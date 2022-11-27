Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Работы потрясающие. А знаете, что потрясает больше всего?

Они, эти работы, словно никому не нужны. Только родным погибших, которые просят оформить портрет... и все.

Мы вот сетуем на воспитание молодежи, а кто-то задумывался, что в школах надо ввести уголки славы, как раньше были красные уголки. Хотя бы в тех школах, где учились погибшие герои. Чтоб дети видели перед собой пример. Ведь за работы не надо платить ни копейки. Просто обратиться к художнику и он вышлет материалы, чтоб распечатали плакаты на стенд.

Нет.

Не обращаются.

Если только сами родные погибших не берутся за дело... Вот, единственная школа, которая повесила портрет на школу героя, работы Окладникова Портрет Королькова Никиты. Смотрите, как достойно смотрится.

Это можно на видео посмотреть.

А вот эскиз стенда, который поставят в школе, где учился погибший герой Жаров Игорь Владимирович. Плакат героя в школе Опять-таки, стенд поставят по настоянию родных!

Как же так? И это единичные случаи и только в некоторых местах. По пальцам пересчитать!

О чем думают другие директора школ?

Учителя?

Или их это не касается? По воспитанию патриотическому просто галочки поставить и все?

Помним. Не забудем...

А что помним-то? Даже современных героев не в состоянии вывесить в городах.

Не избранных по одному, а всех. В каждом городе, откуда они родом! Они этого достойны! Все кто на фронте - герои! Они защищают тех же чиновников, которые отмалчиваются, когда к ним обращаешься. Когда предлагаешь работы.

Извините... наболело!



Выставляю очередные работы Вадима Окладникова

Старший прапорщик Иван Буланчиков выполнял задачи по обеспечению передвижения колонн ВС РФ, законности и правопорядка на освобожденных территориях. Сопровождая колонны наших войск, в том числе в районах непосредственного боевого соприкосновения, старший инспектор военной автоинспекции Буланчиков неоднократно попадал под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. Неся службу на блокпосту, выполняя задачи по регулированию транспортных потоков Иван получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. В момент, когда к блокпосту Ивана приближалась очередная колонна с российской техникой, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу расположения блокпоста. Не считаясь с угрозой собственной жизни, Иван оперативно возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии противника, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих людей.

Получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награжден орденом Мужества.

Иван закончил Рязанское военное училище ВДВ, а затем проходил военную службу в Подмосковье. Участником специальной военной операции он стал в мае 2022 года. В настоящее время боец проходит лечение после ранения в госпитале.

Орден Мужества саратовцу вручил представитель Минобороны России.

Десантник из Бурятии Соёл Дашиев отдал свою жизнь, защищая жителей новых российских регионов.

Соёл Дашиев родился 19 апреля 1999 года в селе Барун-Хасурта Хоринского района. В 2014 году окончил Удинскую школу, затем поступил в БРИТ Улан-Удэ.

В 2018 году был призван в ряды Российской Армии. Срочную службу проходил в Военно-морском флоте. В 2020 году заключил контракт, служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ. Соёл погиб 13 октября во время проведения СВО.

- У Соёла остались папа, мама, братья, супруга и сын, которому нет и двух лет. Ранее, в марте 2022 года, у Соёла погиб родной дядя Жаргал Дашиев при исполнении воинского долга на Украине, – сообщается в чате «Хоринск-инфо.24/7».

Погибшему уроженцу Бурятии гвардии полковнику Виталию Сукуеву просят присвоить звание Героя Российской Федерации (посмертно). С соответствующей инициативой выступило республиканское отделение всероссийского объединения ветеранов «Боевое Братство».

Отмечается, за 24 года военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к награждению Звездой Героя России, но каждый раз находились причины для отказа.

Напомню (

), командир 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка ВДВ России, гвардии полковник Виталий Сукуев с позывным «Легион» погиб 28 сентября в боях на Украине под Херсоном. «Боевое Братство» Бурятии сообщает об одном из боевых эпизодов полковника, имевших место в феврале. В то утро он с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Лишь ночью, около 01:00, он сумел выйи из окружения с четырьяма тяжело ранеными бойцам, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотник и до взвода вражеских солдат. Кроме того, его отряд взял троих пленных, одного – в звании полковника.

Звание Героя России присвоено. Посмертно.

В ходе специальной военной операции погиб 35-летний гвардии подполковник Олег Ташматов из башкирского города Стерлитамака. Об этом сообщила местная администрация.

– Олег Ташматов командовал группировкой на правом фланге южного фронта (Херсонское направление). Погиб 24 сентября при управлении войсками по отражению превосходящих сил противника на своём участке фронта от точечного ракетного удара, – передали в администрации Стерлитамаке.

Ташматова похоронили в Рязани. Ему посмотрено вручили орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Олег Ташматов родился в Чехословакии в семье военного. В 1993 он с родителями переехал в Стерлитамак, где окончил школу №30. Будущий военный отучился в Казанском суворовском училище, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Военной академии имени Фрунзе. Ташматов посвятил военному делу более 20 лет. Дома у него остались жена и четверо детей.

Бывший строитель из Новочебоксарска Сергей Стоновой решил пойти добровольцем на спецоперацию. Об этом он ранее делился с "Про Город". В ноябре стало известно, что мужчина погиб в ЛНР. О трагическом исходе сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сергей Стоновой отправился в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца и погиб у населенного пункта Золотаревка в Луганской Народной Республике. За проявленную храбрость, героизм, доблесть при исполнении воинского долга мужчина посмертно награжден орденом Мужества. Его вручили вдове мужчины 12 ноября.

Ранее, когда корреспондент "Про Город" спросил у Сергея Стонового, почему он решили участвовать в спецоперации, тот ответил так:

"Они хотели туда поставить западное вооружение. Я иду туда за идею, восстановить справедливость, за Родину, за наших детей и за будущее! Слава России!"

Плакат матерям, которые ждут своих детей.

Ну и заканчивая тему вот такой еще плакат, посвященный воинам ВДВ

Большое спасибо художнику за труд

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