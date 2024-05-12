Мультинские и Куйгук — каскады озёр на горном Алтае

Мультинские озёра — это больше 40 высокогорных водоёмов на небольшом пятачке в Усть-Коксинском районе республики Алтай. Вода каждого из них окрашена в свой цвет — это оттенки бирюзового и изумрудного. Главная «жемчужина» этих мест — каскад на реке Мульта, состоящий из Нижнего, Среднего и Верхнего Мультинских озёр, перешейков и водопадов на высоте более 1600 м над уровнем моря.

Неподалёку находится озеро Куйгук, отличающееся особой прозрачностью. Благодаря тому, что его окружают высокие горные хребты, закрывающие солнечный свет, а его абсолютная высота более двух километров, лёд на озере держится непривычно долго.

Мультинские находятся в достаточно отдалённой от цивилизации точке по сравнению с более популярными у туристов природными объектами Алтайских гор. Тем не менее, поток людей здесь в разгар сезона внушительный — добраться сюда не составит труда, а основные достопримечательности, собранные на относительно небольшом расстоянии друг от друга, можно посещать небольшими вылазками, остановившись на турбазе, или поставив палатку в удобном и специально оборудованном для этого месте.

1. Мультинская группа озёр находится в Усть-Коксинском районе республики Алтай. К ней относят больше 40 озёр разного размера и глубины на северном склоне Катунского хребта. Самые большие и популярные из них: Нижнее, Среднее, Верхнее Мультинские озёра, образующие каскад на реке Мульта, а также Куйгук, Поперечное и Крепкое. Вода в каждом водоёме разного цвета — от бирюзового и изумрудного. Это зависит от горных пород, в которых находится котловина. Кроме того, вокруг огромное количество прочих природных достопримечательностей: горные вершины, покрытые снегами, реки, водопады, изобилие рыбы, грибов и ягод. 2. Часть территории, на которой находятся водоёмы, принадлежит Катунскому заповеднику, а некоторые объекты здесь входят в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. 3. Каскад озёр в бассейне Мульты появился из-за таяния древних ледников. Верхнее Мультинское озеро образовалось в котловине, сформированной сходящими с гор ледниковыми массами. Двигаясь дальше ледник тащил за собой огромные камни, которые становились преградами для течения реки, - так появились остальные водоёмы. 4. Путь к Мультинским озёрам начинается с посёлка Мульта — 422 км от Горно-Алтайска. Отсюда через сёла Замульта и Маральник-1 стартуют большинство маршрутов. Для «заброски» туристов до начала тропы чаще всего здесь используют автомобили ГАЗ-66 «Шишиги», а также УАЗы и прочий транспорт повышенной проходимости — другим машинам намного сложнее преодолевать распутицу, валуны, подъём в гору и прочие препятствия. Впрочем, многим туристам, спасшихся временем и силами, не составляет труда пройти первую часть маршрута пешком — это порядка 14 км от Маральника-1 до Нижнего Мультинского озера с набором высоты 470 м. 5. Нижнее и Среднее Мультинские озера — самые крупные. Они находятся на высоте 1627 и 1740 метров над уровнем моря, соответственно. 6. Туристические базы возле Нижнего озера. Здесь заканчивается дорога для автотранспорта и начинаются маршруты для пеших туристов, на лошадях и на катерах, оборудованы места для палаток, домики, поэтому летом во время туристического сезона жизнь здесь бьёт ключом. 7. 8. На севере Нижнего из него вытекает река Мульта, образуя перемычку длиной около 250 м со Средним. В этом месте находится водопад Шумы. 9. Водопад Шумы — перекат между Средним и Нижним озёрами. Он состоит из огромных валунов, сквозь которые непрерывно бурлит почти горизонтальный поток протяжённостью до 280 м, а шириной до 30 м. 10. Водопад окружён пологими горами, покрытыми лесом. В окрестностях всегда много грибов и ягод. 11. В окрестностях водопада всегда много туристов — это удобное место для того, чтобы разбить там лагерь. 12. Как ни странно, считается, что водопад Шумы получил своё название из-за того, что ещё задолго до того, как идущие мимо туристы увидят бурлящий среди камней поток, они услышат гул водопада — из-за особенностей рельефа он разносится на многие метры вокруг. 13. Корни хвойных деревьев. В целом на Мультинских озёрах типичная высокогорно-лесная флора, много кедра и лиственницы, но встречаются пихта, берёза и ива у кромки воды. Здесь также распространены луговые травы и цветы, а из редких растений здесь можно встретить несколько видов родиол, шиповник остроиглистый и копеечник чайный. 14. У туристов на Средне-мультинском, как и на Нижнем, есть возможность перебраться с одного конца озера на другой на катере — это не только открывает виды на горы вокруг водоёма, но и часто помогает сэкономить время. Однако в двух километрах от переката Шумы находится кордон Катунского заповедника — граница проходит прямо по водной поверхности. Летом там круглосуточно дежурят инспекторы. 15. Средне-мультинское озеро в длину достигает 1990 м, в ширину — до 750 м, а в глубину в среднем около 8-10 м, но максимальное значение — порядка 17 м, так как его котловина, в отличие от плоского Нижнего, чашеобразна. 16. К озеру со склонов гор, обступивших озеро, бежит множество водопадов. Большинство из них пересыхают летом, когда снег в горах перестаёт таять. 17. Долина Мульты ведёт туристов к Верхнему озеру. Расстояние от него до Среднего — порядка 6,5 км. 18. Верхне-мультинское озеро находится на высоте 1860 м над уровнем моря. Озеро имеет протяжённость около 1420 м в длину и 286 м в ширину. 19. Верхнее, — самое глубокое озеро каскада, хотя почти вдвое меньше Нижнего по площади. Его наибольшая глубина доходит до отметки более 47 м. 20. Верхне-мультинское озеро. 21. В чашу Верхнего озера с почти отвесных склонов гор бегут 11 ручьёв. Самый большой из них образует водопад высотой около 60 метров. 22. В основном медведи предпочитают уходить в менее людные места — подальше в горы, однако на тропах иногда можно встретить их следы. Поэтому туристам следует соблюдать меры предосторожности и не оставлять еду в палатках, чтобы не привлекать зверя её запахом. А лучше выходить на маршрут вместе с опытным инструктором, знающим, как вести себя при появлении зверя, чтобы встреча с ним была безопасной. 23. Протяжённость Мульты — 39 км. Название реки происходит от монгольского слова «мойлт», означающего «имеющий черемуху». 24. У Мульты есть приток — речка Поперечная длиной чуть более трёх километров, берущая начало из одноимённого озера. Недалеко от устья бурный поток образует восьмиметровый водопад. 25. В воде озёр водится хариус — рыба семейства лососёвых. В лесу можно встретить марала, соболя и прочих животных, обитающих в горах Алтая. Из птиц на Мультинских озёрах встречаются занесённые в красную книгу региона беркут, белая куропатка, скопа. Здесь есть также краснокнижные бабочки из семейств парусники и бархатницы. 26. Озёр, носящих название «Поперечное», два — Нижнее и Верхнее. Путаница возникла ещё во время составления первых географических карт этой местности и сохраняется до сих пор. Их относят к Мультинским, хоть они и не являются частью каскада на реке Мульта. 27. Нижнее Поперечное озеро находится на высоте 1885 м над уровнем моря. Озеро тянется примерно на 1860 м в длину и на 360 м в ширину. В своём самом глубоком месте расстояние до дна — 22,6 м. 28. Озеро находится на особо охраняемой природной территории, по пути к нему придётся миновать кордон. Здесь запрещены разведение костров и стоянка на ночлег — места для палаток оборудованы ближе к впадению реки Поперечной в Мульту. 29. Туристические тропы вокруг Нижнего Поперечного проходят на высоте 2000-2600 м над уровнем моря по снежникам, хвойному и смешанному лесу, заболоченным лугам, курумникам и зарослям кустарников — в этих местах природа Катунского заповедника открывается во всей красе. 30. Верхнее Поперечное озеро. Длина водоёма — 740 м. Расположено оно почти в полутора километрах от Нижнего Поперечного с набором высоты около 170 м. Лёд здесь держится почти до конца июня. 31. С подвесного мостика через Мульту и Нижне-мультинского озера начинается тропа на озеро Куйгук. 32. Река Куйгук, как и Поперечная, — приток Мульты. Её длина — 10 км. Река в верховьях образует одноимённые озеро и водопад, которые считаются одними из главных достопримечательностей окрестностей. 33. Озеро Куйгук состоит из двух водоёмов — Верхнего и Нижнего, соединённых перешейком. Более популярным и интересным у туристов считается Нижний Куйгук, который, хоть и значительно меньше Верхнего, связан с водопадом. Озеро находится на высоте 2030 м над уровнем моря, в длину вытянуто всего на 60 м, а в ширину — на 30 м, хотя в целом его габариты сильно зависят от осадков и прочих погодных условий. Вода в озере насыщенного бирюзового цвета, а вокруг горы, поросшие кедром, снег и лёд на вершинах которых не тает даже летом. 34. Водопад Куйгук устремляется с высоты 25-30 м прямо из нижнего озера. Здесь же находится ещё одна небольшая местная достопримечательность — камень, по форме напоминающий медведя, который целует девушку. 35. Камень в виде медведя, целующего девушку. 36. Так как озеро Куйгук находится не только значительно выше других водоёмов Мультинской группы, но и постоянно закрыто от солнца горными грядами, на нём очень долго держится ледовый покров. 37. Верхний Куйгук намного больше Нижнего. Его габариты — примерно 1000 м на 400 м. На левом берегу озера, где нет зарослей и каменных террас и осыпей, туристы иногда разбивают лагеря. 38. Верхний и Нижний Куйгук имеют ледниковое происхождение. 39. Водопад Куйгук. 40. Вода в озере прозрачнее и холоднее, чем в водоёмах на реке Мульта. Здесь водится меньше хариуса, но зато в окрестностях всегда много ягоды. 41. 42. Название реки Куйгук, давшей имена озёрам и водопаду, по одной версии, происходит от алтайского слова «куй», что означает «пещера» или «гора», а по другой, вариант названия «куйгык» может означать горелый лес. 43. Цвет воды в Мультинских озёрах имеет разные изумрудные или бирюзовые оттенки. Это характерно для водоёмов ледникового происхождения и связано с горной породой, которая перемалывается до мельчайших частиц во время движения ледников. Именно их взвесь придаёт воде белёсый оттенок. Особенно хорошо заметно это во время дождя. 44. Село Мульта было основано в 1836 году алтайцами. До начала прошлого века здесь проживало коренное население — алтайцы. Также в 1836 году переселенцы-старообрядцы основали селение неподалёку на берегу Катуни — в архивах оно упоминается под названием Усть-Мульта. Оба села долго считались выселками Нижнего Уймона — селения в примерно в 6,5 км на другом берегу Катуни. 45. Алтай занимает третье место среди горных систем мира по числу ледников и площади оледенения. 46. На рубеже 2000-х и 2010-х годов шло бурное обсуждение строительства на реке Мульта каскада из шести гидроэлектростанций от Нижне-Мультинского озера до села Мульта. Однако местные жители, общественники и экологи забили тревогу — строительство, по их мнению, было опасным для флоры, фауны, и в целом ставило под угрозу существование Мультинских озёр как природного памятника и экосистемы. В итоге проект свернули. 47. Заповедник находится на высотах от 1300 м до 3280 м. К его территории прилегает самая высокая гора не только Алтайской системы, но и всей Сибири — Белуха (4509 м). 48. Природа Катунского заповедника многообразна. Здесь обитают 56 видов млекопитающих, 161 вид птиц, три вида пресмыкающихся, восемь видов рыб, а также около 700 видов высших растений. 49. В 1998 году Катунский заповедник как кластерный участок вошёл в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы». 50. По данным на 2022 год, Республику Алтай посетили около 2,5 млн туристов. 51. Республика Алтай — это единственный в России регион где существуют спортивные туристические маршруты по любому классификационному виду туризма всех категорий сложности — от первой до шестой. 52. 53.

https://gelio.livejournal.com/294470.html