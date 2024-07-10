Три честных фильма о 90‑х. Капитализм и новая жизнь в лентах Валерия Чикова и Михаила Евдокимова

Культурная ностальгия по 1990‑м годам не заканчивается уже несколько лет: сериалы в атмосфере первого постсоветского десятилетия собирают миллионы зрителей, а спортивные ретроолимпийки надолго прописались в мужских и женских гардеробах. Но то, как девяностые показывают сегодня, — в действительности сильно романтизированное представление о не самой романтической эпохе, где даже бедность и отчаяние выглядят эстетично. Новости СМИ2

Хороший пример честного кино о девяностых — трилогия фильмов Валерия Чикова: «Про бизнесмена Фому» (1993), «Не валяй дурака» (1997) и «Не послать ли нам… гонца?» (1998). Здесь оговоримся: автор не задумывал эти картины как взаимосвязанные — они рассказывают разные истории, в них нет общих персонажей и отличается тональность. Но из-за общих смыслов и актёрского состава сегодня работы воспринимаются как трилогия.

Ведущие роли в этих фильмах исполнил Михаил Евдокимов. Сперва прославившийся как юморист и актёр, на пике популярности он выбрал политическую карьеру и даже на короткий срок добился определённых успехов, что из сегодняшнего дня выглядит любопытно. Михаил Евдокимов. Источник: kinopoisk.ru

Работы Валерия Чикова с участием Михаила Евдокимова можно рассматривать как энциклопедию постсоветской жизни. Герои Евдокимова — это трудяги, вынужденные жить в эпоху упадка нравов в условиях дикого капитализма. Кинокартины Чикова, несмотря на мрачный тон, проникнуты определённым оптимизмом и желанием жить даже в таком мире.

VATNIKSTAN рассказывает о Михаиле Евдокимове, Валерии Чикове и их совместных работах, которые позволяют взглянуть на постсоветский хаос и понять, как люди выживали в те непростые времена.

«Морда красная» с Алтая

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в рабочей семье в Сталинске (нынешний Новокузнецк). После школы Михаил учился на отделении народных инструментов (балалайка) культурно-просветительного училища в Барнауле, работал шлифовальщиком, администратором в столовой, художественным руководителем в доме культуры. Позже Евдокимов рассказывал:

«О профессиях мечтал о разных — то шофёром хотел быть, то лётчиком, то артистом. И очень хотел приносить пользу людям вне зависимости от профессии. Таким было наше поколение в юности. Считаю, что главного в жизни достиг — людям в глаза не стыдно смотреть».

В 1977—1979 годах Михаил проходил срочную службу в строительных войсках. После армии Евдокимов поступил в институт торговли, где узнал о Клубе весёлых и находчивых. Михаил стал капитаном команды КВН, но 1981 году бросил институт, чтобы уехать в Москву и поступить в эстрадно-цирковое училище. Экзамены Евдокимов провалил, однако через два года устроился в филармонию артистом разговорного жанра.

В середине 1980‑х годов Михаил попал на телевидение, его монологи показывали в программах «Огонёк» и «Вокруг смеха». Известность к артисту пришла после знакомства с Региной Дубовицкой, ведущей программы «Аншлаг». Номер «После бани» прославил Евдокимова на всю страну и, кажется, навсегда сформировал амплуа бесхитростно-очаровательного мужичка «из народа», байки которого можно слушать часами.

В 1990‑е годы Михаил создал частный театр, где выступал в своём привычном образе. Среди публики ходила шутка, что это самый «пьющий театр в мире».

В начале десятилетия Евдокимов попробовал себя в кино: сначала озвучивал мультфильмы, а потом дебютировал в почти забытом сегодня «Воспоминании о „Коровьем марше“». Однако настоящую славу и узнаваемость Михаилу принесли фильмы Валерия Чикова.

«Про бизнесмена Фому» (1993)

Валерий Чиков родился 26 декабря 1950 года в селе Чуриловка Вологодской области. В 1968 году Валерий окончил школу-интернат № 45 при Ленинградском государственном университете. В 1974 году Чиков окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и учился в аспирантуре. Однако кинематограф интересовал Валерия куда больше, а в качестве хобби он иногда писал рассказы. В конце 1970‑х Валерий записался на двухгодичные высшие курсы сценаристов и режиссёров. По воспоминаниям Чикова, учёба давалась ему нелегко, особенно сложно было пройти конкурс. Тем не менее всё сложилось, а по его дипломному сценарию поставили картину «Дамское танго».

После сценарного дебюта Чиков снимал собственные фильмы. Первым опытом стала короткометражная лента «Красный обоз» по мотивам повести Василия Белова «Скакал казак». Премьера прошла удачно, и режиссёру доверили снимать полнометражный фильм — криминальную мелодраму «Русская рулетка» (1990).

После распада Советского Союза отечественный кинематограф перестроился — поменялся подход к сьёмкам, а создатели фильмов учились показывать новые реалии. Во второй картине Чиков хотел в сатирической форме рассмотреть переход к рыночной экономике и рассказать истории первых предпринимателей.

Ключевой проблемой оказалось не отсутствие денег (впрочем, с этим тоже столкнулись), а выбор актёра на главную роль. Всё решил случай: Чиков увидел Евдокимова по телевизору в «Аншлаге» и сразу понял, кто станет звездой новой картины.

Сюжет ленты напоминал лучшие монологи Евдокимова: деревенский мужик Фома, регулярно попадающий в нелепые ситуации, хочет бросить работу механизатором и заняться бизнесом. Идея новоявленного коммерсанта необычная — у себя на дому он планирует открыть платный туалет с импортной сантехникой.

Фома сталкивается с двумя характерными проблемами первых лет рыночной экономики: рэкетирами, которые требуют дани, и просоветскими настроениями в родной деревне. Главным противником Фомы выступает убеждённый коммунист Лука Совков (оцените дерзость имени). В борьбе против капитализма Совков готов действовать радикально и даже сжечь себя в кабинке.

В итоге у Фомы всё идёт не по плану, но он не падает духом и ставит перед собой новую амбициозную цель.

Несмотря на череду мрачных событий, картина по своей сути оптимистичная. Валерий Чиков рассказывал:

«Это была притчевая история о том, каким сгорбленным уродцем входят в наши жизнь новые экономические отношения».

«Не валяй дурака…» (1997)

Сотрудничество оказалось успешным — Чиков и Евдокимов решили снять ещё один фильм. Михаил помог Валерию написать сценарий для ленты «Не валяй дурака». Первоначально снимать картину должен был украинский режиссёр Иван Горобец, а место действия разворачивалось в Одессе, но съёмки не состоялись из-за финансовых проблем. Вполне возможно, что задумка Чикова так и осталась бы на полке, однако Евдокимов нашёл спонсоров. Съёмки получились масштабными: они проходили в Кронштадте, Ярославской, Архангельской областях и Нью-Йорке. Позже Валерий Чиков рассказывал:

«Многое делалось на голом энтузиазме. Хотя, конечно, это стоило определённых средств. Ведь было четыре экспедиции, в том числе — в США. Поездка съёмочной группы, техника… Мне удалось собрать замечательный актёрский ансамбль: кроме Михаила Евдокимова, в фильме снимались Лев Дуров, Ольга Остроумова, Валерий Золотухин. Моя находка — Серёжа Агапитов, бывший цирковой клоун».

Темы, поднятые в ленте, понятны российскому человеку. Жители разваливающегося колхоза случайно находят бочку спирта, уходят в алкогольный отрыв, а затем устраивают пожар и беспорядки. Оказывается, бочку подкинули американские подводники, чтобы отвлечь местных и найти залежи алмазов. Евдокимов играет уже привычную ему роль деревенского жителя Филимона, которому приходится отвечать за односельчан перед судом.

Фильм демонстрирует характерные исторические реалии 1990‑х годов: распродажа природных ресурсов, повальный алкоголизм и повсеместный бардак. Иногда складывается впечатление, что жители деревни пребывают в некоем собственном мире, а решению насущных проблем предпочитают хаос и чудачества. Яркий пример — персонаж Валерия Золотухина Иван Таратайкин, который гибнет в результате испытаний своего же вертолёта.

Справедливости ради отметим, что персонаж Евдокимова в этой ленте скорее второстепенный.

Несмотря на незамысловатый сюжет, картина вызвала ажиотаж на «Кинотавре» в Сочи. Критик Сергей Лаврентьев вспоминал:

«Зал визжал от восторга. Некоторые ударные реплики невозможно было расслышать из-за громового хохота, сотрясавшего Зимний театр. Дама по соседству живо комментировала происходящее, готовя спутницу к тому, что вскоре случится: „А теперь он ему ка-ак даст! А она его ка-ак треснет по башке!“ Вспомнилось далёкое детство, когда мальчишки точно так же пересказывали фильмы, деля экранных персонажей на „наших“ и „немцев“, даже если это были мушкетёры и гвардейцы кардинала…»

«Не послать ли нам… гонца?» (1998)

Иное дело — финальный фильм Чикова и Евдокимова «Не послать ли нам… гонца?». Наиболее пронзительная работа Чикова, которую можно рассматривать как энциклопедию жизни в России. По сути это роуд-муви, в котором фермер Иван Дергунов вместе со слабоумным другом Яковым отправляются в Москву, чтобы рассказать президенту Борису Ельцину о своих горестях. Однако добраться до главы страны не так-то просто, и по пути Иван видит девяностые в полном масштабе: здесь и рэкетиры, которые преследуют «нового русского», и начальник милиции, потерявший сына на войне в Абхазии, и солдат Заур, которого считают бандитом только из-за его национальности. Несмотря на собственные проблемы, Иван помогает всем, кого встречает во время путешествия. Фильм весьма добрый, но умирающие деревни, юные токсикоманы и нечестные милиционеры придают картине весьма печальное настроение.

Съёмки «Гонца» проходили в Тверской, Ярославской, Московской, Владимирской областях. По сюжету главный герой родом из Вологды, однако создатели фильма решили обойтись без местного говора — чтобы не фальшивить.

Как и в ленте «Про бизнесмена Фому», конец истории светлый, но немного печальный. Не добившись первоначальной цели, герой не унывает и продолжает жить.

Фильм стал некоторым вызовом для актёров. Особенно сложно было Льву Дурову, исполнившего роль слабоумного Якова:

«…мне было интересно работать в картине „Не послать ли нам… гонца?“. Режиссёр Чиков предложил сыграть сумасшедшего, который говорит всего несколько бессвязных фраз. Это мне-то, человеку болтливому по своей природе! Оказалось, что молчать на экране значительно труднее, нежели тараторить без умолку».

Губернатор из народа

Для Евдокимова «Не послать ли нам… гонца?» фактически стала последней большой работой в кино. Девяностые закончились. В 2000 году он сыграл небольшую роль бизнесмена в не самом удачном фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи», а затем посвятил себя политике.

Существует версия, что именно это трагическое роуд-муви натолкнуло Евдокимова на мысль стать губернатором. Сложно сказать, насколько это правда — впервые Михаил баллотировался в Госдуму ещё в 1995 году, но тогда проиграл.

4 апреля 2004 года Евдокимов победил на выборах главы Алтайского края, обойдя во втором туре действовавшего губернатора Александра Сурикова. СМИ окрестили избрание Евдокимова «синдромом Шварценеггера» — по аналогии с американским актёром, который в 2003 году стал губернатором Калифорнии.

Как и герои в фильмах Чикова, Евдокимов хотел сделать жизнь земляков лучше, но не всегда это получалось. В 2004 году Алтайский край был одним из самых депрессивных регионов России. Михаил Евдокимов активно боролся с коррупцией и смог добиться повышения зарплат в крае.

Против Евдокимова было настроено большинство депутатов краевого Совета, сторонников Сурикова. За менее чем полтора года руководства Михаила Евдокимова крайсовет несколько раз пытался сместить губернатора. В марте-апреле 2005 года движение «Пробуждение» проводило пикеты в поддержку Евдокимова. В июле того же года на митинге профсоюзных организаций в Барнауле звучали призывы об отставке главы края.

9 августа 2005 года Михаил Евдокимов погиб в автокатастрофе на трассе Бийск — Барнаул. Помимо него, в машине находились водитель, охранник и жена Галина. Выжила только супруга Евдокимова, остальные скончались на месте. Михаил Евдокимов. Источник: kinopoisk.ru

Максим Назаров

https://vatnikstan.ru/culture/chikov-evdokimov/

