Осенняя сказка Москвы

Уголок осенней сказки в центре Москвы…Морозовский сад – уютный уголок в центре Москвы.
Здесь особенно красиво осенью, когда дикий виноград, оплетающий стены, краснеет. А ещё отсюда открывается невероятный вид на Кремль и Иоанно-Предтеченский монастырь. Большой Трёхсвятительский переулок, 1, с. 3.
Сентябрь на Малой Никитскойот Анны ПанеевойНа Москве-реке близ Серебряного бора...краски осениЯркий деньНабережная академика ТуполеваЯсный сентябрьский день в парке Горького.Ясный сентябрьский день в парке Горького.Виды с Андреевского моста на Москву-реку и парк Горькогов объективе Петра Гаича
Атмосферный тифлисский дворик!А вот ещё одна локация для фото, прогулки и осеннего отдыха на качелях со стаканчиком горячего какао.
Дворик находится в районе Хамовники. Здесь есть винтовая лестница, качели и увитые плющом стены.Парк Северного речного вокзалаПарк Северного речного вокзалаВот она и пришла, королева Осень…Золото под ногамиЗарядьеЗарядьеПарк «Новодевичьи пруды»Находится возле Новодевичьего монастыря. Представляет собой небольшой, но уютный и живописный уголок на берегу Москвы-реки. Маленький оазис рядом с третьем транспортным кольцом.Сентябрьская вечерняя прогулка по ВДНХСентябрьская вечерняя прогулка по ВДНХ
А это просто сентябрьский закат
Белочки Царицынского парка.Они там совсем не только не боятся людей, но научились попрошайничать.КоломенскоеКоломенскоеЦарицыноЦарицыно"Ротонда Баженова". Быково. Беседка Воронцовского ПаркаВоробьёвы горы.Воробьёвы горы.ЗарядьеИзмайловоЭкотропа на ВДНХУникальная конструкция, расположена в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», которая дает возможность гулять на высоте 6,5 метров среди крон деревьев, полюбоваться природой с высоты и сделать интересные фото.Экотропа позволяет увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву, не нанося ей вреда. Основной породой здесь является дуб черешчатый, средний возраст деревьев превышает 150 лет, но нередко встречаются и двухсотлетние экземпляры.По ней можно совершить прогулку в любое время года - круглосуточно. Вечером на всей продолжительности маршрута включается подсветка.Конструкции экотропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с ограждениями, изогнутые по траектории движения. Высота конструкции доходит до 6,5 метров, общая длина - около 500 метров.
И снова ЗарядьеБуйство хризантем
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