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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Работы потрясающие. А знаете, что потрясает больше всего?
Они, эти работы, словно никому не нужны. Только родным погибших, которые просят оформить портрет... и все.
Мы вот сетуем на воспитание молодежи, а кто-то задумывался, что в школах надо ввести уголки славы, как раньше были красные уголки. Хотя бы в тех школах, где учились погибшие герои. Чтоб дети видели перед собой пример. Ведь за работы не надо платить ни копейки. Просто обратиться к художнику и он вышлет материалы, чтоб распечатали плакаты на стенд.
Нет.
Не обращаются.
Если только сами родные погибших не берутся за дело...Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Вот, единственная школа, которая повесила портрет на школу героя, работы ОкладниковаЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Портрет Королькова Никиты. Смотрите, как достойно смотрится.
Это можно на видео посмотреть.

Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13А вот эскиз стенда, который поставят в школе, где учился погибший герой Жаров Игорь Владимирович. Плакат героя в школеЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Опять-таки, стенд поставят по настоянию родных!
Как же так? И это единичные случаи и только в некоторых местах. По пальцам пересчитать!
О чем думают другие директора школ?
Учителя?
Или их это не касается? По воспитанию патриотическому просто галочки поставить и все?

Помним. Не забудем...
А что помним-то? Даже современных героев не в состоянии вывесить в городах.

Не избранных по одному, а всех. В каждом городе, откуда они родом! Они этого достойны! Все кто на фронте - герои! Они защищают тех же чиновников, которые отмалчиваются, когда к ним обращаешься. Когда предлагаешь работы.
Извините... наболело!
Выставляю очередные работы Вадима ОкладниковаЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Старший прапорщик Иван Буланчиков выполнял задачи по обеспечению передвижения колонн ВС РФ, законности и правопорядка на освобожденных территориях. Сопровождая колонны наших войск, в том числе в районах непосредственного боевого соприкосновения, старший инспектор военной автоинспекции Буланчиков неоднократно попадал под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. Неся службу на блокпосту, выполняя задачи по регулированию транспортных потоков Иван получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. В момент, когда к блокпосту Ивана приближалась очередная колонна с российской техникой, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу расположения блокпоста. Не считаясь с угрозой собственной жизни, Иван оперативно возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии противника, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих людей.
Получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награжден орденом Мужества.
Иван закончил Рязанское военное училище ВДВ, а затем проходил военную службу в Подмосковье. Участником специальной военной операции он стал в мае 2022 года. В настоящее время боец проходит лечение после ранения в госпитале.
Орден Мужества саратовцу вручил представитель Минобороны России.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Десантник из Бурятии Соёл Дашиев отдал свою жизнь, защищая жителей новых российских регионов.
Соёл Дашиев родился 19 апреля 1999 года в селе Барун-Хасурта Хоринского района. В 2014 году окончил Удинскую школу, затем поступил в БРИТ Улан-Удэ.
В 2018 году был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в Военно-морском флоте. В 2020 году заключил контракт, служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ.  Соёл погиб 13 октября во время проведения СВО.
- У Соёла остались папа, мама, братья, супруга и сын, которому нет и двух лет. Ранее, в марте 2022 года, у Соёла погиб родной дядя Жаргал Дашиев при исполнении воинского долга на Украине, – сообщается в чате «Хоринск-инфо.24/7».Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Погибшему уроженцу Бурятии гвардии полковнику Виталию Сукуеву просят присвоить звание Героя Российской Федерации (посмертно). С соответствующей инициативой выступило республиканское отделение всероссийского объединения ветеранов «Боевое Братство».
Отмечается, за 24 года военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя России, но каждый раз находились причины для отказа.
Напомню (https://t.me/ChDambiev/19823), командир 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка ВДВ России, гвардии полковник Виталий Сукуев с позывным «Легион» погиб 28 сентября в боях на Украине под Херсоном. «Боевое Братство» Бурятии сообщает об одном из боевых эпизодов полковника, имевших место в феврале. В то утро он с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Лишь ночью, около 01:00, он сумел выйи из окружения с четырьяма тяжело ранеными бойцам, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотник и до взвода вражеских солдат. Кроме того, его отряд взял троих пленных, одного – в звании полковника.
Звание Героя России присвоено. Посмертно.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13В ходе специальной военной операции погиб 35-летний гвардии подполковник Олег Ташматов из башкирского города Стерлитамака. Об этом сообщила местная администрация.
– Олег Ташматов командовал группировкой на правом фланге южного фронта (Херсонское направление). Погиб 24 сентября при управлении войсками по отражению превосходящих сил противника на своём участке фронта от точечного ракетного удара, – передали в администрации Стерлитамаке.
Ташматова похоронили в Рязани. Ему посмотрено вручили орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Олег Ташматов родился в Чехословакии в семье военного. В 1993 он с родителями переехал в Стерлитамак, где окончил школу №30. Будущий военный отучился в Казанском суворовском училище, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Военной академии имени Фрунзе. Ташматов посвятил военному делу более 20 лет. Дома у него остались жена и четверо детей.
https://www.ufa.kp.ru/online/news/4955262/

Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Бывший строитель из Новочебоксарска Сергей Стоновой решил пойти добровольцем на спецоперацию. Об этом он ранее делился с "Про Город". В ноябре стало известно, что мужчина погиб в ЛНР. О трагическом исходе сообщили в пресс-службе правительства республики.
Сергей Стоновой отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца и погиб у населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике. За проявленную храбрость, героизм, доблесть при исполнении воинского долга мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Его вручили вдове мужчины 12 ноября.
Ранее, когда корреспондент "Про Город" спросил у Сергея Стонового, почему он решили участвовать в спецоперации, тот ответил так:
"Они хотели туда поставить западное вооружение. Я иду туда за идею, восстановить справедливость, за Родину, за наших детей и за будущее! Слава России!"Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Плакат матерям, которые ждут своих детей.
Ну и заканчивая тему вот такой еще плакат, посвященный воинам ВДВЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13Большое спасибо художнику за труд

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