Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

Продолжаю выкладывать плакаты: Рисунки: Информационные войска, без лишних слов — арт от канала Рыбарь в поддержку ВС РФ Посвящение Вагнеру

В Челябинске появились два граффити в память о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Граффити нарисовали на фасадах дома № 58 по Свердловскому проспекту и № 9 по Комсомольскому. Один из рисунков посвящен танкисту Константину Глушкову, другой — летчику Александру Подшивалову. Оба военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества.

Вечная память Героям! В Ленобласти установили бюст Герою России, пилоту группы Вагнера Канамату Боташеву на территории аэроклуба в Гатчинском районе. Канамат Боташев погиб в мае 2022 года во время боевого вылета над Луганщиной. Своим огнем он прикрыл группу товарищей, которая попала в окружение противника, но самолет генерал-майора был подбит зенитной ракетой. Вечная слава герою!



В сквере Миротворцев на Ямале открыли первый в регионе памятник защитникам Донбасса. "Благодарен неравнодушным северянам, которые выступили с этой инициативой. Память о подвиге наших героев должна быть священна.

Желаю нашим солдатам мужества и стойкости. Ямал ждёт каждого из вас домой", — написал губернатор Артюхов. https://t.me/+I9_82cFUnz44OWJi

Вот такое было небо в один из дней августа в Санкт-Петербурге Мурал в Чечне В Грозном И традиционно немного юмора: Кэшбек по русски.

А это уже не юмор.Гимн страны четко показывает ее ценностиВсего 12 лет понадобилось, чтоб переформатировать народ!Нас часто спрашивают «за что мы сражаемся»? Могу ответить: «Перестанем сражаться - тогда узнаете.»