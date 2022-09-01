Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

Продолжаю выкладывать плакаты:Рисунки:Информационные войска, без лишних слов — арт от канала Рыбарь в поддержку ВС РФПосвящение Вагнеру
В Челябинске появились два граффити в память о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.
Граффити нарисовали на фасадах дома № 58 по Свердловскому проспекту и № 9 по Комсомольскому. Один из рисунков посвящен танкисту Константину Глушкову, другой — летчику Александру Подшивалову.Оба военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества.
Вечная память Героям!В Ленобласти установили бюст Герою России, пилоту группы Вагнера Канамату Боташеву на территории аэроклуба в Гатчинском районе.Канамат Боташев погиб в мае 2022 года во время боевого вылета над Луганщиной. Своим огнем он прикрыл группу товарищей, которая попала в окружение противника, но самолет генерал-майора был подбит зенитной ракетой.Вечная слава герою!
В сквере Миротворцев на Ямале открыли первый в регионе памятник защитникам Донбасса. "Благодарен неравнодушным северянам, которые выступили с этой инициативой. Память о подвиге наших героев должна быть священна.
Желаю нашим солдатам мужества и стойкости. Ямал ждёт каждого из вас домой", — написал губернатор Артюхов.https://t.me/+I9_82cFUnz44OWJi
Вот такое было небо в один из дней августа в Санкт-ПетербургеМурал в ЧечнеВ ГрозномИ традиционно немного юмора:Кэшбек по русски.
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