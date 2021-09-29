ФСБ вышвырнула «правозащитницу», лоббировавшую интересы мигрантов

Вой о слезинке «правозащитницы» Валентины Чупик подняли в конце минувшей недели либеральные и иностранные СМИ. Эту гражданку Узбекистана, у которой был статус беженца в России, лишили названного статуса, а также запретили въезд в нашу страну на 30 лет. Теперь Чупик будет лоббировать интересы мигрантов непосредственно из Узбекистана, куда её собираются депортировать. Правда, у тамошних органов госбезопасности есть к «правозащитнице» вопросы.

Продолжаю следить за тем, как власти России вышвыривают иностранцев, возомнивших себя вправе совать носы в дела приютившего их государства.

Многие, попавшие в нашу страну, ссылаясь на преследования со стороны властей незалежных постсоветских республик, вместо того, чтобы заниматься обустройством своей жизни, развили бурную деятельность.

Одной из таких людей и стала Валентина ЧУпик, основавшая некоммерческую организацию для помощи мигрантам, названную «Тонг ЖахонИ». Вот что пишут о самозваной «правозащитнице» наши ехидные сограждане.

«Примерно десять лет назад получила обманным путём статус беженки в РФ, рассказав, что в Узбекистане ей угрожают по языковому признаку (история правдоподобная). А в России вела вот такие семинары как на видео.

Учила мигрантов шантажировать работодателя, правильно прописываться в квартире всем аулом, а также способам противодействия сотрудникам полиции.

На этом видео лишь толика вАлиной мудрости (снято этим летом)».

https://t.me/orda_mordora/9768

Пламенное выступление светлоликой «правозащитницы» цитировать не стану, но те, кто потрудился его посмотреть, написали в комментариях на YouTube, что сделали для себя оргвыводы.

«Лучшая реклама объявлений с текстом «только славяне».

«Спасибо большое! Больше никогда мигрантам ничего не сдам!»

«Подобные видео – лучшее подтверждение необходимости ограничения миграции».

«Спасибо за очень познавательную лекцию. И так старался не иметь дел с мигрантами, а теперь и вовсе не буду. Потом удивляемся, откуда в русских городах столько этнической преступности».

«Спасибо большое Валентине ЧУпик и Александру КИму за это видео. Я отправил его всем своим знакомым и родственникам, а они своим знакомым. Теперь ещё больше людей не станут жертвами шантажа и угроз со стороны мигрантов, и ещё меньше людей станут сдавать квартиры мигрантам. Получается, что вы ведёте просветительскую работу не только среди мигрантов, но и среди россиян. Лучшей антирекламы ещё никто не придумал».

В общем, сами понимаете, новости о том, что ЧУпик задержали в аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Армении, вызвала у многих наших сограждан чувство глубокого удовлетворения.

«Около 02:00 ночи 25 сентября сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево правозащитницу мигрантов Валентину Чупик, у неё изъяли документы и отправили в спецприемник аэропорта. Об этом «Медиазоне» сообщила Чупик и её коллеги.

Чупик успела передать «Медиазоне» копии документов, которые ей вручили силовики. Это уведомление от управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве о том, что с 17 сентября она лишена статуса беженца. В документе говорится, что основанием для лишения статуса стал подпункт 2 пункта 2 статьи 9 закона «О беженцах» — предъявление заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем. ФСБ запретила правозащитнице въезд в Россию до сентября 2051 года».

https://mediazona.ca/news/2021/09/25/chupik

Уже после этого под тем видео, на котором светлоликая Чупик рассказывает мигрантам, как им обманывать россиян, появились свежие комментарии. Сплошь – одобрительные и желающие либералке приятного возвращения в Узбекистан.

«Милая бабушка, поздравляем с запретом на въезд в РФ, теперь вам не придется страдать с ненавистными Русскими рядом. Защищайте из Узбекистана всех».

«Ну что, дуньку выпнули из России. И это правильно! Пусть читает лекции в Ташкенте».

«Поздравляем бабушку с возвращением на родину. Она этого заслужила. Надеюсь, законы Шариата окажутся столь же гибкими, как и россиянские, и ей будет в ауле место, где развернуться».

Либерда и всякие СМИ-иноагенты предсказуемо заверещали…

https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/26/pravozashchitnit...

https://meduza.io/news/2021/09/25/fsb-zaderzhala-pravozaschi...

https://echo.msk.ru/news/2909938-echo.html

https://www.svoboda.org/a/v-sheremetjeve-zaderzhali-zaschitn...

…Но их визг лишь показывает, что ФСБ всё сделала правильно. Странно лишь, что так долго тянули.

В общем, практику высылки из России иностранцев, которые своей деятельностью вредят нашим интересам, надо расширять и углублять.

Никаких организаций и типа-правозащитников, лоббирующих интересы мигрантов, в России быть не должно.

https://cont.ws/@ruslanostashko/2096994