Территория Героев...(104)

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Подполковник Барсуков Максим

В Курганской области простилисьс командиром части, погибшим в СВО

Максим Леонидович Барсуков погиб 12 мая

Родился Максим Леонидович 13 октября 1982 года в селе Половинном. Окончил Челябинское высшее военное командное училище в 2005 году. Проходил службу на различных должностях, с 2018 года назначен командиром части.

Пал смертью храбрых 12 мая при выполнении воинского долга.

https://45.ru/text/incidents/2023/06/19/72411419/ В ходе специальной военной операции погиб Максим Захаров.

Максим Захаров проходил военную службу в другом регионе.

В зоне СВО был стрелком – помощником гранатомётчика. Был храбрым и самоотверженным бойцом.

Посмертно отмечен Орденом Мужества.

Источник

Военнослужащий Гавриленко Андрей Гавриленко Андрей Викторович.

2-й электромеханик.

26.01.1961-17.06.2022,

погиб на "Василие Бехе"

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/156195898605012

Гвардии младший лейтенант Цыбиктаров Баир Цыбиктаров Баир Владимирович

Баир Владимирович родился 15 ноября 1993 г. в с. Ара-Алцагат Кяхтинского района.

В октябре 2013 года был призван на срочную службу в ряды Российской армии, служил в п. Екатеринославка Амурской области, где заключил контракт.

В октябре 2022 г. заключил контракт на прохождение военной службы в 37-й Отельной гвардейской мотострелковой бригаде. Принимал участие в специальной военной операции, в декабре 2022 г. получил ранение. После реабилитации, в феврале 2023 г. был отправлен на курсы подготовки младших офицеров в Михайловскую военную артиллерийскую академию г. Санкт-Петербург. После успешного окончания, в звании младшего лейтенанта, Баир Владимирович вернулся в зону СВО. Вместе с нашими воинами-земляками продолжил защищать мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

3 июля 2023 г. погиб до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной.

За проявленное мужество и стойкость награждён Орденом Мужества, посмертно.

У Баира Владимировича осталась любящая семья: родители, жена, дочь, сестра и племянники.

https://zpobeda.ru/bair-cybiktarov/

Военнослужащий Иванов Денис (Ташкент) 17 июля 2023 года на территории СВО погиб командир бригады Денис Иванов (позывной Ташкент).

Ташкент погиб в результате удара дрона-камикадзе, когда он передвигался на автомобиле.

С передовой пришло известие о гибели одного из боевых комбригов – позывной Ташкент – герой ЛНР, представленный к званию Героя России. Его имя знали только близкие, сослуживцы. Он не был из тех, кто ищет славы в СМИ, но среди бойцов своего подразделения – был одним из самых уважаемых командиров.

На нескольких участках фронта наши бойцы сейчас ведут активные боевые действия. Наступательного характера. Офицеры всегда рядом с бойцами. К сожалению, без потерь не обходится. Погиб комбриг Ташкент. Легендарный комбриг Ташкент. На Луганщине многие знают, что именно с его именем связаны освобождение Рубежного, Северодонецка и многих других населенных пунктов.

Он никогда не давал интервью. Нет его слов на камеру. Всегда хотел, чтобы говорили его солдаты.

Полковнику Ташкенту было всего 42 года. Через неделю день рождения. Он всегда был на передовой. Рядом с солдатами. Так и управляемость лучше. И он таким был – бойцом. И в штабе умел работать.

Здесь называли его папой. Ни дня не был за пределами СВО. Не видел семью – а у него двое детей. Говорил, после войны обнимемся. Его никто раньше не видел. Случайно попал в кадр, когда вручали звезду Героя Луганской Республики.

Недавно был представлен к званию Героя России. Уже указ был на подписи, но он гибнет. И указ переделали с пометкой «посмертно»

Его бригада – 2-я бригада ЛНР, а сейчас она 123-я бригада Министерства обороны брала Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и многие посёлки. Успешно и с минимальными потерями. Шеврон придумали мы вместе с бойцами – написано – гвардейцы комбрига Ташкента. Это звучит гордо. И цитата восточного философа "Каждое утро мы рождаемся вновь".

Бойцы продолжают выполнять задачи, которые наметил комбриг Ташкент. Его имя навсегда внесено в списки бригады.

https://vk.com/wall-210977916_182663

Военнослужащий Богаченко Артур В боях у Клещеевки погиб командир батальона «Призрак»

Артур Богаченко был продолжателем дела нашего павшего товарища Алексея Мозгового, основателя батальона «Призрак» 4-й бригады ЛНР.

Бойцы батальона отражают атаки врага в районе Клещеевки, нанося ему значительные потери.

https://t.me/geroirossii/4771

Полковник Вашунин Евгений В зоне СВО погиб командир «Ленинградского полка» Вашунин

После полученного в зоне СВО ранения скончался полковник Евгений Вашунин, который был командиром «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Санкт-Петербурга.

Вашунин 14 июля принял решение прийти вместе с «группой поддержки» на помощь оказавшемуся в оперативном окружении ВСУ отряду «Шторм». Украинские военные заметили их движение, после чего силы РФ вступили с ними в боестолкновение. В результате полковник был серьезно ранен и скончался, несмотря на «предпринятые меры самопомощи».

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.

https://t.me/pvsgns/16320

Военнослужащий Рожковский Григорий В Тверской области простились с

Рожковским Григорием Константиновичем,

житель города Осташков.

Ему было 23 года.

У погибшего остались мать, жена и сын.

https://zpobeda.ru/grigorij-rozhkovskij/

Военнослужащий Хайруллин Радмир Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

Радмир Хайруллин

Он родился 8 октября 1998 года в с. Шаран. За время учебы в СОШ №2 с. Шаран показал себя старательным и жизнерадостным юношей. Увлекался спортом, состоял в баскетбольной команде, танцевал в ОАНТ «Ялкын», участвовал в районных, республиканских конкурсах и спортивных соревнованиях.

В 2016 году, после окончания школы, Радмир поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в г. Санкт-Петербург.

В ноябре 2017 года был награжден знаком отличия Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».

После окончании академии с отличием, в 2021 году он был направлен для прохождения службы в ракетные войска и артиллерию Вооруженных сил Российской Федерации 177 полк г. Каспийск.

С первых дней Радмир Рамилевич принимал участие в специальной военной операции.

Указом президента РФ от 24 октября 2022 года награжден медалью «За отвагу».

24 апреля 2023 года, выполняя боевое задание, Радмир героически погиб, оставаясь до конца верным присяге.

Награжден орденом генерала М.Шаймуратова.

Представлен к ордену Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/4723

Ефрейтор Халбаев Борис В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга погиб

Борис Николаевич Халбаев,

16.06.1999 года рождения из Ольхонского района.

Борис был очень честным и хорошим человеком, активным и целеустремленным.

https://zpobeda.ru/boris-halbaev/

Военнослужащий Датхужев Арамбий Участник СВО из Адыгеи

Арамбий Датхужев

погиб в спецоперации в боях за Артемовск и был награжден орденом Мужества посмертно.

Его вручили семье Датхужевых после похорон героя.

О том, что собирается на СВО, Арамбий не сказал ни матери, ни детям. Сын героя вспоминает, как ответил на звонок, будучи в Краснодаре. Он знал, что отец уехал из Майкопа по работе, но никак не ожидал, что последние дни тот находился в центре подготовки на полигоне Молькино.

— Отец начал как-то издалека: «Как дела? Чем занимаешься?» А я слышу, что он не дома. Шумы посторонние. Спрашиваю его: «Ты где?», он ответил кратко: «Все, сынок, я поехал воевать!» Естественно, я спросил, уверен ли он в том, что поступает правильно? Ответ был вполне в его стиле: «Когда я совершал необдуманные поступки?!» Успокоил меня этот разговор, — рассказал сын.

https://zpobeda.ru/arambij-dathuzhev/

Младший сержант Аверин Александр В посёлке городского типа Ардатов (Нижегородской области) простились с младшим сержантом

Авериным Александром Александровичем,

погибшего в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

https://zpobeda.ru/aleksandr-averin/

Военнослужащий Жадамбаев Цырен-Доржо Жадамбаев Цырен-Доржо Намсараевич родился 19 августа 1995 года в с. Енхор Селенгинского района вторым ребёнком в семье.

После окончания средней школы в с. Новоселенгинск успешно поступил в колледж искусств им. П. И. Чайковского, сразу при наступлении призывного возраста, не раздумывая, пополнил ряды ВС во имя исполнения своего гражданского долга перед Отчизной, где, по окончанию срока срочной службы, остался служить по контракту.

После скоропостижной смерти отца вернулся в родное село в поддержку и помощь маме, возглавил КФХ, продолжая дело своего отца.

Цырен-Доржо всегда отличался доброжелательным, открытым характером, с большой теплотой и нежностью относился к маме, сестре, имел авторитет и уважение среди друзей.

После начала военной спецоперации в Украине, отправился добровольцем в составе 11 десантно-штурмовой бригады в поддержку бывшим сослуживцам.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, 12 июля 2023 года Жадамбаев Цырен-Доржо Намсараевич погиб.

Цырен-Доржо, награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-140038181_10510

Военнослужащий Лесниченко Максим Лесниченко Максим Николаевич

- выпускник МБОУ Верхнегрековской ООШ, которую окончил в 2008году.

Он участник специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР Украины с 22 февраля 2022 года.

Максим Николаевич награждён Государственной наградой РФ Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/maksim-lesnichenko/

Военнослужащий Дорошев Владимир В Локтевском районе Алтайского края простились с земляком.

13 июля в районе г.Артемовск при исполнении воинского долга в ходе СВО погиб

Дорошев Владимир Геннадьевич, 16.07.1993 г.р.

https://zpobeda.ru/vladimir-doroshev/

Военнослужащий Золотухин Павел В ходе специальной военной операции погиб

Павел Золотухин.

Павел родился в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в 1994 году.

В 2022 году Павел отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации.

Погиб наш друг, который боролся с огненной стихией вопреки всем трудностям лесной службы и отдавал всю душу своему делу.

За боевые заслуги Павел был награждён медалью «За воинскую доблесть».

https://zpobeda.ru/pavel-zolotuhin/

Военнослужащий Макаров Андрей В д.Кекур (Пермский край) в последний путь проводили

Андрея Михайловича Макарова,

погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Андрей Михайлович геройски погиб в ДНР г.Макеевка.

https://ok.ru/group/60456048787664/topic/156533590944720

Военнослужащий Минин Антон В селе Старояшкино состоялась церемония прощания с

Антоном Игоревичем Мининым,

погибшим при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/anton-minin/

Военнослужащий Авдюков Виктор Погиб, защищая Родину,

Авдюков Виктор Степанович.

Виктор Степанович родился 13 февраля 1980 года в деревне Сизиково, в 1985 году семья Авдюковых с тремя детьми переехала на постоянное место жительства в п. Новоасбест.

В 2000 году Виктор Степанович был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, в 2001-2002 годы принимал участие в военных действиях в Чеченской республике в звании сержанта, будучи командиром отделения.

В сентябре 2022 года Виктор Степанович принял ответственное и твердое решение о личном участии в специальной военной операции, заключил контракт.

Виктор Степанович был примерным семьянином, заботливым и любящим отцом, воспитывал двух дочерей, любил и оберегал своих родителей, помогал им во всем, был их опорой.

https://zpobeda.ru/viktor-avdjukov/

Доброволец Майманов Арутай 12 июля при исполнении воинского долга в н.п. Кременная ЛНР погиб

Арутай Артурович Майманов 1995 г.р.

Арутай Артурович учился в Кырлыкской средней школе. Далее закончил Горно-Алтайский политехнический колледж по специальности «лесное и лесопарковое хозяйство». Увлекался хоккеем и футболом. Состоял в сборной кырлыкской команды.

В ноябре 2013 года был призван на срочную службу в ВС РФ в г.Уссурийск. С апреля 2019 года заключил контракт с мотострелковой бригадой г.Алейск, в феврале прошлого года одним из первых зашел в зону СВО, служил наводчиком-оператором БТР-80. В мае 2022 года уволился по истечению срока действия контракта.

При объявлении Указа Президента «О частичной мобилизации» добровольно записался в ряды мобилизованных.

Родственники и друзья будут всегда помнить его как доброго, отзывчивого, надежного и ответственного человека.

У него остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/arutaj-majmanov/

Военнослужащий Харланов Станислав В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб

Станислав Харланов.

После окончания обучения служил в рядах российской армии механиком-водителем самоходной гаубицы в артиллерии морской пехоты на Камчатке. Здесь же принял решение служить по контракту.

После трехлетней службы вернулся в Горно-Алтайск. Трудился в частном охранном предприятии, рабочим в организациях города.

Настоящий патриот своей страны, в 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции.

Получил ранение, однако после прохождения реабилитации вновь отправился на помощь боевым товарищам.

https://zpobeda.ru/stanislav-harlanov/

Военнослужащий Назаров Денис В зоне проведения специальной военной операции погиб житель г. Армавир

Назаров Денис.

https://zpobeda.ru/denis-nazarov/

Военнослужащий Николаев Андрей В ходе специальной военной операции погиб

Николаев Андрей Юрьевич, 11.01.2000 г.р.

Андрей героически погиб 16.07.2023 года при исполнении воинского долга, защищая мирное население в ходе специальной военной операции на Украине.

Андрей Николаев из Забайкальского края отучился в Дровянинской средней школе 9 классов, после чего поступил в Читинский техникум отраслевых технологий и закончил его. Пройдя срочную службу в армии, парень подписал контракт и продолжил службу артиллеристом в воинской части ЗАТО Горный.

Андрей в мае 2022 года сам вызвался поехать в зону СВО. В отпуск домой не приезжал.

Андрей говорил, что он холостой, а у некоторых ребят уже семьи. Пусть они пока дома побудут.

Андрею Николаеву была вручена медаль Жукова.

https://zpobeda.ru/andrej-nikolaev/

Военнослужащий Федоренко Александр В с. Лучки Белгородской области простились с

Федоренко Александром Викторовичем.

https://zpobeda.ru/aleksandr-fedorenko/

Военнослужащий Ту-Си Александр Пожарный из Усть-Илимска погиб на СВО при выполнении боевых задач

Александр Ту-Си

погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

До отправки на линию соприкосновения, сибиряк занимался не менее опасной и трудной работой. Мужчина служил в МЧС в звании сержанта.

https://t.me/irkkp/6699

Военнослужащий Животко Максим В г. Чесма состоялось прощание с

Животко Максимом Григорьевичем,

отдавшим свою жизнь при выполнении боевых задач в ходе СВО.

https://vk.com/id230945091?z=photo230945091_457247955%2Fphotos230945091

Военнослужащий Журавлев Богдан Журавлев Богдан Викторович позывной Ефим

19.07.2002- 07.12.2022

https://zpobeda.ru/bogdan-zhuravlev/

Рядовой Колобов Василий 14 июля погиб при исполнении задач в ходе специальной военной операции Василий Колобов.

34-летний рядовой служил в качестве старшего стрелка стрелкового батальона на Украине.

Василий родился 8 августа 1988 года, закончил 11 классов школы № 2 села Новобелокатай.

Как рассказал глава Урай (ХМАО), сознательную жизнь Василий прожил в этом городе, здесь работал и создал семью.

Василий женат, трое детей.

Источник

Военнослужащий Бальчиков Николай При исполнении воинского долга погиб водитель Городской больницы

Бальчиков Николай Геннадьевич.

Когда объявили мобилизацию в октябре 2022 года, Николай, как настоящий мужчина, защитник, отправился на СВО.

Николай родился в 1979 году в г. Закаменск.

Замечательный семьянин, любящий папа, заботливый сын, брат.

https://zpobeda.ru/nikolaj-balchikov/

Военнослужащий Эглитис Артур 13 июля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе СВО погиб

Эглитис Артур Альфредович, 18.06.1979 года рождения.

Артур Альфредович честно и открыто жил, учился, служил. Невероятно добрый, улыбчивый, отзывчивый, честный.

https://zpobeda.ru/artur-eglitis/

Военнослужащий Решетников Сергей 19 апреля при исполнении служебных обязанностей, в ходе проведения СВО в Бахмуте погиб житель поселка Новоильинский, Нытвенского района —

Решетников Сергей Владимирович 12.07.1970 г.р.

Сергей был призван по мобилизации 28 сентября, честно беззаветно исполнил воинский долг.

У Сергея остались дома жена и две дочки.

https://zpobeda.ru/sergej-reshetnikov/

Военнослужащий Бахтин Владимир В посёлке Первомайский (Юрьянский район Кировской области) простились с погибшим в ходе СВО земляком.

Владимир Вениаминович Бахтин

пал смертью храбрых, защищая мирных жителей Донбасса, 28 мая 2023 г.

Ему было 52 года.

Указом Президента Российской Федерации Бахтин В.В. награждён посмертно Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/vladimir-bahtin/

Доброволец Рассохацкий Андрей Жители Салехарда 5 мая простились с бойцом ЧВК «Вагнер» —

Андреем Юрьевичем Рассохацким.

Рядовой Андрей Рассохацкий погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/andrej-rassohackij/

Доброволец Серёжкин Михаил Во время выполнения боевых задач в районе Бахмута погиб боец из Пронска Рязанской области

Михаил Серёжкин.

Михаил вступил добровольцем в подразделение ЧВК «Вагнер» и отправился в зону специальной военной операции.

Он погиб 25 марта.

https://zpobeda.ru/mihail-serjozhkin/

Ефрейтор Овчинников Дмитрий При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб разведчик-пулеметчик роты специального назначения

Овчинников Дмитрий Сергеевич.

Дмитрий - выпускник средней школы с.Новоалександровка. Учился на хорошо и отлично, активно занимался спортом, принимал участие в спортивных районных соревнованиях, где занимал призовые места.По характеру был добрым, весёлым, отзывчивым, всегда готов был прийти на помощь, имел много друзей, был душой компании. После 9 класса твердо решил, что будет защитником Родины и посвятит свою жизнь военной профессии.

После окончания 11 класса поступил в политехнический институт. Проучившись 3 месяца, Дмитрий перевелся на заочное отделение и ушел служить в армию, в 2012 г. заключил контракт на военную службу.

Дмитрий являлся ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике.

Был награжден медалями Жукова и Суворова.

https://zpobeda.ru/dmitrij-ovchinnikov/

Военнослужащий Галич Владимир Галич Владимир Петрович

24.03.1974 - 22.01.2023

Погиб при исполнении служебного задания

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155695932915156

Военнослужащий Скорик Максим Погиб участник СВО

Максим Скорик

19 августа 1995 года рождения, погиб 18.07. 2023 года

Житель Евпатории

У Максима остался маленький сын и любящая семья.

https://zpobeda.ru/maksim-skorik/

Рядовой Стариков Вадим Стариков Вадим Олегович,

рядовой в/ч 1430, позывной «Морпех»,

член штаба «Альфа-НОД» был призван по мобилизации в сентябре месяце 2022 года.

Участвовал в боях с первых чисел июня 2023 года в качестве командира орудия гаубицы Д-30 на запорожском направлении.

Отражая очередное наступление противника, героически погиб.

Вадим в жизни был замечательным, жизнерадостным человеком. Он любил свою семью, большое внимание уделял воспитанию младшей сестренке и брату.

До службы в армии учился в физкультурном институте, но из-за травмы ноги вынужден был оставить учебу. Срочную службу проходил в Калининградской отдельной бригаде морской пехоты.

По возвращении со срочной службы, устроился на работу и стал менеджером в сетевой компании розничной торговли, часть зарплаты отдавал своим младшим в семье. Много времени уделял спорту, играл в сборной команде по баскетболу на первенство Москвы. Друзья-спортсмены его уважали.

Вот такие ребята сейчас воюют, чтобы мы спали спокойно.

https://t.me/geroirossii/4728

Военнослужащий Лучин Михаил Героически погиб 20 июля в 3 утра в ходе специальной военной операции под Красногоровкой (ДНР)

Михаил Лучин

Участвовал в начавшемся 17 июля наступлении российских войск в ДНР на шахту «Трудовская» под Красногоровкой.

Михаил Лучин уроженец Калуги. Он отправился в зону боевых действий после начала военной операции РФ на Украине с гуманитарной помощью и остался как доброволец. Заключил контракт с Минобороны.

Командовал взводом БПЛА 5-й отдельной бригады имени Захарченко, участвовал в боях на Марьинском направлении, а также регулярно публиковал в своем Telegram-канале "Миша на Донбассе" о жизни российских бойцов на передовой.

Михаил с юмором переносил тяжелейшие условия, в которых находился на фронте.

https://t.me/geroirossii/4730

Военнослужащий Стародубцев Даниил Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

Даниил Стародубцев

Родился 24 декабря 2001 года в деревне Константиновка. После девятого класса пошёл в политехнический колледж и отучился на сварщика. Был призван на срочную службу в армию. Отдав долг Родине, стал пожарным и получил несколько ведомственных наград за хорошую работу.

В октябре 2022 года Стародубцева призвали в ВС РФ по частичной мобилизации.

В зоне СВО Даниил был ранен в бою с украинскими нацистами, но вылечился и вернулся в строй.

8 июня 2023 года погиб при выполнении боевой задачи.

Ему был 21 год.

https://t.me/geroirossii/4729

Военнослужащий Котенев Максим Котенев Максим Андреевич

26.07.1990 г. р.

погиб в г. Кременная 05.12.2022.

Был призван по мобилизации 10.10.2022. г. Ярославль.

Был самым лучшим мужем, отцом, сыном и другом.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/maksim-kotenev/

Военнослужащий Косьянов Анатолий В с. Туруновка Новосибирской обл. простились с

Анатолием Сергеевичем Косьяновым,

погибшим 26 июня в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Анатолий родился в поселке Чистое Озеро 15 февраля 1998 года. Окончил 9 классов Туруновской средней школы и поступил в куйбышевский политехнический колледж, получил специальность сварщика.

Анатолий был активным, жизнерадостным парнем. Добрый общительный – всегда заводила компании. У него было много друзей. Он был внимательным, заботливым сыном и братом.

Анатолий с желанием пошел в армию. Служил в войсках Национальной гвардии России.

Демобилизовавшись, Анатолий работал в городе Новосибирске.

25 сентября был призван в ряды Российской армии по мобилизации, без раздумий и сомнений отправился выполнять свой долг.

В марте был ранен, после прохождения реабилитации и отпуска, 2 июня вновь был отправлен в зону СВО.

https://m.ok.ru/group/51713683816604/topic/155247919341724

Военнослужащий Балакшин Вадим При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб

Балакшин Вадим Николаевич.

Житель Котласского округа.

Вадим Николаевич родился 3 октября 1992 г., погиб в ходе специальной военной операции 13 июня 2023 г.

https://zpobeda.ru/vadim-balakshin/

Военнослужащий Янсарин Ришат В июле при выполнении задач специальной военной операции на территории г.Луганска погиб

Янсарин Ришат Хуснуллович.

https://zpobeda.ru/rishat-yansarin/

Военнослужащий Давыдов Дмитрий Командир миномётного взвода батальона им. Шаймуратова

Дмитрий Давыдов.

г. Уфа.

https://zpobeda.ru/dmitrij-davydov/

Военнослужащий Феликсов Павел Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины

Павел Сергеевич родился 19 января 1993 году в городе Северодвинск, Архангельской области.

Героически погиб 5 мая 2023 года при отражении атаки украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут).

Ему было 30 лет.

https://t.me/geroirossii/4731

Доброволец Белецкий-Огунь Алексей При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб

Алексей Владимирович Белецкий-Огунь.

Несмотря на то, что Алексей проживал далеко за пределами Новгородчины, он не терял связь с родным краем. Постоянно приезжал в период отпусков. Как выпускник школы д. Новое Овсино он всегда интересовался её жизнью. Увлечённо занимался историей Батецкого края, находил много интересных исторических материалов и документов, которыми делился с нами. Особенно много внимания Алексей уделял истории Батецкого края в годы Великой Отечественной войны.

Неудивительно, что когда на Украине началась борьба с неонацизмом, он не смог остаться в стороне, с честью исполняя свой долг офицера Вооружённых Сил Российской Федерации.

https://zpobeda.ru/aleksej-beleckij-ogun/

Военнослужащий Коротков Станислав В селе Шойбулак Медведевского района проводили в последний путь бойца

Станислава Короткова,

который погиб в ходе СВО.

Он собой закрыл гранату, спасая своих товарищей. Благодаря ему шесть человек выжили!

У него остались жена, дети, отец.

https://vk.com/wall-199398030_27228

Ефрейтор Елизаров Виталий Елизаров Виталий Николаевич

Родился 9 марта 1985 года в Казахстане, Джамбульская область Луговской район.

В 1993 году семья переехала в село Бреславка Усманского района.

Был женат, двое детей. Работал в СХПК «Чистые пруды» водителем КАМАЗа.

Осенью 2022 года мобилизован для участия в Специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Ефрейтор, служил в разведывательной роте. Воевал на Херсонском направлении.

7 июля 2023 года погиб у Антоновского моста в ходе выполнения боевой задачи.

Похоронен с воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/vitalij-elizarov/

Военнослужащий Лысенко Антон Антон Лысенко из деревни Заречье, что в 90 км от Нижнеудинска, погиб 9 июля 2023 года. Он был водителем в роте материального обеспечения, подвозил на передовую горючее, медикаменты и продукты.

Вся жизнь Антона Лысенко связана с деревней Заречье, где он родился в 1982 году, вырос и работал. Спокойный, добрый и отзывчивый человек. В последние годы жил с матерью, планировал переехать в город.

В сентябре 2022 года Антон был мобилизован для участия в специальной военной операции.

Как вспоминают родные, получив повестку, сразу отправился в военкомат. В последнем разговоре по телефону сказал маме, чтобы переезжала в город: «Не жди меня. Еще не скоро все закончится. Я здесь надолго».

У Антона остался семнадцатилетний сын.

https://glagol38.ru/text/20-07-2023/009

Военнослужащий Баранов Александр В зоне проведения СВО погиб электросталец, член поискового отряда имени Виктора Захарченко,

Александр Сергеевич Баранов.

Ему было 29 лет.

https://m.ok.ru/group/53655228186772/topic/156350602496916

Военнослужащий Осипов Алексей В группе микрорайона "Полёт" сообщили о гибели в зоне СВО ногинчанина

Алексея Осипова.

У него остались жена и маленький ребёнок.

https://m.ok.ru/group/53655228186772/topic/156350602496916

Рядовой Обертинский Владимир В Бузулукском районе проводили в последний путь участника СВО, уроженца поселка Колтубановский

Обертинского Владимира Николаевича,

который погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации.

Владимир родился 22 июня 1989 года. Окончил Боровую школу. Он был сильным, мужественным и отважным парнем.

Впервые в зону СВО попал по зову сердца, пошел добровольцем в казачий батальон «Форштадт», а в апреле 2023 года подписал контракт на военную службу.

https://zpobeda.ru/vladimir-obertinskij/

Военнослужащий Кокорин Степан При выполнении боевой задачи 1.07.2023 погиб

Кокорин Степан Сергеевич.

Житель Старого Оскола.

Погиб в Луганской области

https://t.me/oskol_official/9076

Старший лейтенант Кочемазов Александр В ходе СВО на Артемовском направлении 07.07.2023 г. погиб

Александр Алексеевич Кочемазов,

уроженец посёлка Красильниково Галичского района Костромской области.

Ему недавно исполнилось 27, веселый, жизнерадостный, озорной, открытый, сильный, душа компании, верный и надежный друг, любящий и любимый сын и брат.

Указом Президента Российской Федерации родителям был вручен орден Мужества,

присвоенный Александру Кочемазову посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kochemazov/ В Унече Брянской области со всеми почестями в последний путь проводили сержанта Артема Бурмакова

Бурмаков Артём Леонидович — сержант контрактной службы.

Он служил по контракту в 488-й мотострелковом Симферопольском Краснознамённом ордена Суворова полку имени Серго Орджоникидзе, который дислоцируются в Клинцах.

После начала спецоперации был направлен на Донбасс.

За мужество и героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, указом президента Российской Федерации Артём Леонидович Бурмаков награжден орденом Мужества — посмертно.

https://zpobeda.ru/artjom-burmakov/

Военнослужащий Буриков Сергей Погиб в зоне СВО сын заместителя директора по охране территории ФГБУ Государственный заповедник " Белогорье"

Сергей Витальевич Буриков.

Ему было 24 года.

https://vk.com/wall-10828329_4352973

Военнослужащий Даниил "Карлссон" Под Клещеевкой при выполнении боевого задания погиб командир отряда БПЛА и автор канала karlossnews, воевавший в составе "Ахмата".

Он был одним из тех, кто отдал свою жизнь для остановки украинского контрнаступления под Клещеевкой.

https://t.me/geroirossii/4764

Военный корреспондент Журавлёв Ростислав Погиб военный корреспондент Ростислав Журавлёв.

ВСУ обстреляли машину с российскими журналистами кассетными боеприпасами.

В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести четыре журналиста.

Они были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался.

Подписан указ о награждении погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/4734?single

Старший лейтенант Давыдов Дмитрий В Волгограде простились с 29-летним старшим лейтенантом Дмитрием Давыдовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Кандидат в мастера спорта по дзюдо Дмитрий Давыдов связал жизнь с вооруженными силами.

Дмитрий родился в городе Фролово, Волгоградской области. Долгожданный ребенок в семье, окончил местную среднюю школу № 1, затем закончил Саратовскую Государственную академию права. После окончания вуза связал жизнь с российскими вооруженными силами. Проходил в Волгограде срочную службу, а затем перешел на контракт.

Дмитрию было 29 лет. Он мечтал о семье, недавно купил квартиру.

Близкие его вспоминают как жизнерадостного, честного и справедливого парня, верного друга и товарища, который всегда был готов прийти на помощь.