Эксклюзив ФАН - как российские медики спасают жизни бойцов под Бахмутом

Принимающие участие в российской спецоперации на Украине медики рассказали подробности своей непростой работы.
Военный корреспондент ФАН Сергей Среда прожил неделю на позициях группы эвакуации одного из российских подразделений, которое ведет наступление под Бахмутом (бывший Артемовск).
Вместо будильника тут канонада артиллерии. Регулярно около восьми часов утра бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляют по лесопосадкам. Услышав первый прилет, командир группы эвакуации Л. мгновенно реагирует и отдает приказ — все в укрытие.
Сегодня у Л. дежурство на точке эвакуации. Он сидит на краю окопа, придерживая левой рукой медицинский рюкзак, к которому прикреплен растрепанный плюшевый мишка. Эта игрушка прошла с ним огонь и воду, из-за чего выглядит непрезентабельно.
Короткое интервью
— Ну, покажи, что у тебя в рюкзаке? Что за мишка?
— Этот мишка прошел со мной с самого начала. Это талисман. Собственно, в рюкзаке у меня препараты для оказания первой медицинской помощи: жгуты, антисептик, системы для капельницы, пластырь, ИПП-шки, препараты от контузии, обезболивающие средства.В общем, тут у меня все, что необходимо для работы в поле.— Сейчас работы много?
— Нет, не особо много. Противник существенно отброшен. Наши бойцы закрепились. Поэтому преимущественно к нам поступают с несерьезными осколочными ранениями от минометов. Кроме того, ВСУ забрасывают наши позиции минами «лепесткок».— Каков регламент твоих действий? Вот, поступил раненый, что происходит после этого?
— Нам сообщают о раненом. Пока бойца выносят с окопов, мы уже готовимся его принять на точке эвакуации. Ну, то есть его еще не принесли, а мы уже готовы его принять, все необходимое у нас уже подготовлено. Когда нам его доставляют, мы стабилизируем его состояние, после этого грузим в бронемашину и вывозим в госпиталь, где к этому моменту врачи уже предупреждены, они уже ожидают прибытия раненого. Все происходит оперативно и слаженно.— А вот этот броневичок за кустами и есть машина эвакуации? Хорошая?
— Да. Она оборудована противоосколочной броней, которая способна предупредить пулевые и осколочные ранения экипажа.— А вообще, работа медика сложная?
— Она сложная психологически. Потому что ты много общаешься с человеком, а спустя какое-то время приходится его стабилизировать и госпитализировать. Эта очень тяжелая психологическая нагрузка. Да, и физически тоже трудно.
— А бывало такое, что друзьям приходилось оказывать помощь?
— Бывало.
— Как себя чувствовал в этот момент?
— Это самое сложное, когда приходится оказывать помощь друзьям, близким или просто хорошим знакомым.
Сигнал о помощи
В какой-то момент по рации приходит сигнал с позиции, которая находится уже в границах Бахмута. Один из бойцов получил ранение. Сослуживцы попытались вытащить товарища своими силами к точке эвакуации, но не смогли.
Подобные ситуации — самые сложные в работе медиков. Так часто бывает на любом участке фронта в любом отряде. Опытные бойцы прячутся в укрытии и не могут поднять головы, а нужно спасать товарища. Тогда они вызывают помощь.
После сигнала на поле боя выходит медик. Ему нельзя прятаться, ему нужно двигаться только вперед, поскольку счет здесь идет на минуты. Промедление может означать, что боевой товарищ, которого удалось бы спасти, если прийти вовремя на помощь, погибнет от потери крови или от болевого шока.
Рядом рвутся мины и снаряды, а медик бежит или ползет к раненому. Потом делает перевязку и тащит его на себе в безопасное место.Все это члены отряда Л. проходили не раз, поэтому наотрез отказались брать с собой корреспондента ФАН, объяснив, что подобное сопровождение будет только обузой. Уже позднее они рассказали, как ворвались в город под прикрытием брони, погрузили раненого на борт и умчались.
Медики прибыли вовремя. Пока бронетехника ехала в безопасное место к точке эвакуации, они оказывали раненому помощь. По прибытии боец был погружен в медицинский автомобиль, и тот отправился в госпиталь, где хирурги уже готовили операционную.
Именно из-за такой работы группа эвакуации, которой руководит Л., считается образцовой. Ее ставят в пример другим отрядам.Этот коллектив достался ему в наследство от командира с позывным П., который руководит всей медицинской группой. Л. является его заместителем. У П. большой опыт медработы, приобретенный в различных командировках. И тот самый регламент действий медиков, про который говорилось в интервью, выработал именно он.
Всей необходимой техникой обеспечил начальник штаба отряда В., который начинал свою военную карьеру с должности бойца штурмового подразделения, поэтому знает жизненную важность технического оснащения медиков.
И в этой связке «командир медгруппы — начальник штаба отряда» и прячется секрет, почему команда П. считается образцовой. За годы работы В. понял главное — нужно спросить у командира, что ему необходимо для комфортной работы, и только потом спрашивать результат.Обычная работа
Следующий день прошел рутинно. Кто-то из бойцов получил легкое ранение, он смог добраться до точки эвакуации самостоятельно. Короткий осмотр, перевязка и отправка в госпиталь. И снова тишина в эфире.
Днем к медикам пришел боец соседнего подразделения. У него случилось расстройство желудка. К своим докторам парень почему-то обращаться не захотел.
На самом деле эта медгруппа — более обеспеченная необходимыми препаратами.
Только в фильмах медики исключительно перевязывают раны. Это лишь часть их работы. Больше времени занимает установка бытовых диагнозов и выдача нужных препаратов. На позициях бойцы часто простужаются, у них может прихватить живот либо вылезти какая-то другая болячка.Федеральное агентство новостей
Никаких аптек или поликлиник в окрестностях нет, поэтому все идут к медикам, и те на месте решают проблему. И самое сложное в работе командира медгруппы в том, чтобы сформировать нужный запас препаратов. Он знает особенности организма каждого бойца, предусматривает сезонные риски. И это еще одна причина, почему данное подразделение считается эталонным.У этой медгруппы выживают все, не погиб ни один раненый, который добрался живым до медиков. И поэтому несправедливо, что о них вспоминают мало. Ценность профессии военного доктора понимают только те, кому они оказали помощь. Раненые же смотрят на них как на богов.
В настоящий момент (на начало сентября) под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои. Как сообщают военные эксперты, наступление на этом направлении ведут бойцы «ЧВК Вагнера», которые уже закрепились на восточных окраинах города. Ранее «вагнеровцы» освободили ряд населенных пунктов в регионе, включая Попасную, Клиновое и Покровское.
Сергей Среда, дополнительные фото - скрины с видео на Телеграм канале.
Свежие комментарии