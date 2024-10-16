Сам себе омбудсмен

Алеся Ясногорцева

Есть в современных буржуазных государствах такая должность, как омбудсмен. Так называют уполномоченного по правам человека, государственного правозащитника.

В большинстве государств, помимо общего для всех омбудсмена, есть и специальные. Это – детский омбудсмен и омбудсмен по делам предпринимателей.

По первому никаких ни вопросов, ни претензий нет – дети действительно более уязвимы, чем взрослые, больше нуждаются в специальной защите своих прав. И, скорее всего, когда коммунисты придут к власти (а это, рано или поздно, случится!) и если они оставят пост омбудсмена (а пост государственного правозащитника, на самом деле – действительно нужный, и при социализме придётся разбираться с зарвавшимися чинушами, нарушающими права человека!), то и пост детского омбудсмена они тоже оставят.

Но вот с омбудсменом по правам предпринимателей – другое дело. Он есть во многих буржуазных государствах. В Казахстане, России (там он в каждом регионе свой), Евросоюзе, США, Грузии, Великобритании, Франции. Последние две входят в Евросоюз, но похоже, кто-то там решил, что общесоюзного омбудсмена мало.

И в связи с этим встаёт вопрос — почему это государственный защитник прав буржуев есть, а омбудсмена по правам наёмных работников – нет? Что, буржуа более уязвимы, что ли? Нет, более уязвимы как раз пролетарии, наёмные работники, которых те же самые буржуа могут в любой момент уволить, сократить. Их могут уволить после испытательного срока, не выплатив зарплату – в Казахстане очень распространённая практика, особенно в малом бизнесе. Многие из них работают в жутких условиях, могут на работе покалечиться, стать на всю жизнь инвалидами, а то и погибнуть. Кто думает, будто это касается только людей физического труда – глубоко ошибается, умственные переработки тоже опасны.

Конечно, буржуа (особенно мелкий) может разориться. Но, во-первых, пострадают от этого и работающие на него пролетарии, и даже больше, чем сам буржуа. Во-вторых, разоряют их свои же «братья» по классу, те же самые буржуа — лишние конкуренты никому не нужны. Да, часто это они делают с помощью своих чиновников (что создаёт иллюзию повышенной уязвимости предпринимателей для бюрократического произвола). Но — такое бывает очень редко, чтобы чиновник, разорив предпринимателя и отняв у него бизнес, этот самый бизнес национализировал. В основном они разоряют предпринимателей для других предпринимателей, своих хозяев.

Как бы то ни было, наличие омбудсмена по правам предпринимателей и отсутствие омбудсмена по правам наёмных работников отлично иллюстрирует классовый характер государства. Как буржуазного, а не какого-то «общенародного», под которое они все любят рядиться.

Комментарий редакции «Трудовой России»:

Ситуация давно извстная, простая и понятная. Нам остаётся только напомнить слова мудрого пролетарского гимна

«Никто не даст нам избавленья —

Ни бог, ни царь и ни герой,

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой!»

Так что рабочий класс сам себе омбудсмен. Чего добьёмся – зависит от того, как будем бороться. А вот если не бороться, отнимут и то, что сегодня имеем. Такое уж буржуинское государство.