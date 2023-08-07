Территория Героев...(104)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Старший сержант Пижук ЕвгенийСтарший сержант Евгений Пижук в составе дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.
В ходе ведения инженерной разведки на участке дорог обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру дозора, после чего приступил к разминированию.
Несмотря на возможный дистанционный подрыв установленных ловушек, Евгений лично обезвредил 4 вражеских мины и фугаса.
https://zpobeda.ru/evgenij-pizhuk/
Старший сержант Маринин ИльяСтарший сержант Илья Маринин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по восстановлению, ремонту и обслуживанию вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения или вышедшей из строя в ходе боевых действий.
Илья Маринин производил ремонт, замену узлов и агрегатов на автомобильной технике, а также осуществлял ремонт машин на гусеничном ходу.
Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшего сержанта Ильи Маринина после проведённого технического ремонта и обслуживания были возвращены в строй более тридцати единиц техники, такие как, автомобили Урал и КамАЗ, а также легкобронированные многоцелевые транспортёры-тягачи.
https://zpobeda.ru/ilya-marinin/
Рядовой Грунин МаксимРядовой Максим Грунин в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по прикрытию государственной границы. В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта взвода Грунин обнаружил в воздухе вражеский ударный беспилотный летательный аппарат, летящий на предельно малой высоте.
Доложив старшему на опорном пункте о приближающемся воздушном объекте противника, рядовой Грунин незамедлительно открыл по нему огонь из штатного стрелкового оружия. Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал.
Мужественные и профессиональные действия рядового Максима Грунина позволили не допустить атаку на позиции.
https://zpobeda.ru/maksim-grunin/
Майор Барышников ДмитрийМайор Дмитрий Барышников в условиях регулярного огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах воздушно-десантного полка.
Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, открыли по позициям полка массированный артиллерийский и минометный огонь, в результате чего повредили часть техники связи и линий связи. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями полка лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Дмитрий вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению.
Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Дмитрия Барышникова, оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены.
https://zpobeda.ru/dmitrij-baryshnikov/
Сержант Кузнецов ЕгорСержант Егор Кузнецов выполнял боевые задачи по выявлению скрывающихся украинских диверсионно-разведывательных групп в одном из населенных пунктов.
Наблюдая за местностью, в одном из дворов заброшенного здания Егор заметил оборудованную огневую позицию. При этом каких-либо сил противника поблизости выявлено не было. Сержантом Кузнецовым было принято решение устроить засаду возле здания.
Вечером того же дня, к заброшенному дому, на территории которого был обнаружен схрон, приблизилась группа вооруженных неизвестных лиц в военной форме с опознавательными знаками, свидетельствующими об их принадлежности к иностранным подразделениям.
Выждав момент, Егор Кузнецов внезапно атаковал боевиков, в результате чего трое наемников погибли на месте, а еще один получил ранение и был взят в плен.
https://zpobeda.ru/egor-kuznecov/
Гвардии ефрейтор Агеев СергейГвардии ефрейтор Сергей Агеев в составе парашютно-десантной роты выполнял боевую задачу по обороне важного рубежа.
За несколько минут Агеев уничтожил около отделения противника. Понеся потери противник враг не отступал.
Сергей продолжил вести огонь прикрывая эвакуацию раненных. Несмотря на полученное ранение он подавил пулеметный расчет, после чего штурмовые группы противника понеся потери и утратив огневую поддержку начали отступать.
Благодаря самоотверженным и грамотным действиям ефрейтора Сергея Агеева, рубеж обороны был удержан противнику нанесены значительные потери и были эвакуированы раненные.
https://zpobeda.ru/sergej-ageev/
Ефрейтор Гамзатов МагомедЕфрейтор Магомед Гамзатов управляя топливозаправщиком, выполнял задачу по подвозу горючего подразделениям батальонной тактической группы, ведущих бой в районе одного из населенных пунктов.
Противник, решив лишить российские подразделения, находящиеся на передовой, тылового снабжения, атаковали колонну, в которой находился Магомед. В условиях непрекращающегося огня ефрейтор Гамзатов, понимая, что попадание снаряда в машину с топливом приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, совершая противоогневые маневры вывел автомобиль из-под минометного обстрела противника в безопасное место, после чего вступил в бой с противником.
Заняв выгодную позицию, отразил атаку пешей группы боевиков, после чего метким броском гранаты уничтожил минометный расчет врага.
https://zpobeda.ru/magomed-gamzatov/
Младший сержант Ершов СергейПодразделению, в составе которого действовал гранатометчик младший сержант Сергей Ершов, была поставлена боевая задача по занятию лесополосы вблизи одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов.
Рано утром российские штурмовые группы на БМП при поддержке двух танков прорвали правый фланг и совершив обход, зашли к противнику в тыл.
Выдавив украинских националистов с занимаемых позиций, группа Ершова заняла позицию вблизи укрепления, занятого остатками группы боевиков. Оценив обстановку, умело используя рельеф местности, Сергей Ершов вместе с отделением выдвинулся к позициям националистов.
В ходе завязавшегося боя Ершов действуя смело и решительно, прицельным выстрелом из РПГ поразил укрепление противника, в результате чего украинские националисты были вынуждены покинуть занимаемые позиции.
https://zpobeda.ru/sergej-ershov/
Лейтенант Умаров КурбанМотострелковая рота под командованием лейтенанта Курбана Умарова выполняла боевую задачу по сдерживанию наступающего противника на одном из тактических направлений.
В течение суток противник, стремясь прорвать оборонительные рубежи российских войск, обрушил шквальный огонь из стрелкового оружия и боевых машин пехоты на позиции мотострелковой роты Умарова.
Несмотря на численное превосходство противника, Умаров умело использовал особенности местности, грамотно руководил подчиненными, что позволило отразить четыре волны наступления украинских боевиков.
В ходе упорных боев мотострелковая рота под руководством Умарова уничтожила более десяти единиц военной техники и большое количество националистов.
https://zpobeda.ru/kurban-umarov/
Лейтенант Воробьев АнатолийВ ходе выполнения боевой задачи по передислокации в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, лейтенант Анатолий Воробьев следовал в группе боевого охранения колонны техники и материально-технических средств.
На маршруте следования российская колонна подверглась атаке со стороны украинских боевиков. Оценив обстановку и численный состав противника, лейтенант Воробьев дал команду подчиненным занять круговую оборону и, запросил подкрепление.
В ходе завязавшегося боя боевики, используя численное превосходство, предприняли попытку окружения российских военнослужащих. Разгадав замысел противника, Анатолий вместе с подчиненными огнем из штатного вооружения уничтожил группу боевиков, предпринявших попытку обойти с фланга.
Умелое руководство Воробьева подчиненным личным составом, грамотно выбранные позиции для ведения огня позволили сдержать натиск превосходящих сил врага до прибытия подкрепления.
https://zpobeda.ru/anatolij-vorobev/
Рядовой Ермолаев АндрейРота, в составе которой действовал рядовой Андрей Ермолаев, выполняла задачу по удержанию занятых позиций на одном из тактических направлений.
Украинские вооруженные формирования, стремясь прорвать оборону наших войск, предприняли попытку наступления в зоне ответственности взвода, в котором действовал Ермолаев.
Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором. В ходе очередного артиллерийского удара со стороны боевиков, вражеский снаряд попал рядом с блиндажом в результате чего произошло обрушение.
Под непрекращающимся обстрелом, Андрей сумел выбраться из-под завалов, а также эвакуировать в безопасное место двух товарищей, получивших ранения и не способных самостоятельно выбраться из разрушенного блиндажа.
https://zpobeda.ru/andrej-ermolaev/
Капитан Ревякин АнатолийСтартовая батарея ракетного дивизиона под командованием капитана Анатолия Ревякина выполняла боевую задачу по прикрытию батальонной тактической группы российских войск, обороняющей подступы к одному из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов.
В ходе боя с вышестоящего командного пункта Ревякину поступили координаты местонахождения боевых машин РСЗО противника и места скопления украинских националистов.
Получив распоряжение на нанесение ракетного удара, оценив обстановку, Ревякин лично в кратчайшие сроки произвел необходимые расчеты. После передачи данных на пусковую установку, капитан Анатолий Ревякин рассчитал время пуска и время поражения цели по исполнительной команде.
В результате прицельного ракетного удара было уничтожено две боевые машины реактивных систем залпового огня и большое количество украинских националистов.
https://zpobeda.ru/anatolij-revyakin/
Старший сержант Старков АндрейДействуя в составе расчета артиллерийской установки, старший сержант Андрей Старков выполнял задачу по обороне укрепрайона российских войск.
Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.
Расчет под командованием старшего сержанта Старкова совершил маневр и занял выгодную позицию. Замаскировав орудие, Андрей вышел на связь с мотострелковыми подразделениями, занимающими первую линию обороны и запросил координаты вражеских целей.
Получив данные, старший сержант Старков прицельным огнем уничтожил скопление бронетехники и до двух десятков вражеских штурмовиков, что нанесло наступающим боевикам существенный урон.
https://zpobeda.ru/andrej-starkov/
Младший сержант Сухочев ИванЗаместитель командира взвода — командир отделения младший сержант Иван Сухочев выполнял задачу по обеспечению безопасности продвижения основных сил батальонной тактической группы в заданный район.
Во время движения колонны Сухочев из дозорной машины обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду на пути следования колонны. Иван мгновенно сориентировался, распределил огневые точки подчиненной группе и вступил в бой с противником.
Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения Сухочевым вместе с подчиненными военнослужащими были подавлены огневые точки боевиков и уничтожена большая часть вражеской группы. Остальные националисты, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя.
https://zpobeda.ru/ivan-suhochev/
Капитан Карнаев ТаймуразПодразделение российских Вооруженных Сил, в составе которого действовал капитан Таймураз Карнаев, удерживало оборону на одном из тактических направлений. Противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск на данном участке фронта, активно применяя при этом беспилотную авиацию и артиллерию.
Таймураз незамедлительно организовал эвакуацию пострадавших товарищей. Под непрекращающимся минометным налетом Карнаев подогнал транспорт вплотную к блиндажу, перенес раненых в машину и приступил к перемещению в район эвакуации. В ходе эвакуации автомобиль неоднократно подвергался атаке противника с ударных БпЛА.
Грамотно маневрируя на сложном участке местности, рискуя жизнью, Таймураз вывез раненых военнослужащих из зоны поражения.
https://zpobeda.ru/tajmuraz-karnaev/
Рядовой Федотов ВасилийФельдшер мотострелковой роты рядовой Василий Федотов действуя в составе подразделения мотострелков выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым бойцам и командирам.
Подразделения украинских националистов, стремясь отбить утраченные позиции, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции российских военнослужащих.
В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Василий, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь шести раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место.
После боя рядовой Федотов, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
https://zpobeda.ru/vasilij-fedotov/
Сержант Бойченко РостиславНачальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко в ходе специальной военной операции выполнял задачи по обеспечению радиосвязью подразделения российских мотострелков.
Противник, стремясь ослабить боевые порядки обороняющихся российских подразделений, подверг позиции ракетных войск обстрелу с применением систем залпового огня «Хаймарс», после чего перешел в наступление при поддержке артиллерии и минометов.
В ходе обстрела антенно-мачтовые устройства развернутой радиостанции получили повреждения, в результате чего устойчивая связь в подразделении была нарушена. Оценив ситуацию, Бойченко, несмотря на продолжающиеся обстрелы, вместе с экипажем перевели радиостанцию в походное положение и вывезли ее из зоны поражения вражеских минометов.
Прибыв в безопасный район, Ростислав оперативно восстановил работоспособность изделия.
https://zpobeda.ru/rostislav-bojchenko/
Ефрейтор Кротов ДмитрийЕфрейтор Дмитрий Кротов, находясь на посту, выполнял задачи по охране позиций батальонной тактической группы российских военнослужащих.
В ходе патрулирования местности Дмитрий Кротов заметил двух вооруженных националистов вблизи охраняемого объекта.
Скрытно подобравшись к боевикам и выбрав удобную огневую позицию, Кротов без единого выстрела задержал вражеских диверсантов, которые вели разведку мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения. В ходе досмотра у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций.
Задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб.
https://zpobeda.ru/dmitrij-krotov/
Старший лейтенант Лачилов ЕгорРота под командованием старшего лейтенанта Егора Лачилова выполняла боевую задачу по обороне одного из участков фронта.
Противник открыл по позициям наших войск артиллерийский и минометный огонь, после чего, используя численное превосходство в силе и тяжелой бронетехнике предпринял попытку занять наши рубежи и овладеть опорными пунктами. Оценив обстановку, несмотря на угрозу для жизни под непрекращающимся артиллерийским и минометным обстрелом со стороны противника, Лачилов принял решение вести маневренную оборону, заманивая основные силы боевиков вглубь своей территории.
Егор, зная выгодные огневые позиции и секторы обстрела тяжелого вооружения своей роты, а также благодаря продуманной в инженерном отношении системе основных и запасных позиций организовывал отход сил роты в глубину обороны.
https://zpobeda.ru/egor-lachilov/
Лейтенант Аюпов РамильЛейтенант Рамиль Аюпов находился на боевом дежурстве на позициях взводного опорного пункта. В вечернее время Рамиль обнаружил отряд диверсантов, продвигающихся к позициям российских войск.
Аюпов вместе с подчиненной группой захвата, используя особенности местности, скрытно выдвинулся в направлении врага.
Незаметно подобравшись к боевикам, группа под командованием Рамиля окружила их. Застигнутые врасплох диверсанты, не успев перестроиться в боевой порядок для отражения атаки, сложили оружие и сдались в плен.
Во время последующего допроса задержанные националисты выдали информацию о действующих в данном районе других диверсионных группах противника.
https://zpobeda.ru/ramil-ajupov/Красный рюкзак морпеха с позывным Струна стал известен всей стране благодаря репортажам военкора RT Андрея Филатова. Певица Юта посвятила ему песню. Но уроженец Кирова Влад шёл в зону СВО не ради славы, а по зову сердца.
Он ещё в юности решил стать военным. Доучился, попал в Севастополь, в 810-ю бригаду морской пехоты. И с первых дней вместе с товарищами ушёл на фронт — отстаивать интересы страны.
После участия в освобождении Мариуполя стал знаменитым — получил звание Героя России.
Теперь носит крестик и сильно верит в Бога. Уверен, что остался жив только благодаря молитвам матери и жены.
Во время СВО потерял ногу. Влад признаётся, что принять себя без ноги было сложно: сильный, самостоятельный мужчина не привык быть в беспомощном состоянии. «После ранения, сидя в лесопосадке, ты понимаешь, что небоеспособен, обуза, задерживаешь подразделение. Это сложный момент», — говорит Влад.
Герой не сдался, встал на протез и теперь выступает наставником для молодёжи — вдохновляет не сдаваться ни при каких обстоятельствах, любить Родину и ценить своих близких.
О преодолении, верности долгу, вере и преданности — в интервью Влада Струны для спецпроекта RT и программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи «Твой герой». См. видео
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
В Курганской области простилисьс командиром части, погибшим в СВО
Максим Леонидович Барсуков погиб 12 мая
Родился Максим Леонидович 13 октября 1982 года в селе Половинном. Окончил Челябинское высшее военное командное училище в 2005 году. Проходил службу на различных должностях, с 2018 года назначен командиром части.
Пал смертью храбрых 12 мая при выполнении воинского долга.
https://45.ru/text/incidents/2023/06/19/72411419/В ходе специальной военной операции погиб Максим Захаров.
Максим Захаров проходил военную службу в другом регионе.
В зоне СВО был стрелком – помощником гранатомётчика. Был храбрым и самоотверженным бойцом.
Посмертно отмечен Орденом Мужества.
Военнослужащий Гавриленко АндрейГавриленко Андрей Викторович.
2-й электромеханик.
26.01.1961-17.06.2022,
погиб на "Василие Бехе"
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/156195898605012
Гвардии младший лейтенант Цыбиктаров БаирЦыбиктаров Баир Владимирович
Баир Владимирович родился 15 ноября 1993 г. в с. Ара-Алцагат Кяхтинского района.
В октябре 2013 года был призван на срочную службу в ряды Российской армии, служил в п. Екатеринославка Амурской области, где заключил контракт.
В октябре 2022 г. заключил контракт на прохождение военной службы в 37-й Отельной гвардейской мотострелковой бригаде. Принимал участие в специальной военной операции, в декабре 2022 г. получил ранение. После реабилитации, в феврале 2023 г. был отправлен на курсы подготовки младших офицеров в Михайловскую военную артиллерийскую академию г. Санкт-Петербург. После успешного окончания, в звании младшего лейтенанта, Баир Владимирович вернулся в зону СВО. Вместе с нашими воинами-земляками продолжил защищать мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
3 июля 2023 г. погиб до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной.
За проявленное мужество и стойкость награждён Орденом Мужества, посмертно.
У Баира Владимировича осталась любящая семья: родители, жена, дочь, сестра и племянники.
https://zpobeda.ru/bair-cybiktarov/
Военнослужащий Иванов Денис (Ташкент)17 июля 2023 года на территории СВО погиб командир бригады Денис Иванов (позывной Ташкент).
Ташкент погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле.
С передовой пришло известие о гибели одного из боевых комбригов – позывной Ташкент – герой ЛНР, представленный к званию Героя России. Его имя знали только близкие, сослуживцы. Он не был из тех, кто ищет славы в СМИ, но среди бойцов своего подразделения – был одним из самых уважаемых командиров.
На нескольких участках фронта наши бойцы сейчас ведут активные боевые действия. Наступательного характера. Офицеры всегда рядом с бойцами. К сожалению, без потерь не обходится. Погиб комбриг Ташкент. Легендарный комбриг Ташкент. На Луганщине многие знают, что именно с его именем связаны освобождение Рубежного, Северодонецка и многих других населенных пунктов.
Он никогда не давал интервью. Нет его слов на камеру. Всегда хотел, чтобы говорили его солдаты.
Полковнику Ташкенту было всего 42 года. Через неделю день рождения. Он всегда был на передовой. Рядом с солдатами. Так и управляемость лучше. И он таким был – бойцом. И в штабе умел работать.
Здесь называли его папой. Ни дня не был за пределами СВО. Не видел семью – а у него двое детей. Говорил, после войны обнимемся. Его никто раньше не видел. Случайно попал в кадр, когда вручали звезду Героя Луганской Республики.
Недавно был представлен к званию Героя России. Уже указ был на подписи, но он гибнет. И указ переделали с пометкой «посмертно»
Его бригада – 2-я бригада ЛНР, а сейчас она 123-я бригада Министерства обороны брала Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и многие посёлки. Успешно и с минимальными потерями. Шеврон придумали мы вместе с бойцами – написано – гвардейцы комбрига Ташкента. Это звучит гордо. И цитата восточного философа "Каждое утро мы рождаемся вновь".
Бойцы продолжают выполнять задачи, которые наметил комбриг Ташкент. Его имя навсегда внесено в списки бригады.
https://vk.com/wall-210977916_182663
Военнослужащий Богаченко АртурВ боях у Клещеевки погиб командир батальона «Призрак»
Артур Богаченко был продолжателем дела нашего павшего товарища Алексея Мозгового, основателя батальона «Призрак» 4-й бригады ЛНР.
Бойцы батальона отражают атаки врага в районе Клещеевки, нанося ему значительные потери.
Полковник Вашунин ЕвгенийВ зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка» Вашунин
После полученного в зоне СВО ранения скончался полковник Евгений Вашунин, который был командиром «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга.
Вашунин 14 июля принял решение прийти вместе с «группой поддержки» на помощь оказавшемуся в оперативном окружении ВСУ отряду «Шторм». Украинские военные заметили их движение, после чего силы РФ вступили с ними в боестолкновение. В результате полковник был серьезно ранен и скончался, несмотря на «предпринятые меры самопомощи».
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Военнослужащий Рожковский ГригорийВ Тверской области простились с
Рожковским Григорием Константиновичем,
житель города Осташков.
Ему было 23 года.
У погибшего остались мать, жена и сын.
https://zpobeda.ru/grigorij-rozhkovskij/
Военнослужащий Хайруллин РадмирГероически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины
Радмир Хайруллин
Он родился 8 октября 1998 года в с. Шаран. За время учебы в СОШ №2 с. Шаран показал себя старательным и жизнерадостным юношей. Увлекался спортом, состоял в баскетбольной команде, танцевал в ОАНТ «Ялкын», участвовал в районных, республиканских конкурсах и спортивных соревнованиях.
В 2016 году, после окончания школы, Радмир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в г. Санкт-Петербург.
В ноябре 2017 года был награжден знаком отличия Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».
После окончании академии с отличием, в 2021 году он был направлен для прохождения службы в ракетные войска и артиллерию Вооруженных сил Российской Федерации 177 полк г. Каспийск.
С первых дней Радмир Рамилевич принимал участие в специальной военной операции.
Указом президента РФ от 24 октября 2022 года награжден медалью «За отвагу».
24 апреля 2023 года, выполняя боевое задание, Радмир героически погиб, оставаясь до конца верным присяге.
Награжден орденом генерала М.Шаймуратова.
Представлен к ордену Мужества посмертно.
Ефрейтор Халбаев БорисВ ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга погиб
Борис Николаевич Халбаев,
16.06.1999 года рождения из Ольхонского района.
Борис был очень честным и хорошим человеком, активным и целеустремленным.
https://zpobeda.ru/boris-halbaev/
Военнослужащий Датхужев АрамбийУчастник СВО из Адыгеи
Арамбий Датхужев
погиб в спецоперации в боях за Артемовск и был награжден орденом Мужества посмертно.
Его вручили семье Датхужевых после похорон героя.
О том, что собирается на СВО, Арамбий не сказал ни матери, ни детям. Сын героя вспоминает, как ответил на звонок, будучи в Краснодаре. Он знал, что отец уехал из Майкопа по работе, но никак не ожидал, что последние дни тот находился в центре подготовки на полигоне Молькино.
— Отец начал как-то издалека: «Как дела? Чем занимаешься?» А я слышу, что он не дома. Шумы посторонние. Спрашиваю его: «Ты где?», он ответил кратко: «Все, сынок, я поехал воевать!» Естественно, я спросил, уверен ли он в том, что поступает правильно? Ответ был вполне в его стиле: «Когда я совершал необдуманные поступки?!» Успокоил меня этот разговор, — рассказал сын.
https://zpobeda.ru/arambij-dathuzhev/
Младший сержант Аверин АлександрВ посёлке городского типа Ардатов (Нижегородской области) простились с младшим сержантом
Авериным Александром Александровичем,
погибшего в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
https://zpobeda.ru/aleksandr-averin/
Военнослужащий Жадамбаев Цырен-ДоржоЖадамбаев Цырен-Доржо Намсараевич родился 19 августа 1995 года в с. Енхор Селенгинского района вторым ребёнком в семье.
После окончания средней школы в с. Новоселенгинск успешно поступил в колледж искусств им. П. И. Чайковского, сразу при наступлении призывного возраста, не раздумывая, пополнил ряды ВС во имя исполнения своего гражданского долга перед Отчизной, где, по окончанию срока срочной службы, остался служить по контракту.
После скоропостижной смерти отца вернулся в родное село в поддержку и помощь маме, возглавил КФХ, продолжая дело своего отца.
Цырен-Доржо всегда отличался доброжелательным, открытым характером, с большой теплотой и нежностью относился к маме, сестре, имел авторитет и уважение среди друзей.
После начала военной спецоперации в Украине, отправился добровольцем в составе 11 десантно-штурмовой бригады в поддержку бывшим сослуживцам.
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, 12 июля 2023 года Жадамбаев Цырен-Доржо Намсараевич погиб.
Цырен-Доржо, награжден Орденом Мужества посмертно.
https://vk.com/wall-140038181_10510
Военнослужащий Лесниченко МаксимЛесниченко Максим Николаевич
- выпускник МБОУ Верхнегрековской ООШ, которую окончил в 2008году.
Он участник специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР Украины с 22 февраля 2022 года.
Максим Николаевич награждён Государственной наградой РФ Орденом Мужества (посмертно).
https://zpobeda.ru/maksim-lesnichenko/
Военнослужащий Дорошев ВладимирВ Локтевском районе Алтайского края простились с земляком.
13 июля в районе г.Артемовск при исполнении воинского долга в ходе СВО погиб
Дорошев Владимир Геннадьевич, 16.07.1993 г.р.
https://zpobeda.ru/vladimir-doroshev/
Военнослужащий Золотухин ПавелВ ходе специальной военной операции погиб
Павел Золотухин.
Павел родился в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в 1994 году.
В 2022 году Павел отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации.
Погиб наш друг, который боролся с огненной стихией вопреки всем трудностям лесной службы и отдавал всю душу своему делу.
За боевые заслуги Павел был награждён медалью «За воинскую доблесть».
https://zpobeda.ru/pavel-zolotuhin/
Военнослужащий Макаров АндрейВ д.Кекур (Пермский край) в последний путь проводили
Андрея Михайловича Макарова,
погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Андрей Михайлович геройски погиб в ДНР г.Макеевка.
https://ok.ru/group/60456048787664/topic/156533590944720
Военнослужащий Минин АнтонВ селе Старояшкино состоялась церемония прощания с
Антоном Игоревичем Мининым,
погибшим при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
https://zpobeda.ru/anton-minin/
Военнослужащий Авдюков ВикторПогиб, защищая Родину,
Авдюков Виктор Степанович.
Виктор Степанович родился 13 февраля 1980 года в деревне Сизиково, в 1985 году семья Авдюковых с тремя детьми переехала на постоянное место жительства в п. Новоасбест.
В 2000 году Виктор Степанович был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, в 2001-2002 годы принимал участие в военных действиях в Чеченской республике в звании сержанта, будучи командиром отделения.
В сентябре 2022 года Виктор Степанович принял ответственное и твердое решение о личном участии в специальной военной операции, заключил контракт.
Виктор Степанович был примерным семьянином, заботливым и любящим отцом, воспитывал двух дочерей, любил и оберегал своих родителей, помогал им во всем, был их опорой.
https://zpobeda.ru/viktor-avdjukov/
Доброволец Майманов Арутай12 июля при исполнении воинского долга в н.п. Кременная ЛНР погиб
Арутай Артурович Майманов 1995 г.р.
Арутай Артурович учился в Кырлыкской средней школе. Далее закончил Горно-Алтайский политехнический колледж по специальности «лесное и лесопарковое хозяйство». Увлекался хоккеем и футболом. Состоял в сборной кырлыкской команды.
В ноябре 2013 года был призван на срочную службу в ВС РФ в г.Уссурийск. С апреля 2019 года заключил контракт с мотострелковой бригадой г.Алейск, в феврале прошлого года одним из первых зашел в зону СВО, служил наводчиком-оператором БТР-80. В мае 2022 года уволился по истечению срока действия контракта.
При объявлении Указа Президента «О частичной мобилизации» добровольно записался в ряды мобилизованных.
Родственники и друзья будут всегда помнить его как доброго, отзывчивого, надежного и ответственного человека.
У него остались жена и трое детей.
https://zpobeda.ru/arutaj-majmanov/
Военнослужащий Харланов СтаниславВ ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб
Станислав Харланов.
После окончания обучения служил в рядах российской армии механиком-водителем самоходной гаубицы в артиллерии морской пехоты на Камчатке. Здесь же принял решение служить по контракту.
После трехлетней службы вернулся в Горно-Алтайск. Трудился в частном охранном предприятии, рабочим в организациях города.
Настоящий патриот своей страны, в 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции.
Получил ранение, однако после прохождения реабилитации вновь отправился на помощь боевым товарищам.
https://zpobeda.ru/stanislav-harlanov/
Военнослужащий Назаров ДенисВ зоне проведения специальной военной операции погиб житель г. Армавир
Назаров Денис.
https://zpobeda.ru/denis-nazarov/
Военнослужащий Николаев АндрейВ ходе специальной военной операции погиб
Николаев Андрей Юрьевич, 11.01.2000 г.р.
Андрей героически погиб 16.07.2023 года при исполнении воинского долга, защищая мирное население в ходе специальной военной операции на Украине.
Андрей Николаев из Забайкальского края отучился в Дровянинской средней школе 9 классов, после чего поступил в Читинский техникум отраслевых технологий и закончил его. Пройдя срочную службу в армии, парень подписал контракт и продолжил службу артиллеристом в воинской части ЗАТО Горный.
Андрей в мае 2022 года сам вызвался поехать в зону СВО. В отпуск домой не приезжал.
Андрей говорил, что он холостой, а у некоторых ребят уже семьи. Пусть они пока дома побудут.
Андрею Николаеву была вручена медаль Жукова.
https://zpobeda.ru/andrej-nikolaev/
Военнослужащий Федоренко АлександрВ с. Лучки Белгородской области простились с
Федоренко Александром Викторовичем.
https://zpobeda.ru/aleksandr-fedorenko/
Военнослужащий Ту-Си АлександрПожарный из Усть-Илимска погиб на СВО при выполнении боевых задач
Александр Ту-Си
погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
До отправки на линию соприкосновения, сибиряк занимался не менее опасной и трудной работой. Мужчина служил в МЧС в звании сержанта.
Военнослужащий Животко МаксимВ г. Чесма состоялось прощание с
Животко Максимом Григорьевичем,
отдавшим свою жизнь при выполнении боевых задач в ходе СВО.
https://vk.com/id230945091?z=photo230945091_457247955%2Fphotos230945091
Военнослужащий Журавлев БогданЖуравлев Богдан Викторович позывной Ефим
19.07.2002- 07.12.2022
https://zpobeda.ru/bogdan-zhuravlev/
Рядовой Колобов Василий14 июля погиб при исполнении задач в ходе специальной военной операции Василий Колобов.
34-летний рядовой служил в качестве старшего стрелка стрелкового батальона на Украине.
Василий родился 8 августа 1988 года, закончил 11 классов школы № 2 села Новобелокатай.
Как рассказал глава Урай (ХМАО), сознательную жизнь Василий прожил в этом городе, здесь работал и создал семью.
Василий женат, трое детей.
Военнослужащий Бальчиков НиколайПри исполнении воинского долга погиб водитель Городской больницы
Бальчиков Николай Геннадьевич.
Когда объявили мобилизацию в октябре 2022 года, Николай, как настоящий мужчина, защитник, отправился на СВО.
Николай родился в 1979 году в г. Закаменск.
Замечательный семьянин, любящий папа, заботливый сын, брат.
https://zpobeda.ru/nikolaj-balchikov/
Военнослужащий Эглитис Артур13 июля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе СВО погиб
Эглитис Артур Альфредович, 18.06.1979 года рождения.
Артур Альфредович честно и открыто жил, учился, служил. Невероятно добрый, улыбчивый, отзывчивый, честный.
https://zpobeda.ru/artur-eglitis/
Военнослужащий Решетников Сергей19 апреля при исполнении служебных обязанностей, в ходе проведения СВО в Бахмуте погиб житель поселка Новоильинский, Нытвенского района —
Решетников Сергей Владимирович 12.07.1970 г.р.
Сергей был призван по мобилизации 28 сентября, честно беззаветно исполнил воинский долг.
У Сергея остались дома жена и две дочки.
https://zpobeda.ru/sergej-reshetnikov/
Военнослужащий Бахтин ВладимирВ посёлке Первомайский (Юрьянский район Кировской области) простились с погибшим в ходе СВО земляком.
Владимир Вениаминович Бахтин
пал смертью храбрых, защищая мирных жителей Донбасса, 28 мая 2023 г.
Ему было 52 года.
Указом Президента Российской Федерации Бахтин В.В. награждён посмертно Орденом Мужества.
https://zpobeda.ru/vladimir-bahtin/
Доброволец Рассохацкий АндрейЖители Салехарда 5 мая простились с бойцом ЧВК «Вагнер» —
Андреем Юрьевичем Рассохацким.
Рядовой Андрей Рассохацкий погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.
https://zpobeda.ru/andrej-rassohackij/
Доброволец Серёжкин МихаилВо время выполнения боевых задач в районе Бахмута погиб боец из Пронска Рязанской области
Михаил Серёжкин.
Михаил вступил добровольцем в подразделение ЧВК «Вагнер» и отправился в зону специальной военной операции.
Он погиб 25 марта.
https://zpobeda.ru/mihail-serjozhkin/
Ефрейтор Овчинников ДмитрийПри выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб разведчик-пулеметчик роты специального назначения
Овчинников Дмитрий Сергеевич.
Дмитрий - выпускник средней школы с.Новоалександровка. Учился на хорошо и отлично, активно занимался спортом, принимал участие в спортивных районных соревнованиях, где занимал призовые места.По характеру был добрым, весёлым, отзывчивым, всегда готов был прийти на помощь, имел много друзей, был душой компании. После 9 класса твердо решил, что будет защитником Родины и посвятит свою жизнь военной профессии.
После окончания 11 класса поступил в политехнический институт. Проучившись 3 месяца, Дмитрий перевелся на заочное отделение и ушел служить в армию, в 2012 г. заключил контракт на военную службу.
Дмитрий являлся ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике.
Был награжден медалями Жукова и Суворова.
https://zpobeda.ru/dmitrij-ovchinnikov/
Военнослужащий Галич ВладимирГалич Владимир Петрович
24.03.1974 - 22.01.2023
Погиб при исполнении служебного задания
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155695932915156
Военнослужащий Скорик МаксимПогиб участник СВО
Максим Скорик
19 августа 1995 года рождения, погиб 18.07. 2023 года
Житель Евпатории
У Максима остался маленький сын и любящая семья.
https://zpobeda.ru/maksim-skorik/
Рядовой Стариков ВадимСтариков Вадим Олегович,
рядовой в/ч 1430, позывной «Морпех»,
член штаба «Альфа-НОД» был призван по мобилизации в сентябре месяце 2022 года.
Участвовал в боях с первых чисел июня 2023 года в качестве командира орудия гаубицы Д-30 на запорожском направлении.
Отражая очередное наступление противника, героически погиб.
Вадим в жизни был замечательным, жизнерадостным человеком. Он любил свою семью, большое внимание уделял воспитанию младшей сестренке и брату.
До службы в армии учился в физкультурном институте, но из-за травмы ноги вынужден был оставить учебу. Срочную службу проходил в Калининградской отдельной бригаде морской пехоты.
По возвращении со срочной службы, устроился на работу и стал менеджером в сетевой компании розничной торговли, часть зарплаты отдавал своим младшим в семье. Много времени уделял спорту, играл в сборной команде по баскетболу на первенство Москвы. Друзья-спортсмены его уважали.
Вот такие ребята сейчас воюют, чтобы мы спали спокойно.
Военнослужащий Лучин МихаилГероически погиб 20 июля в 3 утра в ходе специальной военной операции под Красногоровкой (ДНР)
Михаил Лучин
Участвовал в начавшемся 17 июля наступлении российских войск в ДНР на шахту «Трудовская» под Красногоровкой.
Михаил Лучин уроженец Калуги. Он отправился в зону боевых действий после начала военной операции РФ на Украине с гуманитарной помощью и остался как доброволец. Заключил контракт с Минобороны.
Командовал взводом БПЛА 5-й отдельной бригады имени Захарченко, участвовал в боях на Марьинском направлении, а также регулярно публиковал в своем Telegram-канале "Миша на Донбассе" о жизни российских бойцов на передовой.
Михаил с юмором переносил тяжелейшие условия, в которых находился на фронте.
Военнослужащий Стародубцев ДаниилГероически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины
Даниил Стародубцев
Родился 24 декабря 2001 года в деревне Константиновка. После девятого класса пошёл в политехнический колледж и отучился на сварщика. Был призван на срочную службу в армию. Отдав долг Родине, стал пожарным и получил несколько ведомственных наград за хорошую работу.
В октябре 2022 года Стародубцева призвали в ВС РФ по частичной мобилизации.
В зоне СВО Даниил был ранен в бою с украинскими нацистами, но вылечился и вернулся в строй.
8 июня 2023 года погиб при выполнении боевой задачи.
Ему был 21 год.
Военнослужащий Котенев МаксимКотенев Максим Андреевич
26.07.1990 г. р.
погиб в г. Кременная 05.12.2022.
Был призван по мобилизации 10.10.2022. г. Ярославль.
Был самым лучшим мужем, отцом, сыном и другом.
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://zpobeda.ru/maksim-kotenev/
Военнослужащий Косьянов АнатолийВ с. Туруновка Новосибирской обл. простились с
Анатолием Сергеевичем Косьяновым,
погибшим 26 июня в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.
Анатолий родился в поселке Чистое Озеро 15 февраля 1998 года. Окончил 9 классов Туруновской средней школы и поступил в куйбышевский политехнический колледж, получил специальность сварщика.
Анатолий был активным, жизнерадостным парнем. Добрый общительный – всегда заводила компании. У него было много друзей. Он был внимательным, заботливым сыном и братом.
Анатолий с желанием пошел в армию. Служил в войсках Национальной гвардии России.
Демобилизовавшись, Анатолий работал в городе Новосибирске.
25 сентября был призван в ряды Российской армии по мобилизации, без раздумий и сомнений отправился выполнять свой долг.
В марте был ранен, после прохождения реабилитации и отпуска, 2 июня вновь был отправлен в зону СВО.
https://m.ok.ru/group/51713683816604/topic/155247919341724
Военнослужащий Балакшин ВадимПри исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб
Балакшин Вадим Николаевич.
Житель Котласского округа.
Вадим Николаевич родился 3 октября 1992 г., погиб в ходе специальной военной операции 13 июня 2023 г.
https://zpobeda.ru/vadim-balakshin/
Военнослужащий Янсарин РишатВ июле при выполнении задач специальной военной операции на территории г.Луганска погиб
Янсарин Ришат Хуснуллович.
https://zpobeda.ru/rishat-yansarin/
Военнослужащий Давыдов ДмитрийКомандир миномётного взвода батальона им. Шаймуратова
Дмитрий Давыдов.
г. Уфа.
https://zpobeda.ru/dmitrij-davydov/
Военнослужащий Феликсов ПавелГероически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины
Павел Сергеевич родился 19 января 1993 году в городе Северодвинск, Архангельской области.
Героически погиб 5 мая 2023 года при отражении атаки украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут).
Ему было 30 лет.
Доброволец Белецкий-Огунь АлексейПри исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб
Алексей Владимирович Белецкий-Огунь.
Несмотря на то, что Алексей проживал далеко за пределами Новгородчины, он не терял связь с родным краем. Постоянно приезжал в период отпусков. Как выпускник школы д. Новое Овсино он всегда интересовался её жизнью. Увлечённо занимался историей Батецкого края, находил много интересных исторических материалов и документов, которыми делился с нами. Особенно много внимания Алексей уделял истории Батецкого края в годы Великой Отечественной войны.
Неудивительно, что когда на Украине началась борьба с неонацизмом, он не смог остаться в стороне, с честью исполняя свой долг офицера Вооружённых Сил Российской Федерации.
https://zpobeda.ru/aleksej-beleckij-ogun/
Военнослужащий Коротков СтаниславВ селе Шойбулак Медведевского района проводили в последний путь бойца
Станислава Короткова,
который погиб в ходе СВО.
Он собой закрыл гранату, спасая своих товарищей. Благодаря ему шесть человек выжили!
У него остались жена, дети, отец.
https://vk.com/wall-199398030_27228
Ефрейтор Елизаров ВиталийЕлизаров Виталий Николаевич
Родился 9 марта 1985 года в Казахстане, Джамбульская область Луговской район.
В 1993 году семья переехала в село Бреславка Усманского района.
Был женат, двое детей. Работал в СХПК «Чистые пруды» водителем КАМАЗа.
Осенью 2022 года мобилизован для участия в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины.
Ефрейтор, служил в разведывательной роте. Воевал на Херсонском направлении.
7 июля 2023 года погиб у Антоновского моста в ходе выполнения боевой задачи.
Похоронен с воинскими почестями.
https://zpobeda.ru/vitalij-elizarov/
Военнослужащий Лысенко АнтонАнтон Лысенко из деревни Заречье, что в 90 км от Нижнеудинска, погиб 9 июля 2023 года. Он был водителем в роте материального обеспечения, подвозил на передовую горючее, медикаменты и продукты.
Вся жизнь Антона Лысенко связана с деревней Заречье, где он родился в 1982 году, вырос и работал. Спокойный, добрый и отзывчивый человек. В последние годы жил с матерью, планировал переехать в город.
В сентябре 2022 года Антон был мобилизован для участия в специальной военной операции.
Как вспоминают родные, получив повестку, сразу отправился в военкомат. В последнем разговоре по телефону сказал маме, чтобы переезжала в город: «Не жди меня. Еще не скоро все закончится. Я здесь надолго».
https://glagol38.ru/text/20-07-2023/009
Военнослужащий Баранов АлександрВ зоне проведения СВО погиб электросталец, член поискового отряда имени Виктора Захарченко,
Александр Сергеевич Баранов.
https://m.ok.ru/group/53655228186772/topic/156350602496916
Военнослужащий Осипов АлексейВ группе микрорайона "Полёт" сообщили о гибели в зоне СВО ногинчанина
Алексея Осипова.
У него остались жена и маленький ребёнок.
https://m.ok.ru/group/53655228186772/topic/156350602496916
Рядовой Обертинский ВладимирВ Бузулукском районе проводили в последний путь участника СВО, уроженца поселка Колтубановский
Обертинского Владимира Николаевича,
который погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации.
Владимир родился 22 июня 1989 года. Окончил Боровую школу. Он был сильным, мужественным и отважным парнем.
https://zpobeda.ru/vladimir-obertinskij/
Военнослужащий Кокорин СтепанПри выполнении боевой задачи 1.07.2023 погиб
Кокорин Степан Сергеевич.
Житель Старого Оскола.
https://t.me/oskol_official/9076
Старший лейтенант Кочемазов АлександрВ ходе СВО на Артемовском направлении 07.07.2023 г. погиб
Александр Алексеевич Кочемазов,
уроженец посёлка Красильниково Галичского района Костромской области.
Ему недавно исполнилось 27, веселый, жизнерадостный, озорной, открытый, сильный, душа компании, верный и надежный друг, любящий и любимый сын и брат.
Указом Президента Российской Федерации родителям был вручен орден Мужества,
присвоенный Александру Кочемазову посмертно.
https://zpobeda.ru/aleksandr-kochemazov/В Унече Брянской области со всеми почестями в последний путь проводили сержанта Артема Бурмакова
Бурмаков Артём Леонидович — сержант контрактной службы.
Он служил по контракту в 488-й мотострелковом Симферопольском Краснознамённом ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе, который дислоцируются в Клинцах.
После начала спецоперации был направлен на Донбасс.
За мужество и героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации Артём Леонидович Бурмаков награжден орденом Мужества — посмертно.
https://zpobeda.ru/artjom-burmakov/
Военнослужащий Буриков СергейПогиб в зоне СВО сын заместителя директора по охране территории ФГБУ Государственный заповедник " Белогорье"
Сергей Витальевич Буриков.
https://vk.com/wall-10828329_4352973
Военнослужащий Даниил "Карлссон"Под Клещеевкой при выполнении боевого задания погиб командир отряда БПЛА и автор канала karlossnews, воевавший в составе "Ахмата".
Он был одним из тех, кто отдал свою жизнь для остановки украинского контрнаступления под Клещеевкой.
Военный корреспондент Журавлёв РостиславПогиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв.
ВСУ обстреляли машину с российскими журналистами кассетными боеприпасами.
В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.
Они были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.
Подписан указ о награждении погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://t.me/geroirossii/4734?single
Старший лейтенант Давыдов ДмитрийВ Волгограде простились с 29-летним старшим лейтенантом Дмитрием Давыдовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Кандидат в мастера спорта по дзюдо Дмитрий Давыдов связал жизнь с вооруженными силами.
Дмитрий родился в городе Фролово, Волгоградской области. Долгожданный ребенок в семье, окончил местную среднюю школу № 1, затем закончил Саратовскую Государственную академию права. После окончания вуза связал жизнь с российскими вооруженными силами. Проходил в Волгограде срочную службу, а затем перешел на контракт.
Дмитрию было 29 лет. Он мечтал о семье, недавно купил квартиру.
Близкие его вспоминают как жизнерадостного, честного и справедливого парня, верного друга и товарища, который всегда был готов прийти на помощь.https://v1.ru/text/gorod/2022/05/12/71325155/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
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