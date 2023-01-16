Как военная мощь Британской империи превратилась в мыльный пузырь

Военный обозреватель, журналист и писатель Алексей Суконкин рассказал о деградации британской армии, утратившей былое величие.
Империя, которая когда-то управляла едва ли не всем колониальным миром, отныне не может претендовать на статус мировой державы — об этом вдруг стали писать западные издания, которые ранее в подобном замечены не были. Времена, когда британский флот контролировал основные торговые пути, безвозвратно прошли, теперь на этих путях плотно сидят американские и китайские корабельные группировки. А что происходит в вооруженных силах королевства, стало предметом жарких обсуждения на страницах иностранной печати.
Поход в никуда
Дальний морской поход к берегам Китая, совершенный полтора года назад авианосной многоцелевой группой во главе с британским кораблем Queen Elisabeth, должен был продемонстрировать военно-морскую мощь и политическую решимость короны. Лондон расценивал его как серьезную заявку на свое постоянное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.
Однако, по мнению ряда специалистов, этот поход стал не столько продемонстрировал военную мощь Великобритании, сколько дискредитировал ее: слишком уж много произошло происшествий, буквально перечеркнувших результаты грандиозного мероприятия. В итоге заинтересованные стороны не увидели роста военно-политического влияния Лондона в регионе, который в настоящее время наиболее активно развивается экономически и финансово.pxhere.com
Есть мнение, что участие Британии в новом тихоокеанском военном альянсе AUKUS, как и участие там Австралии, скорее, является номинальным, чем практически значимым. Объясняется это тем, что реальной пользы от вооруженных сил Великобритании в этом блоке крайне мало. Но и это еще не все.
Недавнее заявление Лондона о готовности передать Украине танки Challenger 2 раскрывает всю полноту кризиса военного могущества этого островного государства, нивелирующее все прошлые заслуги короны.
Танки для Украины
Готовность передать Киеву танки следует рассматривать в контексте их количества, которым располагают сухопутные войска Великобритании.
В двух механизированных бригадах и на базах хранения в королевстве имеется 227 единиц Challenger 2, составляющих основу ударной мощи сухопутных войск. Согласимся, что цифра невеликая, и уменьшать ее даже на некоторое количество — это далеко не укрепление военных возможностей страны.wikimedia.org | Andrew Skudder/CC BY-SA 2.0
Однако, взглянем на вооруженные силы Великобритании несколько шире. Состав сухопутных сил заставляет усомниться вообще в способности короны полноценно вести наземные боевые действия. Дело в том, что пять пехотных бригад, две механизированные, одна десантно-штурмовая и одно формирование морпехов — это совсем не та сила, которая может оказывать влияние на военно-политической арене в различных регионах мира.
Однако, при этом вооруженные силы Великобритании буквально перенасыщены подразделениями, которые предназначены для решения задач, скажем так, непрямого воздействия на противника — психологического, специального, информационного. То есть для действий исподтишка.
Войска, действующие скрытно
Отнести туда, конечно, можно 77-ю бригаду психологических операций. Ее влияние ощущает на себе каждый житель РФ: именно под управлением специалистов этого соединения украинские подчиненные организуют как массированное информационное воздействие на сознание россиян, так и различные мошеннические обзвоны от «служб безопасности банков».
Кроме того, в Великобритании существует огромное количество специальных подразделений, предназначенных для выполнения боевых задач в условиях слабой военной интенсивности, в противоповстанческих операциях, или же, наоборот, для решения задач по точечному террористическому воздействию на правительства различных слаборазвитых государств, не обладающих военной мощью для качественного противодействия подобным акциям британских спецслужб.Федеральное агентство новостей
К таким относятся, например, 1-я разведбригада. Она состоит из разведывательного центра, группы поддержки, девяти полков связи, РЭБ, БПЛА, РЛС, специальной разведки, специального назначения (21-й и 23-й полки SAS — особой воздушной службы), а также семи разведбатальонов.
Особняком стоят 22-й полк SAS, известный во всем мире своими дерзкими операциями террористического характера, и специальная лодочная служба, являющаяся подразделением морского спецназа.
Можно сказать, что состав вооруженных сил Великобритании не подразумевает ведения серьезных боевых операций, а предназначен, скорее, для решения диверсионных задач или акций низкой интенсивности.
Утрата промышленной самостоятельности
Кроме того, западные издания отмечают то, что Британия фактически утратила возможность самостоятельно производить различные виды вооружения. Это может говорить не только о снижении былой боеспособности, но и о потере значительной доли суверенитета.
Издания называют британские компании Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International неспособными обеспечить оборонный потенциал страны, как это было в прежние годы. В качестве примера приводится тот факт, что, рассматривая вопрос об оснащении королевских вооруженных сил новыми танками Challenger 3, которые должны сменить Challenger 2, британское правительство склонно разместить заказ на данные боевые машины в Германии. Создавать их будет фирма Rheinmetall.
В итоге получается картина, в которой конвенциональная военная мощь Британской империи скорее сравнима с возможностями заурядной страны Третьего мира. И даже обладание в этой ситуации ядерным оружием никаким образом не добавляет Лондону возможности решать боевые задачи на поле боя «здесь и сейчас». В общем, «король-то голый».
https://riafan.ru/23839165-kak_voennaya_mosch_britanskoi_imp...
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