Четыре судьбы детей-актеров

Те, кому сегодня за сорок, наверняка помнят советский детский фильм «Сказка о Мальчише-кибальчише», снятый в 1964 году. Экранизация произведения Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» пользовалась большим успехом у детей и подростков, а главный герой, героический Мальчиш, был примером для подражания. О судьбе исполнителя главной роли сегодня и узнаем.

В сказке Гайдара были две ключевые фигуры — положительный Мальчиш-кибальчиш и его антагонист — Мальчиш-плохиш. Роль отрицательного героя сыграл юный актер Сергей Тихонов. Ему была отпущена судьбой короткая жизнь и трагический конец. Но об этом ниже.



Сергей Остапенко и Сергей Тихонов

А вот судьба актера, сыгравшего Мальчиша-кибальчиша, сложилась очень интересно. Сергей Остапенко родился в Киеве и свою карьеру в кино начал в 6 лет. Первый фильм тоже был снят по патриотическому рассказу А. Гайдара и назывался «Военная тайна». После роли Мальчиша Сергей больше не снимался и полностью посвятил себя учебе.

Остапенко закончил с красным дипломом Московский физико-технический институт (МФТИ). После этого он занимался наукой и защитил докторскую диссертацию, посвященную ультразвуку. В начале 70-х Сергей женился и у него родились сын и дочь. Остапенко считался одним из лучших специалистов в стране в области ультразвуковых волн и был автором многих интересных разработок.



Жизнь Мальчиша на буржуинщине

Но как это часто бывает, родина не оценила ученого. В 90-х годах расходы на науку в России были сведены к минимуму и многие светила с мировыми именами были вынуждены торговать на рынках. Безденежье, а главное, отсутствие перспектив, заставило Сергея Остапенко принять предложение из США. Физика пригласили работать в Университет Южной Флориды. Ученый колебался недолго и решил покинуть Россию вместе с семьей в 1993 году.



Президент компании Ultrasonic Technologies Сергей Остапенко

За океаном жизнь и карьера Остапенко сложились более чем успешно. Он защитил в США докторскую и открыл собственную компанию. Сейчас фирма Сергея Семеновича производит научное ультразвуковое оборудование, которое изобрел он сам. Остапенко запатентовал немало разработок, которые высоко оценены во всем мире.



Университет Южной Флориды в Тампе



Компания, основателем и президентом которой стал бывший Мальчиш, сейчас называется Ultrasonic Technologies. Сергей Семенович Остапенко — очень обеспеченный и уважаемый человек. Он живет и работает в солнечной Флориде, в городе Тампе и, судя по всему, не жалеет о своем выборе.



Сергей Семенович Остапенко с дочерью и внуком

В 2014 году Сергей Остапенко снова появился на экране. Правда, на этот раз не в патриотической сказке, а в документальном фильме. Ученого пригласили сняться в фильме-расследовании российского журналиста Константина Семина «Биохимия предательства».

Уверена, что все помнят того мальчишку, который измучил двух похитителей.

Этот эпизод запал в душу каждого зрителя своим сюжетом и неожиданными поворотами истории. Но мало кто знает как закончилась короткая судьба Серёжи Тихонова.

К вашему вниманию история жизни мальчика, которому не суждено было повзрослеть...



Серёжа Тихонов

Родился 25 декабря 1950, в Москве.

И в свои 12 лет стал таким же известным как те, с кем ему довелось сниматься в кино, актерами Георгием Вициным, Алексеем Смирновым и Георгием Милляром.

Серёжино детство

Если кто-то не знает этой истории, вкратце опишу для общего понимания.

Двое друзей решили разбогатеть по-быстрому и выкрали сынишку богача в одном из провинциальных городков. Но они даже представить не могли, что их ожидает.

А папаша не очень-то торопился освободить сына, прекрасно зная его характер и на что он способен.

Жуликам в конце-концов и деньги стали не нужны и даже свобода. Они просто мечтали от него избавиться...

После яркого дебюта, Серёжа попал в объятья кино и его уже ожидала новая роль. Молодому дарованию предложили роль Плохиша как раз в том фильме речь о котором в первом рассказе, и с которой он отлично справился.

Несмотря на то, что роль отрицательная, мальчишка полюбился зрителю ещё больше прежнего.

Сережа Тихонов в фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише»

Третья, и к сожалению, последняя роль Серёжи Тихонова, была роль трудного подростка по имени "Утюг", в фильме «Дубравка» 1967 года.

Для многих, эта картина стала любимой, её вспоминают и по сей день.

Серёжина юность

Время шло своим чередом и Сергей уже вознамерился стать профессиональным актёром, но так и не смог поступить во ВГИК. Из-за его слишком детской внешности, новых ролей не предлагали и ему пришло время пойти в армию. Отслужив, возвращаться в кино больше не пытался.

Говорят, он рьяно пристрастился к азартным играм. Постоянно пропадал на ипподроме делая ставки. А там где деньги, там и бандиты.

Случайно или нет, трудно сказать, но немного погодя Серёжа попал под трамвай. Ходили слухи, что его толкнули на рельсы за долги.



Серёжина гибель

Серёжа Тихонов умер 21 апреля 1972 года, в неполные 21 год. Такой молодой, талантливый и незабываемый нами, зрителями того времени. И пусть он сыграл всего лишь три роли, но как он их играл! Он жил ими, героями с непростой судьбой. Он горел как бенгальский огонь в новогоднюю ночь, ярко, но слишком быстро...

Серёжа Тихонов похоронен на Химкинском кладбище, и сегодня, как и прежде, туда приходят люди. Приходят чтобы помнить...

А помните такого вот?



Вячеслав Царёв в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».

Этот мальчишка, появлявшийся в самый неподходящий момент и пристающий к ребятам с вопросом: «А чё это вы здесь делаете, а?» — вызывал смех одним своим появлением на экране.

Элем Климов снял его в своём фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», и с его лёгкой руки Славу Царёва стали снимать другие режиссёры. Его снимали Элем Климов, Лариса Шепитько, Андрей Тарковский. Но Вячеслав Царёв не воспользовался «царскими» возможностями. Что-то пошло не так...

Почему жизнь мальчика, веселившего зрителей, оказалась грустной и тоскливой.

«Мальчик, хочешь сниматься в кино?»

Двенадцатилетний подросток из подмосковной деревушки не знал, конечно, о том, что Элем Климов, выпускник ВГИКа, начал снимать свой дипломный фильм, для которого ему нужны актёры. Славка Царёв жил, как все его друзья: ходил в школу, носил пионерский галстук, после уроков развлекался, как мог. Например, катался в компании таких же сорванцов на троллейбусе. Разумеется, бесплатно — откуда у них было взяться деньгам? И однажды они попали на контролёра. «Ваши билеты?» — строго обратился к мальчишкам неизвестный. Они притихли — испугались. Но тут же «неизвестный» улыбнулся и, обращаясь к Царёву, предложил: «В кино сниматься хочешь?»

Съёмки у моря и добрый Хрущёв

Так Слава попал на «Мосфильм». Позднее он вспоминал: пробовались на роль «странного мальчика с сачком» три сотни ребят, но Климов выбрал его. Троечник Слава послушно спел «Взвейтесь, кострами!», рассказал басню «Стрекоза и Муравей», попрыгал, сплясал, — в общем, сделал всё, что попросили. И его приняли.

Привезли на юг — на Чёрное море, в пионерлагерь «Орлёнок»: там проходили съёмки. Маленькие актёры каждую свободную минутку убегали, конечно, к воде, и вернуть их на площадку удавалось с трудом. Путь у фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» был трудным. Члены худсовета, как вспоминал Элем Климов, смотрели его дебютную работу в гробовой тишине. И потом просто отложили — не стали выпускать на экраны. Но потом фильм увидел Никита Хрущёв, причём во время просмотра смеялся до слёз. И сказал: смешное же кино, хорошее, пускайте в прокат!



Вячеслав Царёв в фильме «В тринадцатом часу ночи».

«Андрей Рублёв»

После премьеры Слава Царёв узнал, каково это: быть знаменитостью. К нему подходили на улице, улыбались, заговаривали... Всем запомнился его персонаж — странноватый мальчик с сачком, постоянно спрашивающий у ребят: «А чё это вы здесь делаете... А?»

Вообще «Добро пожаловать...» дал хороший старт юным актёрам. Виктор Косых, сыгравший Иночкина, стал настоящей звездой после фильма Эдмона Кеосаяна «Неуловимые мстители».

А Славу Царёва пригласили сыграть в картине Тарковского «Андрей Рублёв». Это была совсем другая работа. Вместе со съёмочной группой Слава объехал половину России: снимали в Кижах, в Суздале, во Владимире...

Да и сюжет был тяжёлый для подростка: много крови, жестокостей. Здесь Царёв прошёл хорошую школу. Тарковский не позволял расслабляться, строго объяснял: каждая минута простоя обходится очень дорого, на фильм тратятся громадные средства.

Грузчик, сторож, дворник...

Потом Царёв снимался в фильме «Ташкент — город хлебный», в «Ералаше». Приглашали его и потом, но после трёхлетней службы на флоте он решил «завязать» с кино. Женился. Правда, спустя пять лет развёлся. По словам Царёва, жена, работавшая метрдотелем в гостинице, нашла себе другого, и бывший актёр перестал её устраивать. Почему же он больше не снимался? Почему работал от случая к случаю — то грузчиком, то дворником, то сторожем? Ведь его приглашали, его хотели снимать. На этот вопрос Царёв и сам не знал ответа. Возможно, ему трудно было выносить психологическое давление на съёмках. Уж лучше грузчиком...

Как он сам говорил в интервью «Комсомольской правде»: «Тут на руки давят, а там на мозги». Словом, сниматься ему больше не хотелось, а посоветоваться было не с кем. Ни на одной работе он подолгу не задерживался: или сам уходил, или увольняли. Нередко — за злоупотребление алкоголем.



Вячеслав Царёв

«Лучшей жизни уже не будет...»

«Мальчик с сачком» надолго исчез из поля зрения любителей кино. О нём ходили слухи: спился, умер...

Но он ещё был жив. И почти здоров. И даже женился во второй раз — с женщиной по имени Людмила его познакомили армейские друзья, и они прожили вместе двадцать четыре года. В доме у них прижились три кошки, а вот детей не было. Вячеслав Царёв не скрывал от журналистов, отыскавших его в 2001 году: да, любит выпить, и спиртное в доме есть. А вот с продуктами туго — угостить нечем. И вообще, живут бедно, в квартире — только самое необходимое.

К тому времени у него уже не было родителей, из всех близких остались жена и сестра. Как рассказал бывший «мальчик с сачком», после съёмок у Климова он больше с режиссёром никогда не виделся. Встреча с ним произвела гнетущее впечатление на корреспондентов. На вопрос, мечтает ли он о чём-то, Царёв тоскливо ответил:

«О чем мечтать? Лучшей жизни, наверное, уже не будет».

Нет, он не жаловался, никого не винил в своих несчастьях, не проклинал.

А через несколько лет, в июле 2006-го, его не стало.

Вячеслав Царёв умер в возрасте 55 лет после второго инсульта, и на память о нём осталось несколько ролей, сыгранных им в детстве и юности. Кто знает, как сложилась бы его жизнь, если бы он продолжал сниматься в кино...

И еще одна судьба ребенка-актера. Многие еще помнят харизматичного мальчика, сыгравшего черного пуделя Артемона в фильме 1976 года «Приключения Буратино». Наряду с другими детьми из фильма, он стал известен на весь СССР. Однако в дальнейшем юный актер больше не появлялся на экране. Дело в том, что знаменитый Артемон из «Буратино» не захотел связывать свою жизнь с кино.

Актеры из народа

Создатели фильма искали актеров по всему Советскому Союзу. При этом режиссер искал детей без актерского опыта, чтобы их поведение перед камерой было максимально естественным. На роль Артемона взяли мальчика 1967 года рождения по имени Томас Аугустинас.

Парень жил в Вильнюсе, и его семья не была как-либо связана с миром искусства. Томас был отличником в школе, поэтому его родители хотели, чтобы в будущем он получил «серьезную» профессию. Тем не менее семья согласилась на предложение киношников.



Успешный дебют

Аугустинас, как и его юные товарищи по съемкам, работали бок о бок с по-настоящему профессиональными актерами — Риной Зелёной, Роланом Быковым, Владимиром Этушем. Старшее и младшее поколения отлично ладили во время съемок.

Не обошлось и без романов на площадке. Томас влюбился в Татьяну Проценко, исполнявшую роль Мальвины. Чтобы произвести впечатление, мальчик старался выкладываться перед камерой на полную. Кроме того, юный актер дарил девочке подарки и всячески ухаживал. Однако завоевать сердце Мальвины Артемону не удалось.

И хотя дебют оказался вполне успешным, мальчик не захотел связывать свою жизнь с актерской деятельностью. Аугустинас с легкой душей отказался от возможности стать известным актером.

Счастье за рубежом

В дальнейшем Артемон из «Буратино» уехал за границу. Семья мальчика эмигрировала в Канаду. Уже там Томас получил высшее образование.



Бывшая звезда советского кино отучился в бизнес-школе и стал работать по специальности. В начале карьеры Аугустинас работал в России в качестве представителя различных иностранных компаний.

С годами Томас основал собственное дело. Сейчас, спустя 45 лет после премьеры «Приключений Буратино», он является успешным предпринимателем. Мужчина редко бывает в Литве и России, а на предложения журналистов поучаствовать в программах о фильме «Приключения Буратино» всегда отвечает отказом.



Для Томаса Аугустинаса съемки в известном советском фильме стали просто приятным воспоминанием из детства. Он не жалеет о своем жизненном выборе. И его можно понять.

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