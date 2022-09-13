Эксклюзив ФАН - как российские медики спасают жизни бойцов под Бахмутом

— Этот мишка прошел со мной с самого начала. Это талисман. Собственно, в рюкзаке у меня препараты для оказания первой медицинской помощи: жгуты, антисептик, системы для капельницы, пластырь, ИПП-шки, препараты от контузии, обезболивающие средства.

В общем, тут у меня все, что необходимо для работы в поле.