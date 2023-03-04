К 70-летию со дня смерти И.В. Сталина

Следующий журнал "Огонек" №11 (1344) от 15 марта 1953 г.

Бессмертно имя нашего дорогого Сталина,

гениального продолжателя дела Ленина

Имена Ленина и Сталина начертаны на знаменах русских революционных марксистов еще в конце прошлого века. С именем Ленина и Сталина народы нашей страны свергли власть помещиков и капиталистов. С именем Ленина и Сталина советские люди построили социализм. Именем Сталина были названы великие пятилетки. Вся сила и краса нашего государства, нашего человека, наших повседневных дел и устремлений - все связано с нем Сталина.

Смерть не властна над этим именем.

Все так же, как и до пятого марта 1953 года, с именем Сталина в сердце шахтер добывает уголь, сталевар варит сталь, каменщик поднимает этаж за этажом новый дом, колхозник готовит новый урожай, ученый трудится в лаборатории...

Знамя Ленина - Сталина... Партия Ленина - Сталина... Сталинская пятилетка... Великие стройки... Сталинский план преобразования природы... Сталинская Конституция... Сталинская забота о человеке... Сталинская правда... Сталинская честность... Сталинская твердость... Сталинское бесстрашие... Воля Сталина, совесть Сталина... Сталинская любовь к народу... Сталинская ненависть к врагу... Все это было и будет вечным достоянием нашей партии, нашего народа.

Все, что молодо, все, что сильно, все, что развивается, все, растет и цветет, - все озарено животворным сталинским светом, светом всепобеждающей жизни.

А. АВДЕЕНКО В Колонном зале Дома союзов 8 марта 1953 года.

Товарищи В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, Л. М. Каганович, А. И. Микоян у гроба товарища И. В. Сталина. Москва, 6 августа. Со всех концов огромного города люди устремились у Колонному залу Девочка кладет цветы к гробу Иосифа Виссарионовича Сталина В Колонном зале

Впервые плачет девочка моя

Совсем не детскими, тяжелыми слезами,

И не могу ее утешить я,

Подняв ее над головой в Колонном зале.

Так рано с горем повстречалась ты,

Как в раннем детстве я, - в том январе далеком.

Мы, вглядываясь в строгие черты,

Прощаемся с вождем в молчании глубоком.

Среди цветов товарищ Сталин спит.

Сон нашего отца величествен, спокоен:

Уверен вождь, что тверд, как монолит,

Народ советский - труженик и воин.

Всегда едины Сталин и народ,

Бессмертен сталинский народный светлый гений.

Он вместе с Лениным и вел нас и ведет,

Он путь предначертал для многих поколений.

Пусть девочка моя совсем мала,

Но так же как и я, она узнала с детства:

Все светлое нам Партия дала,

Отечество и мир нам вручены в наследство.

Святому делу Ленина верны,

Святому делу Сталина верны,

Путь к коммунизму озарен их вечной славой.

Как много в жизни сделать мы должны,

Чтоб быть достойными своей эпохи величавой!

Евг. Долматовский

В Колонном зале Дома союзов в дни прощания Всегда с нами

Он - в любви и счастье всенародном,

Он - великий друг нам и отец, -

Жив в любом порыве всенародном

Наших закаленных им сердец!

Он - в свершенье дел больших и малых,

Горячо любимый и родной,

Он на стягах, на знаменах алых,

Поднятых высоко над страной!

Вел он ленинским путем Отчизну,

Вел народ - великий человек!

С ним вошли мы в эру коммунизма,

В Сталинский непобедимый век.

Родина, Отчизна дорогая,

Каждый день твой им был озарен...

Пусть ведет нас партия стальная!

Сталин всюду с нами!

Вечен он!

Александр Прокофьев

Тбилиси. Рабочие паровозного депо читают сообщение о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина Киев. 9 марта. На бульваре имени Шевченко киевляне слушают радиопередачу траурного митинга из Москвы В Курейке возвышается скульптура И. В. Сталина

ДЫХАНЬЕ СТАЛИНА ВО ВСЕМ

Знакомый звон над Спасской башней,

Его не слышит он в ночи.

Как тяжек этот день вчерашний -

Рассвета первые лучи,

Когда страна в слезах узнала,

Что Сталин навсегда уснул,

Когда она у гроба стала

В Колонном зале в караул.

Как мы читали бюллетени,

Надеждой общею томясь!

И, словно крылья черной тени,

Их строки задевали нас -

Кто может нашу скорбь измерить,

Унять немую сердца дрожь?!

Способно ль, сердце, ты поверить,

Что умер наш Отец и Вождь?!

Он - над страной взвитое знамя,

Наш труд, наш праздник, слава, честь,

Он - жизнь сама. Он вместе с нами,

Во всем его дыханье есть!

Но музыка, идущим вторя,

Несет печаль через века,

И перед ним в глубоком горе

Стоит Президиум Цека.

Страна судьбу свою вручила

Его соратникам стальным,

В ком вера Сталина и сила,

Кто был всегда и всюду с ним.

Страна, суровый час встречая,

Идет путем Вождя прямым,

Любовью, славой отвечая

За все, завещанное им.

Владимир ЛУГОВСКОЙ

Московские пионеры в почетном карауле у гроба Иосифа Виссарионовича Сталина Пионеры 119-й школы несут почетный караул у портрета товарища Сталина Прага. 9 марта. Траурный митинг трудящихся на Вацлавской площади, посвященный памяти И. В. Сталина 9 марта. На центральной площади Пекина Венгрия. Город Сталинварош одевается в траур Берлин. Трудящиеся возлагают венки к монументу И. В. Сталина Гори. 9 марта 1953 г. У домика, где родился И. В. Сталин 9 марта на Красной площади в Москве Руководители Партии и Правительства выносят гроб с телом Иосифа Виссарионовича Сталина из Дома союзов Траурный кортеж направляется на Красную площадь Маршалы Советского Союза, генералы несут на атласных подушечках ордена и медали Иосифа Виссарионовича Сталина Траурная процессия с венками направляется на Красную площадь У Мавзолея на постаменте гроб с телом И. В. Сталина На трибуне Мавзолея - товарищи Георгиу-Деж, Болеслав Берут, Пах Дем Ли, Вальтер Ульбрихт, Долорес Ибаррури, Отто Гротеволь, Вылко Червенков, Матиас Ракошм, Пьетро Нении, Пальмиро Тольятти, Жак Дюкло, Клемент Готвальд, Н. А. Булганмн, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, Н. С. Хрущев, Л. П. Берия, М. 3. Сабуров, Чжоу Энь-лай, М. Г. Первухин, Л. М. Каганович, Н. М. Шверник, А. И. Микоян.

ПОХОРОНЫ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 9 МАРТА 1953 ГОДА

9 марта 1953 года на Красной площади в Москве состоялись похороны Иосифа Виссарионовича Сталина.

Председатель Комиссии по организации похорон Иосифа Виссарионовича Сталина тов. Н. С. Хрущев представляет слово Председателю Совета Министров СССР и Секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову.

Следующую речь произносит первый заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР Лаврентий Павлович Берия.

Затем выступает с речью заместитель Председателя Совета Министров Союза ССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов.

Речь товарища Г. М. Маленкова

Дорогие соотечественники, товарищи, друзья!

Дорогие зарубежные братья!

Наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин.

В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все передовое и прогрессивное человечество. Имя Сталина безмерно дорого советским людям, широчайшим народным массам во всех частях света. Необъятно величие и значение деятельности товарища Сталина для советского народа и для трудящихся всех стран. Дела Сталина будут жить в веках, и благодарные потомки так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина.

Товарищ Сталин отдал свою жизнь делу освобождения рабочего класса и всех трудящихся от гнета и кабалы эксплуататоров, делу избавления человечества от истребительных войн, делу борьбы за свободную и счастливую жизнь на земле для трудового народа.

Товарищ Сталин, великий мыслитель нашей эпохи, творчески развил в новых исторических условиях учение марксизма-ленинизма. Имя Сталина справедливо стоит рядом с именами величайших людей во всей истории человечества - Маркса - Энгельса - Ленина. Наша партия следует великому учению марксизма-ленинизма, дающему партии и народу непобедимую силу, умение прокладывать новые пути в истории. Ленин и Сталин в течение долгих лет вели в тяжких условиях подполья борьбу за избавление народов России от ига самодержавия, от гнета помещиков и капиталистов. Во главе с Лениным и Сталиным советский народ осуществил величайший поворот в истории человечества, положил конец строю капитализма в нашей стране и вышел на новый путь - путь социализма.

Продолжая дело Ленина и непрестанно развивая ленинское учение, освещающее партии и Советскому государству путь вперед, товарищ Сталин привел нашу страну к всемирно-исторической победе социализма, что обеспечило впервые за многие тысячелетия существования человеческого общества уничтожение эксплуатации человека человеком.

Ленин и Сталин основали первое в мире государство рабочих и крестьян, наше Советское государство. Неустанно трудился товарищ Сталин над укреплением Советского государства. Крепость и мощь нашего государства являются важнейшим условием успешного построения| коммунизма в нашей стране.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше неустанно и всесторонне укреплять наше великое социалистическое государство, оплот мира и безопасности народов.

С именем товарища Сталина связано разрешение одного из самых сложных вопросов в истории развития общества - национального вопроса. Величайший теоретик национального вопроса товарищ Сталин обеспечил впервые в истории, в масштабе огромного многонационального государства, ликвидацию вековой национальной розни. Под руководством товарища Сталина наша партия добилась преодоления экономической и культурной отсталости ранее угнетавшихся народов, сплотила в единую братскую семью все нации Советского Союза и выковала дружбу народов.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление единства и дружбы народов Советской страны, укрепление Советского многонационального государства. При дружбе народов нашей страны нам не страшны никакие ни внутренние, ни внешние враги.

Под непосредственным руководством товарища Сталина создавалась, росла и крепла Советская Армия. Укрепление обороноспособности страны и упрочение Советских Вооруженных Сил являлись предметом неустанных забот товарища Сталина. Во главе со своим великим полководцем - Генералиссимусом Сталиным Советская Армия одержала историческую победу во второй мировой войне и избавила народы Европы и Азии от угрозы фашистского рабства.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы всемерно укреплять могущественные Советские Вооруженные Силы. Мы должны держать их в состоянии боевой готовности для сокрушительного отпора любому нападению врага.

В результате неустанных трудов товарища Сталина, по разработанным им планам, наша партия превратила ранее отсталую страну в могучую индустриально-колхозную державу, создала новый экономический строй, не знающий кризисов и безработицы.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить дальнейший расцвет социалистической Родины. Мы должны всемерно развивать социалистическую промышленность, оплот могущества и крепости нашей страны. Мы должны всемерно укреплять колхозный строй, добиваться дальнейшего подъема и процветания всех колхозов Советской страны, крепить союз рабочего класса и колхозного крестьянства.

В области внутренней политики наша главная забота состоит в том, чтобы неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей. Законом для нашей партии и Правительства является обязанность неослабно заботиться о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей.

Ленин и Сталин создали и закалили нашу партию, как великую преобразующую силу общества. Товарищ Сталин всю свою жизнь учил тому, что нет ничего выше звания члена Коммунистической партии. В упорной борьбе с врагами товарищ Сталин отстоял единство, монолитность и сплоченность рядов нашей партии.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше укреплять великую Коммунистическую партию. Сила и непобедимость нашей партии в единстве и сплоченности ее рядов, в единстве воли и действия, а умении членов партии слить свою волю с волей и желаниями партии. Сила и непобедимость нашей партии - в неразрывной связи с народными массами. Основа единства партии и народа - неизменное служение партии интересам народа. Мы должны как зеницу ока хранить единство партии, еще больше укреплять неразрывные связи партии с народом, воспитывать коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бдительности, в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними вратами.

Под водительством Великого Сталина создан могучий лагерь мира, демократии и социализма. В этом лагере в тесном братском единении идут вперед вместе с советским народом великий китайский народ, братские народы Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Албании, Германской Демократической Республики, Монгольской Народной Республики. В упорной борьбе отстаивает независимость своей родины героический корейский народ. Мужественно борется за свободу и национальную независимость народ Вьетнама.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы хранить и укреплять величайшее завоевание народов - лагерь мира, демократии и социализма, крепить узы дружбы и солидарности народов стран демократического лагеря. Мы должны всемерно укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной демократии.

Народы всех стран знают товарища Сталина как великого знаменосца мира. Величайшие усилия своего гения направлял товарищ Сталин к тому, чтобы отстоять дело мира для народов всех стран. Внешняя политика Советского государства - политика мира и дружбы между народами является решающим препятствием к развязыванию новой войны и отвечает кровным интересам всех народов. Советский Союз неизменно выступал и выступает в защиту дела мира, ибо его интересы неотделимы от дела мира во всем мире. Советский Союз проводил и проводит последовательную политику сохранения и упрочения мира,

политику борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политику международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами, политику, исходящую из ленинско-сталинского положения о возможности длительного сосуществования и мирного соревнования двух различных систем - капиталистической и социалистической.

Великий Сталин воспитывал нас в духе беспредельно преданного служения интересам народа. Мы верные слуги народа, а народ хочет мира, ненавидит войну. Да будет священным для всех нас желание народа не допустить пролития крови миллионов людей и обеспечить мирное строительство счастливой жизни!

В области внешней политики наша главная забота состоит в том, чтобы не допустить новой войны, жить в мире со всеми странами. Коммунистическая партия Советского Союза, Советское Правительство считают, что самой правильной, необходимой и справедливой внешней политикой является политика мира между всеми народами, основанная на взаимном доверии, действенная, опирающаяся на факты и подтверждаемая фактами. Правительства должны, верно служить своим народам, а народы жаждут мира, проклинают войну. Преступными явятся те правительства, которые захотят обмануть народы, пойдут против священного желания народов сохранить мир и не допустить новой кровавой бойни. Коммунистическая партия, Советское Правительство стоят на том, что политика мира между народами является единственно правильной, отвечающей жизненным интересам всех народов политикой.

Товарищи! Уход из жизни нашего вождя и учителя Великого Сталина возлагает на всех советских людей обязанность множить свои усилия в осуществлении грандиозных задач, стоящих перед советским народом, увеличивать свой вклад в общее дело строительства коммунистического общества, укрепления могущества и обороноспособности нашей социалистической Родины.

Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет к новым успехам. У нас есть все необходимое для построения полного коммунистического общества.

С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму!

Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин!

Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина - Сталина!

Речь товарища Л. П. Берия

Дорогие товарищи, друзья!

Трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество.

Не стало Сталина - великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира.

Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации.

Великий Ленин основал нашу партию, привел ее к победе пролетарской революции.

Вместе с Великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреплял большевистскую партию и создавал первое в мире социалистическое государство.

После смерти Ленина Сталин почти тридцать лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое руководство Великого Сталина обеспечило нашему народу построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин вооружил нашу партию и народ величественной программой строительства коммунизма.

Товарищи! Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля Коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.

Наша партия, вооруженная революционной теорией Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы рабочего класса и всех трудящихся, знает, как вести дело, чтобы обеспечить построение коммунистического общества.

Центральный Комитет нашей партии и Советское Правительство в деле руководства страной прошли великую школу Ленина и Сталина.

В огне гражданской войны и интервенции, трудные годы борьбы с разрухой и голодом, в борьбе за индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашей Родины и судьба всего человечества. Центральный Комитет партии и Советское Правительство, возглавляя и направляя героическую борьбу советского народа, приобрели огромный опыт руководства партией и страной.

Поэтому народы Советского Союза могут и впредь с полной уверенностью положиться на Коммунистическую партию, ее Центральный Комитет и на свое Советское Правительство.

Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах.

Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое разочарование.

Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее смыкает свои ряды, что она едина и непоколебима.

Кто не слеп, тот видит, что в эти скорбные дни все народы Советского Союза в братском единении с великим русским народом еще теснее сплотились вокруг Советского Правительства и Центрального Комитета Коммунистической партии.

Советский народ единодушно поддерживает как внутреннюю, так и внешнюю политику Советского государства.

Наша внутренняя политика основана на нерушимом союзе рабочего класса и колхозного крестьянства, на братской дружбе между народами нашей страны, на прочном объединении всех советских национальных республик в системе единого великого многонационального государства - Союза Советских Социалистических Республик. Эта политика направлена на дальнейшее укрепление экономического и военного могущества нашего государства, на дальнейшее развитие народного хозяйства и максимальное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей всего советского общества.

Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны могут работать спокойно и уверенно, зная, что Советское Правительство будет заботливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской Конституции.

Наша внешняя политика ясна и понятна. С первых дней Советской власти Ленин определил внешнюю политику Советского государства, как политику мира.

Эту политику мира неуклонно осуществлял великий продолжатель дела Ленина наш мудрый вождь Сталин.

И впредь внешней политикой Советского Правительства будет ленинско-сталинская политика сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами на основе взаимности.

Советское Правительство будет еще более укреплять братский союз и дружбу, сотрудничество в общей борьбе за дело мира во всем мире, широкое экономическое и культурное сотрудничество с великой Китайской Народной Республикой, со всеми странами народной демократии и Германской Демократической Республикой.

Наши братья и друзья за рубежом могут быть уверены, что Коммунистическая партия и народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интернационализма, знамени Ленина - Сталина, будут и в дальнейшем укреплять и развивать дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма.

Глубокие чувства дружбы соединяют наш народ с героическим корейским народом, борющимся за свою независимость.

Наши великие вожди Ленин и Сталин учили нас неустанно повышать и оттачивать бдительность партии и народа к проискам и козням врагов Советского государства.

Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность.

Пусть никто не думает, что враги Советского государства смогут застать нас врасплох.

Для защиты Советской Родины наши доблестные Вооруженные Силы оснащены всеми видами современного оружия. Наши солдаты и матросы, офицеры и генералы, обогащенные опытом Великой Отечественной войны, сумеют должным образом встретить любого агрессора, который осмелится напасть на нашу страну.

Сила и несокрушимость нашего государства состоит не только в том, что оно имеет закаленную в боях, овеянную славой армию.

Могущество Советского государства заключается в единстве советского народа, в его доверии к Коммунистической партии - ведущей силе советского общества, в доверии народа к своему Советскому Правительству. Коммунистическая партия и Советское Правительство высоко ценят это доверие народа.

Советский народ с единодушным одобрением встретил Постановление Центрального Комитета нашей партии. Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны.

Одним из этих важных решений является назначение на пост Председателя Совета Министров Союза ССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова.

Решения, принятые высшими партийными и государственными органами нашей страны, явились ярким выражением полного единства и сплоченности в руководстве партией и государством.

Это единство и сплоченность в руководстве страной являются залогом успешного проведения в жизнь внутренней и внешней политики, годами выработанной нашей партией и Правительством, под руководством Ленина и Сталина.

Сталин, так же как и Ленин, оставил нашей партии и стране великое наследие, которое надо беречь, как зеницу ока, и неустанно его умножать.

Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытанных в боях руководителей, овладевших ленинско-сталинским мастерством руководства, на плечи которых пала историческая ответственность довести до победного конца великое дело, начатое Лениным и успешно продолженное Сталиным.

Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и Правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранять стальное единство рядов партии и ее руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к коммунизму.

Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю - Великому Сталину. Речь товарища В. М. Молотова Дорогие товарищи и друзья! В эти дни мы все переживаем тяжелое горе - кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы-миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Сталин называл себя учеником Ленина, вместе с которым он создавал и построил нашу великую Коммунистическую партию, вместе с которым он руководил революционной борьбой народа против царизма и капитализма, за свержение гнета помещиков и капиталистов в нашей стране, вместе с которым он создавал и построил наше Советское социалистическое государство, вместе с которым он заложил основы для растущего на наших глазах братского сотрудничества и объединения больших и малых народов. Сталин - великий продолжатель великого дела Ленина. Под руководством Коммунистической партии во главе с товарищем Сталиным, советский народ построил социализм в нашей стране и развернул осуществление великой программы неуклонного подъема материального благосостояния и культурного уровня советского народа; одержал всемирно-историческую победу над фашизмом во второй мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних врагов СССР; вывел Советский Союз из положения международной изоляции, обеспечив образование непобедимого лагеря миролюбивых государств с населением в 800 миллионов человек; открыл для нашей страны светлые перспективы построения коммунистического общества, основанного на свободном труде, на подлинном равенстве и братстве людей. Мы по праву можем гордиться тем, что последние тридцать лет жили и работали под руководством товарища Сталина. Мы воспитаны Лениным и Сталиным. Мы - ученики Ленина и Сталина. И мы всегда будем помнить то, чему до последних дней учил нас Сталин, ибо мы хотим быть верными и достойными учениками и последователями Ленина, верными и достойными учениками и последователями Сталина. Вся жизнь товарища Сталина, освещенная солнечным светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, - живой и жизнеутверждающий пример для нас. Сталин вышел из народа, всегда чувствовал свою кровную связь с народом, с рабочим классом и трудовым крестьянством, отдавал все свои могучие силы, весь свой великий гений народу. Своим светлым умом Сталин, будучи еще юношей, увидел и глубоко понял, что в наше время народ может найти свою дорогу к счастливой жизни только на путях борьбы за коммунизм. Это и определило его жизненный путь. Сталин посвятил себя, всю свою жизнь без остатка, борьбе за коммунизм, самоотверженной борьбе за счастье трудящихся, за счастье народа. Сталин всегда умел соединить повседневную нелегкую деятельность коммуниста-революционера в рабочих массах с глубоким изучением теории марксизма. Таким он был в молодые годы в Тбилиси, в Баку. Таким он был в бурные годы русской революции и в трудные годы царской реакции, когда он был крепко связан с рабочими Петербурга, постоянно находясь под градом репрессии, подвергаясь преследованиям в тюрьмах и в ссылках. Исключительные дарования товарища Сталина, как несравненного организатора нашей партии и Советского государства и гениального теоретика марксизма-ленинизма, развернулись полностью в годы революции и строительства социализма. За эти годы наша партия выросла, поднялась и превратилась в великую руководящую силу социалистической революции в нашей стране и приобрела значение ведущей силы во всем международном рабочем движении. За эти годы Советское многонациональное государство, ставшее образцом практического осуществления дружбы и братского сотрудничества народов, - за эти годы наше государство, опираясь на рабочий класс и колхозное крестьянство, окрепло, как государство победившего социализма и вступило на путь создания коммунистического общества. Гигантская роль в руководстве всем этим делом, всем развитием сил нашей партии и Советского государства, принадлежит товарищу Сталину. Сталин не только осуществлял все эти годы повседневное руководство социалистическим строительством в СССР. Он постоянно работал над теоретическими проблемами строительства коммунизма в нашей стране и над проблемами международного развития в целом, освещая светом науки марксизма-ленинизма пути дальнейшего развития СССР, законы развития социализма и капитализма в современных условиях. Он вооружил нашу партию и весь советский народ новыми важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, которые на многие годы освещают наше движение вперед, к победе коммунизма. Сталин непосредственно руководил созданием и организацией сил Красной Армии и ее славными боевыми делами на самых решающих фронтах в годы гражданской войны. Сталин, как Верховный Главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны, привел нашу страну к победе над фашизмом, изменившей коренным образом положение в Европе и в Азии. Быть верными и достойными последователями Сталина, - значит, всегда помнить и неуклонно заботиться об укреплении Советской Армии и Военно-Морского Флота, обеспечивая должную готовность Советских Вооруженных Сил на случай любой вылазки агрессора против нашей страны. Быть верными и достойными последователями Сталина, - значит также, проявлять должную бдительность и твердость в борьбе против всех и всяких козней наших врагов, агентов империалистических агрессивных государств. Наше Советское государство не имеет никаких агрессивных целей и со своей стороны не допускает вмешательства в дела других государств. Наша внешняя политика, которая известна во всем мире, как сталинская миролюбивая внешняя политика, является политикой защиты мира между народами, является незыблемой политикой сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политикой международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами, которые сами также стремятся к этому. Такая внешняя политика отвечает коренным интересам советского народа и вместе с тем интересам всех других миролюбивых народов. В нашей стране осуществлено на советской основе создание такого многонационального государства, которое, по своей прочности, неуклонному росту материального могущества и подъему культуры народов, не имеет себе примера в истории. Во всем этом деле и, прежде всего, в деле развития новых, дружественных отношений между народами нашей страны, товарищу Сталину принадлежит особая, исключительно высокая роль. При этом Сталин не только руководил развитием нашего многонационального Советского государства в течение многих лет, но и теоретически осветил важнейшие современные проблемы национального и колониального вопроса, содействовав и здесь развитию научных основ марксизма-ленинизма. В нынешних условиях все это имеет особо важное значение, особенно в связи с образованием государств народной демократии и ростом национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах. Верные принципам пролетарского интернационализма, народы СССР развивают и неуклонно укрепляют братскую дружбу и сотрудничество с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной демократии, дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма. Дорогие товарищи, друзья! В эти трудные дни мы все особенно хорошо видим и постоянно чувствуем, какой могучею, незыблемою и верною опорою советского народа является наша Коммунистическая партия, ее стальное единство, ее неразрывные связи с массами трудящихся. Наша партия, следуя заветам Великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального Комитета нашей партии, вокруг Советского Правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках! Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина! Да здравствует наша могучая социалистическая Родина, наш героический советский народ! Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза! Перед Мавзолеем, чеканя шаг, проходят войска БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ Морозным, вьюжным вечером пятого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, в девять часов пятьдесят минут, великое несчастье постигло народы нашей Родины, все трудовое, прогрессивное человечество. Безжалостная смерть остановила, сковала вечным холодом сердце, к биению которого долгие десятилетия прислушивались сотни миллионов людей во всех уголках мира. Ушел от нас творец нашего счастья, отец нашей радости, вдохновитель наших бессмертных трудовых и ратных подвигов, гениальный мастер строительства нового мира Иосиф Виссарионович Сталин. В молчании глубочайшего народного траура, веянные печальным шелестом приспущенных флагов, лежали в эти дни необъятные просторы нашей Родины. Сердце каждого советского человека, сдавленное болью и горечью утраты, обращено было к белоколонному залу московского Дома союзов, где под сенью знамен, на высоком постаменте, утопающем в цветах, в красном гробу застыл в неподвижности покоя тот, кто долгие годы излучал столько пламенной энергии в сердца сотен миллионов людей, кто светоносным своим разумом далеко вперед освещал человечеству дорогу к счастью. Три дня и три ночи несчетные тысячи людей, сотни тысяч людей, сошедшихся со всех концов советской столицы, из всех уголков нашей страны, с разных материков земного шара, в скорбном молчании проходили мимо гроба Вождя, Учителя, Отца, не сдерживая горестных вздохов, слез любви и печали. Если вглядеться в глаза сотен миллионов людей, которые в эти горькие дни были одернуты дымкой скорби, можно разглядеть в них сверкающее бессмертие Великого, навсегда утвержденное в умах и сердцах человечества, в его надеждах, в его чаяниях и думах о завтрашнем дне. Солдаты великой двухсотмиллионной армии коммунизма, мы пронесли свою скорбь сквозь траурное безмолвие этих дней, не надломившись ни волей своей, ни сердцами своими глубокое горе не надломило нашу закаленную Сталиным волю бойцов и строителей. Слезы, которые пролили мы в эти дни, не размягчили наши сердца, а сделали их еще более твердыми, еще более закаленными для труда во имя торжества дела, за которое отдал Сталин свою большую и многотрудную жизнь до последнего часа, до последнего удара своего сердца. В скорбном молчании несгибаемо мужественные советские люди проводили своего родного, своего любимого, своего бессмертного Вождя и Учителя в усыпальницу гениев - Мавзолей Ленина - Сталина. На пять минут в железном безмолвии застыли станки на заводах, винты под кормой кораблей, бороздящих моря и океаны, колеса поездов, бежавших по стальным магистралям. Три минуты, обнажив головы, затаив дыхание, слушали миллионы людей, как сотни тысяч заводских и паровозных гудков и пароходных сирен оплакивали скорбный миг погребения гениального зодчего коммунизма. В минуты последнего прощания слух всего мира был прикован к тому, что свершалось на Красной площади Москвы. На гранитной трибуне Мавзолея, там, где долгие годы привыкли мы видеть их в дни великих народных торжеств, стояли славные соратники и ученики Сталина, преемники и продолжатели его великого дела. Вместе с народом, возглавляя его в трудные дни великой утраты, они несли траурную вахту в почетном карауле у подножия гроба в Колонном зале. На своих сильных руках любящие ученики вынесли гроб с телом Учителя и Полководца и поставили его на орудийный лафет. Вместе с народом, во главе его, они пришли на Красную площадь, чтобы отдать последнюю почесть Вождю, Учителю, Другу. Десятки тысяч глаз были устремлены к трибуне, тысячами тысяч ушей прислушивались люди во всех уголках земного шара, стоя у репродукторов, приемников, к тому, что скажут народу, человечеству в час Великого Прощания те, в чьи руки передал ушедший Вождь овеянное славой величайших побед знамя и дело строительства коммунизма. Славные соратники, преданные помощники и талантливые ученики великого Сталина, долгие годы делили они со своим гениальным Учителем и Другом бремя труда и ответственности за строительство первого в мире социалистического государства. Вместе с ними, в ожесточенной борьбе с отъявленными врагами народа и партии, выковывал товарищ Сталин непоколебимое, нерушимое единство партийных рядов, защищая и как зеницу ока оберегая святость ленинских заветов. Вместе с ними в дни победоносного мирно-созидательного труда и величайших боевых испытаний вел товарищ Сталин наш государственный корабль сквозь бури и штормы истории. В многолетнем сотрудничестве передал он им свой, сталинский, стиль партийной и государственной работы, свой неисчерпаемый, драгоценный опыт гениального строителя коммунизма, свое, сталинское, чувство ответственности за судьбу народа, за судьбу государства. Всю жизнь свою отдав борьбе за счастье родного народа и всех простых людей на земле, товарищ Сталин воспитал в борьбе и государственных трудах славную плеяду талантливых, сильных духом и волей продолжателей своего дела, хранителей священных ленинских и сталинских заветов. В самые трудные минуты скорби и боли мы, миллионы советских людей и миллионы наших друзей за рубежом, с чувством благодарного одобрения прочли историческое Постановление Совместного заседания Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, Президиума Верховного Совета СССР. С чувством глубокого удовлетворения и всенародного одобрения восприняли все советские люди мероприятия по организации партийного и государственного руководства, содержащиеся в этом Постановлении, видя в числе людей, в руки которых вручается руководство делами государства и партии, имена всенародно известные, всенародно любимые, пользующиеся всеобщим доверием народа.

Прочтя это историческое Постановление, весь многомиллионный советский народ твердо и ясно почувствовал, что на капитанском мостике государственного корабля стоят люди, обладающие несгибаемой волей, сталинской беззаветной преданностью интересам народа, что неизменно и непоколебимо стоят на боевом посту ленинско-сталинский Центральный Комитет партии. Советское правительство, которое отныне возглавлено талантливым учеником Ленина и верным соратником Сталина, Председателем Совета Министров Союза ССР Георгием Максимилиановичем Маленковым. Советский народ уверенно ведет вперед испытанная в боях великая Коммунистическая партия.

Вот почему в дни всенародного траура и скорби ни на минуту не надломился богатырский дух народа, его стальная воля, не проникло в сердца советских людей хотя бы самое ничтожное подобие уныния, растерянности, паники. Вот почему в минуты Последнего Прощания те, кто присутствовали в эти минуты на Красной площади, те, кто стояли с обнаженными головами у радиорепродукторов на улицах и площадях наших городов и сел, сотни миллионов людей в Советском Союзе и за его рубежами с доверием и великим одобрением, затаив дыхание, слушали речи Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарища Г. М. Маленкова, первых заместителей Председателя Совета Министров Союза ССР товарищей Л.П.Берия и В.М.Молотова.

Как боевой призыв, восприняли мы, советские люди, заключительные слова речи товарища Маленкова: "Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина - Сталина!"

...В эти минуты можно было уловить слухом сердца размеренное, точное, сильное биение пульса народа, проводившего в последний путь своего Вождя, Отца своего счастья и радости, народа, вновь вставшего на трудовую вахту, чтобы победами в строительстве коммунистического общества множить силу и могущество своей Родины, утверждать в веках бессмертие СТАЛИНА.

Алексей Сурков

ЕДИНСТВО

Когда мы возле гроба проходили,

В последний раз прощаясь молча с ним,

Мы вспоминали о великой силе

Того, кто тих сейчас и недвижим,

О том, как жил он, лучший на планете,

Кто побеждал всегда, в любой борьбе,

О том, кто думал обо всех на свете

И слишком мало думал о себе.

А горе так сердца людей сближает,

Как радостный не может сблизить час,

И руки крепко весь народ сплетает,

На сталинскую вахту становясь.

Ты поведешь нас от побед вчерашних

К великим зорям завтрашних побед,

Ты, Партия бессмертных и бесстрашных,

Наш Сталинский Центральный Комитет!

Лев ОШАНИН