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О чем рассказывают оконные наличники русских домов, ч.2

Продолжу тему о наличниках, начатую тут: О чем рассказывают оконные наличники русских домов, ч.1
Наличники ВологдыДеревянный модерн Ростова Великого.Дом Наличники дома купца Гришаева, Городец.КривополяньеЗвенигородЗодчество города Злынка, Брянская областьЗодчество города Злынка, Брянская областьЗодчество города Злынка, Брянская областьЗодчество города Злынка, Брянская областьЗодчество города Томска.

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