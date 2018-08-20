Белорусский блогер, побывавший в Чернобыле 4 раза, поделился малоизвестными фактами о жизни до и после аварии

Максим Мирович уже 4 раза побывал в Зоне отчуждения и успел сделать много фотографий, которыми дополнил свои истории. Предлагаю вам почитать эти увлекательные истории и поподробнее узнать о жизни Чернобыля до и после аварии. Чернобыльская Зона состоит из двух охранных периметров — Тридцатикилометровой и Десятикилометровой зон, которые на жаргоне сталкеров называются "Тридцатка и Десятка". В отличие от Десятки, Тридцатка практически чистая. Название "Тридцатикилометровая зона" очень условное — на самом деле ЧЗО намного больше — в западном направлении она тянется от станции почти на 90 километров. Именно в этой, Западной части ЧЗО в последние годы проходили чернобыльские лесные пожары — в основном, низовые. По обеим сторонам дороги можно увидеть вот такие пейзажи частично сожженных сосен: Ещё в западной части Зоны находиться почти никому неизвестный мёртвый город Полесское. Сталкеры сюда добираются редко — город слишком далёк от привычных маршрутов. Через Полесское пролегает автомобильная трасса, но выходить из машины пассажирам строго запрещено. После аварии Полесское хотели сделать "образцовым городом вблизи периметра загрязнения" — для чего даже после аварии что-то там строили и развивали. В СССР скрывали, что в Полесском на самом деле колоссальное загрязнение почвы цезием-137. В городе Чернобыль сейчас нет "гражданского населения", но зато есть множество работников Зоны отчуждения — они живут в городе вахтовым методом в общежитиях. Общежития размещаются в бывших жилых домах. Внешне Чернобыль напоминает обычный провинциальный украинский городок — там абсолютно мирные и тихие дворики, оставшиеся ещё из "довоенной" жизни. Исключение — в Чернобыле очень чисто и постоянно что-то метут (повышенные требования радиационной безопасности). И ещё одна узнаваемая деталь чернобыльской жизни — вот такие внешние трубы теплотрассы. Копать землю в Чернобыле нельзя (чтобы не поднимать ушедшие в землю радионуклиды), и поэтому все трубы в городе проводят по земле. В Чернобыле работает несколько вполне обычных магазинов, которые немного напоминают советские сельпо. А ещё в 2017 году в Чернобыле открылся вполне приличный хостел с вайфаем (не шутка). Правда, остановиться там могут только те, у кого есть разрешение на посещение ЧЗО. От остальной современной жизни Чернобыль тоже старается не отставать, недавно на стене одного из местных зданий появился вот такой мурал: До 1917 года город Чернобыль был преимущественно еврейским городом, с достаточно развитой инфраструктурой — там была хорошая больница, училище, школы и магазины. В Чернобыльских общежитиях есть вода, свет и отопление. Мебель внутри вся местная, часто привезенная из Припяти. Вот так выглядит здание, котором раньше было общежитие сотрудников "Новарки", что строили новый Саркофаг: Прямо на Чернобыльской Атомной Электростанции есть очень годная столовая. Обедают там, в основном, работники ЧАЭС, ну и редкие туристы тоже. Чтобы попасть в столовую, нужно пройти через специальную рамку, которая не пустит вас внутрь в том случае, если на одежде есть радиоактивные частички. А кормят в столовой очень сытно и вкусно) Возле пожарной части в Чернобыле есть памятник с надписью "Тем, кто спас мир" — именно из этих ворот выехали первые пожарные машины, которые начали тушить горевший Четвертый блок — не дав пожару перекинуться на остальные. Установили памятник сами работники ЧЗО за свои средства. Памятник очень выразительный. Рабочие, пожарные, солдаты и дозиметристы как бы "заворачивают" разрушенный Четвертый блок гигантским покрывалом. Человек на заднем плане сидит, не в силах встать из-за начинающейся острой лучевой болезни... А возле памятника есть небольшой музей под открытым небом с техникой ликвидаторов, в том числе и роботизированной. Есть даже штука на шасси лунохода. Средний возраст жителей города Припять составлял 26 лет — это был город молодежи и для молодежи. И это ощущается там до сих пор. Даже сейчас Припять — это не полностью "мёртвый город". До 1998 года в Припяти для работников ЧЗО работал бассейн "Лазурный", а сейчас работает припятская спецпрачечная, где стирают загрязненную одежду. Выглядит прачечная точно так же, как в игре "Сталкер — зов Припяти". В архитектурном плане Припять выглядит очень интересно. Весь город построен в стиле минимализма 1970х — абсолютно все общественные здания (включая школы и милицию) имеют стеклянные двери и огромные панорамные окна. Среди окружающих деревень Припять выглядела как город из будущего Кинотеатр "Прометей" был единственным кинотеатром в Припяти. К 1988 году в городе должен был открыться новый двухзальный кинотеатр, ДК "Юбилейный" и новый универмаг "Припятские зори", но город навсегда остался в апреле 1986 года. Как рассказывают припятчяне — последним фильмом в "Прометее" было белорусское кино "Полёт в страну чудовищ", в котором люди надевали противогазы и убегали от неведомого оружия массового поражения. Многие думают, что припятские шестнадцатиэтажки — это дома с шикарными квартирами. На самом деле в каждом доме только один подъезд, а подъезды устроены по типу общежитий — с длинными коридорами и множеством дверей. Сами квартиры тоже весьма скромные. Наиболее ценные вещи (пианино, бытовую технику) увозили в магазин "Радуга" в центре города —он практически все девяностые годы стоял по сигнализацией. Сейчас магазин открыт, а вещи никому не нужны — их уничтожило время. Самым страшным местом в Припяти был и остаётся подвал МСЧ-126 — больницы, куда в первые часы после аварии свозили пожарных и работников станции. В повал больницы сносили одежду и снаряжение пожарных, которая впитала в себя цезий, стронций, плутоний и америций из ядерного пожара. На фото — ребята из "Чернобыль-тур" замеряют сапоги пожарного в этом подвале. Местами на полу там "светит" фоном в 1-2 рентгена в час, что в сто-двести тысяч раз выше нормы. Не ходите туда, не надо. Тут ещё надо сказать, что вся (ВСЯ) Чернобыльская зона начисто растащена мародёрами. Всё разбито, разломано и растащено, в девяностые годы отковыривали даже кафель. Россказни о том, что где-то в Припяти есть квартиры, где всё осталось "как в 1986-м" - абсолютные сказки. В пруду-охладителе на ЧАЭС водятся гигантские сомы — это не шутка. Сомы достигают длины в несколько метров — из-за того, что их никто не ловит, а наоборот — периодически подкармливает с моста батоном. Сомы видят и знают туристов и подплывают просить еду) Вообще в Чернобыльской Зоне очень много животных — там отлично живётся завезенным туда лошадям Пржевальского, кабанам, волкам, лисицам, зайцам и так далее. За короткий срок жизни животного радиация не успевает причинить ему никакого существенного вреда. На счет радиационного фона. В городе Чернобыль экспозиционный фон не превышает киевский — 10-15 мкр/час. При въезде в «Десятку», а затем и в Припять — фон немного возрастает, средний фон в городе Припять — 50-80 мкр/час. Это абсолютно безопасно для кратковременного пребывания. Рыжий лес, который есть в игре «Сталкер — Чистое небо» — не сказка, а абсолютно реальный объект. Лес находился возле ЧАЭС и порыжел от радиации в первые часы после аварии — хвоя быстро рыжеет и погибает от высоких полей радиации. С началом работ по ликвидации последствий аварии — Рыжий лес было решено уничтожить, а точнее — закопать в грунт, дабы уменьшить «боковые прострелы» дороги радионуклидами при подъезде к Припяти. В 1987-88 годах ликвидаторы резали лес бензопилами и укладывали в траншеи. Сейчас на месте Рыжего леса ничего нет, растёт только высокая трава. Вот мой снимок этих мест — несколько сухих деревьев на заднем плане и есть остатки того самого Рыжего леса. При шаге на обочину с чистой дороги радиационный фон возрастает в десятки, а чуть дальше и в сотни раз. Снимать с квадрокоптера с Чернобыльской Зоне проблематично — нужно получать разрешение, в заявке на которое нужно указать номер дрона и места съёмок, могут подписать не всё, мне разрешили только съёмки в Полесском. Снимать с квадрокоптера саму ЧАЭС нельзя вовсе. Несмотря на то, что Припять сейчас относительно чистая, в городе всё же есть несколько сильно загрязнённых мест. Во-первых, это площадка в парке аттракционов и те самые машинки "автодрома" — рядом с ними садились вертолёты, что летали тушить пожар над Четвертым блоком. Во-вторых — это вот эта лестница, что ведёт от кафе "Припять" к набережной. Во время дезактивации города по лестнице стекала вода, и между ступенек скопилось множество всякой радиоактивной дряни. И в третьих — это вот такая штука, прозванная "ковшом смерти", с помощью которой разбирали ядерные обломки. Ещё большой фон на территории припятского завода "Юпитер" — там как раз прошел Западный след, и завод никто толком не дезактивировал. Современные фотографы в Припяти больше ищут "эмоциональные" кадры, для чего разбрасывают повсюду кукол и противогазы — это всё постановочные фото, на улице куклы не валялись, а детские противогазы 26 апреля 1986 года никто даже не распаковывал — это всё сделали журналисты. Некоторые делают даже вот такие постановки, которые выдают за "фото брошенного нетронутого города" — вроде как детям 26 апреля 1986 года было больше нечего делать, как укладывать кукол в свои кровати. А вот школьны тетрадки в Припяти самые настоящие, последние записи в них датируются двадцатыми числами апреля, во многих дети пишут о своих планах на лето... По-моему, это намного более трогательно, чем глупые постановочные фото с куклами и противогазами.

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