал, что именно русские горожане оказали красным серьезное содействие. Они наводили советских десантников на штабы и казармы врага, захватывали и удерживали узлы связи, брали пленных. Узнавшие о советском наступлении солдаты-маньчжуры из белых складывали оружие и переходили на сторону соотечественников. Другие же организовывали партизанские отряды, содействуя приближению победного для СССР военного исхода.

Угощения для советских солдат на догорающих улицах

Советский десант в Харбине.

Вошедших в Харбин красных приятно удивляли вывески на городских зданиях с «ерами» и «ятями» в стиле письма дореволюционной России. Первыми советские танки на улицах встречали русские эмигранты. Когда горожане узнали о готовящемся в Харбине параде победы, они участливо стали предлагать красноармейцам свои услуги: постирать, заштопать, отгладить потрепанное солдатское обмундирование. Местные портные даже брались за пошив для офицеров парадных кителей и галифе. Для приведения в подобающий вид боевой техники сносили краску.

Вдоль улиц, еще пылающих и наполненных гарью, расставляли столы с угощениями для освободителей. Один из тамошних белоэмигрантов вспоминал, как увидел подъехавшего к собору русского офицера. По его свидетельствам, люди выкрикивали «ура» и плакали, а в храме шел торжественный молебен в честь освобождения от японского ига. Рассказывали о теплой встрече советских войск белоэмигрантами и рядовые Красной Армии. Казалось странным, что недавние непримиримые противники красных столь предупредительны и учтивы. Но историки поясняют такую ситуацию просто. Японский оккупационный режим был не особо дружественным по отношению к русским. И вышло так, что искавшие в Харбине спасения от репрессий советских наткнулись на японские.

Белые и красные в общей парадной колонне войск-победителей

Танковое шествие.

Воскресным днем 16 сентября войска-победители выстроились ровными прямоугольниками на городской Вокзальной площади. Места для всех желающих поприсутствовать не хватало, поэтому часть стрелковых батальонов, отряды саперов и связистов, миномёты и артиллерию расставили колоннами на прилегающих улицах. Харбинцы окружали солдат и технику, забрасывая все охапками цветов. Но самое неожиданное было в другом.

К советскому командованию подошла группа ветеранов Белого Движения с просьбой присутствовать на торжестве в своей классической белогвардейской форме. Разрешение было получено, и белоэмигранты прошли маршем в общей колонне, предваряя парад Красной Армии. Позже об этом эпизоде вспоминал секретарь Приморского крайкома ВКП(б) Пегов. Он рассказывал, как мимо трибун с партийными чиновниками шли старики, часть которых, опираясь на костыли, несли на груди георгиевские кресты и медали. Следом шествовали русские гражданские, покинувшие в своё время Россию.

Белые ветераны из каппелевцев и семёновцев отдавали честь молодым русским солдатам, достойно поддержавшим победоносную славу дедов. А спустя полгода, на торжественном собрании в Харбине, маршал Малиновский обратился к присутствующим в зале участникам Великого Сибирского Ледяного Похода с такими словами: «Товарищи! Вы дожили до дня, когда получили право, а мы возможность назвать Вас товарищами».

На параде

https://picturehistory-livejournal-com.turbopages.org/picturehistory.livejournal.com/s/4886604.html