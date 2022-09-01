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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

Продолжаю выкладывать плакаты:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Рисунки:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Информационные войска, без лишних слов — арт от канала Рыбарь в поддержку ВС РФНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Посвящение ВагнеруНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20

В Челябинске появились два граффити в память о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

 Граффити нарисовали на фасадах дома № 58 по Свердловскому проспекту и № 9 по Комсомольскому.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20 Один из рисунков посвящен танкисту Константину Глушкову, другой — летчику Александру Подшивалову.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Оба военнослужащих посмертно награждены орденами Мужества. 
Вечная память Героям!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20В Ленобласти установили бюст Герою России, пилоту группы Вагнера Канамату Боташеву на территории аэроклуба в Гатчинском районе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Канамат Боташев погиб в мае 2022 года во время боевого вылета над Луганщиной. Своим огнем он прикрыл группу товарищей, которая попала в окружение противника, но самолет генерал-майора был подбит зенитной ракетой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Вечная слава герою!

В сквере Миротворцев на Ямале открыли первый в регионе памятник защитникам Донбасса. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20"Благодарен неравнодушным северянам, которые выступили с этой инициативой. Память о подвиге наших героев должна быть священна.
 Желаю нашим солдатам мужества и стойкости. Ямал ждёт каждого из вас домой", — написал губернатор Артюхов.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20https://t.me/+I9_82cFUnz44OWJi
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Вот такое было небо в один из дней августа в Санкт-ПетербургеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Мурал в ЧечнеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20В ГрозномНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20И традиционно немного юмора:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 20Кэшбек по русски.

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фото сегодняплакатыСветлана Митленко
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