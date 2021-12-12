Фильм «Сделано в Донбассе» о трудолюбивом Донбассе

Наши внимательные зрители из страны победившего Майдана уже назвали все постановкой на Мосфильме, потемкинскими деревнями. Корежит их от того, что не стоит на коленях мятежный регион.
Спасибо всем, кто помогал и участвовал, это фильм для вас и про вас, дорогие наши, настоящие русские люди.
https://t.me/sskarnaukhov/14173
Сделано в Донбассе. Документальный фильм – Россия 24.
В середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке Луганской и Донецкой республик. С производителей Донбасса снимут как минимум одну обузу — таможню и пошлины при поставках в Россию. Будут признаны местные сертификаты, исчезнут квоты на экспорт и импорт, а предприятия смогут участвовать в торгах на государственных и муниципальных закупках. Какие предприятия Донбасса могут быть интегрированы в экономику России? Об этом — документальный фильм Ольги Курлаевой.
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