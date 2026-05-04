День печати в Советском Союзе - 5 мая

5 мая — День советской печати, профессиональный праздник советских журналистов. Он приурочен к выходу первого номера газеты «Правда» в 1912 году.

В декабре 1991 года было решено перенести День печати с 5 мая на 13 января, приурочив его к выходу в Москве в этот день первой российской печатной газеты «Ведомости».

Горькая ирония в том, что это было сделано в рамках декоммунизации - уничтожения исторической памяти, оплевывания, шельмования и втаптывания в грязь собственного прошлого.

То есть в рамках именно того, в чем сейчас у нас обвиняют Украину и Запад, делая вид, что тут никто не сносит памятники, не прячет с глаз долой Мавзолей Ленина во время Парада Победы, не вводит в заблуждение ветеранов с "присвоением исторического наименования "Сталинград "...

Дмитрий Аграновский

5 мая в Советском Союзе отмечался День печати.

Праздник был приурочен к дате выхода первого номера газеты «Правды». Знаменитая большевистская газета впервые вышла в 22 апреля (5 мая) 1912 года в Санкт-Петербурге тиражом в 60 тысяч экземпляров. Рассказываем, как удалось издавать легальную марксистскую прессу в Российской империи.

Легальная «Правда». Массовая большевистская газета в 1912—1914 годы

В апреле 1912 года вышел первый номер ежедневной газеты «Правда». Основателем издания стал лидер большевиков Владимир Ленин. В газете работали Михаил Калинин, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин, Надежда Крупская, Демьян Бедный и другие видные деятели. Редакция ставила цель объединить «широкие массы рабочего класса».

Несмотря на официальный статус газеты, за «Правдой» внимательно следили цензурные органы. Власти постоянно давили на издание: устраивали обыски в редакции и типографиях, конфисковывали тираж, арестовывали сотрудников газеты, внедряли провокаторов. В июле 1914 года «Правда» поддержала стачки рабочих в Баку и демонстрации в Санкт-Петербурге, после чего издание закрыли.

О работе главной легальной большевистской газеты в России рассказывает специалист по истории прессы Сергей Лунёв. Набирается очередной номер «Правды». 1913 год

Многотиражная ежедневная рабочая газета, выходящая на законных основаниях и имеющая политическую направленность, была давней мечтой Владимира Ленина и большевиков. После добытого в результате Первой русской революции смягчения закона о печати 1905–1906 годов в Российской империи появились первые легальные социал-демократические издания.

За рабочей прессой особо внимательно следили цензурные органы, переименованные в комитеты по делам печати. Хотя предварительная цензура периодики была отменена и властям стало труднее закрыть газеты из-за перевода печати из сферы административного надзора в судебную плоскость, для изданий сохранялись большие штрафы, а для редакторов предусматривались аресты сроком до девяти месяцев. Ежедневной газете с ярко выраженной большевистской позицией грозило быстрое закрытие. В начале 1910‑х годов большевики легально издавали журнал «Просвещение» и еженедельную газету «Звезда» в Санкт-Петербурге, чьи тиражи не превышали нескольких тысяч экземпляров.

Запуску такого сложного, трудоёмкого и затратного механизма, как ежедневная газета, мешала рознь внутри рабочего движения. Формально сохраняясь как единая структура, РСДРП включала в себя течения, фракции и группы, которые боролись за руководство в движении и имели свои печатные органы. Наметились основные идейные направления в социал-демократической организации:

— разочаровавшиеся в революции ликвидаторы-меньшевики, призывавшие действовать исключительно законными методами и отказаться от подполья;

— отзовисты, наоборот, считавшие, что нужно действовать в подполье, и призывавшие отказаться от легальных форм борьбы;

— большевики, которые придерживались промежуточного мнения — нужно сочетать легальные и нелегальные методы.

Другой линией размежевания внутри РСДРП стал вопрос о принятии партийных решений и дисциплине. Большевики считали необходимым сохранять единую структуру, которая должна действовать по принципу демократического централизма, то есть несогласные должны были подчиняться воле большинства партии. Особое место в координатах занимали группа Льва Троцкого, издававшего во Львове, а затем в Вене эмигрантскую газету «Правда» (1908–1912), и плехановцы.

Решение издавать массовую легальную газету было принято на Пражской конференции РСДРП, проходившей в январе 1912 года. Собранная в основном из сторонников Ленина, не признаваемая меньшевиками конференция сформировала новый пробольшевистский Центральный Комитет РСДРП и Русское бюро ЦК, осудила ликвидаторов и постановила активно готовиться к запланированным выборам в Государственную думу. Ежедневная рабочая газета должна была стать мощным агитационным и организационным инструментом. Планируемый печатный орган обсуждали секретно на Пражской конференции. Ленин писал соратникам, что о связи нелегальной конференции и легальной газеты «мы не говорим ни в какой печати» [1].

19 января 1912 года в Лейпциге Ленин встретился с действующим депутатом Государственной думы, издателем «Звезды», большевиком Николаем Полетаевым. Полетаеву было поручено организовать выпуск ежедневной большевистской легальной газеты. Поначалу был план преобразовать «Звезду» в ежедневное издание. Ещё в январе 1912 года «Звезда» обратилась к читателям с призывом собирать деньги на новую рабочую газету.

Отличия нового издания заключались в масштабах и формате издания. После Пражской конференции большевики могли опираться на партийные ресурсы РСДРП и рассчитывали сделать распространяемую по всей Российской империи массовую газету. Свидетельство о разрешении издания «Правды». 1912 год

Рождение «Правды»

Название новой рабочей газеты появилось случайно и никакого отношения к венской «Правде» Льва Троцкого не имело. После того как Полетаеву и другому издателю «Звезды», старому рабочему Василию Шелгунову, инспектор по делам печати не зарегистрировал ни одно из рекомендованного ЦК списка названий, большевики перекупили название «Правда» у синодского чиновника, который собирался выпускать газету «нравственно-религиозного направления» [2]. Страница «Правды». Август 1912 года

Любое ежедневное издание состояло из редакции и секретариата, технической части, ведающей финансами и обслуживающей технические потребности издания. Выпускалась газета непосредственно в типографии, которая могла работать на подряде. Особенность «Правды» заключалась в том, что она действовала в легальной плоскости, но по указке подпольного ЦК. Курировал организацию газету член Русского бюро ЦК, лидер находившихся в России большевиков Иосиф Сталин.

Ответственность перед властями, строго относящейся к периодической печати, несли издатели и редакторы, прописанные в уставной документации. «Правду» издавали обладавшие гарантиями неприкосновенности депутаты Государственной думы: поначалу Полетаев, а с осени 1912 года депутаты Государственной думы IV созыва Алексей Бадаев, Григорий Петровский, Матвей Муранов. В качестве формальных редакторов прописывали подставных лиц, что являлось распространённой практикой для прессы начала XX века. Таких редакторов называли «сидючими». Работавший секретарём «Правды» Вячеслав Молотов, которому «приходилось находить тех рабочих, которые были готовы кое-чем пожертвовать из своих удобств, но поддержать существование газеты», вспоминал:

«Редактор у нас всегда был подставной фигурой. В запасе было несколько таких людей. Одного посадят — другого назначим. Другого посадят — третьего назначили. Уже приготовлены. Разрешение подписывают на выпуск газеты… …Очень часто царская администрация накладывала на нас 500 рублей штрафу или три месяца отсидки. Мы держали таких редакторов, которые соглашались на три месяца отсидки, чтобы нам ничего не платить государству. Денег не было. Конечно, «Правда» не могла бы выжить, если бы она выплачивала все штрафы» [3].

За время выхода «Правды» в 1912–1914 годах было 46 редакторов, из них пятеро дважды назначались на этот пост. Все они подвергались репрессиям [4]. Депутаты-большевики Григорий Петровский, Николай Шагов, Алексей Бадаев

Выпускать газету большевики решили после того, как удастся собрать семь тысяч рублей. Общую сумму, потраченную на запуск «Правды», оценивают в 10–12 тысяч рублей. 3 858 рублей в течение двух месяцев отправили читатели «Звезды». Четыре тысячи рублей в два транша — в тысячу и три тысячи рублей — выделил ЦК. Оставшиеся деньги пожертвовали частные лица. Две тысячи рублей перевёл Максим Горький. Писатель также возглавил литературный отдел газеты. Материальную помощь на запуск издания оказал и большевик В. А. Тихомиров, наследник состояния богатого казанского купца [5].

Редакция «Правды» представляла собой коллегию, сообща определявшую содержание номеров в соответствии с предписаниями находящегося за рубежом ЦК. Работу в «Правде» совмещали многие сотрудники «Звезды» и журнала «Просвещение», формируя единый костяк, который готовил легальные большевистские издания. Их неформальным лидером был опытный публицист Михаил Ольминский (Александров). Перековавшийся из народовольца в марксисты 48-летний на момент выхода «Правды» Ольминский отсидел в 1890‑е годы пять лет в одиночной камере. Он входил в редколлегии и «Звезды», и «Просвещения». Первым секретарём редакции, который принимал и вёл корреспонденцию, вносил первичные правки, стал работавший в «Звезде» на аналогичной должности Фёдор Раскольников. Позже Раскольникова сменил его однокурсник по политеху Вячеслав Молотов.

Иосиф Сталин на десятилетний юбилей выхода «Правды» формулировал, в чём заключалось различие между «Правдой» и «Звездой»:

«…Разница между „Звездой“ и „Правдой“ состояла лишь в том, что аудиторией „Правды“, в отличие от „Звезды“, служили не передовые рабочие, а широкие массы рабочего класса…» [6].

«Правда» готовилась для того, чтобы понравиться «широким массам». Сотрудники газеты перенимали опыт бульварной прессы как в технических аспектах вёрстки номера, так и в содержании. Редакция планировала охватывать более широкий круг тем и меньше концентрировалась на разногласиях внутри рабочего движения, нежели «Звезда», придерживалась более лаконичного стиля изложения, публиковала рассказы и стихотворения.

10 апреля 1912 года Полетаев получил свидетельство о разрешении «на выпуск в свет» газеты «Правды». Утверждалась «программа» издания, которая включала в себя «статьи по вопросам внутренней и иностранной жизни и политики; корреспонденции из России и за границы; телеграфные и телефонные сообщения; беллетристику и стихотворения; фельетоны и библиографию; научные статьи по всем отраслям знания» и другие типичные для периодики начала XX рубрики, вроде спорта и юмора. Газету дозволялось издавать ежедневно. Стоимость подписки установили от 40 копеек за месяц до 4 рублей 50 копеек за год. Цена одного номера в розницу составляла две копейки.

Выпускать «Правду» договорились на одной из крупнейших типографий Санкт-Петербурга «Художественная печать», располагавшейся на Ивановской улице. Предприятие одновременно с «Правдой» печатало чёрносотенную газету «Земщина». Фёдор Раскольников вспоминал:

«Типография принадлежала частному капиталисту Березину, который с высокомерным равнодушием за деньги печатал всё что угодно: «„Правду“ — так „Правду“, „Земщину“ — так „Земщину“» [7].

Ускоряла выход большевистской газеты социально-политическая обстановка. 4 апреля 1912 года произошёл расстрел трёхтысячной демонстрации рабочих Ленских рудников, в результате которого погибло 170 человек. Начинался этап общественного подъёма. В апреле 1912 года Российскую империю захлестнули митинги и забастовки солидарности с ленскими рабочими. Наборный цех типографии на Ивановской улице. 1910‑е гг.

Первый номер «Правды»

22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года в Санкт-Петербурге на четырёх полосах тиражом в 60 тысяч вышел первый номер «Правды».

Редакционная передовица противопоставляла «Правду» газетам «дворянства, духовенства, промышленников, биржевиков и купцов» и комментировала отставку министра внутренних дел Макарова, позволившего себе заявить по поводу расстрела Ленских рабочих: «Так было и так будет впредь» и преподнести как общественную победу.

Вторую передовицу «Наши цели» написал Иосиф Сталин. Он формулировал цели новой газеты: «…Освещать путь русского рабочего движения светом международной социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях и врагах рабочего класса, стоять на страже рабочего дела…» и, признавая, что «… только на кладбище осуществимо тождество мнений», призывал «к единству классовой борьбы, к единству во что бы то ни стало». Сталин просил читателей активно слать корреспонденцию в газету.

Третья передовица заявляла, что «газета появляется в момент, который справедливо может считаться гранью: разделяющей два периода рабочего движения». Новый период ознаменован уступками со стороны властей после вызванного Ленским расстрелом протестным движением.

Завершалась первая статья газеты стихотворением Демьяна Бедного, подписанным его настоящим именем «Ефим Придворов»:

… Пускай шипит слепая злоба,

Пускай грозит коварный враг.

Друзья, мы станем все до гроба,

За правду, наш победный стяг.

На второй странице были опубликованы статьи социал-демократов депутатов Государственной думы — избранного от Риги Андрея Предкальна о рассмотрении Государственным советом закона о страховании рабочих и отклик депутата от Московской губернии Михаила Захарова на Ленские события. Захаров писал про владельцев рудников и чиновников, допустивших расстрел демонстрации:

«Гг. Гинзбурги, Тимирязевы и их „благородные“ английские ленд-лорды, набивая свои карманы золотом, обильно политым кровью русских рабочих, забывают об одном — исполнять законы, созданные самими гг. Тимирязевыми».

Ольминский под псевдонимом А. Витимский в заметке «Рабочий контроль» витиевато, чтобы не попасть под цензуру, говорил о принадлежности газеты к РСДРП:

«… газета политическая может и должна быть под контролем только организаций политических, — конечно, своей же партии».

На политических оппонентов большевистская «Правда» обрушивалась в заметке с говорящим названием «Как людей оболванивают», критикуя попытку кадетов вести пропаганду в рабочей среде через газету «Современное слово». Четверть полосы занимало стихотворение Владимира Невского, посвящённое рабочим Невского района Санкт-Петербурга. В рубрике «Экономическая жизнь» в телеграфной стилистике приводились хозяйственные новости страны и мира — о нехватке чугуна в стране, деловом оживлении в районе Донецкого бассейна, повышении цен на железо за границей.

Третья полоса «Правды» состояла из отчётов из Государственной думы и Государственного совета и новостного раздела, включавшего в себя телеграфные и телефонные лаконичные сообщения, а также «Хронику» и «Происшествия» с более подробными заметками. В первую очередь, газета давала новости о забастовках и митингах, приводила поимённые списки арестованных, рассказывала об обысках и «оштрафованиях» по Российской империи. Международные сообщения подбирались по забастовочной тематике — можно было узнать о стачках в Чикаго и Гамбурге. Наряду с новостями рабочего движения были и сообщения, интересные более широкой аудитории, — о расследовании катастрофы «Титаника», землетрясении в Германии или крупной краже в Чернигове. Редакция отдавала приоритет своим корреспондентам, но и приводила сообщения информационных агентств.

Четвёртая полоса первого номера «Правды» посвящена рабочему движению. Скомпонованы подробные статьи о забастовках и настроениях на фабриках. В рубрике «Стачки» публиковались корреспонденции рабочих активистов, включая обращения бастующих с поимённым перечислением штрейкбрехеров. Завершающая заметка сообщала о суммах пожертвований в фонд газеты «Правды». За один день, 19 апреля, поступило пожертвований на сумму в 92 рубля 57 копеек. Деньги отправили приказчики, кондукторы, печатники, работники слесарен и мастерских. Экспедиция «Правды». Выход очередного номера. 1914 год

Сотрудники «Правды»

«Правда» имела сложную структуру управления. Газета была подотчётна ЦК РСДРП и подчинялась Русскому бюро ЦК. Центральный комитет придавал огромное значение газете, лидеры большевиков вели постоянную переписку и с редакцией, и с секретариатом. Ленин перебрался из Парижа в Краков летом 1912 года, чтобы сократить время почтового отправления из Санкт-Петербурга. В случае необходимости большевики проводили совещания в польской части Австро-Венгрии. ЦК опирался в оперативном управлении газеты на своё представительство в России — Русское бюро. Избираемые в Русское бюро партийцы находились на нелегальном положении, регулярно оказывались под арестом и выпадали из обоймы. Курировавшего запуск издания и написавшего одну из передовиц Сталина арестовали в день выхода первого номера «Правды». Осенью 1912 года он сбежал из ссылки и на некоторое время вернулся к работе над газетой. Запрос издателя, депутата Бадаева по поводу арестов 1913 год

Поначалу в редакции не было единоначалия. ЦК результатами работы редакции, должным образом не проводившей линию партии, был недоволен. Посвящённое вопросам развития «Правды» Краковское совещание ЦК постановило ввести в редакционного коллегию руководящую фигуру из входящих в Русское бюро большевиков. 23 января 1913 года на совместном заседании Русского бюро и редакции избрали в качестве «ответственного редактора» «Правды» Якова Свердлова [8]. Тот недолго возглавлял редакцию — уже в следующем месяце Свердлова арестовали. Последние месяцы дореволюционной «Правды» руководил редакцией Лев Каменев, чей редакционный стиль нравился Ленину [9].

Издававшие «Правду» депутаты Государственной думы активно участвовали в жизни газеты. Избранный от петербургских рабочих Евгений Бадаев вспоминал указания Ленина о том, что «издание газеты должно стать рядом с партийной, профессиональной и думской деятельностью основной работой фракции» [10]. Народные избранники писали статьи, решали хозяйственные вопросы, распространяли тираж и пытались защитить издание от репрессий. В свою очередь, «Правда» подробно освещала деятельность большевистской фракции, публикуя стенограммы выступлений депутатов и подробные думские отчёты. Депутаты использовали офис газеты как приёмную.

«Редакция была местом встреч с массой рабочих, приходивших в газету по самым разным делам. Здесь мы общались с представителями петербургских фабрик и заводов, обсуждали с ними различные вопросы, совещались, получали от них информацию, словом, „Правда“, вокруг которой собирался актив революционных рабочих, служила постоянным источником, питающим работу нашей фракции» [11].

Дореволюционная «Правда» стала кузницей кадров для большевистской партии и впоследствии советского государства. Необходимость работать в высокотехнологичном стремительном многосоставном газетном предприятии и балансировать между читательскими запросами, цензурой, рыночной конъюнктурой и указаниями нелегального ЦК требовала от сотрудников энтузиазма, грамотности, умения работать в коллективе и преданности общему делу. Была высокая текучка, продолжительность работы в «Правде» составляла три-четыре месяца, но каждый, кто участвовал в деятельности издания, получал значительный опыт и повышал свою квалификацию. Помимо упомянутых деятелей, газете были причастны Григорий Зиновьев, Михаил Калинин, Николай Подвойский, Елена Розмирович, Фёдор Раскольников, Инесса Арманд, Надежда Крупская.

«Правду» связывают с именем Ленина. Предводитель большевиков и глава ЦК был для газеты активным публицистом, вдохновителем и арбитром.

После переезда из Парижа в Краков в летом 1912 года Владимир Ильич в беседе с австро-венгерским полицейским комиссаром говорил:

«Зовут меня Владимир Ульянов, сорока двух лет, родился я в городе Симбирске… Прибыл в Краков и здесь намерен жить. Состою корреспондентом русской демократической газеты „Правда“, издаваемой в Петербурге… что и является источником моего существования» [12].

До июля 1912 года «Правда» не публиковала Ленина, занятого вопросами переезда. Первой своей статьёй под подписью «Статистик» в июле-августе 1912 года подводил итоги полугодовой кампании по сбору денег на «Правду». Владимир Ильич на основе анализа данных пожертвований доказывал, что в отличие от ликвидаторских изданий, «Правда» является подлинно рабочей газетой. Ленин писал много для «Правды» — за 1912–1914 годы вышло 284 заметки и в 47 публикациях было отказано. Тексты Ленина выходили без подписи или с инициалами, некоторые из статей редакция существенно правила и сокращала. Ленин болезненно реагировал на некоторые правки и возмущался низкими гонорарами. Владимиру Ильичу, главе ЦК, платили меньше, чем другим авторам — три копейки за строчку (в сравнении — Демьяну Бедному платили 25 копеек) [13].

Ленин в «Правде» затрагивал широкий круг тем — подводил итоги выборам в странах Европы, анализировал предвыборную кампанию в России, рецензировал книги по экономике и реагировал на выпады в изданиях политических оппонентов. Для «Правды» Владимир Ильич избегал углубления в теории, писал лаконично и хлёстко под стать вырабатывающему свой стиль изданию.

В качестве главы ЦК Ленин признавал успехи «Правды», но критически относился к редакционной политике, считая её беззубой:

«„Правда“ не умеет воевать, она не нападёт, не преследует ни кадета ни ликвидатора» [14].

Вместе с тем Владимир Ильич призывал редакцию добавиться «легальность, цензурности», потому что иначе можно было «зря погубить дело» [15]. Ротационный цех на Ивановской улице в Петербурге. 1910‑е годы

Борьба властей с «Правдой»

Из 636 номеров «Правды», вышедших с 22 апреля (5 мая) 1912 года по 8 (21) июля 1914 года, 190 номеров подверглись репрессиям — из них 152 номера было конфисковано, 35 — оштрафовано на сумму 16250 рублей. Редакторы «Правды» были приговорены к 94 месяцам тюрьмы с заменой штрафом и к девяти месяцам без замены штрафа. Официальные редакторы «Правды» отсидели в тюрьмах по приговорам и за штрафы в общей сложности 472 месяца [16]. Происходили ночные обыски в редакции и типографии «Правды». За апрель 1913 года зафиксировано два таких обыска, в результате которых на несколько часов прекращалась работа газеты [17]. Обращение Министерства внутренних дел Департаменту полиции с просьбой воспрепятствовать сбору пожертвований. 1914 год

Оригинальная «Правда» выходила с 22 апреля 1912 года по 5 июля 1913 года. На случай запрета «Правды» у издателей были разрешения на другие созвучные названия. Сохраняя преемственность вёрстки и содержания, «Правда» выпускалась до 8 июля 1914 года под наименованиями «Рабочая правда», «Северная правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды», «Рабочий», «Трудовая правда». Репрессии против правопреемниц только усиливались. Если за период выпуска «Правды» (с апреля 1912 года по июнь 1913 года) из 355 номеров газеты подверглись репрессиям 73, то есть 20,5%, то из 68 номеров «Рабочей правды» и «Правды труда» (июль — октябрь 1913 года) репрессируется уже 51 номер, то есть 75% [18]. «Трудовая правда». Июль 1914 года

Секретариат «Правды» шёл на уловки для распространения газеты. Сразу после выхода «органа повременной печати» несколько экземпляров издания необходимо было отправить в комитет по делам печати, который мог оштрафовать и запретить тираж. По законодательству, до вынесения решения инспекторами по делам печати о запрете и конфискации номер газеты мог легально распространяться. Курьер «Правды» шёл в здание главного комитета по делам печати неторопливо. За то время, пока инспекторы по делам печати изучали номер, сотрудники «Правды» стремились реализовать максимально возможное количество экземпляров, прежде чем придёт полиция арестовывать тираж. Депутаты Государственной думы пользовались своим статусом неприкосновенности и выносили часть пачки газет даже конфискованного тиража.

Правительство препятствовала распространению легальных номеров. На местном уровне происходило самоуправство «приставов, городовых, околоточных», которые без разбора конфисковывали газеты [19]. Почта неохотно принимала экземпляры, власть давила на некоторые артели розничных продавцов прессы.

С «Правдой» власти боролись и через внедрённых агентов. Аресты ключевых фигур партии были неудивительны. Уровень проникновения провокаторов был таким высоким, что членом ЦК РСДРП и лидером фракции большевиков в IV Государственной думе состоял агент охранки Роман Малиновский. Именно по наводке Малиновского полиция арестовала Иосифа Сталина и Якова Свердлова. С весны 1913 года в редакции на постоянной основе работал агент Мирон Черномазов. Его задача заключалась в том, чтобы подвести газету под штрафы. Ночной выпускающий редактор Черномазов специально ставил в номер материалы, которые не подпадали под цензуру. Провокатор был изобличён и отстранён только в феврале 1914 года.

Закрытие газеты, выходившей под названием «Трудовая правда», произошло 8 июля 1914 года за три недели до вступления Российской империи в Первую мировую войну. Начавшееся в мае Баку стачечное движение распространилось по Российской империи. С июня 1914 года в солидарность с бакинцами бастовали некоторые рабочие Санкт-Петербурга и Москвы. 3 июля в Санкт-Петербурге по многотысячной демонстрации рабочих Путиловского завода стреляла полиция, погибли двое и были ранены 50 человек, в ответ митингующие стали кидать камни. Газета сообщила о произошедшем и комитет по делам печати усмотрел призыв к насильственным действиям. Издатель «Правды» и депутат Бадаев явился на приём к товарищу министра внутренних дел Владимиру Джунковскому. Чиновник пригрозил образовать специальную комиссию для привлечения к суду Бадаева, несмотря на его депутатскую неприкосновенность, и издаваемую им газету. В ответ на вопрос Бадаева о том, почему полиция стреляла по демонстрантам, чиновник заявил, что полицейские стреляли холостыми. Бадаев сказал, что иного ответа не ожидал.

«Правда» опубликовала разговор Джунковского и Бадаева. Номер был конфискован. Через несколько дней в помещения «Правды» ворвалась полиция, разгромила редакцию и арестовала более 30 человек — сотрудников газеты, в том числе технических работников, и посетителей [20].

Значение «Правды»

Газета тесно взаимодействовала со своей аудиторией. Редакция активно публиковала отправляемые читателями материалы. За первый год существования «Правды» было помещено пять тысяч корреспонденций, а за второй год — 11 114, то есть и среднем более чем по 41 корреспонденции в каждом номере газеты [21]. В отличие от большой прессы, печатавшей материалы профессиональных репортёров, «Правда» была тем изданием, куда было легко попасть. Газета освещала повседневную политическую борьбу рабочего движения, перечисляя арестованных активистов и штрейкбрехеров поимённо. Секретариат вносил добровольных корреспондентов «Правды» в список и вступал с ними в переписку. Издание с вниманием относилось к читателям, призывало к сотрудничеству. Редакция регулярно отчитывалась перед читателями, публикуя данные о внутренней деятельности газеты.

Издание имело возможность оплачивать штрафы с помощью пожертвований. Вокруг «Правды» сформировался «железный фонд», куда сочувствующие могли отправлять деньги. Пересылали небольшими группами рабочих — каждый номер газета благодарила жертвователей. С 22 апреля 1913 по 22 апреля 1914 года читатели собрали 18 тысяч рублей [22]. Проводились маркетинговые акции для привлечения читателей и пожертвований. На второй год своего выхода 22 апреля 1914 года по случаю своего дня рождения газета вышла рекордным тиражом в 130 тысяч экземпляров. С призывами поддержать «Правду» в этот день вышли пробольшевистски настроенные профсоюзные и местные периодические издания. 22 апреля (5 мая), день печати в советские годы, стал праздником для рабочих ещё до революции.

«Правда» действовала как полноценный хозяйствующий субъект, а не только полагалась на партийное финансирование и пожертвования. На волне общественного подъёма весной 1912 года, произошедшего после Ленских событий, тираж составлял 60 тысяч экземпляров. Газета получала несколько сотен рублей прибыли. Затем летом тираж снизился до 20 тысяч экземпляров, а с осени 1913 года газета уже генерировала полторы тысячи рублей убытков ежемесячно [23].

Средний тираж составлял 40 тысяч экземпляров. В мае 1914 года «Правда» имела 8 858 подписчиков в 684 пунктах России [24].

При «Правде» выпускала нерегулярные приложения — посвящённое женскому делу издание «Работница», профессиональные и территориальные листки («Шахтёрский листок», «Прибалтийский листок»).

Газета привлекала рекламодателей. «Правда» рекламировала книги и другие издания, папиросы, учебные курсы. Размещались и объявления частного характера. Рекламодатели «Правды» Рекламодатели «Правды» Рекламодатели «Правды»

Свои политические задачи-минимум газета выполнила. В рабочем движении Российской империи кануна Первой мировой войны большевики завоевали руководящие позиции. «Правда» превзошла своего ликвидаторского конкурента — газету «Луч», запущенную меньшевиками одновременно с «Правдой». «Луч» заманивал даже большевистских думских депутатов в качестве авторов. Социал-демократы, сторонники Ленина, получили в повседневном обиходе наименование «правдисты». Влияние большевиков росло благодаря газете. Из групп рабочих, собиравших деньги на газету, и подписчиков «Правды» формировалось ядро сторонников большевиков и потенциальных партийцев.

В отличие от прессы ликвидаторов, которая была более легкодоступной, для получения полулегальной «Правды» нужно было приложить усилия. Не все номера можно было купить и получить. Вокруг «Правды» возникла репутация демократического притесняемого властями печатного издания.

Газета зарекомендовала себя как партийный организатор. Созданная с прицелом на думские выборы 1912 года «Правда» обеспечила победу по рабочей курии шести депутатов от большевиков и предоставляла им информационную поддержку во время работы фракции.

Разгром «Правды» в июле 1914 года означал разгром большевистской партии. Воссозданная уже после Февральской революции, в марте 1917 года, «Правда», пройдя стремительный путь от полной легальности до репрессий, превратилась в печатный орган партии победителей. Знаковым издание стало уже в 1912–1914 годы. В этот период выработался фирменный стиль «Правды»: характерная хлёсткая и лаконичная подача, экономические новости, политические памфлеты и большое количество читательской корреспонденции.

Примечания

