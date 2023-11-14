Осенняя сказка Москвы

Уголок осенней сказки в центре Москвы… Морозовский сад – уютный уголок в центре Москвы.

Здесь особенно красиво осенью, когда дикий виноград, оплетающий стены, краснеет. А ещё отсюда открывается невероятный вид на Кремль и Иоанно-Предтеченский монастырь. Большой Трёхсвятительский переулок, 1, с. 3.

Сентябрь на Малой Никитской от Анны Панеевой На Москве-реке близ Серебряного бора...краски осени Яркий день Набережная академика Туполева Ясный сентябрьский день в парке Горького. Ясный сентябрьский день в парке Горького. Виды с Андреевского моста на Москву-реку и парк Горького в объективе Петра Гаича

Атмосферный тифлисский дворик! А вот ещё одна локация для фото, прогулки и осеннего отдыха на качелях со стаканчиком горячего какао.

Дворик находится в районе Хамовники. Здесь есть винтовая лестница, качели и увитые плющом стены. Парк Северного речного вокзала Парк Северного речного вокзала Вот она и пришла, королева Осень… Золото под ногами Зарядье Зарядье Парк «Новодевичьи пруды» Находится возле Новодевичьего монастыря. Представляет собой небольшой, но уютный и живописный уголок на берегу Москвы-реки. Маленький оазис рядом с третьем транспортным кольцом. Сентябрьская вечерняя прогулка по ВДНХ Сентябрьская вечерняя прогулка по ВДНХ

А это просто сентябрьский закат

Белочки Царицынского парка. Они там совсем не только не боятся людей, но научились попрошайничать. Коломенское Коломенское Царицыно Царицыно "Ротонда Баженова". Быково. Беседка Воронцовского Парка Воробьёвы горы. Воробьёвы горы. Зарядье Измайлово Экотропа на ВДНХ Уникальная конструкция, расположена в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая», которая дает возможность гулять на высоте 6,5 метров среди крон деревьев, полюбоваться природой с высоты и сделать интересные фото. Экотропа позволяет увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву, не нанося ей вреда. Основной породой здесь является дуб черешчатый, средний возраст деревьев превышает 150 лет, но нередко встречаются и двухсотлетние экземпляры. По ней можно совершить прогулку в любое время года - круглосуточно. Вечером на всей продолжительности маршрута включается подсветка. Конструкции экотропы представляют собой металлические витые опоры и пролеты с ограждениями, изогнутые по траектории движения. Высота конструкции доходит до 6,5 метров, общая длина - около 500 метров.

И снова Зарядье Буйство хризантем