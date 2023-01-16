Как военная мощь Британской империи превратилась в мыльный пузырь

Империя, которая когда-то управляла едва ли не всем колониальным миром, отныне не может претендовать на статус мировой державы — об этом вдруг стали писать западные издания, которые ранее в подобном замечены не были. Времена, когда британский флот контролировал основные торговые пути, безвозвратно прошли, теперь на этих путях плотно сидят американские и китайские корабельные группировки. А что происходит в вооруженных силах королевства, стало предметом жарких обсуждения на страницах иностранной печати.