Трижды казненный фашистами - Коля Печененко

О юном партизане-разведчике

Сегодня на Украине памятники таким людям открыто уничтожают, стремясь окончательно стереть историческую память народа. И подменить ее тем, против чего сражались многие миллионы уроженцев Украины в Великой Отечественной войне.

Кремень, Киев, Одесса, Тернополь, Чернигов, Львов, Житомир, Стрый, Харьков, Ужгород… – в этих и других украинских городах уже снесли десятки бюстов и монументов, посвященных советским воинам-освободителям…

Нацисты сносят памятник Зое Космодемьянской в Чернигове Нацисты сносят памятник Зое Космодемьянской в Чернигове

Стирают и память о победе в этой войне даже на уровне дат. Режим в Киеве изо всех сил проталкивает законопроект о переименовании 9 мая и переносе его на 8-е число. Поэтому расскажу об одном из тех, кто приближал Победу, как мог.

Его звали Коля Печененко. Партизан-разведчик отряда имени И.В. Сталина, действовавшего в лесах Черкасской области. Когда началась война, ему было 11 лет. Был схвачен гестапо при подрыве склада боеприпасов. Каратели убивали его несколько раз. Набрасывали на шею петлю. Выбивали опору из-под ног и… он падал на землю. Раздавались хохот и улюлюканье. Затем следовал расстрел…

Из воспоминаний Николая Фомича Печененко:

«В ночь на 6-е ноября 1943 года мы, трое юных партизан, взорвали склад боеприпасов в городе Смела.

Однако уйти не успели. Толю Ткачука часовой застрелил. Я и Вася Хильченко попали в лапы гестаповцев…

После первых вопросов Вася решил: „Лучше погибну от пули, чем от пыток“. И согласился показать базу партизан. Он завел гитлеровцев в лес, где на них напали партизаны. Во время боя Васе удалось скрыться…

А озверевшие фашисты всю ненависть вымещали на мне. Придумывали изощренные пытки: прищемляли в дверях пальцы, загоняли под ногти заостренные спички, выбили передние зубы, повредили слух…

Я молчал и, облитый ледяной водой, приходил в сознание в каземате гестапо. Наутро пытки продолжались: с плеч срывали одежду, босого выталкивали на мороз. Однажды, как выстрел в ночи, прозвучала команда: „Повесить!“

Обреченных штыками подталкивали к виселице… Сзади, едва переставляя распухшие ноги, шёл я, последним поднялся на эшафот. Ощутил петлю, перехватило горло, увидел нацеленные на меня пистолеты и потерял сознание…

Фашисты развлекались. Подрезав веревку, наблюдали за страхом ребенка, готового к смерти. Лежащего без сознания мальчишку облили ледяной водой. Привели в чувство. Затем бросили в подвал.

Гестаповцы «шутили» подобным образом несколько раз. В перерывах между забавами избивали, ломали пальцы. Иногда «расстреливали».

После очередной казни Колю парализовало: «Я не слышал самодовольного хохота палачей, что означало конец пытки. Я очутился в каземате… Фашисты трижды имитировали мою смерть через повешение. Последний раз, снятый с виселицы, я оказался в полной власти паралича».

Гестаповцы так и не смогли привести его в чувство. Спасли его на рассвете 5 января 1944 года партизаны. Немецкие антифашисты Курт Рейгольц и Отто Роговски по заданию партизанского комиссара Петра Яковлевича Хижнякова выкрали его полностью обездвиженного, синего от побоев, оглохшего, с выбитыми зубами.

В тот же самый день при отражении атаки карательной дивизии войск СС погиб Вася Хильченко.

Из воспоминаний Н.Ф. Печененко:

В лазарете я, полностью парализованный, жалел об одном: не успел отомстить фашистам за гибель близких и сверстников.

От дум отвлек шум. Услышал спокойный голос начальника медсанбата:

– Кто может держать в руках оружие, ложись в оборону. Гитлеровцы в лагере.

В то же мгновение произошло чудо – стресс вернул подвижность. Я выполз из землянки, увидел, как по косогору поднимались гитлеровцы. Перестрелка продолжалась, рядом упал смертельно раненный партизан.

Слабыми руками дотянулся до гранаты, зубами потянул чеку, ощутил первый щелчок – жить осталось ровно четыре секунды…

Неожиданно с противоположной стороны донеслось громкое „Ура!“, на выручку нашим пришло две роты партизан. И я швырнул гранату вслед удирающим фашистам…»

После медсанбата Коля Печененко – разведчик 32-го гвардейского артполка 13-й гвардейской дивизии 5-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта, затем воспитанник (сын полка) 155-й армейской артиллерийской бригады – прошел с боями от Днепра до Австрии.

В Праге стал одним из героев известного снимка. Он запечатлел сыновей полков, бравших чешскую столицу. Победу встретил в мае 1945 года в Австрии. Ему в тот год исполнилось 15 лет. Был награжден орденами и медалями.

После войны работал на заводе, стал главным инженером, счастливым мужем и отцом четверых детей.

К нему вернулась способность двигаться, но... Пытки и издевательства сказались и спустя много лет после войны: в 1970 году его вновь парализовало. Скорее всего, причиной стала имитация повешения в плену у фашистов, ещё тогда закончившаяся потерей сознания.

Однако, даже став инвалидом 1-й группы, он не сдавался – решил написать книгу.

Рабочие завода смонтировали для Николая Фомича специальное кресло, письменный стол с пультом управления, на котором было более пятидесяти различных переключателей. Он писал книги ручкой, зажатой зубами, так как конечности у него уже были полностью парализованы. Чтобы передать весь ужас войны и все пережитое, понадобилось 600 школьных тетрадей!

Книгу по его воспоминаниям «Опаленная судьба» издали в 1984 году в Киеве.

Спустя три года Николая Фомича Печененко не стало. Встреча сыновей и дочерей полков Великой Отечественной войны . Курск, 1985 год О.Сизов.

Послесловие:

Когда читаешь такие истории про героев войны, всегда сжимается сердце. Но оно сжимается ещё сильнее, когда узнаешь, что этот герой - жив и сейчас - на Украине.

Когда у нас пошла волна оправдываний предателя-генерала Власова и власовцев, я всегда думала: "Как хорошо, что мой дедушка до этого не дожил! Его бы это просто убило..."

Вот и сейчас мне подумалось, что Николай Фомич Печененко, ушедший из жизни в 1987 году, не смог бы принять и пережить ту чудовищную бандеровскую напасть, которая случилась с его Родиной.

Напомню: юный партизан Коля Печененко воевал с фашистами в лесах Черкасской области. Вот те самые Черкассы в 2016 году: на центральной площади состоялась драка из-за флага в руках у ветеранов. Ветеранов выводили под конвоем

Поэтому моя душа просто пела, когда показывали дождавшихся освобождения от бандеровского фашизма ветеранов Великой Отечественной войны в освобожденных районах ДНР, ЛНР и Украины.. Они впервые за много лет смогут надеть свои ордена и медали и пройти по улице с гордо поднятой головой, не опасаясь нападения отморозков.

Низкий земной поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны!

Вечная память павшим и усопшим воинам Великой Отечественной войны!

Мы помним! Мы гордимся! Мы вас не предадим! Памятник детям войны в Трехгорном В Оренбурге Ульяновск Ростов-на-Дону Екатеринбург Волгоград Красноярск Санкт-Петербург

https://www.fondsk.ru/news/202...

http://forum.17marta.ru/index.php?topic=10753.msg101449#msg101449

https://cont.ws/@Prikhojanka/2280842

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