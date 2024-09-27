О чем рассказывают оконные наличники русских домов, ч.2

Продолжу тему о наличниках, начатую тут: О чем рассказывают оконные наличники русских домов, ч.1
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И на этом все.
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